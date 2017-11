DANIEL: "¡Cuidar la Unidad! ¡Fortalecer la Unidad! De lo contrario, entonces, los enemigos de l@s Pobres, de l@s Trabajador@s, de l@s Campesin@s, de la Juventud, los enemigos del Pueblo se aprovechan de ello"

Presidente-Comandante Daniel y Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua, conmemoran el 41 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad del Comandante Carlos Fonseca Amador



8 de Noviembre del 2017

Herman@s nicaragüenses, Familias de esta Tierra, Bendita y Siempre Libre ! La Tierra de Diriangén, la Tierra de Darío, la Tierra de Sandino, ¡la Tierra de Carlos Fonseca! Venimos ya del Mausoleo, rindiéndole Honores a Carlos, al Coronel Santos López, y a nuestro Hermano Tomás y, este día le rendimos Homenaje a Carlos, como Símbolo de Compromiso con la Patria, con el Pueblo, con los Pueblos del Mundo, que luchan por la Justicia, que luchan por la Libertad.

Carlos es herido en combate el día 7, ya en horas de la noche, y él fallece ya en la madrugada del día 8.



El día 7 de Noviembre de ese año 1976, cae aquí en Managua el Comandante “Cero”, Eduardo Contreras. Cae Eduardo; cae un Compañero de origen Campesino que había bajado de la montaña, Rogelio Picado, y cae el Compañero Silvio Reñazco. Ellos ahí en zona del Residencial Asososca venían de hacer un contacto, Eduardo andaba haciendo unos contactos en esa zona con Compañeros también de Ciudad Sandino, en la misma Zona.

Claro, esa noticia, esa noche, cuando ya se conocía de la caída en combate de Eduardo Contreras, el que estuvo al frente del Comando Juan José Quezada; un Compañero que dejó las posibilidades de seguir ascendiendo como Profesional altamente calificado, se encontraba en Alemania, y decidió incorporarse a la lucha del Pueblo nicaragüense, a la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y vino a la clandestinidad, y luego él estuvo al frente del Comando en el que luego nos encontraríamos con Carlos allá en La Habana.

Después había que regresar a Nicaragua para continuar la lucha, agradeciendo, como siempre, la Solidaridad del Pueblo de Cuba, de Fidel, de Raúl, de tod@s l@s Herman@s de esa Tierra de Martí, que nos acogieron cuando fuimos allá, acompañándonos en el recorrido aéreo de Managua a La Habana, Su Eminencia el Cardenal Miguel Obando, quien fue llamado por el Frente Sandinista que nos ayudara a la mediación para lograr la libertad de los Prisioneros del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Y luego, les decía, había que regresar a Nicaragua... ¡Eran Tiempos difíciles, Tiempos duros! El único objetivo del regreso en ese momento era reunir a la Dirección del Frente, y encontrarle entonces en esa Reunión una respuesta a los problemas internos que ya se vivían, porque nos estaba carcomiendo en ese momento ya la división. Y nada más terrible para un Movimiento Revolucionario, nada más terrible para un Pueblo que tiene puestas sus Esperanzas en ese Movimiento Revolucionario, que la división.



Recuerdo cuando discutimos el regreso de La Habana hacia Nicaragua las rutas que nos trazamos para retornar, y cómo nos oponíamos, nos resistíamos a aceptar que Carlos viniese a la Reunión aquí en Nicaragua, porque era la reserva estratégica de la Revolución Sandinista.

No tenía que sometérsele a ninguna prueba a Carlos para que él demostrara su Autoridad y su Fortaleza como Revolucionario; pero, desgraciadamente, esa bacteria de la división es terriblemente destructiva, y Carlos decidió que él venía.

Fue el primero en salir de La Habana, luego viajamos Humberto, Eduardo Contreras, y yo. Nos venimos también. Él buscando las rutas clandestinas más seguras con el invaluable apoyo de los Colaboradores del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Ya aquí en Nicaragua, Carlos iba desplazándose hacia la montaña, porque la idea era hacer la Reunión en la montaña. Mientras tanto aquí nos reuníamos Eduardo y yo con Pedro Aráuz, que estaba al frente de la Resistencia Urbana, a la espera del contacto de la montaña, para luego ir nosotros hacia allá.

Porque la represión era tan feroz que se cortaba constantemente el contacto con la montaña, se dificultaba la comunicación entre la Ciudad y la montaña. Recuerdo que en esa Reunión con el Compañero Pedro Aráuz cómo nos manifestaba su preocupación, porque ya se llevaba un buen tiempo sin comunicación.

Mientras tanto, Eduardo y yo lo que hicimos fue hacer trabajo en la clandestinidad, aquí en Managua, en los Barrios contactando Compañeros. Y esa noche del 7 de Noviembre nos vimos, conversamos, él salió a hacer sus contactos, y yo a hacer contactos por otro lado... Y llegó la noticia de la caída de Eduardo, y al día siguiente ya la noticia de la caída en combate de nuestro Hermano Carlos, Carlos Fonseca.

¿Qué lección nos deja ese momento en la Historia del Frente Sandinista? Que lo que siempre tenemos que cuidar más es la Unidad, los problemas de Unidad; la falta de madurez para discutir temas que puedan provocar algunas diferencias; la falta de respeto para Compañeros como el Comandante Carlos, al cual empezaban a descalificarlo porque ya llevaba mucho tiempo en La Habana... Compañeros que eran de reciente ingreso y que empezaron a descalificar a Carlos.

Yo creo que esto sigue siendo un hecho que debemos tener presente... ¡Cuidar la Unidad! ¡Fortalecer la Unidad! De lo contrario, entonces, los enemigos de l@s Pobres, de l@s Trabajador@s, de l@s Campesin@s, de la Juventud, los enemigos del Pueblo se aprovechan de ello, y se dan situaciones como esta, en la que cayó en combate nuestro Hermano Carlos Fonseca.

Pero ya Carlos había dejado sembrada la Conciencia, la Tenacidad que él tenía, la Fortaleza que él tenía, y eso permitió luego, que en medio de grandes y profundas contradicciones, contradicciones que incluso le pusieron un freno a la velocidad que traía el Proceso Insurreccional, finalmente se logró la Unidad y con la Unidad se alcanzó la Victoria. No podemos olvidar esa lección.



Y le rendimos Homenaje a Carlos hoy 8 de Noviembre, fíjense... Carlos siendo un muchacho, un joven, había estado en Moscú. Y estuvo en Moscú para el 7 de Noviembre del año 1957, andaba con una Delegación de Jóvenes nicaragüenses de Pensamiento Socialista, de Pensamiento Revolucionario, que habían sido invitados.

Se estaba conmemorando entonces, y asistió a las Celebraciones del 40 Aniversario de la Gloriosa Revolución de Octubre... ¡40 Aniversario! Sesenta años después Carlos sigue estando en todas las Luchas, en todas las Batallas, y en todo el ejemplo que dejó y el aporte que dejó esa Gloriosa Revolución de Octubre, porque marcó un Camino alternativo para la Humanidad.

Tiempos aquellos en donde los Procesos de Cambio, desde los Imperios que se disputaban el dominio del Planeta en los Territorios hasta entonces conocidos, bueno, ahí estaba el Imperio Romano entre otros grandes Imperios que se confrontaban para dominar buena parte de nuestro Planeta, cuando aún no había llegado a Nuestramérica el Imperio Romano; Imperios que incluso, las Sociedades, los Pueblos que ellos esclavizaban tenían un solo objetivo: Fortalecer al Imperio, esclavizar a los Pueblos para fortalecer al Imperio.

Y luego el Período del Feudalismo. Y luego el Período de Cambios Revolucionarios profundos, como la Revolución Francesa, indiscutiblemente, porque estaban siempre avanzando sobre una misma línea. Recordemos, después de la Revolución Francesa se produjeron 2 Guerras Mundiales, y ya se había producido la Guerra entre las Colonias que estaban en Territorio norteamericano, que se enfrentaron a Inglaterra porque querían salir del dominio de Inglaterra; Colonias norteamericanas que se habían formado con emigrantes de Inglaterra, y que luego se fueron incorporando inmigrantes de otras Regiones. Ya antes España había dominado otros Territorios en Norteamérica.

¡Fíjense bien, 2 grandes Guerras Mundiales! En la Segunda Guerra Mundial ya existía la Unión Soviética, que se había logrado estabilizar un poco frente a Procesos de Contrarrevolución terribles que le tocó vivir a ese Pueblo.

En lo que fue la Primera Guerra Mundial ya sabemos las contradicciones entre las Naciones europeas, en esa Primera Guerra Mundial, y no lograron alcanzar la Paz, y por eso se produce la Segunda Guerra Mundial.

La Segunda Guerra Mundial no la provoca la Unión Soviética, ni la provoca Stalin que estaba al frente de la Unión Soviética. No la provocó él, sino que fue la expresión más radical, más extremista del Modelo de Expansionismo, del Modelo Imperialista, el que provocó e inició esa Guerra, y que la selló la Potencia norteamericana colocando 2 bombas atómicas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Más de 250,000 muertos en esas 2 Ciudades, y miles y miles de Jóvenes, de Niñ@s, de Adult@s que quedaron padeciendo de múltiples enfermedades por los efectos de la radioactividad de dichas bombas. Son las únicas bombas atómicas que se han lanzado en la Historia de la Humanidad.

Les decía que, frente a ese Proceso de Desarrollo que traía lo que se ha conocido como la Civilización, donde incluso se alcanzaban en Luchas enarbolando Banderas que eran de interés, lógicamente, para los poblados, los Ciudadanos que levantaban esas Banderas, ahí mismo estaba la esclavitud intacta, ¡la esclavitud estaba intacta! Los Derechos de la Mujer totalmente reducidos, y en los Países más avanzados, más Desarrollados, más Civilizados, como dicen, los Derechos de la Mujer, reducidos.

¡Cuánto tuvieron que luchar las Mujeres en el Mundo, y las Mujeres norteamericanas también, para que se les reconociera su salario igual que a los hombres! ¡Cuánto tuvieron que luchar! ¡Cuánto tuvieron que luchar las Mujeres en el Mundo! En esos Países que se preciaban como los abanderados de la Civilización y de la Democracia, cuánto tuvieron que luchar para alcanzar el Derecho al Voto, porque las Mujeres no tenían Derecho a Votar, a propósito de las Elecciones Municipales que se acaban de realizar aquí en nuestro País... ¡No tenían Derecho a Votar!

La verdad es que se abrió otro Camino en ese momento con la Revolución de Octubre; luego se producen los cambios que tod@s conocemos, y esta realidad en la que hoy nos encontramos: Un Mundo en donde está siempre la lucha por la Justicia. Un Mundo en que está planteada siempre la Lucha por la Libertad. Si no hay Justicia, no puede haber Libertad. Y para que haya Justicia y que tengamos tod@s la Conciencia tranquila, tendría que desaparecer la Pobreza, la Extrema Pobreza, del Planeta entero.

Mientras tanto, hay que seguir luchando por la Libertad que significa luchar por la Justicia, y para poder luchar por la Justicia y para poder luchar por la Libertad, ¿qué demandan las Naciones? ¿Qué demandan los Pueblos? Demandan Estabilidad y Paz.

¿Quiénes son los que no están de acuerdo con la Estabilidad y la Paz? Son aquellos que tratan de detener el Proceso que viene llevando la Humanidad, que viene caminándose, independientemente de que hay Potencias que se niegan a dejar de ser hegemónicas, y a entender que para alcanzar la Paz es necesario, es indispensable, que los Países más desarrollados en todos los Campos puedan tratar con Respeto y con Justicia a los Países en vías de Desarrollo. Y eso le daría Paz al Mundo, le daría Paz al Planeta, y crearía mejores condiciones para erradicar el Hambre, la Miseria, del Planeta Tierra.

Y la Lucha actual a Nivel Global y en la que estamos inmersos nosotros, nosotros somos un granito de arena en esta inmensidad, es un campo de batalla inmenso donde dominan con una enorme fuerza, lógicamente, los Países que tienen más Desarrollo Económico, más Tecnología, más Desarrollo Militar; que tienen Armamento Atómico.

Pero, el hecho de que la Unión Soviética se haya desintegrado, no significa que se crearon las condiciones para que se impusiera la hegemonía de una Potencia sobre todo el Planeta. Claro que algunos sí lo han pensado, que es la oportunidad, ahora es cuando, porque la Unión Soviética era un punto de contención, era un punto de equilibrio.



Entonces dijeron aquellos: “Ahora es la oportunidad de hacernos dueños del Planeta”; pero han surgido otras Fuerzas, han surgido otras Naciones, otras Regiones, y por eso es que hoy se habla, con total certeza se habla de que está naciendo, se está desarrollando el Mundo Multipolar, en medio de una lucha entre aquellos que quieren mantener un Mundo Unipolar, es decir, un Mundo sometido a los intereses de una Potencia hegemónica.

¿Y la Humanidad entera qué quiere? Una relación más democrática entre todos los Pueblos, entre todas las Naciones, que lleva necesariamente a un Mundo Multipolar, y donde por primera vez en América Latina y el Caribe se logró crear esta Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, bajo el empuje de las Fuerzas más Progresistas que se establecieron en ese momento en toda la Región Latinoamericana y Caribeña; Fuerzas Progresistas, Fuerzas Solidarias, Gobiernos que nos agrupamos en el ALBA.

Ahí, Fidel, con Chávez, se estableció una correlación de Fuerzas, y acompañados de Naciones como Brasil, con Lula a la cabeza, que incorpora a Brasil y promueve con Brasil los BRICS, ese Polo de Países en vías de Desarrollo, donde están la India, China, Brasil, la Federación Rusa, y está África del Sur, Sudáfrica; 5 Naciones que han crecido y que han establecido una nueva correlación económica en el Planeta. Se viene estableciendo una nueva correlación económica, una nueva correlación comercial.

Y les decía, el Milagro al final, aquí en América Latina y el Caribe, de la creación por fin de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC... ¡Un Sueño! Fue el Sueño de Bolívar. Luego Sandino tomó el Sueño de Bolívar y desarrolló aquella Propuesta, aquel Programa para que pudiéramos constituirnos en esa Comunidad de Pueblos Latinoamericanos y Caribeños. Pero no estaban todavía las condiciones, hasta que finalmente se produce el Milagro, y es en estas condiciones, en estas nuevas condiciones donde los Pueblos siguen luchando.

El objetivo de los Pueblos sigue siendo la Paz, ¡la Paz con Justicia, sí! Como decíamos, sigue siendo ese el objetivo, la Paz, y los Pueblos siguen luchando, y en esas condiciones, aquí en Nicaragua, seguimos defendiendo los Ideales, el Pensamiento de Sandino, los Ideales y el Pensamiento de Carlos, que supo recoger y fundir en el Frente Sandinista los Ideales de Sandino.

Y en estas nuevas condiciones estamos aquí nosotros librando la Batalla, la Batalla de Sandino, la Batalla de Carlos... ¡Y Sandino sigue vivo! ¡Y Carlos sigue vivo! ¡Y Sandino y Carlos han estado en esta Gran Victoria Electoral del 5 de Noviembre!

Ellos son los inspiradores de estas Luchas, su Pensamiento, su Ejemplo, ha venido trasladándose de generación en generación, y corre por las venas de nuestro Pueblo, y corre por el Corazón de nuestro Pueblo, y corre por la Sangre de la Juventud nicaragüense que hoy está siendo, no solamente Actora, es una Fuerza Actora, sino que también es Creadora, porque la Juventud tiene la capacidad de crear cuando se dan las condiciones para que la Juventud pueda ser Creativa, para dar Solidaridad, para poner en práctica los Principios Cristianos, Socialistas y Solidarios.

Carlos, Sandino, nuestros Héroes, nuestros Mártires, en ese Tránsito a la Inmortalidad nos están acompañando, y se sienten, estoy seguro, Orgullosos de ver a un Pueblo cada vez más convencido, cada vez más seguro de que la Reconciliación, la Paz, son el único Camino para acabar con la Pobreza, con el Hambre y con la Miseria, y para que se fortalezcan la Soberanía y la Dignidad de la Nación.

Y esto fue ratificado por el Pueblo en estas Elecciones del 5 de Noviembre, por l@s nicaragüenses de diferente Ideología, de diferente Pensamiento, que fueron a de-positar su Voto y donde se alcanzó un alto número de votantes.

51.5%, 52% en una Elección Municipal es algo realmente extraordinario, porque aquí mismo tenemos Hermanos vecinos donde se supone que está la Democracia más depurada de toda la Región, donde en Elecciones Municipales participa el 18% de la Población. Ahí en Costa Rica, sí, en Costa Rica, 18% participa en Elecciones Municipales. A veces llegan al 22%.

Aquí, a pesar de todos los intentos que se dieron para que el Pueblo no saliera a Votar, el Pueblo supo tomar el Camino correcto, y el camino correcto ya lo conocemos tod@s, bien lo conocemos todos el camino correcto.

¿Cuánto le ha costado a Nicaragua construir esta Paz? A Nicaragua ya como República, como Nación, ¿cuánto? Desde 1821 que Nicaragua pasa a ser un Estado, bueno, en ese momento independiente con toda una Región, éramos una sola Nación los 5 Países Centroamericanos cuando nos independizamos.

Lo que vivió Nicaragua durante todos estos casi 2 siglos, porque ahora ya para el año 2021 será el 200 Aniversario de la Independencia de Centroamérica. ¿Qué se vivió en Nicaragua? Guerra y más guerra. Eso era lo que le heredaban a la Juventud los Partidos que se confrontaban en nombre de la Democracia: ¡guerra y más guerra! No había Paz en Nicaragua, no había Estabilidad.

Hasta que finalmente, el Triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de Julio de 1979 sentó las bases para poder construir una Nueva Nicaragua... ¡Y lo que costó! Porque del 79 al 90 la batalla siguió siendo dura, sangrienta; alimentada por los mismos que habían invadido Nicaragua innumerables veces, por los mismos a los cuales se había enfrentado Zeledón, Andrés Castro, José Dolores Estrada, a los cuales se había enfrentado y derrotado Sandino. Ellos mismos sembrando la guerra entre Herman@s.

Y lo que costó alcanzar la Paz. Y lo que significó el esfuerzo, la entereza, y la Humildad de quienes fueron determinantes en ese Proceso de Paz: Su Eminencia el Cardenal Miguel... Al Cardenal Miguel, cuando fue Mediador para el 27 de Diciembre cuando Eduardo Contreras estuvo al frente del Comando Juan José Quezada, entonces le decían Sandinista y le decían “Comandante Miguel”; cuando luego fue Mediador para el Asalto al Palacio, ¡peor todavía!

Luego triunfa la Revolución, nos acompaña el Cardenal Miguel en la Plaza de la Revolución en ese Día Glorioso, y luego se agudizan las contradicciones. Y ahí, grandes contradicciones. Y ahí, desconfianza de parte de Líderes Religiosos acerca del rumbo de la Revolución, en cuanto a la Fé, en cuanto al respeto a la Religión.

¡Y contradicciones fuertes! Pero a pesar de eso, el Cardenal Miguel no dudó un momento cuando lo buscamos y hablé con él. Después de una Reunión por la Paz en Centroamérica, le dije: “Eminencia, le vengo a pedir que Usted presida la Comisión Nacional de Reconciliación y Paz, para ponerle fin a la guerra en Nicaragua. Y él no lo dudó, dijo sí, a pesar de las grandes contradicciones.

Cuando estaban esas contradicciones, el Cardenal Miguel cómo le ayudó, cómo le ayudó, cómo protegió a aquellos grupos políticos, a aquellos intereses políticos y económicos! Lo tenía que hacer porque tenía que ver por tod@s l@s nicaragüenses. Cómo los protegió, cómo los defendió, y entonces ellos hablaban muy bien del Cardenal Miguel.



Luego el Cardenal Miguel se involucró en el Proceso de Paz, y no fue un involucramiento temporal. Claro, él valoraba ese esfuerzo, y por eso hoy se puede entender que él haya ido a votar, a sus 91 años fue a votar el día 5 de Noviembre, participó en las Elecciones, como participó también el Cardenal Leopoldo Brenes. ¿Por qué? Porque el Cardenal Miguel y el Cardenal Leopoldo Brenes vivieron toda esa Etapa aquí en Nicaragua; ellos no estaban fuera, vivieron esa Etapa, supieron lo que era el dolor en las Familias nicaragüenses.

Ahora es fácil, que, unos que se la pasaron afuera todo ese tiempo, vengan a hablar como los más bravucones y los más radicales.

Ellos sí supieron, el Cardenal Miguel y el Cardenal Leopoldo, entonces trabajaba a la par con el Cardenal Miguel, y ellos recuerdan lo que era moverse bajo las balas en medio de la guerra, tanto en la Etapa Final de la Insurrección contra la tiranía somocista, donde ellos anduvieron salvando Vidas, como en todo el Período de la Guerra de 1979-1980, hasta 1987, 88, 89 que se fueron firmando los Acuerdos de Paz, y finalmente alcanzamos la Paz.

Fíjense, esto es lo que valora el Pueblo nicaragüense, esto está ahí en la Memoria del Pueblo nicaragüense, está bien grabado, y explica que el Proceso Electoral se haya realizado de forma tranquila; que las Votaciones se hayan dado de forma tranquila, con pequeños incidentes.

Ha habido algunos incidentes mayores después, cuando se conocieron los Resultados; porque todavía existen pequeños grupos que piensan que el camino para fortalecer la Democracia en Nicaragua, es la violencia, es la confrontación, es la guerra.

No acaban de entender que los Resultados están a la vista de Nicaragua, porque hay Paz, porque ha habido Reconciliación y sigue trabajándose, y tenemos que seguir trabajando por la Reconciliación. Ahí mismo en estas Comunidades donde han habido reyertas, y han habido incluso muertes que lamentamos, hay que seguir trabajando por la Reconciliación, por la Paz.



Frente a estos conflictos que se están dando con mayor violencia, inmediatamente recurrimos a los Líderes Religiosos, Católicos y Evangélicos, para que fuesen a mediar allá con los Hermanos de la Costa del Caribe.

Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando por la Reconciliación, para seguir asegurando la Paz, la Estabilidad, que nos permiten a la vez fortalecer esta Gran Alianza que tenemos en el Campo Económico y Social con los diferentes Sectores y Actores Económicos de nuestro País, y que eso nos asegure más Crecimiento Económico, por lo tanto, más Trabajo para el Pueblo nicaragüense, más Educación, y más Salud para las Familias nicaragüenses, más Seguridad para las Familias nicaragüenses.

Porque tenemos que seguir defendiendo esta Zona de mayor Seguridad, de mayor Estabilidad, frente al Narcotráfico, el Crimen Organizado, las Maras, que sigue siendo Nicaragua. Tenemos que seguirla defendiendo, y eso se defiende con la Unidad de las Familias nicaragüenses, y la Unidad de las Familias nicaragüenses se fortalece con la Reconciliación entre las Familias nicaragüenses que todavía no logran reconciliarse y, de esa manera Nicaragua será más Fuerte, será más Potente, será más Grande, aunque sea Pequeña, como bien lo decía nuestro Gran Rubén Darío, ¡será más Grande, aunque sea Pequeña!

Quiero concluir reconociendo, valorando, la actitud de casi 2 millones de nicaragüenses, 2 millones 30,000 nicaragüenses que el 5 de Noviembre salieron a Votar. Sabemos que otr@s nicaragüenses no salieron a votar, porque decían: “Si de todas maneras va a ganar tal Fuerza Política, o va a ganar la otra Fuerza Política en otro lugar; entonces ¿para qué voy a ir a votar?”. Existe ese tipo de Ciudadano que sencillamente no se interesa mucho en las Votaciones, y la verdad es que, el grado de madurez que demostró nuestro Pueblo en estas Elecciones ha sido reconocido.

También agradecemos el Acompañamiento de quienes vinieron a ver, a conocer al detalle cómo funcionan los Mecanismos Electorales en nuestro País, tanto los Observadores o Acompañantes de la OEA, los Acompañantes del Grupo de Expertos Electorales también, son generalmente Expertos Electorales en la Materia, que son Latinoamericanos y Caribeños, y los Compañeros de las Universidades, siempre encabezados por el Compañero Telémaco Talavera, que tuvieron un trabajo extraordinario.

Hemos conocido las Valoraciones, todos conocemos las Valoraciones, es decir, quedó claro que estas fueron Elecciones que se realizaron de forma normal, que la Votación se produjo en forma normal, que los Resultados son los Resultados que dio a conocer el Consejo Supremo Electoral; que tenemos deficiencias. No existe Democracia perfecta, ¡no ha existido! Ni la Democracia griega, ¡habían esclavos! ¿Cómo te puedo explicar que a veces se nos diga que la Democracia perfecta fue la Democracia griega, con esclavos? Es una aberración.

Existe el Compromiso del Pueblo y el Gobierno de Nicaragua, como incluso lo señalaron en su Informe el Magistrado Electoral de Uruguay, Vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Wilfredo Penco, que se han venido ya aplicando algunas Medidas que habían sido abordadas en otro momento. Ya se ha venido aplicando.

Hay que mejorar, indiscutiblemente, pero eso significa dinero, y ahorita cuando digo dinero, y veo a Rigoberto López ahí... Si aquí necesitamos dinero, en primer lugar, es para asegurar a los Asegurados, que no les falten sus Pensiones. Desgraciadamente no somos un País con inmensos Recursos. Quisiéramos tener inmensos Recursos, claro, ¡pero no los tenemos! Nuestro Presupuesto es un Presupuesto muy limitado, hay que estar haciendo esfuerzos ahí, y pidiéndole a Dios que nos ayude a multiplicar los Panes.

Hay Países muy Poderosos que tienen muchos Recursos, que nos los presentan como el Símbolo de la Democracia que hay que imitar. Yo no sé qué pasaría si de repente dijéramos que vamos adoptar el Modelo de los Estados Unidos. Estoy seguro que a nadie le gustaría. Porque en los Estados Unidos a final de cuentas no vale el Voto de los Ciudadanos, lo cual es el Voto de los Electores. Ellos tienen Colegios Electorales, y aun cuando el Pueblo vote por un Candidato y le dé mayor número de Votos a un Candidato, si los Colegios Electorales deciden darle su Voto al otro Candidato que tuvo menos Votos, ese será el Presidente. Bueno, esas son sus Normas, las respetamos, son sus Leyes, son sus Normas.

No se nos ocurre tampoco promover ese tipo de Modelo. Tenemos nuestro Modelo, lo seguiremos desarrollando, seguiremos trabajando en esa dirección. Así se lo comunicamos ya al Magistrado Doctor Penco, que estaremos listos para continuar trabajando, para ir mejorando, ir perfeccionando, de acuerdo a nuestras posibilidades.

Fíjense que cada vez que él mencionaba Medidas que hay que tomar, demandan más Recursos Humanos, y más Presupuesto. Entonces, vamos a seguir avanzando de acuerdo a nuestras posibilidades, con la certeza de que cada día, cada semana, cada mes, cada año, y cuando ya nos aproximemos a una próxima Elección, las próximas serán las de las Autoridades Regionales en el Caribe Norte y en el Caribe Sur, tendremos un Sistema Electoral mejorado, más perfeccionado, más fuerte, más seguro, para el Bienestar de todas las Familias nicaragüenses.

Querid@s Herman@s nicaragüenses, queridas Familias nicaragüenses, hoy 8 de Noviembre, cuando ya nos estamos aproximando al Mes de Diciembre, Mes que nos llama a la Paz, a la Fraternidad, a la Solidaridad, nuestro Mensaje sigue siendo ese: El Mensaje de que sigamos luchando por la Reconciliación, y que como nos dice el Santo de Asís, sigamos luchando para enterrar los odios, para enterrar las confrontaciones, y que prevalezca el Amor, la Solidaridad y la Paz entre la Gran Familia Nicaragüense.

Declaraciones de Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua, después del Acto en Conmemoración del 41 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad del Comandante Carlos Fonseca Amador



8 de Noviembre del 2017

Con toda la Alegría de este Hermoso Acto de Celebración y de Compromiso... De Celebración de la Vida; de Compromiso con

la Paz y la Vida, y de Trabajo... Compromiso de Trabajo, para seguir avanzando en Reconciliación y Unidad, porque és lo que queremos la mayoría de l@s nicaragüenses.

Viva el Amor, és lo que decimos todos los días. Toda nuestra Música és un Viva al Amor, en Nicaragua. Ese Amor Cristiano, Socialista; ese Amor Solidario que nos va uniendo cada vez más. Y el Trabajo, el Desafío és, continuar uniéndonos, continuar avanzando contra los prejuicios, continuar avanzando contra Conciencias y Mentalidades que viven todavía en un Pasado oscuro. Que son aquellas Conciencias y Mentalidades que no entienden la Reconciliación como Base, como Piedra Fundacional del Edificio que estamos construyendo en nuestro País.

Trabajo y Paz, Prosperidad, és lo que tod@s queremos ! Y para Prosperar tenemos que Vivir Segur@s, tenemos que Vivir Unid@s, y todo eso, la Seguridad, la Unidad, la Prosperidad, nos hace estar content@s.

El Comandante Daniel agradecía a todas las Familias. Hemos agradecido estos días a todas las Familias, a tod@s l@s Herman@s nicaragüenses que han tenido Confianza en este Proyecto, que han tenido AMORANICARAGUA, que han tenido Confianza, y que tienen Esperanza... Que tienen Confianza ! Que saben que Vamos Junt@s, Cambiando la Vida en nuestro País, para que tod@s estemos un poquito mejor cada día. Ese és el Reto, ese és el Desafío.

Nosotr@s estamos ya trabajando los Planes inmediatos para Enero, en aquellos lugares donde no hemos sido Alcaldía en mucho tiempo, o no hemos sido Alcaldía antes, porque tenemos que garantizar a esas Familias que confiaron en el Frente Sandinista, que confiaron en Alcaldías Cristianas, Socialistas y Solidarias, que se sientan atendid@s, como esperaban y esperan ser atendid@s por sus Autoridades Locales, como parte de este Proyecto de Cristianismo, Socialismo y Solidaridad.

Entonces, Compañer@s, Hermanas Mujeres, hemos venido avanzando en Equidad de Género, y vamos a seguir avanzando. Ese és el Compromiso : Equidad, Reconocimiento a la Dignidad, a la Laboriosidad, a la Capacidad de nosotras las Mujeres, en todo el País,

y avanzar, cumpliendo todo lo que hemos comprometido, poco a poco. Tenemos recursos limitados, pero esos recursos limitados deben disponerse, dedicarse, con absoluta Transparencia, a promover Bienestar para las Familias en cada lugar.

Así es que, hoy 8 de Noviembre, comprometid@s como estamos con la Paz, la Reconciliación, la Unidad, la Seguridad y la Prosperidad, también nuestro Comandante Daniel se ha comprometido con el perfeccionamiento, paulatino, progresivo, por supuesto, también condicionado en cierta forma por los recursos, el perfeccionamiento de nuestro Sistema Electoral.

Para lo cual, también estamos comprometid@s en un Acuerdo de Trabajo con la Organización de Estados Americanos que acompañará estos Esfuerzos, Esfuerzos Soberanos de nuestro País, de avanzar perfeccionando la Institucionalidad Electoral en Nicaragua.

Esfuerzos, Decisiones Soberanas de nuestra Nicaragua, y Compromisos asumidos, en Soberanía, para garantizar que todas esas Recomendaciones que se van haciendo contribuyan a que los Procesos Electorales venideros tengan todavía más Electores participando; que cada vez participemos más. O sea, que cada vez seamos más Ejemplo de Participación Democrática Electoral en nuestra Nicaragua, y eso demuestra Confianza en el País, confianza en las Instituciones, y en general, AMORANICARAGUA !

Así es que, ahí vamos, Siempre Más Allá, y sobre todo, Unid@s, pendientes de las Familias nicaragüenses, y comprometid@s con su Bienestar. Gracias, Compañer@s.