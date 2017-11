Intensa participación de Nicaragua en el World Travel Market de Londres (6-8 de Noviembre)

En el marco de la participación de Nicaragua en el World Travel Market de Londres (6-8 de Noviembre), además del intenso trabajo de reuniones y encuentros con mayoristas e importantes medios de prensa sostenidos por los funcionarios de nuestra Embajada en Londres y de nuestros tour-operadoras y agencias de viaje, en este segundo día de feria, con el apoyo de CBI, el Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo y Agencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda CBI, Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y de la Asociación de Tour Operadores de Nicaragua (ANTUR), en una autentica expresión de nuestra política de alianzas Público – Privado, se realizó el Seminario Turismo Sostenible en Nicaragua: Una década de retos e historias de éxitos.

En el seminario, coincidiendo con el año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, tanto nuestra nuestra embajada en representación de nuestro Gobierno y las empresas de turismo de Nicaragua, en una expresión clara de nuestra política de alianza ratificaron su compromiso para continuar avanzando, desarrollando el turismo nicaragüense de forma sostenible, ética, responsable y que ha permitido a nuestro país ser reconocido internacionalmente y continuar posicionando a nuestro país como un destino turístico, diferente, responsable, humano, en el mercado de viajes británico, uno de los más importantes de Europa.

Embajadora de Nicaragua, Compañera Guisell Morales Echaverry, con representantes de agencias y operadores de turismo :

(de izq.) Laurent Richardier. CEO & Founder of Detour Viajes, Ricardo Carioni Head of Country Promotion,

Immanuel Zerger at Solentiname Tours, Axel Melchior, General Manager Careli Tours, Jan Jork Stirk from Vapues Tours

Los cuatro expositores del Sector Privado,miembros de TOPS (Tour Operadores Promoviendo Sostenibilidad), certificados por Rainforest Alliance: Careli Tours, Solentiname Tours, Vapues Tours y Detour Travel, hicieron un recuento de su viaje personal e iniciativas que sus empresas han emprendido hacia la sostenibilidad, tales como reciclaje, programas educativos en escuelas, cooperativas, artesanos y familias, entrenamiento de buenas prácticas a toda la cadena de valor del turismo en Nicaragua. Sin excepción, todos destacaron y reconocieron, la voluntad política y liderazgo de INTUR para desarrollar políticas, leyes y estrategias de turismo que fueron resaltadas de forma positiva por los cuatro expositores del sector privado.

Asimismo, en este segundo día de participación, se ofreció una degustación de ron y chocolates artesanales nicaragüenses, que deleitaron a los visitantes al stand. Asimismo, en este segundo día, que es abierto al público en general, que fue recibido con la hospitalidad y cariño que caracteriza a nuestro pueblo, nuestros sombreros de palma y pájaros de balsa tuvieron una increible acogida entre los visitantes a la feria, que se llevaban no solo nuestra artesanía, nuestros sabores, sino también nuestra historia, nuestra increíble geografía, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros bailes.

Cabe mencionar que el World Travel Market acoge a más de 180 países y que reúne en un solo techo a más de 50,000 profesionales de la industria turística y recibe a cerca de cien mil visitantes.