SUEÑO CON CARLOS FONSECA

por Tomás Borge

Vive

en un barrio de tejas

A salvo de navajazos

por la espalda

Dispuesto

al encuentro

con los pobres

y a la gratitud

de los cenzontles

A mí me quiere no por poeta

si no porque soy llorón

y no me da miedo la muerte

Anoche volvió

vivo y fugaz

en la montaña

Saltaba desde lo alto

como jaguar de terciopelo

y llegaba a darme

el esperado abrazo

Me decía algo

que no recuerdo

y me dejaba en el alma

lágrimas y flores

la certidumbre de un puño

una encomienda de miel

y un derrotero seguro

para las nuevas

victorias