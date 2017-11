DANIEL : "Donde exista el Odio, donde haya Odio, convirtámonos tod@s en Sembradores de Amor, y tendremos Paz, Estabilidad y Felicidad, para todas las Familias de Nicaragua"

Mensaje del Presidente-Comandante Daniel después de haber ejercido su Derecho al Voto



5 de Noviembre del 2017

Tres de la tarde con 8 minutos, y las Urnas siguen abiertas, para que el Pueblo nicaragüense, las Familias nicaragüenses, la Juventud nicaragüense, l@s Trabajador@s, l@s Campesin@s, l@s Empresari@s, todos los Sectores de la Sociedad nicaragüenses, l@s Religios@s, puedan depositar su Voto, en Paz, en Estabilidad.

Y cuánto nos duele que cuando ya estábamos listos para venir aquí a ejercer el Voto, las noticias de los Estados Unidos de Norteamérica; ahora en Texas, en una Iglesia, un tiroteo, y se habla ya de más de 20 muertos y 27 heridos. ¡El Terror, y el terror no es más que una expresión del odio!

Nosotros hemos vivido esa dolorosa experiencia de la confrontación, de la muerte, de la guerra, del odio... ¡Cuánto ha costado ir arrancando el odio! No es fácil arrancar el rencor, arrancar el odio, y claro que los que más valoramos este Proceso de Paz y Reconciliación que ha vivido nuestra Nación somos l@s nicaragüenses, que hemos vivido aquí en esta Tierra, y que estábamos aquí en aquellos Tiempos de dolor y de muerte. Los que tuvimos familiares caídos en todas esas guerras terribles, somos los que más valoramos la Paz y la Reconciliación, y somos los que más valoramos el Voto, los Procesos Electorales, como el único Camino para ir fortaleciendo la Paz con Democracia. Y, gracias a Dios, este Proceso Electoral Municipal se ha desarrollado con menos incidentes violentos y sangrientos.

Han habido incidentes, violentos y sangrientos; han habido incluso reyertas y muertos entre Herman@s nicaragüenses, porque desgraciadamente la Cultura Electoral en la Historia de los Pueblos, ha sido una Cultura de confrontación y de muerte. Y ha llevado mucho tiempo a que los Pueblos que ponen en práctica los Procesos Electorales vayan aplacando los odios y las confrontaciones.

Desde los mensajes, mensajes de confrontación, pensando que de esa manera se pueden atraer Votantes; mensajes de guerra... Incluso, algunos Candidatos levantando todavía a estas alturas mensajes de guerra, pensando que con eso van a atraer Votantes, y no terminan de entender que en Nicaragua ya quedó enterrada para siempre, la guerra, y que decidimos por el Camino de las Votaciones, de las Elecciones, par definir Autoridades Locales, Autoridades Regionales, Diputad@s Nacionales, Diputados Departamentales, Autoridades de las Regiones Autónomas del Caribe Norte y del Caribe Sur, en su Régimen de Autonomía.

O sea, después de esa terrible guerra logramos construir, aún en medio de la guerra venimos construyendo las bases de esta Democracia con las primeras Elecciones en 1984, y luego la Constituyente que sentó los 3 Principios: Pluripartidismo, Economía Mixta, y No Alineamiento, que siguen siendo los Fundamentos de nuestra Constitución, fíjense bien. ¡Y luego la Paz!



Y se puso a prueba en las Segundas Elecciones verdaderamente legítimas y democráticas que se realizaron en nuestro País, que el único Camino para ir generando Confianza, Paz, Estabilidad, el único Camino para poder decidir por las Autoridades Nacionales o Locales, es el Camino del Voto.

Fíjense, ¿qué hubiera pasado para las Elecciones del año 1990, qué hubiera pasado para esas Elecciones si la Oposición hubiese dicho: “No hay que ir a las Elecciones”, porque el Consejo Supremo Electoral todos son Sandinistas, porque el Poder Político lo tienen los Sandinistas, porque el Poder Militar lo tienen los Sandinistas, porque todos los Poderes lo tiene el Sandinismo, y porque en la Asamblea Nacional también tienen mayoría los Sandinistas?

¿Qué hubiera pasado si hubiesen decidido abstenerse en esas Elecciones los que hoy promueven confrontación y abstención, o promueven la abstención que solamente tiene como alternativa la confrontación? ¿Qué hubiera pasado? No se hubiesen producido esos Resultados Electorales. Ellos no hubieran llegado al Gobierno, como lograron llegar en 1990, donde les entregamos la Banda Presidencial aquel 25 de Abril del año 1990. Tampoco hubiese podido llegar luego el siguiente Gobierno... El primero encabezado por Doña Violeta, el segundo encabezado por el Doctor Alemán. ¡No hubiese podido llegar si lo que se hubiese promovido hubiera sido la abstención! Igualmente, no hubiese podido llegar el Ingeniero Enrique Bolaños a la Presidencia si se hubiese promovido la abstención.



Pero deben entender que, tanto Derecho tienen ellos como Fuerza Política, con su propio pensamiento, con sus propias Ideas, a llegar al Gobierno, como también tenemos nosotros los Sandinistas el mismo Derecho como Fuerza Política de llegar al Gobierno a través de los Votos, como lo hemos hecho, y lo hemos ratificado en diferentes momentos. Por eso es que hoy más que nunca tenemos que reivindicar las Elecciones y las Votaciones como la única Ruta posible para producir cambios para elegir Autoridades, y fortalecer la Paz, la Seguridad y la Estabilidad de nuestra Nación.

Y, ante los acontecimientos dolorosos en Texas, nuestra Solidaridad con el Pueblo norteamericano, y en particular con las Familias que han sido directamente afectadas por estos crímenes, en un País donde se venden las armas como vender caramelos... ¡Todo tipo de armas! Cualquiera puede comprar armas en los Estados Unidos, desde armas de pequeño calibre, hasta armas de altísimo calibre. Y solidarizarnos con el Pueblo norteamericano, con sus Autoridades, con el Presidente de los Estados Unidos, ante esta tragedia.

Y aquí en Nicaragua unirnos una vez más a esa Oración que nos dejó San Francisco de Asís... Dice: “Oh Señor, hazme instrumento de tu Paz. Donde haya Odio, que siembre Amor...” ¡Fíjense bien! “Donde haya Odio, que siembre Amor...”, y ahí continúa la Oración, y yo me detengo ahí, en esas palabras: “Donde haya Odio, “que siembre Amor”.

¿Y qué les digo a mis Herman@s nicaragüenses? Porque, independientemente de diferencias políticas e ideológicas, ¡tod@s somos Herman@s! Somos una sola Familia, y no puede ser que todavía existan algunos nicaragüenses que insistan en alimentar el odio y la confrontación.

Por eso, en esta tarde, elevamos ese Mensaje, esa Oración con todo nuestro Pueblo, y ojalá llegue al corazón de much@s Herman@s nicaragüenses, no much@s, algun@s Herman@s nicaragüenses que todavía quedan, son los que no vivieron la guerra, sobre todo... Porque en las Zonas de Guerra ahí nos hemos ido hermanando. Donde nos confrontamos, donde corrió la sangre, el dolor en las Familias nicaragüenses, nos hemos ido reconciliando, nos hemos ido encontrando. Pero, desgraciadamente, los que no vivieron esa guerra, que se la llevaron afuera, se fueron al exilio, son los que más alimentan la confrontación y el odio.

Por eso hagamos nuestra esas Palabras de San Francisco de Asís... Donde exista el Odio, donde haya Odio, convirtámonos tod@s en Sembradores de Amor, y tendremos Paz, Estabilidad y Felicidad, para todas las Familias de Nicaragua. Gracias.

Declaraciones de Rosario, Vicepresidenta de la República, después de haber ejercido su Derecho al Voto



5 de Noviembre del 2017

Queridas Familias nicaragüenses, estamos a pocas horas del Cierre de las Juntas Receptoras de Votos... Gracias a Dios hasta ahora, con algunos incidentes menores, el Proceso ha sido Responsable, de Calidad, Pacífico.

Creo que, nuestro Presidente al instalar ese Mensaje, ese llamado, al Cariño, al Entendimiento, a la Paz, en nuestra Nicaragua, subraya precisamente lo que nos preocupa a tod@s : Que tenemos la responsabilidad de cuidar la Paz que tanto nos cuesta. Y por eso, al ir cada un@ de nosotr@s a las Juntas Receptoras de Votos estamos reafirmando el Camino de Paz, Libertad y Democracia que hemos escogido en esta Nicaragua de Triunfos, por la Gracia, y la Mano de Dios.

Yo quiero, en las horas que quedan, invitarnos a tod@s, siguiendo el Mensaje de nuestro Presidente, a vivir este Proceso en Concordia, en Paz, en Armonía, en Respeto, y sobre todo en Amor a Dios. Porque donde hay Amor a Dios, no puede haber Odio. Donde hay Amor a Dios, no puede haber Discordia. Donde hay Amor a Dios, no puede haber Violencia ! Donde hay Amor a Dios tiene que haber Madurez, Entendimiento, Equilibrio, y sobre todo Aprendizaje de los Tiempos duros que vivimos.

Privilegiamos estos Otros Tiempos que son de Victorias, de la Mano de Dios, porque sabemos lo que nos cuesta la Paz, la Tranquilidad, la Seguridad, y queremos Seguir Cambiando Nicaragua en Paz, Tranquilidad, Seguridad, todas las Familias nicaragüenses... Unid@s por el Bien Común, Unid@s en Fé, en Fortaleza de Espíritu, como Gran Familia, en Comunidad y Solidaridad !

Compañer@s, también nuestra Solidaridad, la Solidaridad de todas las Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Unida, Siempre Libre, con las Familias de Texas, con el Pueblo de los Estados Unidos, con el Gobierno de los Estados Unidos.

Qué tragedia ! Imagínense ustedes, ir a una Iglesia a Invocar a Dios, un día Domingo, para que nos dé Fortaleza para el trabajo de la semana, y de repente, impacta, golpea la tragedia, la locura... La locura !

Cuántos muertos ! Cuántos heridos ! No sabemos cuáles de esos heridos, o cuántos, van a ser víctimas fatales !



De verdad, un Abrazo desde lo más profundo de nuestros Corazones, para esas Familias que sufren la pérdida de sus Seres Queridos. En esta Nicaragua donde hemos sufrido tanto, donde hemos sufrido tanto, a lo largo de décadas de conflictividad, y de pérdidas, nosotr@s enviamos nuestro Saludo Amoroso, y enviamos nuestra Solidaridad.

Y repito, que las horas que nos queden de este Proceso Electoral, sigan siendo horas de Amor a Dios ! De Amor a Dios sobre todas las cosas, como aprendimos desde chiquit@s... De Amor a Dios, a través del Respeto, a través de la Paz, a través de la Concordia, a través de la Reconciliación, que és lo que nos une a tod@s en esta Nicaragua que quiere, que demanda, todas las Familias queremos, demandamos, Paz, Tranquilidad, Seguridad, para Trabajar y Prosperar... Queremos Trabajo y Paz ! Gracias, Compañer@s.