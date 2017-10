ROSARIO : "Según la proyección del INETER, gracias a Dios, pareciera que vamos saliendo de este período de intensas lluvias"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición Especial de la Noche a través de los Medios del Poder Ciudadano



26 de Octubre del 2017

Buenas noches, Compañer@s; queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Unida, Siempre Libre ! Esta Nicaragua, de Bendición, de Rutas de Prosperidad por el Trabajo que hacemos tod@s junt@s, y de Victorias.

Hoy jueves 26 por la tarde estamos actualizándonos sobre las condiciones del Clima en nuestro País; los Municipios que tenemos en Alerta Roja : Tipitapa, Teustepe, San Lorenzo, Granada, y El Rama en Zelaya Central.

Queremos darles a conocer el último Boletín Informativo del INETER, donde se nos indica que, según la proyección del INETER, gracias a Dios, pareciera que vamos saliendo de este período de intensas lluvias.



Dice el Boletín, que continúan los tres Fenómenos Meteorológicos, y la influencia de ellos sobre nuestro País; luego, que el Frente Frío continúa moviéndose por el Norte de Honduras, y se espera para esta noche se ubique sobre Cabo Gracias a Dios, saliendo por el Caribe Norte para el día de mañana. En su tránsito hacia fuera de nuestro País estará induciendo una vaguada, la cual estará incidiendo con lluvias ligeras en la parte Norte del País.

Este movimiento del Frente Frío permite que las dos Bajas Presiones que tenemos en el País empiecen a desplazarse. La que está localizada en el Mar Caribe se moverá hacia el Norte, y llegará a Cabo Gracias a Dios esta noche sin presentar mayores cambios; la que está localizada en el Pacífico se estará moviendo paralela a la Costa, permitiendo el ingreso de humedad hacia el interior de la Región del Pacífico; o sea, permitiendo siempre el ingreso de humedad. Lo anterior reduce la convergencia de vientos que estaba afectando la parte Central de Nicaragua, Boaco y Chontales, por lo que en esta Zona la persistencia de lluvia se verá reducida.



De acuerdo a diferentes Modelos, dice el INETER, se esperan acumulados de lluvias moderadas sobre el Pacífico y el Centro de nuestro País de manera dispersa. Afirma el INETER, que una vez que la línea del Frente Frío se retire el día de mañana és posible que gradualmente vayan mejorando las condiciones a lo largo del día, con la en-trada de un Sistema de Alta Presión que se caracteriza, precisamente, por condiciones de buen tiempo.

Dios Mediante, entonces, a partir de hoy mismo disminuye la incidencia de lluvias, dice el INETER, y mañana tendremos mejor tiempo.



Esto qué quiere decir ? Bueno, nosotr@s le estamos dando seguimiento, como dijimos a mediodía, y antes de mediodía, a las consecuencias de estos tres Fenómenos, lo que nos dejó como alteraciones de la Vida normal en nuestro País, atendiendo a las Familias en Teustepe, atendiendo a las Familias en Malacatoya. Hemos enviado Paquetes Alimentarios, hamacas, kits de higiene, también hemos hecho llegar las cocinitas pequeñas “ALBA”, así se conocen.

Hemos trabajado también para que las Familias de Teustepe tengan salida hacia Managua desde Puertas Viejas. Son 60 kilómetros de Camino, se está reparando ese Camino entre Teustepe y Puertas Viejas, y después ya sale a la Carretera que viene a Managua; y luego de Teustepe a San José de Cumaica, y luego a Boaco, 55 kilómetros.

Están trabajando allá los Equipos del MTI y las Alcaldías, para asegurar estos Caminos alternos. Me dijo el Compañero Ministro que en 72 horas quedaría habilitado un paso que haría que las Familias no tengan que dar semejante vuelta para venir a Managua, o para ir a Boaco; pero de todas manera lo importante era garantizar que no estuviese incomunicado Teustepe.

O sea que, Teustepe, San José de Cumaica, Boaco, 55 kilómetros reparándose para que tengamos la posibilidad, las Familias que viven en Teustepe, de llegar hasta Boaco; y Teustepe-Puertas Viejas son 60 kilómetros que les permiten salir hacia Managua, és verdad, con más inversión de distancia y de tiempo, pero por lo menos no estamos incomunicados, gracias a Dios.



Ahora, qué pasa con la Presa de Las Canoas ? Los Especialistas del INETER, de ENATREL y ENEL informan que hay un descenso también del nivel de las aguas, gracias a Dios, y que ese descenso nos ubica a las 4 de la tarde en altura de 121.17 metros. El descenso és de 2.21 metros.

Leo textualmente : “A las 6 de la mañana de hoy la Presa Las Canoas alcanzó una altura máxima de 1.23.38 metros, y a las 4 de la tarde la altura era de un 1.27.17 metros, lo que representa un descenso del nivel de las aguas de 2.21 metros. El embalse registra un descenso aproximado de 0.10 metros por hora, y en las últimas 2 horas este descenso se ha producido con la ausencia de lluvias.

Por lo anteriormente explicado, aunque la Presa está “aliviando”, quiere decir está desaguando, como decíamos aquí en Nicaragua popularmente, todavía persisten factores de riesgo : Uno, si sigue lloviendo, si las lluvias que esperamos además son dispersas, y si el nivel del Lago Cocibolca continúa elevándose, tendríamos que garantizar que los centros de población próximos a la orilla del Lago Cocibolca, que presentan alto riesgo de inundación estén en vigilancia, y se mantenga la Alerta Roja por riesgos de inundación para todos estos Núcleos Poblacionales ubicados aguas abajo de la Presa Las Canoas; corresponde a las Zonas comprendidas entre Las Maderas y Malacatoya.

Es decir que vamos a continuar vigilantes. Aunque estén bajando las aguas de la Presa nosotr@s tenemos que cuidar sobre todo la Zona que llaman de Alivio o de Desagüe, porque pueden presentarse todavía situaciones de Emergencia.

La vigilancia la continúan desarrollando el SINAPRED, INETER ENEL y ENATREL; el Doctor González ha estado en comunicación perma-nente con todos estos Equipos. Él regresó de Malacatoya; mañana se dirige precisamente a la Zona de Teustepe, en Boaco, donde la Compañera Guiomar Irías y el Compañero Manuel Fuertes han permanecido atendiendo, garantizando la atención a las Familias; te-nemos atendiendo con alimentación, además, ya están en distribución las cocinas a las Familias de la Comunidad La Cruz, y a las Familias de Teustepe.

En cuanto al Río Escondido, en Rama, el nivel en este momento és de 5.41 y puede ser que llegue a 6.5, Alerta Roja, hoy por la tarde; és decir a esta hora, entre 6 y 7 de la noche. Mantenemos la vigilancia permanente.

Luego, en la Zona del Caribe Sur, estamos hablando de Bocana de Paiwas y de Rosita, no los estamos incluyendo en este momento en la Alerta Roja; sí se está atendiendo a las Familias que han sufrido algún percance por anegación de sus viviendas : 46 Familias en Bocana de Paiwas, 100 en San Pedro del Norte, y en Wasa King 160 Familias y 40 casas anegadas. Se está garantizando que lleguen colchonetas, frazadas, Paquetes Alimentarios Solidarios, Agua, y las Brigadas Médicas que no pueden faltar.

Así es que, Compañer@s, esa és la actualización que tenemos en este momento. El Doctor Guillermo González sigue en comunicación y coordinación con todos los COMUPRED, en todo el País, de manera que cualquier Alerta Especial és trasladada aquí a la Presidencia, para que en conjunto tomemos las Medidas pertinentes.

Quiero destacar el trabajo de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua en todos estos puntos críticos; de nuestra Policía Nacional, y de la Dirección Unificada de Bomberos, así como de tod@s nuestr@s Compañer@s que estamos cumpliendo, precisamente, con nuestra Misión de Servicio, como Cristian@s, Socialistas, y Solidari@s. Alentando la Confianza y la Esperanza de las Familias de toda nuestra Nicaragua, que saben que pueden contar con nosotr@s, con el Buen Gobierno de nuestro Comandante Daniel, y con las Alcaldías, Cristianas, Socialistas y Solidarias, que hacen presencia para resguardar y proteger la Vida, y para atender a aquellas Familias que hayan sufrido alguna Calamidad.

Entonces, Compañer@s, vamos a estar en comunicación en cualquier momento, si és necesario. El Doctor González, reitero, se mantiene en vigilancia permanente, y se comunica con todos los COMUPRED. Cualquier elemento especial que necesitemos comunicar, lo estaremos haciendo en el momento oportuno.

Gracias, Herman@s... Aquí estamos ! Sigamos pendientes, sigamos en alerta, sigamos cuidándonos, sigamos tomando todas las precauciones necesarias, para proteger la Vida en toda esta nuestra Nicaragua, Sagrada, Bendita, Unida, Siempre Libre !

Gracias, Compañer@s y, reitero, en cualquier momento, o hasta mañana a mediodía, si Dios lo permite. Muchas gracias.