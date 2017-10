ROSARIO : "Con la interacción de los tres Fenómenos - el Frente Frío y las dos Bajas Presiones, se incrementan las posibilidades de lluvias fuertes para todo el País"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

25 de Octubre del 2017

Muy buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias, en nuestra Nicaragua, Bendita, Unida, Siempre Libre ! Saludándolos, como cada día, con Fé en Dios, sobre todo con la Fortaleza Espiritual que nos caracteriza a tod@s l@s nicaragüenses; y los saludamos con el Cariño y el Compromiso de nuestro Presidente, el Comandante Daniel.

Dándole seguimiento a la Alerta Amarilla que nuestro Presidente ha decretado en todo el País, queremos informarles que hay condiciones meteorológicas que el INETER llama todavía “más complejas”, porque tenemos sobre nuestro País tres tipos de Fenómenos, que favorecen condiciones para la generación de mucha lluvia en los próximos días.

Se formó un nuevo Centro de Baja Presión al Suroeste de Nicaragua, sobre las Aguas del Océano Pacífico; esto és 150 kilómetros al Oeste de Bahía de Salinas, entre Nicaragua y Costa Rica. Probablemente, en los próximos dos días se mueva este Centro de Baja Presión paralelo a las Costas del Pacífico de nuestra Centroamérica.

La otra Baja Presión que permanece sobre el Litoral, al Noroeste del País, sobre Aguas del Mar Caribe, tiene poco movimiento y pocas posibilidades de que se desarrolle por su proximidad a tierra; sin embargo, permanecerá generando condiciones de mucha lluvia para el Caribe Norte. Incluso, me decía ayer el Comandante Lumberto Campbell, que hay lugares donde el paso está limitado por crecida de los Ríos, y sobre todo el Wawa.

Entonces, este pronóstico se confirma “en tierra”, como decimos nosotr@s... Mucha lluvia en el Caribe Norte; y probablemente ese Centro de Baja Presión se aproxime o toque tierra en el Noroeste de Nicaragua, cuando el Frente Frío esté cerca de Cabo Gracias a Dios por la tarde o noche del día jueves. És la proyección, és el pronóstico que tiene el INETER. Ese Frente Frío está llegando al Norte de Honduras y continúa hoy moviéndose hacia el Este, incidiendo en el Norte de nuestro País.

Dice el INETER, que el viento irá cambiando rumbo para soplar desde el Norte e incrementar velocidad, y que és muy posible que el Frente Frío, para la noche del día jueves, influya en debilitar la Baja Presión que se localiza en el Mar Caribe, mientras se va acercando a Cabo Gracias a Dios. O sea que el Frente Frío puede debilitar esa Baja Presión, lo cual significaría que el Centro de Baja Presión tendría menos impacto en nuestro Territorio.

Pero esta otra que se creó y que estamos informando, al Sureste de Nicaragua, sobre Aguas del Pacífico, és la que nos tiene a tod@s vigilantes, en alerta, pendientes, y tendría incidencia en casi todo el País, en particular en el Sur de Nicaragua. En la misma Zona donde tuvimos la incidencia que fue catastrófica, que nos dejó desgracias, del Fenómeno o Tormenta Nate.

Con la interacción de los tres Fenómenos : el Frente Frío y las dos Bajas Presiones, se incrementan las posibilidades de lluvias fuertes para todo el País en los próximos dos días.

Tenemos que estar atent@s, y por eso hemos activado los COMUPRED; el Doctor González está coordinando desde el Río San Juan donde se encuentra en este momento, en San Carlos, recorriendo precisamente las Zonas vulnerables. Tenemos que estar atent@s en las Zonas más vulnerables donde se pueden dar deslizamientos o inundaciones cuando se presenten lluvias de moderada o fuerte intensidad.

Luego, la altura de las olas podría ser desde 2.5 hasta 3 metros para el Pacífico, entre hoy miércoles y el viernes. Entonces el INETER recomienda a las embarcaciones pequeñas y menores tomar todas las medidas de precaución previo a su trabajo, y estar atent@s a la información que brinde nuestro Gobierno, nuestros Especialistas del INETER, y nuestros Especialistas encabezados por el Doctor González en el SINAPRED.

Precisamente el Compañero Salvador Vanegas, desde el Ministerio de Educación nos informa que ayer no se recibieron clases en 67 Centros Educativos por crecida de Ríos y Quebradas; en El Viejo, por el Río Sasama, esto és en Chinandega; en Tola, Rivas, por crecida de Ríos y Quebradas, y en Nandaime, Granada, por lluvias de la madrugada de hoy. O sea, de ayer para hoy 67 Escuelas no abrieron, por precaución; los demás Departamentos no reportan incidencias hasta el momento, dice el Compañero Salvador Vanegas.

Tenemos también el Informe de los Sismos : Sigue este enjambre en el Golfo de Fonseca. Llevamos 57 en el Golfo, 59 en el Territorio y, en referencia a ese enjambre, en las últimas 24 horas se registraron 57 sismos, contabilizando un total de 108, el más fuerte fue con magnitud 3.8, y profundidad de un kilómetro, con epicentro, 15 kilómetros al Norte de Potosí, El Viejo, Golfo de Fonseca, ayer por la noche.

También estamos pendientes y vigilantes con este enjambre en el Golfo y, como siempre, con el resto de sismos que se dan en nuestro País. El de mayor magnitud en nuestras Costas, 3.8, al Sureste de Jiquilillo, Océano Pacífico.

El SINAPRED nos reporta los lugares donde llovió fuerte ayer, y las afectaciones con Herman@s que intentaron cruzar Quebradas crecidas, dicen aquí, o quebradas con incremento en su caudal de agua : En El Naranjo, Esquipulas, el Hermano Carlos Aguinaga, de 32 años, pero fue rescatado con Vida; y Boanerges Martínez Hopkins, de 39 años, intentó cruzar la Quebrada El Mono, en Paiwas, y todavía trabajan, la Policía, los Familiares, la Población, la Autoridades Locales, en la búsqueda de este Compañero. No ha sido rescatado !

Siempre, Compañer@s, nosotr@s reiteramos las Recomendaciones : No cruzar los Ríos o las Quebradas cuando no sabemos cuánto caudal de agua tienen, y nos exponemos, incluso, a perder la Vida !

Hoy, aquí en Managua estarán entregán-dose a las Comunidades cercanas al Hospital Bautista, luego en el Mercado Israel Lewites; en la Carretera Norte, por donde fue la Shell Waspán, y en Tipitapa, Estaciones de Bomberos que han sido reparadas, rehabilitadas; Estaciones que cumplen con la función de proteger a las Familias frente a este tipo de siniestro.

La Dirección General de Aduanas nos envía su Comunicado, una Propuesta para informar cómo estaremos trabajando el día 2 de Noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Lo hemos hecho circular a través de los Medios.

Nuestra Policía Nacional nos reporta 977 Actividades de Campaña en 153 Municipios; Actividades desarrolladas en Tranquilidad, en Paz. Luego, no hubo muertes homicidas, ni personas fallecidas en accidentes de tránsito, gracias a Dios; sí está el Hermano ahogado en Paiwas.

Tenemos la buena noticia desde nuestra Cancillería, que el Gobierno de Panamá ha concedido ya el Beneplácito a favor del Hermano Maurizio Carlo Alberto Gelli como Embajador de Nicaragua en Canadá, y ha cancelado nuestro Gobierno el Nombramiento de la Embajadora Natalia Quant Rodríguez, quien regresa a desempeñar funciones en la Cancillería de nuestro País... Mauricio Carlo Gelli reconocido ya por el Gobierno de Panamá como nuestro Embajador en ese País.

El Gobierno de Italia ha confirmado una contribución de 236,000 dólares que entregará al SINAPRED a través del Programa Mundial de Alimentos, para apoyar a las Familias afectadas por las recientes lluvias. Queremos agradecer profundamente este gesto del Gobierno y Pueblo de Italia.

También estará llegando a nuestro País este Domingo, Dios Mediante, el Director General para América Latina y el Caribe de la Cancillería de Israel, Hermano Modi Ephraim, quien sostendrá durante dos días Encuentros y Reuniones, avanzando en el Intercambio entre los 2 Gobiernos y Pueblos, de cara al restablecimiento de las Relaciones; ese restablecimiento que se anunció y fue celebrado y, sobre todo celebrado por much@s Herman@s de las Iglesias Cristianas aquí en nuestra Nicaragua.

Así que, en los próximos días llegará el Hermano Modi Ephraim, para trabajar un Programa que desarrollaremos desde una Comisión Bilateral donde estamos enfatizando, estamos priorizando todas las Tecnologías avanzadas en aquel Hermano País : Riego, Tecnologías para la Agricultura, Capacitaciones, todo lo que tiene que ver con la Producción y la Postcosecha. Vamos a esperar esa visita, y vamos a estarles informando en detalle.

Tenemos también una información que nos hace llegar el Hermano William Tapia desde Taiwán, donde nos representa como eficientísimo Embajador. Nicaragua fue el primer lugar entre los tres primeros, el primer lugar en Café de Nicaragua en Taiwán, en la Competencia Internacional FENGJEN de Café, y esto tiene que ver, sobre todo, con el tostado del Café.

Vamos a pedirle al Embajador William Tapia que nos dé más detalles sobre el origen de ese café aquí en nuestra Nicaragua, para felicitar a los ganadores... Primer lugar, Café de Nicaragua en Taiwán, en la Competencia FENGJEN de Tostado de Café.

El General Álvaro Baltodano estará mañana participando en el lanzamiento del Proyecto de Inversión de la Compañía Tabacalera Británico-Americano, ubicada sobre la Pista Suburbana en Managua. Inversión de casi 5 millones de dólares, Oficinas Corporativas, nuevos Centros de Distribución, 120 Empleos directos y 300 indirectos; 1,200 metros de Oficina, 1,600 metros de Bodega. Esto és mañana por la mañana.

Luego, a la una de la tarde, participará en Bluefields en la Inauguración del Centro de Llamadas “Quality Contact Centers”. Este és el primer Centro de Llamadas, o Call Center, que se instala en la Costa Caribe de Nicaragua. 500,000 de inversión inicial, 200 Empleos directos, y és un Proyecto realizado en colaboración con la Universidad BICU y el Gobierno Regional, así como TELCOR y el Banco Mundial. La Alcaldesa de Bluefields, Karla Martin; el Rector de la BICU, Gustavo Castro, estarán presentes en este Evento de Inauguración.

Tenemos, igualmente, en el Municipio de Managua, Calles y Proyecto de Mejoramiento de Drenaje Pluvial. Esto se inaugura en el Distrito III, Villa Roma, para mitigar un punto crítico de nuestra Ciudad. Y cuadras de recarpeteo asfáltico, Barrio René Cisneros, por donde fue Julio Martínez; conocido como los Semáforos de Julio Mar-tínez hacia el Norte.

El Canal 6 nos envía una Nota para que recordemos que estamos transmitiendo todos los días el Campeonato Panamericano de Beisbol U-12, donde participan Equipos de Brasil, Argentina, Perú, Panamá, República Dominicana, Aruba, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. El sábado 28 finaliza el Campeonato y se transmitirá la Final, así como la Premiación de este Campeonato de Beisbol Infantil que está desarrollándose en el Estadio Roberto Clemente del Parque Luis Alfonso Velásquez Flores.

El Ministerio de Salud entrega Centro de Salud mejorado en Kukra Hill, con más de un millón 500,000 de inversión. Clínica de Medicina Natural y Terapias Complementarias en El Rama, Zelaya Central, en el Hospital Primario; y en el Municipio de Matagalpa, Promoción de más de 80 nuevas Auxiliares de Enfermería del SILAIS-Matagalpa.

El Ministerio de Educación inaugura Obras en Wiwilí, ampliación y rehabilitación de Infraestructura Escolar; también finaliza la instalación de Internet inalámbrico en el Instituto Público Miguel Jarquín Vallejos, del Municipio de El Viejo.

Tenemos al Ministerio de la Economía Familiar inaugurando Obras de Captación de Agua, Cosecha de Agua, garantizando así contribuir a la producción de Hortalizas y Granos Básicos en época seca. Festival Campesino en Paiwas, y Ruedas de Negocios en Chontales.

El INTA... Presentación de Variedad Mejorada de Cacao Pacayita ! Recordemos en cuántas Ferias y Eventos Internacionales nuestro Cacao ha sido reconocido entre los Mejores. Empresas Chocolateras, Exportadoras, Comercializadoras y Procesadoras de Cacao, así como Productor@s de Matagalpa, Jinotega, Masaya, Siuna, y Zelaya Central, estarán presentes en este Evento de Presentación del Cacao Fino, Primera Variedad Mejorada, llamado Pacayita. Es decir, el Cacao Fino tiene características de calidad, rendimiento de hasta 28 quintales por hectárea, 18 quintales más que otras Variedades, y és tolerante a las Enfermedades.

También para Semillas de Hortalizas te-nemos un Taller Internacional que se realiza hoy en el Centro de Desarrollo Tecnológico “Comandante Hugo Chávez”, en el Valle de Sébaco, con Especialistas coreanos que nos apoyan trabajando en Mejoramiento Genético y Manejo de Cultivo de Hortalizas. Estamos intercambiando Conocimientos con Productor@s de Estelí, Nueva Segovia, Madriz, Matagalpa y Jinotega.

Mesas de Trabajo, INTUR... “Divulgación en la Promoción del Turismo”, Hotel Holiday Inn; Proyectos del Centro Turístico Pochomil presentándose; y el Mapa Nacional de Turismo en los Municipios del Departamento de Rivas, en Presentación.

Hoy miércoles 25, ENACAL, el Compañero Ervin Barreda está inaugurando un Proyecto en el Barrio Hugo Chávez, de Boaco... 1,100 Herman@s, 220 Familias, ahora viven en Ambiente más Sano; restituido el acceso al Saneamiento; 2.3 millones de córdobas financiados por nuestro Buen Gobierno, y ejecutado en el Modelo de Alianzas con la Comunidad y la Alcaldía de Boaco... Alcaldía Cristiana, Socialista y Solidaria !

Hoy miércoles 25, el Compañero Salvador Mansell nos informa que estamos en Camoapa, Departamento de Boaco, Comunidad Barrio Amanecer, inaugurando Energía para 235 Familias, 1,213 habitantes; 16 Empleos temporales se generaron; 3 millones 480,000 córdobas de inversión, de nuestro Programa Nacional.

Luego tenemos, Subestación “San Benito”, Tipitapa, Departamento de Managua... Suministro confiable, mejor servicio a 60,869 habitantes, y a Empresas e Industrias asentadas en la Zona. Inversión de 21 millones de dólares. Aquí están las fotografías que nos hace llegar el Compañero Salvador Mansell al estar presente en la Inauguración de la Subestación “San Benito”, que mejora la Vida para Poblador@s, Familias, y Empresas e Industrias asentadas en el Municipio de Tipitapa.

Tenemos además, Subestación “Guanacastillo”, esto és en Nindirí, inaugurándose... 17,206 habitantes de este Municipio estarán recibiendo mejor Servicio de Energía. También Subestación “Aeropuerto” en Managua... 18,410 habitantes de Las Cruces, Santa Elena, El Rodeo, Los Chagüites, y Monte Fresco, también el Aeropuerto, y Empresas asentadas en la Zona; 6 millones de dólares de inversión con fondos del Banco de Importaciones y Exportaciones de la India, y de ENATREL. Y en el caso de Nindirí, allí son Comunidades Guanacastillo, Los Altos, Las Pilas, entre otras, y las Empresas asentadas en la Zona. Con estas Instalaciones mejoramos no sólo el Servicio Domiciliar, sino las posibilidades de trabajar mejor para tantas Familias. O sea, el Trabajo y la Paz és lo que va avanzando en nuestra Nicaragua.

Tenemos en Terrabona suministro confiable a través de una Subestación Eléctrica para 11,119 habitantes : Comunidades La Joya, San José, El Pedregal, El Jícaro y Monte Grande; 10 millones de dólares de inversión. Igual aquí no sólo se benefician las Familias, sino también las posibilidades de trabajar en los Centros Productivos del Municipio de Terrabona.

Compañer@s, así estamos...! Celebrando la Vida, celebrando la Paz, en nuestra Nicaragua ! Hoy és 25, y el General Oscar Mojica estará en León inaugurando el tramo de adoquinado León-Chacraseca. Son Celebraciones de la Vida ! Afianzando la Vida, mejorando la Vida, afirmando la Vida en nuestra Patria, Unida, Siempre Libre, Siempre Bendita ! Y también mañana estará en El Viejo, Chinandega : Adoquinado Empalme Cosigüina-Potosí, y adoquinado Empalme Mechapa-Mechapa. Los dos inaugurándose el día de mañana; hoy en León.

Nuestro Saludo a todas las Familias y Comunidades que estrenan estas Carreteras que constituyen un Orgullo para tant@s Herman@s en toda nuestra Nicaragua. Por eso decíamos: Así és como avanzamos, en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad. En Alianza del Buen Gobierno de nuestro Comandante Daniel, con las Alcaldías Cristianas, Socialistas y Solidarias.

EN AMORANICARAGUA, Vamos Adelante, para Trabajar y Prosperar ! EN AMORANICARAGUA, Vamos Adelante, con las Familias y las Comunidades, Siempre al Frente ! En Unidad, Buen Corazón y Buena Esperanza ! Así vamos...! Todos estos Proyectos, todas estas Propuestas representan Fortalezas para instalar tantas Nuevas Victorias, con Fé, de la Mano de Dios, y para Su Gracia, por Su Gracia, y para Su Gloria !

El Abrazo de nuestro Comandante Daniel, para tod@s, y para cada un@. Querid@s Compañer@s, aquí quedamos, vigilantes...! Vigilantes frente al Clima, organizad@s para atender cualquier Calamidad; vigilantes frente a los sismos, como siempre, también organizad@s para atender cualquier Calamidad. Y pidiéndole a Dios, rezando a Dios, a la Virgen, para que nos protejan frente a todas estas amenazas, multiamenazas, del Clima, de la Tierra... Frente a lo que llamamos las consecuencias del Cambio Climático, que seamos protegid@s y que podamos avanzar en Solidaridad, y en Victorias !

Muchísimas gracias. Aquí estamos, decíamos, quedamos trabajando, y nuestro Comandante Daniel vuelve a saludar a todas las Familias de esta Nicaragua de Tod@s, donde nos une el Bien de Tod@s. Muchas gracias.