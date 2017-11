ROSARIO : "Vamos concluyendo una Campaña que ha sido infinitamente mejor que todas las otras Campañas"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

1° de Noviembre del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Unida, Siempre Libre ! Esta Nicaragua que quiere vivir en Paz, que quiere vivir en Cariño, que quiere vivir con Entendimiento, y en el Modelo de Alianzas, Diálogo y Consensos. Esta Nicaragua donde ha avanzado una Cultura diferente : una Cultura de Armonía, una Cultura que procura Acuerdos, que procura encontrar junt@s las soluciones a los Desafíos, a los Retos pendientes.

Compañer@s, el Abrazo de nuestro Comandante Daniel a todas las Familias nicaragüenses, en el Compromiso de seguir fortaleciendo la Paz, la Reconciliación, el Cariño, y este Camino, tan fructífero, de Alianzas, Diálogo, Consensos, que hemos escogido y que estamos priorizando en nuestra Nicaragua, para construir el Porvenir de Bienestar, el Porvenir Mejor; para afirmar, afianzar, la Alegría, la Seguridad, la Prosperidad, que tod@s queremos y merecemos.

Compañer@s, en primer lugar queremos expresar nuestra condena, ante el ataque terrorista que tuvo lugar ayer en Nueva York, y nuestra Solidaridad con el Pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos, así como con el Pueblo y el Gobierno de Argentina, por la muerte de sus Connacionales.

Hemos preparado una Nota de Prensa que dice precisamente eso, que : “El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ante la tragedia, provocada por un ataque terrorista que tuvo lugar ayer en Nueva York, expresa al Pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos, así como al Pueblo y al Gobierno de Argentina, nuestras más sentidas Condolencias.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y las Familias nicaragüenses, hemos condenado y condenaremos siempre cualquier expresión de Terrorismo, y hemos sido directos en nuestra Defensa de un Mundo donde debemos tod@s trabajar por la Paz y la Armonía.

A los Familiares de las víctimas, de l@s fallecid@s, y de l@s herid@s, en Nueva York y en la República Argentina, todo nuestro Cariño y Solidaridad.

Gobierno de Reconciliación

y Unidad Nacional”

Luego, Compañer@s, el Reporte sobre las condiciones del Clima : Perspectivas de buen tiempo, dice el INETER, para los próximos días. Aunque hay en el Atlántico Norte una posibilidad de formación de una Baja Presión también para los próximos días, se espera que no tenga ninguna influencia para la Región Centroamericana.

Vamos a tener, supuestamente, por eso yo digo siempre : “Dice el INETER”. Yo no soy Experta ! Yo doy a conocer las Notas del INETER, y son pronósticos, no son certezas : Que vamos a tener condiciones estables; que no habrá mucha lluvia en los próximos 3 a 4 días, y que las lluvias, si se dan, serán ligeras y dispersas, sobre todo en el Caribe y las áreas de montaña del Norte y Centro del País. El INETER, sin embargo, permanecerá atento, vigilante, y nosotr@s también, y en comunicación con nuestro Pueblo.

Tenemos luego el Informe Sismológico : 2 sismos en nuestro Territorio, menores a 3 grados, y los 2 en las Zonas Costeras; en las Costas.

El SINAPRED no tiene incidencias por lluvias, gracias a Dios, más bien tiene el Informe de los Volcanes, de los Sismos : Los Volcanes en su estado de actividad normal.

Nuestra Policía Nacional nos reporta la cobertura ayer martes de 632 Actividades de Campaña, de las cuales 63 fueron Cierres, en 153 Municipios, con la participación de 9 Organizaciones Políticas.

También hay 4 Hermanos fallecidos : Una muerte homicida en Bonanza, un crimen, un delito común; 2 fallecidos en Managua por descarga eléctrica, y un peatón en accidente de tránsito en Diriomo.

Hasta este momento, desde que abrimos Campaña, Jueves 21 de Septiembre, nuestra Policía Nacional reporta la cobertura de 30,162 Actividades, con la participación de 4 millones 403,473 Herman@s. Casi la totalidad de estas Actividades se desarrollaron en Armonía, en Paz, en esta Nueva, en esta Otra Cultura, propia de los Nuevos Tiempos que vive nuestra Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria... Tiempos de Victorias, de la Mano de Dios, para Su Gloria y para Su Gracia !

Tenemos también aquí, Compañer@s, que en Taiwán se desarrolla un Encuentro, Segunda Revisión del Tratado de Libre Comercio entre Taiwán y Nicaragua, y están allá los Representantes del Ministerio de Economía y Comercio nuestro, el MIFIC, y también de Taiwán, en Reuniones; participando además en el Foro de Oportunidades de Negocios en Nicaragua para Empresas Taiwanesas, importante Evento que se desarrolla en Taipéi. Nos reporta nuestro Embajador William Tapia.

El Ministerio de Salud instalando los Puestos Médicos en los Campos Santos de todo el País.

El Ministerio de Educación inaugurando Obras en León, Nueva Segovia y Río San Juan, entregadas a la Comunidad Educativa. También Graduación de 243 Docentes, certificados en Cursos de Tecnologías Educativas.

El Ministerio de la Economía Familiar acompañaEmprendimientos de Pequeños Negocios en Masaya. Y en la Casona del Café, “Expo-Feria de las Flores”... En la Avenida De Bolívar a Chávez, en las aceras, Exposición y Venta de Flores, para llevarle a nuestros Fieles Difuntos en los Campos Santos, en este caso de Managua.

Arroz Secano Rendidor presentado por el INTA en el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Semilla de Arroz en Nicaragua que se desarrolla con la Cooperación Técnica de Taiwán. De 85 a 95 quintales por manzana; 10 quintales más que otras variedades. Esta Presentación se está haciendo en Rivas, Chinandega, Masaya, Río San Juan, y Siuna.

El INTUR... Exposición Nacional de Nuestros Santos Patronos en la Plaza de La Fé, de Managua. Mesas de Trabajo con el Sector Turismo sobre el Tema de Fincas Agro-Turísticas en El Crucero y San Rafael del Sur, de Managua.

Complejo Deportivo, Recreativo, “El Corozal”, apadrinado por ENATREL, estará inaugurándose esta tarde en el Histórico, Legendario Barrio de Monimbó, en Masaya. 20,000 metros cuadrados como Área para el Deporte, y un Ambiente de Disfrute; Instalaciones sanas y seguras, Campo de Beisbol, Graderías, Canchas Multiuso, Salón de la Fama, Juegos Metálicos, Juegos de Plástico Multiuso; Esculturas y, el Complejo totalmente iluminado y cerrado, para seguridad de las Familias y los Jóvenes que con seguridad van a utilizarlo.

En la Comunidad Playa Hermosa, El Cuá, Jinotega, 775 Herman@s están estrenando Energía Eléctrica; inversión de 3 millones 745,000 córdobas. Esto és en el Departamento de Jinotega.

Y nos reporta el Compañero Salvador Mansell que también está inaugurándose la Subestación “Las Colinas” en Managua, y Subestación “Chichigalpa”, en Chichigalpa... 60,700 habitantes de los Barrios Sócrates Sandino, Reparto Schick, Salomón Moreno, y las Comunidades San Isidro, Las Sierritas, Esquipulas y Los Palmares, tendrán mejor Servicio de Energía, más estable; 5.7 millones de dólares del BID, del Banco Alemán, y también del Instituto de Crédito Oficial de España. Además, hay Paneles Solares para autoabastecimiento de Energía.

Y en Chichigalpa, 58,000 habitantes de Chichigalpa y Posoltega, de las Comunidades El Comején 1, 2, 3, Jacinto Baca y Los Mayorga; 3 millones de inversión... Todas estas Comunidades recibiendo mejor Servicio de Energía Eléctrica, con financiamiento del BID y ENATREL.

Tengo aquí una Agenda completa que vamos a dar a conocer mañana 2 de Noviembre, que vamos a estar visitando a nuestros Fieles Difuntos, y vamos a estar trabajando también aquí, pendientes, como siempre... Vamos a dar a conocer todos los créditos que están agendados para Directorio del BCIE, son muy importantes, Puerto Corinto entre ellos : Financiamiento para mejorarlas Capacidades Técnicas y Operativas del Puerto de Corinto, ampliar la capacidad portuaria, y esto, para someterse a Directorio en las próximas semanas. Vamos a dar más detalles el día de mañana.

Mientras tanto, Compañer@s, aquí estamos, agradecid@s al Pueblo nicaragüense, a las Familias nicaragüenses, a la Juventud, porque estamos por concluir, en Paz y Cariño, estos días de Campaña, por el Trabajo y la Prosperidad, en nuestra Nicaragua, Bendita,Unida, Siempre Libre !

Queremos invitarnos a seguir asegurando el Cristianismo, el Socialismo, y la Solidaridad, en esta Nicaragua de Cariño, Reconciliación, y Encuentro Fraternal.

Recordemos, Compañer@s, que Vamos Adelante, de la Mano de Dios, y que Votar 2 és Votar por Ir Adelante, és Votar por el Bienestar, para que ese Bienestar que ya tenemos crezca. És Votar por el Desarrollo en toda Nicaragua, por el Trabajo y la Paz. És Votar por la Patria que va Adelante con Respeto y Dignidad.

Votar 2 és Crecer EN-AMORANICARAGUA, creando mejores condiciones para la Vida, y el Bienestar de Tod@s, de todas las Familias; para crear mejores condiciones para la Juventud; para que crezca la Certeza de un Futuro promisorio, para Jóvenes, para Adult@s Mayores, para Niñ@s, para todas las Familias !

Votar 2 és Votar por la Alegría y fortalecer nuestras Bendiciones, nuestra Esperanza, nuestra Seguridad, nuestros Caminos de Libertad, Dignidad, Fraternidad y Progreso !

Votar 2 és Votar por cada un@ de nosotr@s, és Votar por Vos, Herman@, Compañer@, Juventud !

Votar 2 és Votar por nosotr@s, nosotr@s mism@s, cada un@ de nosotr@s, la Gran Familia Nicaragüense !

Somos Pueblo,

Somos Nicaragua Unida

que triunfa,

Somos Esperanza, Somos Fé, Somos Amor !

Viva Nicaragua !

Viva Nicaragua, en Paz y Libertad !

Viva Nicaragua,

y Vivan las Familias nicaragüenses !

Viva la Juventud !

Viva este Orgullo, que Tod@s sentimos

de Ser Nicaragüenses

por Gracia de Dios !

Qué Linda, Linda és Nicaragua,

Bendita de mi Corazón !

Si hay una Tierra

en todo el Continente,

Hermosa y Valiente,

esa és mi Nación !

Vivimos Tiempos de Paz y Victorias,

y Vamos Adelante,

en Paz y Victorias,

de la Mano de Dios,

para Su Gracia, y para Su Gloria !

Votemos 2

Votá 2

Votá por Vos

Votá por las Familias nicaragüenses

Votemos 2

Votá DOS !

Gracias, Compañer@s... Aquí estamos, trabajando duro, procurando servirles mejor cada día, comprometiéndonos a servirles mejor cada día, y desde todas las Alcaldías del Pueblo servirles mejor, cada día, con Buen Trato, con Cariño, con Eficacia; facilitando los Proyectos, las Inversiones, para que haya más Trabajo, y para profundizar y consolidar la Paz.

Compañer@s, aquí estamos, y nuestro Compromiso és de Victorias ! Qué quieren decir para nosotr@s las Victorias ? Que tod@s, todas las Familias vayamos mejorando nuestra Vida, cada día un poquito más, con Salud, Educación, con todo lo que ya hemos avanzado; avanzando todavía más en esta Nicaragua de Fé, de Cristianismo, Socialismo y Solidaridad !

Vamos concluyendo una Campaña que ha sido infinitamente mejor que todas las otras Campañas, porque vamos mejorando, vamos siendo distintos. Ahí quedan todavía algunos resabios... Pocos, Gracias a Dios ! Pero vamos a ir avanzando todavía más, en una Cultura Política que debe desarrollarse para asegurar la Armonía, el Entendimiento, la Reconciliación, y sobre todo el Amor y el Respeto entre todas las Familias nicaragüenses... Entre Todos y Todas !

El Abrazo de nuestro Comandante Daniel, con su Compromiso firme, invariable... És que sigamos Tod@s Junt@s, Tod@s Junt@s, Cambiando Nicaragua, para Bien, para Mejor. Gran Cariño...! Abrazos a tod@s. Gracias.