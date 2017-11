INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA - AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES CULTURALES



Del 08 al 12 de Noviembre



Miércoles 8 de Noviembre

LEÓN VIEJO

- 10:00 a.m. Taller de Creación Literaria “Técnicas para la lectura de Cuentos”, dirigido a Niñ@s de la Comunidad de Momotombo, impartido por el Poeta y Escritor Iván Uriarte. Sitio Ruinas de León Viejo.

MANAGUA

- 2:00 p.m. Asistencia Técnica del Archivo General de la Nación del Instituto de Cultura, al Archivo Central del Instituto Nicaragüense de Información y Desarrollo - INIDE. Auditorio de INIDE.

Jueves 9 de Noviembre

MANAGUA

- 09:00 a.m. Primer Encuentro Nacional de Escuelas de Artes Plásticas. Sala Pablo Antonio Cuadra, Palacio Nacional de la Cultura.

MANAGUA

- 09:00 a.m. Encuentro Nacional de Bibliotecarios, en celebración del Día Nacional del Bibliotecario. Sala Rodrigo Peñalba, Palacio Nacional de la Cultura.

Viernes 10 de Noviembre

MANAGUA

- 10:00 a.m. Asistencia Técnica del Archivo General de la Nación del Instituto de Cultura, al Archivo Central de la Empresa Portuaria Nacional - EPN. Auditorio de la Empresa Portuaria Nacional, Reparto Bolonia

Sábado 11 de Noviembre

MANAGUA

- 10:00 a.m. Taller de Arte para niñ@s. “ESTUDIO DE FLORES”. Palacio Nacional de la Cultura.



GRANADA

- 10:00 a.m. Taller de Creación Literaria. Dirigido a Jóvenes del Movimiento Cultural “Leonel Rugama”. Convento San Francisco, Granada.

- 11:00 a.m. Lectura de Cuentos. Dirigido a Jóvenes del Movimiento Cultural “Leonel Rugama”. Convento San Francisco, Granada.



MANAGUA

- 4:00 p.m. Celebración del 135 Aniversario de la Biblioteca Nacional Rubén Darío. Sala Rodrigo Peñalba, Palacio Nacional de la Cultura.



MASAYA

- 6:00 p.m. Feria de l@s Artesan@s de Monimbó. Plaza de la Cultura, Antigua Estación del Ferrocarril de Masaya.



Domingo 12 de Noviembre

LEÓN VIEJO

- 10:00 a.m. Visita de la Imagen de la Virgen La Merced al Sitio Ruinas de León Viejo, con feligreses de León, La Paz Centro y Momotombo.

Sitio Ruinas de León Viejo-Puerto Momotombo.