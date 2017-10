EL SALVADOR : Gobiernos del FMLN han reducido la pobreza

César Villalona, Simpatizantes FMLN, 28 de octubre 2017

http://www.simpatizantesfmln.org/blog/?p=52912

La población pobre es la que no alcanza a cubrir con sus ingresos una canasta de alimentos básicos, el pago de la vivienda, los vestuarios y los servicios fundamentales. La familia que con sus ingresos cubre los alimentos pero no los demás rubros está en pobreza relativa y la que no logra cubrir ni los alimentos está en pobreza absoluta o extrema.

En El Salvador, desde hace muchos años la institución que mide la pobreza es la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), a través de su Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

Como se puede ver en el cuadro, en el año 2008, que fue el último en que gobernó ARENA, el 39.95% de los hogares eran pobres y para 2016, bajo el gobierno del FMLN, la pobreza afectaba al 32.69% de los hogares. Durante los gobiernos del FMLN han disminuido la pobreza absoluta y la relativa. A pesar de que en 2016 había 400,000 personas más que en 2008, la población pobre había disminuido en 224,806 personas.

¿Por qué los gobiernos de ARENA dejaron una pobreza tal alta y creciente y los gobiernos del FMLN la disminuyeron? Porque ARENA gobernó para la oligarquía y el FMLN apoya a los sectores de menos recursos. Mientras ARENA les quitó impuestos y les transfirió empresas públicas a la oligarquía, los gobiernos del FMLN elevaron el impuesto a las ganancias de las empresas más ricas, fortalecieron al Estado (creación de BANDESAL, recuperación de LaGEO, construcción de hospitales y sedes de Ciudad Mujer) y desarrollan importantes programas sociales que benefician a la población con menos ingresos.

Se trata de dos concepciones sobre el papel del Estado. Una, la de ARENA, que consiste en ponerlo al servicio casi exclusivo de los millonarios, y otra, la del FMLN, que consiste en utilizarlo para redistribuir el ingreso y apoyar a los sectores sociales y empresariales de menos recursos. Una ONG vinculada a ARENA dijo que los programas sociales de los gobiernos del FMLN no redujeron la pobreza, porque en 2016 la misma estaba casi igual que en 2006. Pero resulta que la pobreza que dejó ARENA no fue la de 2006, sino la de 2008. Por lo tanto, lo correcto es comparar el último año de ARENA con 2016. La mayoría de los programas sociales comenzaron en 2010. Incluso, Ciudad Mujer comenzó en 2012. Y a pesar del bloqueo de ARENA a las finanzas públicas, los programas se han mantenido y han reducido la pobreza.