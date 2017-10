ROSARIO : "Cese de la Alerta Roja que se estableció para los Municipios de Teustepe, San Lorenzo, Tipitapa, Granada, y El Rama"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

30 de Octubre del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridasFamilias de nuestra Nicaragua, Bendita, Unida, Siempre Libre ! Aquí estamos, gracias a Dios bien, y dándole gracias por la Vida, la Unidad, la Tranquilidad, en esta Nicaragua de Bendición, Prosperidad y Victorias.

Compañer@s, una buena noticia... El SINAPRED, atendiendo Instrucciones de nuestro Presidente, ha preparado un Comunicado que se dará a conocer en los próximos minutos, donde se llama al cese de la Alerta Roja que se estableció para los Municipios de Teustepe, San Lorenzo, Tipitapa, Granada, y El Rama, y se instala nuevamente en esos Municipios, como en todo el País, la Alerta Amarilla Protectora que hemos tenido en vigencia ya desde hace algún tiempo.

Entonces, dejamos de estar en Alerta Roja, és la Instrucción que ha dado nuestro Presidente, considerando todos los pronósticos... Voy a dar a conocer el Pronóstico del INETER.

En El Salvador se cancelaron las Alertas también, se mantienen en Amarilla 2 Departamentos : Usulután y San Vicente; en Honduras se canceló la Alerta Roja, se mantiene en Verde y Amarilla por Frente Frío en 6 Departamentos : Cortés, Atlántida, Yoro, Comayagua, Francisco Morazán, y Gracias a Dios, y Verde en 12 Departamentos; Costa Rica canceló las Alertas Amarilla y Verde; Guatemala mantiene 3 Alertas vigentes : Roja, Naranja y Amarilla, y luego Panamá, Verde en 3 Provincias. Nicaragua, Alerta Amarilla, Preventiva y Protectora, en todo el País.

Así que, el SINAPRED hará circular esta Comunicación que suscribe el Doctor Guillermo González, en los próximos minutos.

Tenemos aquí precisamente el Reporte de las condiciones, pero primero vamos a dar a conocer el Consolidado de estos días de Alerta Roja : Tuvimos 3,062 viviendas inundadas, 32 destruidas; 37 Barrios y Comunidades afectadas, evacuamos más de 2,000 personas; los Municipios afectados ya los conocemos, pero agregamos allí otros que sufrieron incidencias menores, como San Lorenzo, Santa Lucía, Camoapa, Mateare, Managua en algunos lugares, y Paiwas. También en Rosita estuvimos atendiendo, recordemos.

Bueno, este período desgraciadamente nos dejó una cantidad de Herman@s fallecid@s... 11, incluyendo a los 4 Hermanos Mineros que estaban en San Antonio de Okunwás, esto és en Rosita, trabajando en Minería Artesanal. Entonces tenemos 11 fallecid@s, y un desaparecido, durante esta última Emergencia.

En cuanto a las Carreteras, a pesar de que ayer se inauguró el Puente Peatonal para el paso de las Familias de Teustepe hacia la Carretera, tenemos todavía pendiente la reparación del Puente Teustepe, y en el Departamento de Managua todavía tenemos por Malacatoya, donde ya está bajando el Río, una Comunidad a la que llegamos por vía acuática; en Granada también estamos atendiendo en Malacatoya a las Comunidades, y en El Sauce el Puente San Ramón colapsó, se interrumpió el acceso vehicular y se está utilizando Puente Peatonal. El Ministerio de Transporte e Infraestructura está garantizando en Teustepe las reparaciones, y sabemos que están camino a El Sauce también, para restablecer allí la vialidad.

Cómo va a estar el Clima en los próximos días ? Bajas Presiones para los próximos 3 días, pero debilitándose poco a poco, y posiblemente pasamos a ser influenciados el fin de semana por Alta Presión. Un nuevo Frente Frío estará aproximándose esta noche a Cabo Gracias a Dios, permanecerá estacionario por 24 horas por lo menos, y nos traerá un poco de lluvia, sobre todo en el Norte y en el Noreste, con algunos vientos... Y también en el Caribe Norte.

No hay Fenómenos en el Mar Caribe que se puedan observar, que vayan a representar afectaciones a nuestro País en los próximos días... En este momento, no hay Fenómenos ! Siempre hay que decir “en este momento”, porque no sabemos más adelante, en el día, en la noche, qué se puede presentar.

Hay una Baja Presión al Sur de Guatemala, aunque está estacionaria és posible que se mueva hacia el Oeste-Noroeste en los próximos días, alejándose de Centroamérica. Mientras permanezca estacionaria en Guatemala traerá humedad, es decir, lluvias de ligeras intensidades para el Occidente de nuestro País. Y, en general, podemos decir que hasta este momento las condiciones están bastante estables. Seguiremos pendientes, atent@s, vigilantes, desde el INETER, desde el SINAPRED y, repito, pasamos de Alerta Roja a Alerta Amarilla, en todo el País.

Luego tenemos al Volcán San Cristóbal que presentó aumento en los valores de tremor interno, debido a circulación del fluido volcánico en su interior, pero se normalizó el mismo día Sábado. El resto de nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual.

Tuvimos 11 sismos en nuestro Territorio : 7 en nuestras Costas, ninguno mayor a 4 grados, y 4 en Fallamiento Local.

Tenemos también los Reportes que nos hace llegar nuestra Policía Nacional : En primer lugar, la cobertura de 422 Actividades de Fin de Semana, entre Deportivas, Culturales, Religiosas, Fiestas... Tuvimos Los Agüizotes, tuvimos el Toro Venado en Masaya; Corridas de Toros; Destinos Turísticos, donde salen las Familias a dar su vuelta, a pasear.

Luego, se cubrieron este fin de semana 2,446 Actividades de Campaña en 153 Municipios; 195 de estas fueron Cierres de Campaña, en Paz, Tranquilidad, y Seguridad. Desde el Jueves 21 que inició la Campaña, hasta ayer Domingo 29, nuestra Policía ha cubierto 32,020 Actividades de Campaña.

14 Herman@s fallecid@s, desgraciadamente, este fin de semana : 5 crímenes, actividad delictiva, todos esclarecidos : 3 en Managua, 1 en San Sebastián de Yalí, 1 en Matagalpa; 9 fallecidos en accidentes de tránsito.

Tenemos, además, el Consolidado de los Accidentes de Tránsito de esta semana que reporta nuestra Policía... Estará ampliando este Informe más tarde. Tenemos 812 accidentes en la semana, 15 Hermanos fallecidos, desgraciadamente, 8 Conductores en estado de ebriedad; 51 lesionados; 5,096 multas a Conductores infractores, y 51 Licencias suspendidas a Conductores en estado de ebriedad. Disminuyó en 3 el número de Hermanos fallecidos, e incrementó en 77 el número de colisiones; los lesionados se mantuvieron en 51, en comparación a la semana anterior.

Luego tenemos distintas Informaciones... Una muy importante que anticipábamos el día Sábado, és el anuncio que nos hizo llegar el Gobierno de Alemania, la Embajadora Ute König, quien nos informó que este Gobierno, ese Gobierno, su Gobierno, confirmó un financiamiento de 90 millones de Euros del Banco Alemán de Desarrollo, a través del BCIE, Banco Centroamericano, para el Proyecto “Managua Metropolitana”.

Con este Proyecto se mejorará el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de Managua, Ciudad Sandino y Tipitapa, ampliando tuberías y ampliando la capacidad de la Planta de Tratamiento de Agua, con lo cual podremos conectar más viviendas al Sistema de Alcantarillado, y vamos a contribuir así, y con el apoyo de Alemania, al Derecho de las Familias de Vivir Mejor. Apoyará también este financiamiento el saneamiento del Lago.

Nuestro Reconocimiento a la Embajadora Ute König, por sus gestiones para apoyar este vital, fundamental, Programa de Cooperación.

250,000 Herman@s, me dice Ervin, de Tipitapa, Ciudad Sandino y Managua, serán Protagonistas de este Nuevo Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Mangua, Ciudad Sandino y Tipitapa, que cuenta con el respaldo de la Cooperación Alemana.

Se encuentra en nuestro País el Director General de Latinoamérica y el Caribe de la Cancillería de Israel, Hermano Modi Ephraim, quien estará inaugurando el día de mañana la Oficina de Negocios Nicaragua-Israel, en horas de la tarde. Está sosteniendo Reuniones en nuestra Cancillería, tiene un Programa de Trabajo intenso. Le saludamos, le damos la bienvenida, y saludamos también la inauguración de esta Oficina de Negocios Nicaragua-Israel, donde estarán fluyendo las Empresas que tienen Proyectos aquí en Nicaragua, Empresas de capital israelí... Lucía Orozco, Presidente; Oscar Ovidio Cubas Castro, Vicepresidente, y Arturo Wong, Cónsul Honorario de Israel en Nicaragua.

Tenemos también otra buena noticia : El Director de los Premios Internacionales del Chocolate, Martin Christy, confirma a nuestra Embajadora Guisell Morales Echaverry en Inglaterra, que Nicaragua fue escogida como Sede de la Primera Competencia de Chocolates de Centroamérica 2017.

Nicaragua la Sede de la Primera Competencia de Chocolates de Centroamérica 2017, Proyecto que asociado a los Premios Internacionales del Chocolate, co-organizado y financiado por la Cooperación Suiza en América Central, y por el Servicio Mundial de la Iglesia Luterana, Cooperación de la Iglesia Luterana, promueve la producción de chocolates de calidad en nuestra Región. Así que damos la bienvenida a esta Feria que tendrá lugar en nuestro País, Dios Mediante, el año próximo.

Plan Techo entregándose esta semana en Managua; Paquetes Alimentarios también en Tipitapa, San Francisco Libre y Managua; y Sillas de Ruedas en Boaco y Chontales.

El Ministerio de Salud nos reporta que en Dengue se han incrementado los casos positivos, aumento del 67% respecto a la semana pasada; 77 casos positivos, 2,137 en lo que va del año, 5,943 el año pasado. Chikungunya, 4 positivas, 27 casos en el 2017, 642 el año pasado. Leptospirosis, 65 casos confirmados esta semana... Esta és una Alerta Especial ! 444 casos en el 2017, 465 en este mismo período el 2016. Falleció un Hermano por Leptospirosis en Chinandega; llevamos 6 fallecid@s, desgraciadamente.

Malaria, 401 casos; 7,221, incremento del 46% en relación al 2016 que llevábamos 4,956. Influenza, 6 positivas, y Neumonía, 3,400 en la semana, acumulado de 114,414, 2% menos que en el mismo período del 2016. Se reportan 16 Herman@s fallecid@s por Neumonía en esta semana; un acumulado de 236, un incremento del 2% respecto al 2016, desgraciadamente.

Enfermedad Diarreica Aguda ha disminuido 36% en relación a la misma semana del año pasado; acumulado 244,086, para un incremento... Esto está equivocado ! Vamos a pedir que aclaren estos números para no dar cifras inexactas. Dice : Disminución del 36% en comparación sólo con la misma semana, pero en relación al Año 2016 y lo que va de este Año 2017, 2% de incremento.

Varicela, 48 casos, disminución de 33 en relación a la semana pasada que fue de 81; Conjuntivitis... 1,453 casos de Conjuntivitis Viral, disminución del 37% en relación a la semana pasada que se registraron 2,290; 93,061 casos acumulados este año, hasta esta fecha.

Compañer@s, este és el Reporte del Ministerio de Salud, de Epidemiología... Ministerio de Salud que inaugura hoy la Clínica Médica Previsional en el Municipio de Jinotega, se llama Hospital Blanca Arauz Pineda; ya está equipada en su totalidad. Y luego también inaugurando Clínicas del Dolor en Jalapa y Ciudad Sandino.

El Ministerio de Educación inaugura Obras de Rehabilitación en el Centro Educativo

San José Obrero, en El Almendro, Río San Juan. Y también nos da los datos de Primaria y Secundaria a Distancia : 82% de participación en Secundaria, 78% en Primaria. Luego tenemos Educación Técnica en el Campo, 90% de asistencia... 10,490 Estudiantes.

En Cuba están ya, desde hoy en la mañana, 74 Atletas, 34 Mujeres, representando 6 Deportes : Atletismo, Boxeo, Karate, Sambo, Taekwondo, y Volibol de Playa, quienes van a estar allá preparándose durante los próximos 30 días, para participar en los Juegos Centroamericanos “Managua 2017”. Viajan también 12 Entrenadores Nacionales que van a contribuir en la preparación de nuestros Atletas.

Así que, un Abrazo fuerte a tod@s est@s Herman@s, 86 en total, que viajaron a Cuba a completar su entrenamiento para participar como País, y para cosechar Triunfos para Nicaragua en los próximos Juegos Centroamericanos de Diciembre. Nuestro Agradecimiento, como siempre, al Gobierno y al Pueblo de Cuba, por toda la Cooperación que nos han brindado en este Campo.

El Instituto Nicaragüense de Tecnologías Agropecuarias en el Marco de la Presidencia Pro Témpore de PROMECAFE que tiene Nicaragua está sosteniendo una Reunión del Consejo Directivo del Programa de Combate a la Roya del Café y Recuperación de la Capacidad Productiva en Centroamérica. Participan 14 Directivos de los Institutos de Café y Centros de Investigación de 9 Países, los Países Centroamericanos, se incluye Jamaica, Perú, México, y los Países del SICA.

También, Compañer@s, II Congreso Internacional “Producción, Procesamiento y Comercialización de Cafés Especiales, y de Calidad de Taza, mañana y el 1º de Noviembre desde las 9 de la mañana, en el Hotel Selva Negra, de Matagalpa... Organiza el INTA.

Compañer@s, se recibió el Barco de la Paz el día de ayer, hoy realizan un Programa Especial, Cultural, también un Programa Deportivo, en Chinandega, Corinto y León.

“Carnaval de las Victorias” en El Crucero, Managua, con desfiles de Carrozas por las principales calles.

En Guanacastillo, Nindirí, inauguran Energía Eléctrica Domiciliar 230 Herman@s, en 40 casas; un millón de inversión. Y el Compañero Salvador Mansell hoy también está como ENATREL en Bilwi, inaugurando la Subestación “Bilwi”, que significa 4 millones de inversión... 60,000 habitantes que tendrán mejor Servicio; y 40,000 habitantes de Rosita y Bonanza; 5 millones; Subestación “Rosita”.

Las Fiestas Tradicionales que tenemos en nuestro País en esta semana, Fiestas Religiosas : Imágenes, Arte Sacro; el Festival de nuestros Santos Patrones y Patronas de todo Nicaragua, en la Plaza de la Fé; queda allí la Exposición hasta mañana 31. Mañana, Día de Tod@s l@s Sant@s. Una Beata que celebra Nicaragua : Sor María Romero... Una Santa, dice el Compañero Wilmor López, que ha intercedido con Dios y la Virgen María, para llevar las Peticiones y convertirlas en Milagros.

Luego, Día de los Fieles Difuntos en todo el País, el Jueves 2, con todas las Tradiciones correspondientes : Atol, Buñuelos, Música, Mariachis; Buñuelos de Viento, Buñuelos de Piedra, en León; y en Carazo, Atol de Chilate, herencia culinaria de México.

Compañer@s, queremos antes de concluir estas Palabras de Mediodía, saludar a todas las Familias nicaragüenses, porque estamos por concluir, en Paz y Cariño, estos días de Campaña por el Trabajo y la Prosperidad en nuestra Nicaragua, Bendita, Unida, Siempre Libre !

Y queremos invitarnos a seguir asegurando el Cristianismo, el Socialismo, y la Solidaridad, en esta Nicaragua de Cariño, Reconciliación, y Encuentro Fraternal...

Invitarnos a nombre de nuestro Comandante Daniel y de tod@s nosotr@s.

Votar DOS, és Votar por el Bienestar y el Desarrollo en toda Nicaragua !

Votar 2, és Votar por la Patria que va Adelante con Respeto y Dignidad !

Votar 2 és Crecer EN-AMORANICARAGUA, con mejores condiciones para la Vida y el Bienestar de Tod@s !

Votar 2 és Votar por la Alegría y fortalecer nuestras Bendiciones, nuestra Seguridad, nuestros Caminos de Libertad, Fraternidad y Progreso !

Votar 2 és Votar por Vos !

Somos Pueblo, Somos Nicaragua Unida que Triunfa. Somos Esperanza, Somos Fé, Somos Amor !

Viva Nicaragua !

Vivan las Familias Nicaragüenses !

Viva la Juventud !



Viva este Orgullo, que Tod@s sentimos

de Ser Nicaragüenses por Gracia de Dios !

Vivimos Tiempos de Victorias, y Vamos Adelante, de la Mano de Dios !

Votar 2 és Votar por la Paz, és Votar por el Progreso, és Votar para que tengamos junt@s más Bendiciones, y las convirtamos en estos Prodigios que agradecemos a Dios todos los días en la Patria de Tod@s, Patria Bendita, Patria Unida, Siempre Libre !

Gracias, Compañer@s. Nuestro Comandante Daniel nos saluda a tod@s, en el Compromiso de seguir fortaleciendo las Rutas de Trabajo y Paz, en nuestra Nicaragua, esa Nicaragua Linda...

Qué Linda, Linda és Nicaragua,

Bendita de mi Corazón !

Si hay una Tierra

en todo el Continente,

Hermosa y Valiente,

esa és mi Nación !

Mucho Cariño, Compañer@s.