ROSARIO : "Estamos atendiendo esta Emergencia, esta Alerta Roja que ya se amplió a Municipios del Caribe Sur y Zelaya Central, y que nos obliga a estar vigilantes"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



26 de Octubre del 2017:

Buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy Jueves 26 de Octubre... Hace un rato estuvimos en comunicación, informando precisamente sobre la Orientación de nuestro Comandante Daniel, de decretar Alerta Roja para Teustepe, San Lorenzo, Tipitapa, y Granada.

En este momento esa Alerta Roja está incluyendo otros Municipios de Zelaya Central y el Caribe Sur, donde, sobre todo en lo que tiene que ver con el Río Escondido los afluentes han aumentado los niveles, también el propio Río Escondido; y en El Rama en particular, que estamos en Alerta Amarilla, se espera que hoy a las 6 de la tarde el Río alcance el umbral de 6.5, que és cuando decretamos Alerta Roja. Los Ríos Siquia y Mico presentan también tendencias de aumentar los niveles.

Entonces, el Doctor Guillermo González va a estar dando a conocer en los próximos minutos la ampliación del Decreto de Alerta Roja para El Rama, y los Municipios que sean necesarios en las Zonas del Caribe Sur y de Zelaya Central.

Estamos también pendientes de la Presa Las Canoas, en Reuniones que se están desarrollando en el INETER con la participación de ENEL, ENATREL, de manera que tengamos actualizado todo el Mapa de Riesgo, y se tomen las Medidas pertinentes para proteger la Vida, en relación a evacuar si és necesario, a las Familias que sea necesario, hacia lugares seguros.

Mantenemos la información que dimos a conocer hace un rato. Lo que és importante decir és que, hoy a las 6 de la mañana esta Presa alcanzó 26 centímetros por encima del registro que se dio en el Año 98 con el Huracán Mitch; o sea que estamos atendiendo una situación de Emergencia Especial, vigilantes, pendientes y, sobre todo actualizando todos los Mapas de Riesgo, de manera que nos sea posible prevenir, salvar Vidas, evacuar, si hubiese necesidad. Esta Presa ya ha bajado 1.20 metros, hoy a las 11:30 de la mañana.

También los Compañeros de INETER, ENEL, ENATREL, estarán presentando un Informe Especial en los próximos minutos, y lo haremos llegar vía electrónica como una especie de Boletín Especial.

Luego tenemos el Reporte que nos presenta nuestra Policía Nacional sobre las Comunidades sin Energía Eléctrica, como consecuencia de esta Emergencia.

Recordemos, recordemos, antes de pasar a leer este Informe, que estamos atendiendo ya Teustepe, San Lorenzo, Tipitapa, y Granada. Estamos atendiendo a miles de Familias que han resultado afectadas, con el envío del Primer Nivel de Apoyo Solidario que tiene que ver con alimentos. Gran parte de esos alimentos son de la Donación que nos llegó del Hermano Pueblo y Gobierno de Cuba. Nos enviaron harina, frijol negro, arroz, y agua. Todo esto se está disponiendo para atender Malacatoya, San Lorenzo, Teustepe, y Tipitapa; y nos enviaron también medicamentos que fueron entregados al MINSA.

Entonces, en relación al Reporte de nuestra Policía, Municipios afectados por desborde de Ríos, estamos hablando de algunas Comunidades en San Isidro, Esquipulas, Río Blanco, Bocana de Paiwas, Matiguás; en Muy Muy el desborde del Río Quebrantamiento, y en el Municipio de San Pedro, Comunidad Ubú Norte, desborde del Río La Sirena. Esto és en Matagalpa.

En Boaco, en Teustepe... Recordemos que ahí tenemos el problema con el Puente, ya hay una medida temporal que aparentemente contribuirá a resolver el problema en unos tres días; mientras tanto, se está indicando a las Familias cuáles son las salidas alternativas que se da por Puertas Viejas, o por San José de los Remates... Salidas alternativas para las Familias de Teustepe ! La Carretera, o el Puente, en unos tres días tendremos ya como solución temporal el restablecimiento de la vía.

Desborde del Río Malacatoya en Granada; Municipio de Rosita en Las Minas, inundación de un pozo donde estaban trabajando 4 Mineros Artesanales. El pozo se inundó como producto de la crecida del Río Okunwás, y murieron 4 Hermanos Trabajadores : Dimas Augusto Mercado, de 21 años; José Isidro Mercado, de 23; Pedro David Acuña, de 16, y Santos Alberto Peña, de 18. Ya se pudo recuperar los cuerpos sin Vida de estos Hermanos. Esto és en el Municipio de Rosita.

También tuvimos el fallecimiento de Leticia Chavarría, de 15 años, al intentar pasar la Quebrada en Jinotega, San Sebastián de Yalí, Comarca El Portal. En Juigalpa, Chontales, Comarca El Cóbano, Quebrada El Potrero, Pedro Pablo Padilla, de 47 años, en estado de ebriedad intentó cruzar la Quebrada, y fue arrastrado por corrientes de agua.

Tenemos sin Energía Eléctrica varios puntos del Departamento de Carazo; y estamos trabajando también en el restablecimiento de la vialidad en las Zonas afectadas por las lluvias en los Departamentos de Managua, y Boaco.

Tenemos, igualmente, el Informe que nos hace llegar la Compañera Xochitl Cortés que está al frente de las Oficinas del SINAPRED mientras el Doctor González recorre los puntos críticos. Tenemos que se reportan afectaciones en 2,713 viviendas que fueron inundadas, 30 destruidas, en 25 Barrios y Comunidades de Teustepe, San Lorenzo, Tipitapa, Mateare, Managua, Granada, y Bocana de Paiwas. Cinco Hermanos fallecidos, que ya reportamos; 2 desaparecidos... Están como desaparecidos el Compañero de Juigalpa, y el Hermano que reportamos ayer en Bocana de Paiwas, Quebrada El Mono.

Luego, se mantiene suspendido el zarpe en ambos Litorales, reporta el SINAPRED. En la mayoría de los puntos ha dejado de llover, los niveles de los caudales empiezan a bajar. Nos permitirá, le pedimos a Dios, que la situación se vaya normalizando. Este és el Reporte de la Compañera Xochitl, del SINAPRED.

En Managua tuvimos 65 Barrios afectados en todo el Departamento; 539 viviendas afectadas, entre anegadas; colapsadas que fueron 13; 8 con daños parciales; total de personas afectadas 2,695... Y bueno, aquí estamos, pendientes y atendiendo, sobre todo en Tipitapa, donde el Alcalde, Compañero César Vásquez, ha estado recorriendo las Zonas afectadas.

El Ministerio de Salud con Brigadas Médicas atendiendo en los Departamentos de Managua, Granada, Boaco, y ahora se agrega Zelaya Central o el Caribe Sur, según lo que nos vayan indicando los COMUPRED.

Tenemos además 439 Escuelas sin clases, por crecida de Ríos, Quebradas y Cauces Naturales... Hablo de Departamentos : 4 en León, 27 en Chontales, 9 en Rivas, 10 en Boaco, 8 en Matagalpa, 4 en Managua, en Tipitapa todas; 18 en Granada, en Malacatoya. Están los Municipios también, los vamos a hacer llegar a través de los Medios; los vamos a publicar.

Luego, 359 Escuelas de la Zona Zural del Departamento de Zelaya Central, donde no hay clases porque están crecidos todos los Ríos de la Zona. En Rivas son Tola y Potosí; en Boaco son Camoapa y Teustepe; en Matagalpa, Río Blanco y Paiwas; en Chontales, Comalapa, Santo Domingo, Acoyapa y Cuapa; en León, Nagarote y Malpaisillo. Vamos a hacerlo llegar a los Medios.

Tenemos aquí al Compañero Ervin Barreda reportándonos que, por incidencias causadas por el Sistema de Bajas Presiones la primera afectación que tenemos és la salida de operación de las Plantas de Tratamiento. Esperamos que una vez que bajen las crecidas de estos Ríos, se normalice el abastecimiento.

Tenemos afectado también un tramo de tubería en Muy Muy; hay 17,450 Familias afectadas en el Servicio de Agua Potable entre Matagalpa y Nueva Segovia. Nos reporta desde San Carlos, donde se encuentra también atendiendo el Sistema de Agua Potable y Saneamiento, el Compañero Erving Barreda.

El Compañero General en Retiro, Oscar Mojica, nos detalla las Medidas que se están tomando para que en unos 2 o 3 días podamos contar con el restablecimiento del tráfico sobre el Puente de Teustepe. Se va a construir un Puente Vado con tubos que servirá de desvío provisional. Luego, se comenzará la construcción de la estructura de soporte para la instalación de un Puente Bailey de 37 metros. Se está trasladando ese Puente desde Rosita. Otro Puente Bailey de 40 metros, y luego se armarán las estructuras para instalar posteriormente.

Para restablecer el tránsito pleno por el Puente de Teustepe se trabaja día y noche. Se ha ordenado el mantenimiento de 8 kilómetros de Camino de todo tiempo entre San José de los Remates y Esquipulas, para garantizar el libre acceso a Teustepe; desde Puertas Viejas, pasando por San José de los Remates, hacia Teustepe.

Así estamos... La Energía Eléctrica, como decíamos, afectados algunos puntos, y en particular, como nos informa la Policía Nacional, en Carazo tenemos varios Municipios sin Energía.

La Policía Nacional nos reporta que ha cubierto 841 Actividades Proselitistas; que no hubo muertes por actividad delictiva, y las muertes por accidentes que hemos ya reportado.

Compañer@s, seguimos con las Noticias normales de cada día, pero queremos ser enfáticos :

Estamos atendiendo esta Emergencia, esta Alerta Roja que ya se amplió a Municipios del Caribe Sur y Zelaya Central, y que nos obliga a estar vigilantes, a estar alertas, y a estar en Presencia Directa con las Familias de cada lugar. Igual, estamos atendiendo la posibilidad de una crisis mayor en la Presa Las Canoas y, actualizando el Mapa de Riesgo para todas las Familias y Comunidades aledañas; para tomar las Medidas necesarias en el momento oportuno. Esa és la Instrucción que tenemos de nuestro Comandante Daniel.

Luego, Compañer@s, el JICA estará entregando 8 nuevos Voluntarios para Salud y Educación. Esto se realiza el día de hoy.

También tenemos al Compañero Iván Acosta suscribiendo... Esta Nota no la puedo leer ahorita porque no le comprendo. Vamos a pedirle a Iván que me la mande mejor elaborada, para poderla dar a conocer el día de mañana. Pero tiene que ver con Proyectos importantísimos de Agua y Saneamiento que se desarrollarán desde ENACAL en distintos Municipios del País, a partir del año próximo, Dios Mediante. Mañana yo voy a dar a conocer esto en detalle.

Once sismos en nuestro Territorio : 8 entre 2 y 2.9; 3 entre 3 y 3.9. Llevamos ya 116 sismos en el enjambre del Golfo de Fonseca.

Los Hermanos de la Dirección Unificada de Bomberos están desplegados en Malacatoya y Teustepe en apoyo a las Familias... Y por supuesto que también están siendo parte del Plan que tenemos para atender cualquier Emergencia mayor en los alrededores de la Presa Las Canoas.

Compañer@s, tenemos al Ministerio de Salud además de estar atendiendo todas las Emergencias, inaugurando Congreso Internacional de Medicina Natural, con la participación de Expositores de una cantidad de Países : Colombia, Guatemala, Perú, México, Brasil, Estados Unidos, y nuestro País, en el Hotel Camino Real; también Inauguración de Clí-nicas del Dolor en Nueva Guinea, Zelaya Central; y Encuentro de Parteras.

El Ministerio de Educación rehabilitando Infraestructura Escolar.

Luego tenemos acompañamiento del MEFCCA a 2,000 Protagonistas de Pequeños Negocios del Campo, que van a recibir financiamiento por un monto de 60 millones de córdobas para implementar Planes de Negocios que les permitan invertir y mejorar los Emprendimientos Familiares, en todo los Departamentos del País.

Primer Aniversario de la Feria del Mar este fin de semana en la Plaza 22 de Agosto.

Luego tenemos, Comunidad El Zancudal, San Sebastián de Yalí, atendiendo a 660 habitantes, en 60 casas, estrenando Energía Eléctrica; 5 millones de inversión.

En el Municipio de Managua, inicio de construcción de la Subestación Central para garantizar mejor Servicio de Energía a 95,853 Personas, incluyendo el Hospital Militar-Escuela “Doctor Alejandro Dávila Bolaños”; 8.5 millones de dólares de inversión del Banco Centroamericano. Y también en Managua, Subestación Guanacastillo; ayer informamos sobre esto.

Compañer@s, para concluir esta Presentación y decirles que vamos a estar pendientes y en comunicación en todo momento, queremos dar a conocer el Saludo que hemos hecho llegar al Hermano Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, al Líder del Pueblo Boliviano, Compañero Evo Morales, tan querido por el Pueblo nicaragüense, un Mensaje de Felicitación por su Cumpleaños :

“Hermano Evo, Compañero de todos los Caminos de Unidad y Complementariedad entre nuestros Pueblos :

Hoy, que celebrás tu Aniversario Natal, el Pueblo nicaragüense se une a la Alegría de tu Familia y de tu Pueblo, Alegría que Rosario y yo compartimos, congratulándonos de contar con vos en estos infinitos Caminos de Luchas que debemos hacer Victoriosas, l@s Herman@s Latinoamerican@s y Caribeñ@s, en nuestra Patria Grande, esa Patria Grande que estamos fortaleciendo en Unidad y Esperanza.

Querido Evo :

Un Abrazo Fuerte, muy Fuerte, y mucho Ánimo para todas las Batallas venideras; vos contás con la Fuerza Espiritual Formidable de nuestros Pueblos Originarios, y esas Luchas de Hoy, y de Mañana, tienen el Fuego y la Llama Sagrada de nuestros Corazones imbatibles.

Seguimos de Frente, Vamos Adelante, Seguimos construyendo el Presente y el Porvenir de Cariño, Luz, Vida y Verdad”.

Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, a nombre de todas las Familias nicaragüenses.

Compañer@s, aquí estamos, y así estamos, entregad@s al Trabajo, entregad@s a la Protección de la Vida...! Cumpliendo la Instrucción de nuestro Presidente, el Comandante Daniel, que nos mandata a tod@s a estar en Presencia Directa en aquellos lugares donde las Familias podrían estar corriendo algún riesgo... Acompañándoles en Solidaridad, y en Cristianismo, en Socialismo... Acompañándoles en Unidad por el Bien Común, con Cariño, y en Respeto a la Dignidad de todas las Personas.

Mucho Cariño, Compañer@s. Al habla en cualquier momento, si és necesario.