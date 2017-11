<

Nicaragua en la 37 edición de la Feria Mundial de Turismo de Londres (World Travel Market)

Nicaragua inició exitosamente su participación en la 37 edición de la Feria Mundial de Turismo de Londres (World Travel Market), que tiene lugar del 6 al 8 de Noviembre, la más grande a nivel mundial.

Con el espíritu integracionista que nos caracteriza, el Stand de Nicaragua acogió hoy la inauguración del Pabellón de Centroamérica, con música, muestra de trajes y degustaciones de comidas típicas, contando con la presencia de los Ministros de Turismo de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Representación de Panamá, los Embajadores de Honduras, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Argentina, medios de prensa y mayoristas y empresas del Sector.

Las palabras y corte de cinta estuvieron a cargo de la Embajadora de Nicaragua al Reino Unido la Compañera Guisell Morales Echeverry, que presentó el saludo del pueblo nicaragüense, de nuestra Nicaragua, Única y Original, de nuestro Presidente, Comandante Daniel Ortega y Vice Presidenta Compañera Rosario Murillo,, enfatizando en el compromiso de nuestro Gobierno y resto de países centroamericanos con el desarrollo sostenible, ético y humano de nuestra industria turística. Como invitado especial, el Presidente del Grupo Parlamentario para Centroamérica, Diputado Andrew Rosindell, acompañó a Nicaragua en la inauguración, destacando la fuerte amistad existente entre el Reino Unido y nuestra región y motivando a los asistentes a conocer nuestras tierras.

Como expresión del modelo de alianzas y unidad, con el acompañamiento de la Embajada de Nicaragua en representación de INTUR, las empresas Vapues, MP Travel, EasyFun Tours and Trael, Careli Tours, Nicaragua's Best Guides, Solentiname Tours, Mundoventura y DeTours sostuvieron numerosos y productivos encuentros con mayoristas y medios de comunicación especializada, expandiendo sus relaciones comerciales con importantes mayoristas de Europa y dando a conocer la oferta turística única y original de nuestro país, el imponente paisaje de nuestros lagos y volcanes, la increíble biodiversidad, la riqueza de nuestra diversidad cultural, el legado colonial, nuestros patrimonios de la humanidad, nuestras playas vírgenes, selva, ríos y cascadas, pero sobre todo nuestra mayor riqueza: nuestra gente, hospitalaria, alegre solidaria, de sonrisa fácil, de brazos abiertos y corazón bueno, generoso y listo para la amistad.

El día de mañana se participará en Seminario "Sustainable Tourism in Nicaragua: A Decade of Challenges and Success Stories" (Turismo Slstenible: Una Decada de Retos e historias de Exitos).