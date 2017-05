DANIEL: "Vamos a seguir haciendo Camino al Andar, para la Paz, la Estabilidad, y el Bienestar de las Familias nicaragüenses"

Acto en Homenaje al V Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad del Comandante Tomás Borge Martínez y Celebración del Día de l@s Trabajador@s



30 de Abril del 2017

Palabras del Doctor Gustavo Porras

Presidente de la Asamblea Nacional

y Coordinador Nacional del FNT, FETSALUD

Buenas tardes, Compañero Comandante Daniel Ortega, Presidente, nuestro Presidente,

Presidente de tod@s l@s nicaragüenses; buenas tardes, Compañera Rosario Murillo, nuestra Vicepresidenta, nuestra Coordinadora del Consejo de Comunicación; buenas tardes a tod@s l@s nicaragüenses, a tod@s l@s Compañer@s aquí presentes.

Estamos en esta Actividad conmemorando, recordando, teniendo en el Corazón en su Inmortalidad, al Comandante Tomás, Trabajador Insigne por el Beneficio, por el Protagonismo, por la Felicidad de tod@s l@s nicaragüenses, y principalmente por la Felicidad de l@s Niñ@s. y Queremos darle también la bienvenida a Marcela.

L@s Trabajador@s que también conmemoramos mañana, Primero de Mayo, el Día de tod@s l@s Trabajador@s, queremos decirle al Comandante Daniel, a la Compañera Rosario, que seguimos con nuestro Compromiso Firme, bajo la conducción y la guía del Frente Sandinista de Liberación Nacional; bajo la conducción y la guía del Comandante Daniel y la Compañera Rosario, junto a la par, unid@s con el Pueblo de Nicaragua, para construir esta Nueva Patria.



Compromiso Firme en cualquier circunstancia. Compromiso Firme en las duras y en las maduras, y no importa que las duras sean mucho más que las maduras, ¡hay que estar firmes! Y l@s Trabajador@s lo hemos demostrado, lo han demostrado, y aquí estamos, a la par de Daniel y Rosario; guiados por Daniel y Rosario, guiados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Y vamos trabajando, vamos trabajando en un Modelo que nos han venido guiando nuestr@s Compañer@s, nuestr@s Dirigentes, y que venimos trabajando tod@s en medio de un Modelo que a veces tenemos que entender es lo más fuerte que nosotr@s como Trabajador@s podemos construir, el Modelo de Diálogo, Alianzas y Consensos, para lograr sacar adelante a nuestro País, para lograr la Prosperidad de todas las Familias nicaragüenses.

Y con ese Modelo de Diálogo, Alianzas y Consensos, donde estemos tod@s involucrad@s... Grandes, Pequeñ@s, Median@s, Trabajador@s, ¡tod@s! Porque la Patria es de tod@s, con ese Modelo vamos a lograr construir nuestro

Gran Modelo, propio: Modelo Justo, Sandinista; nuestro Modelo Cristiano, Socialista, Solidario, en el que estamos comprometid@s y empeñad@s en construir.

El Comandante Daniel, la Compañera Rosario, el Frente Sandinista; Tomás, nuestro Comandante Tomás Borge, tod@s nuestr@s Compañer@s nos han enseñado que debemos de ser perseverantes; la perseverancia, la persistencia. Debemos de ser tenaces; la tenacidad para alcanzar los objetivos propuestos, y el principal objetivo: la Felicidad de las Familias nicaragüenses. Ese es el principal objetivo.

Y hoy estamos, Trabajador@s, Hombres, Mujeres, y sobre todo, junto a tod@s nosotr@s, a la par, guiándonos, empujándonos la Juventud de este País, nuestra Juventud empujándonos... ¡Junt@s tod@s! Y claro que en ese Camino, donde hay que ser persistentes, perseverantes, es un Camino difícil, tenemos la enorme experiencia de nuestros Guías que van viendo Más Allá, viendo donde muchos no vemos, y vamos caminando junt@s. Eso es muy importante.



Pero ¿cuál es el objetivo? Al fin, ¿cuál es el enorme objetivo, o el gran objetivo que nos proponemos? Es preservar, asegurar esta Paz que tenemos. Ese es el enorme Tesoro de l@s nicaragüenses, y debemos cuidar tod@s la Paz que tenemos. Es afianzar esta Seguridad que tenemos, irla afianzando cada día más; asegurando cada día más; cuidarla.

Garantizar que haya condiciones para que nuestr@s Trabajador@s, nuestro Pueblo tenga Ocupación, tenga Empleo, salga adelante; tenga Innovación, tenga Emprendimiento, tenga, no deseo, porque deseo lo tiene, el nicaragüense es trabajador; tenga la posibilidad...

Eso es lo que tenemos que construir, momento a momento, segundo a segundo, para poder alcanzar esa Felicidad, esa Felicidad de todas las Familias nicaragüenses. Esa Felicidad que el Comandante Tomás, decía: “Los Niñ@s nacieron para ser felices”, y eso necesita Paz, Seguridad, Empleo; posibilidades; Estudio, Salud. Eso necesita el esfuerzo de tod@s, la Unidad de tod@s l@s nicaragüenses; eso necesita ese Modelo de

Diálogo, Alianzas, y Consensos. Eso necesita que salgamos adelante.

Comandante, en este Camino estamos sujetos... Nosotr@s, Individuos, Seres Humanos, al fin y al cabo estamos sujetos a cometer errores, pero lo importante es identificarlos, reconocerlos, superarlos, para salir adelante, para ser mejor; y al día siguiente tenemos que hacer las cosas mejor que el día anterior, y cada día las tenemos que hacer mejores, l@s Trabajador@s, con más Eficiencia, con más Eficacia, con más Cariño, con más Pensamiento, con más Amor, con más Dedicación.

Claro que podemos cometer y cometemos errores; hemos cometido errores y vamos aprendiendo de ellos, y vamos avanzando. Lo que nunca podemos es claudicar, ¡eso no podemos! Eso no nos lo permite Tomás. Eso no nos lo permiten nuestr@s Herman@s del Frente Sandinista; eso no nos lo permite, no nos debe permitir nunca nuestra Conciencia.

No vamos a claudicar, y vamos a acompañar a Daniel, a Rosario, a construir esta Patria para tod@s l@s nicaragüenses; l@s Trabajador@s junto con la Juventud, en Unidad. La Unidad eso es lo más importante, la Unidad del Frente Sandinista, la Unidad de tod@s, la Unidad del País, la Unidad de l@s nicaragüenses, para sacar adelante este País. Comandante, tenga seguro que l@s Trabajador@s vamos adelante.

¡Viva Tomás...!

¡Viva Daniel...!

¡Viva Rosario...!

¡Viva el Frente Sandinista

de Liberación Nacional...!

¡Vivan l@s Trabajador@s...!

¡Vivan l@s Trabajador@s...!

¡Viva la Juventud...! Gracias, Compañer@s.

Palabras de Rosario

“Poseídas por el Dios de la furia

y el demonio de la ternura,

salen de la cárcel mis palabras

hacia la lluvia.

Y sediento de Luz

te nombro, Hermano,

en mis horas de aislamiento,

vienes derribando los muros

de la noche

nítido, inmenso”.

Son 5 Años ya sin la risa, y el ensueño de Tomás. La Fragilidad y la Fiereza. Imagino su ausencia para los Hij@s, l@s Niet@s, para quienes le acompañaban en sus búsquedas e indagaciones, en sus experimentos, en ese paciente pulir del Lenguaje que, efervescente, desbordante, y absolutamente impredecible, llenaba páginas elocuentes, y ocupaba el aire de tantos Espacios de Historia y Porvenir.

Imagino su ausencia para Marcela, Música, Musa y Poesía en su Vida. Estoy convencida de que hoy, inmenso, por Cósmico y Eterno, invade todos sus Espacios Creativos. Estoy convencida de que los asalta y usurpa, atrevido, irreverente, orgulloso del sin-permiso que siempre fué suyo.

Tomás, que no cabe en las palabras. Tomás, el ocurrente, el que irrumpía, creando; el que rompía, creando, y en ese afán de Seguir Naciendo, o de Subir a Nacer, forzaba Tiempos y Circunstancias, imponente e imprevisible, inmenso.

Hay quienes hablan de audacia; yo prefiero mantenerme en el campo de la imaginación sacrílega. Inconveniente e Insolente, Tomás. Nunca comedido, siempre arriesgado, con la chispa del genio, y la frescura indómita, fantasiosa, imprudente, de l@s Niñ@s.

En el Tiempo surgieron tantas calificaciones, y descalificaciones. Irresponsable, le decían; desconsiderado, agregaban; temerario, acusaban; irreflexivo, indiscreto, insólito, condenaban... Y es que a Tomás, no le perdonaban, que tuviese ojos para la madrugada. Porque veía, y sabía ver, ocupado en sus insuperables metáforas, y en la heroica labranza del Amor, que nada detenía, nada perturbaba, nada alteraba, nada bastaba...

Nada y todo, en el vértigo de su Huracán Personal, y en el movimiento hacia el Diluvio Colectivo, con Arca, Firmamentos, y Horizontes fantásticos, hechos de Paraísos.

Tomás en el Amanecer, con Nuevas Tentaciones, y otra Forja, otro Acero, otros espléndidos Metales para fundir palabras y fundar Nuevos

Templos de Sabiduría, demolidos y alzados, y vueltos a demoler y alzar, contínuamente.

Tomás, como Símbolo de lo efímero que se vuelve permanente, por la Fuerza y la Elocuencia de la Originalidad, y del infatigable, incesante, Impulso Transformador.

Tomás siempre Paradójico. Coleccionista de imágenes exóticas, surreales, por reales, increíbles como él mismo : Tomás, Sorprendente Guerrero, Singular Conspirador, Raro Filósofo, Hombre Corriente, Amante empedernido, Ser Humano incomparable, en su quebranto, y en su sólida Materia.

Conocer a Tomás era vivir todas las Dimensiones, y tocar Humanidad y Grandeza, indistintamente. És curioso que hoy quienes le hemos querido, aún criticado, incluso quienes sin conocerle le aman, evoquemos e invoquemos su nombre, su figura, con Cantos y Colores, con Rima y Mimo Poético, con Libertad de Alas, orondas y orgullosas, como Héroe, Guerrillero, Comandante, Ser Humano, pequeño e inmenso, frágil, y todavía Indescriptible.



Tomás és presencia absoluta. Y siempre fue “absoluto”, como dicen; Indómito e ingobernable, anárquico, y exuberante. Feliz, e infeliz, como suele ser, cuando estamos hechos de Verdad, de Cariño-Verdad.

Sí lo extrañamos en este Plano de Realidad, entre comillas, donde no lo vemos, pero lo sentimos y sabemos. En este Plano de Presencia y Aura, su explosiva impaciencia nos alcanza, apura, presiona, para que con todas las travesuras del Arte, la Ciencia, la Historia, y sobre todo la Condición Humana, nos veamos reflejados y convocados por su Generosidad, su Espontaneidad, sus incontrolables ganas de vivir el Amor, en Gigantografía sobrenatural.

Tomás nos convoca a hacer de este recorrido, de cada un@ y de tod@s, por la Historia, un cotidiano extenderse para tocar la Tierra, el Cielo, y en todos los lugares saber creer, saber crear, fundando y re-fundando el Reino de Dios, Valles sin Lágrimas, Gozo de Tierra Prometida, Ríos de Leche y Miel, Sol, Iluminación, Misterios, Glorias, Victorias, y todo lo demás. Principios y Principios, y Principios; caudales infinitos !

Cada día un Nuevo Afán con todos sus enigmas, intrigas y fantasías. Fascinante Ciencia, y Ficción; ilimitada, irremediable, vocación y obligación de Auroras ! Tomás, fantástica condición de la Luz. No poca cosa... no poca Valentía. Fogosa y Vital Lealtad, ese és Tomás... Así y Aquí estamos. Y Vamos !

Y no hay amnesia posible; no hay cansancio. Se lo debemos a Seres kaleidoscópicos, como Tomás. No hay nada que pueda detener el Tránsito de la Piragua en el centro del Remolino, que como ya nos advirtiera Carlos Martínez Rivas : És Fortaleza !

“Cuando los afiches del tirano

sean insepultas huellas de la escoria;

cuando los traidores y cobardes

sean referencias de una vieja historia;

las generaciones venideras

de la Nicaragua Libre y Luminosa

van a recordarte eternamente

con tu carabina disparando Auroras”.

Compañer@s, este és Tomás en el Amanecer. Saludo aquí hoy, Primero de Mayo, porque és casi Primero de Mayo, en muchas partes del Mundo ya Primero de Mayo, a l@s Compañer@s del Frente Nacional de l@s Trabajador@s; a l@s Compañer@s de nuestra Juventud Heroica; nuestr@s Compañer@s de Gabinete, nuestros Alcaldes, Vicealcaldes, Alcaldesas, Vicealcaldesas; Compañer@s Director@s de los Medios del Poder Ciudadano; Secretari@s Polític@s, los saludamos con gran Cariño. Y dedicamos esta tarde a Tomás el Grande; a Tomás el Sobrehumano, a Tomás el Ser Humano. Gracias, Marcela.

Palabras de Daniel

Desde esta Tierra, Tierra Libre, de Diriangén, de Andrés Castro, de José Dolores Estrada, de Zeledón, de Sandino, General de Hombres Libres, nuestro General Eterno; la Tierra de Santos López, la Tierra de Rigoberto, la Tierra de Carlos Fonseca, la Tierra de Tomás; Tierra de Héroes y Mártires; la Tierra de Darío, Luz Inmensa en el Tiempo, y en el Universo.

Desde estas Tierras Heroicas saludamos a l@s Trabajador@s Emigrantes, que se encuentran en Territorio norteamericano, amenazados con la expulsión. Para ell@s, para sus Familias, no solamente para l@s Trabajadores nicaragüenses, sino para l@s Trabajador@s de las diferentes Regiones, que se encuentran en Territorio norteamericano; que además, és lo que es, gracias a la Emigración que llegó del Planeta, y en particular de Europa... Para ell@s, y sus Familias, nuestra Solidaridad, nuestro Cariño, nuestro Amor.



Querid@s Herman@s, Compañer@s; Rosario, Luchadora-Poeta, que nos ha presentado una Semblanza profundamente extraordinaria de nuestro Hermano Tomás. Nos ha hecho sentir la presencia de Tomás aquí, que logró compartir... toda esa Fuerza la compartió con su generación, y con esta generación de Jóvenes que venía creciendo, y sigue creciendo, que también conoció la Fuerza Espiritual de Tomás.

Querido Hermano Gustavo Porras, Conductor, con otr@s Herman@s Dirigentes de diferentes Sectores, del Frente Nacional de l@s Trabajador@s; Compañera Marcela, que sigue haciendo Camino también, con Tomás.



Querido Hermano Comandante Lumberto Campbell, de esa Tierra que estuvo separada, y hoy cada día se integra más la Región del Caribe de Nicaragua; Compañero Edwin, Jefe de Bancada del Frente Sandinista.

Compañero Roberto López, que ahora cumple su Misión como Sandinista, al frente de la Seguridad Social; Compañera Guiomar Irías, atendiendo ahí la Coordinación con todas las Alcaldías de nuestro País, que tienen que ver con el quehacer en servicio de las Familias de todos los Municipios de Nicaragua, y con la Estabilidad y Seguridad también para l@s Trabajador@s de esos Municipios.

Compañera Alba Luz Torres, quien se encuentra al frente del Ministerio del Trabajo; Compañero Bosco Castillo, Ministro de la Juventud; Compañera María Auxiliadora Chiong, Ministra del MEFCCA; Profesora Miryam Raudez, Ministra de Educación; Compañera Sonia Castro, Ministra de Salud.



Hermano y Compañero José Antonio Zepeda, que viene transitando todas las Batallas, en todos los Tiempos, con el Frente Nacional de l@s Trabajador@s, y Vicecoordinador del Frente Nacional de l@s Trabajador@s y dirigente de l@s Maestr@s; Compañero Salvador Vanegas, Asesor para todas las Modalidades de la Educación.

Compañera Maritza Espinales, Dirigente de la Federación de Trabajador@s Universitari@s; Compañero Domingo Pérez, quien está al frente de la Unión de Empleados de nuestro País, UNE; Compañero y Hermano Luis Barbosa, también viene de todas las Batallas con el Frente Nacional de l@s Trabajador@s; Compañero Adrián Martínez, de la Confederación de Trabajador@s por Cuenta Propia.

Compañero Milton Ruiz, Coordinador de la Juventud Sandinista; Compañero Óscar Pérez, Coordinador del Movimiento Cultural Leonel Rugama; Compañera Tatiana Silva, Coordinadora Nacional del Movimiento Deportivo Alexis Argüello; Compañera Darling Hernández, Coordinadora Nacional del Movimiento Ambientalista Guardabarranco.



Querid@s Herman@s y Compañer@s presentes; querid@s Herman@s de la Camerata Bach, como siempre Ramón al frente del Teatro Rubén Darío con ese Contingente de Trabajador@s de la Cultura, enriqueciendo cada vez más a nuestra Patria.

Herman@s nicaragüenses, Familias nicaragüenses, hoy, 30 de Abril del año 2017 de este Siglo XXI, que tod@s esperábamos que fuese el Siglo ya de la Paz para todo el Planeta, de la Paz para la Humanidad, y con Paz lógicamente poder asumir los grandes retos que tenemos, desde la Defensa de la Naturaleza, del Medioambiente, necesaria para defender mejor el Derecho de las Familias al Bienestar, a la Justicia, a la Equidad, al Trabajo.

Y llegamos a este Mes de Abril con un Mundo con grandes tensiones que nos las provocamos nosotros, digo los Países en Vías de Desarrollo, no las provocamos los Países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños; sino, enormes tensiones que se están generando más allá, entre los poderosos de la Tierra... ¡Ellos generan las tensiones!



Y la palabra que está saliendo por todos lados es, Diálogo, para preservar la Paz, y que no se impongan las guerras, y más grave aún, guerras en las que se amenaza incluso con utilizar cohetes con ojivas nucleares, es decir, Armamento Atómico. Y en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, se insiste en la urgencia del Diálogo, para la Paz en el Planeta.

Saludamos a l@s Inmigrantes que se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica, y donde hay una gran Solidaridad del Pueblo norteamericano con es@s Inmigrantes. Millones de norteamericanos se han manifestado por las calles de las Ciudades norteamericanas, clamando en favor de es@s Inmigrantes, que llegaron allí como llegaron los antepasados de los que hoy están gobernando en los Estados Unidos de Norteamérica.

Porque ninguno de ellos es Sioux, o “Piel Roja” como le llamaban a la Población Originaria de los Estados Unidos... Los Sioux, los Navajos, las Tribus norteamericanas, ellos no gobiernan en los Estados Unidos. Y esa es su Tierra. Esa es su

Patria. Ellos son los Dueños legítimos. Pero bueno, se produjo ese proceso de emigración, que es natural en todas las Especies, y lógicamente en la Especie Humana; y en ese proceso de migración los Estados Unidos fueron poblados por Emigrantes.

Ese es un País de Emigrantes, que desde que se constituyó como Estado con los primeros 17 Estados Confederados, fue constituido por Inmigrantes, o hijos de Inmigrantes. No se estableció ninguna participación ahí en el Ejercicio del Poder para el Pueblo Originario.

Sabemos que esto provoca incertidumbre en las Familias que en sus respectivos Países no saben qué va a pasar, o saben qué está pasando ya. Nosotros, lógicamente, no tenemos el poder de decisión en los Estados Unidos de Norteamérica; simplemente tenemos sí el poder de solidarizarnos con todos los Inmigrantes que se encuentran en Territorio norteamericano trabajando.

El ser Inmigrante no hace delincuente a nadie, sino sería delincuente todo el Pueblo norteamericano, serían criminales todos los norteamericanos. Una minoría comete delito, como en toda Sociedad, igualmente, de la Población inmigrante una minoría comete delito. Y esperamos que, con esa fuerza que tiene el Pueblo norteamericano de defender el Derecho de los Inmigrantes, se logre finalmente encontrar una salida que le dé Estabilidad y Seguridad a l@s Inmigrantes que han llegado de nuestros Países hacia Territorio norteamericano.

Y aquí en nuestra Región hay mucho de qué hablar en cuanto a problemas, indiscutiblemente, pero hay mucho de qué hablar en cuanto a lo que es el compromiso de los Pueblos y Gobiernos que logramos finalmente instalar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC.

Claro que también en nuestra Región ha habido sacudidas como la que ha derivado nuevamente en actos violentos en la Hermana República Bolivariana de Venezuela, que no es nada nuevo. Desde que se inició ese Proceso con nuestro Hermano el Comandante Chávez empezó la guerra contra ese Proceso.

Recordemos el golpe de Abril; recuerden, la misma escena que vemos ahora, manifestaciones un día, otro día las manifestaciones, disparos, muertos, asesinatos, y luego, ¡el golpe! Y estaba dada la orden para asesinar a Chávez, cuando el Pueblo finalmente, con el respaldo de Oficiales del Ejército lo sacó del cautiverio, lo libró del cautiverio, y lo instaló de nuevo en el Gobierno.



Pero no les bastó, luego vino el Paro Petrolero que duró meses; y no se cansaron después del Paro Petrolero, y vino el Paro Empresarial que duró meses. Y lo que estamos viendo en estos días, en este mes de Abril, allá en Venezuela, no es más que una repetición de quienes no quieren admitir que Fuerzas Políticas que tienen una Propuesta de Soberanía, de Bienestar, de Integración, para su Pueblo y para los Pueblos, puedan desarrollar su Programa, sino que hay que buscar cómo boicotearlo, desgastarlo, incluso buscar cómo derrocarlo, como lo intentaron con Chávez.



Ahí también está la palabra “Diálogo”, y nosotros le hemos dado y le damos todo nuestro respaldo al Pueblo Bolivariano, a su Presidente Nicolás Maduro, y a quienes se han comprometido ahí en el Diálogo, como Acompañantes del Diálogo, para que ese Diálogo se pueda convertir en la salida de esta confrontación; que se le ponga fin a la confrontación, dentro del Marco y las Leyes que tiene soberanamente el Pueblo y Gobierno de Venezuela.

Ha habido Diálogo, luego el Diálogo se ha roto, y luego como que prevalece la confrontación; pero nosotros esperamos que finalmente prive el Respeto a la Soberanía del Pueblo Venezolano, y que sea el mismo Pueblo, con su Gobierno Legítimo, los que encuentren la respuesta que ponga fin a esa confrontación; es una confrontación, como les decía, que se niega a aceptar que el Proceso que inició Chávez por la vía electoral pueda tener la continuidad, tal y como la mandó el Pueblo Venezolano en las Elecciones Presidenciales donde fue electo el Presidente Nicolás Maduro.

Primero de Mayo... En las Crónicas se habla de centenares de miles de Trabajador@s en Huelga, en Paro, allá en los Estados Unidos y, donde se daba la Lucha con mayor fuerza era en Chicago; era, digamos, una Potencia Económica entre todos los Estados de los Estados Unidos.

Primero de Mayo del año 1886, y las protestas, la represión, porque l@s Trabajador@s estaban reclamando, demandando que se instalara una Jornada Laboral de 8 horas.

En ese momento ni siquiera estaba en la Agenda el Derecho de las Mujeres Trabajadoras en los Estados Unidos. En ese momento una de las Compañeras de uno de estos Héroes llegó a decir: Nosotros estamos en las peores condiciones y tenemos que luchar, porque nosotros somos esclavos de los esclavos... Sí, y cómo tuvieron que luchar después las Mujeres para que se les fueran reconociendo Derechos al igual que los Hombres, salario al igual que los Hombres, ya con el acompañamiento también de los Trabajadores.



José Martí, ese Patriota e Intelectual cubano que se encontraba en los Estados Unidos era un Inmigrante luchando por su Patria, escribió entonces en Chicago, como Periodista hizo unos reportajes para el Diario La Nación, de Argentina, y hubo represión a partir de estas Huelgas, encarcelaron a los Dirigentes, los procesaron, lo que llevó varias semanas, varios meses.

Y finalmente a algunos les aplicaron penas como a Samuel Fielden, que era un obrero británico, inglés, y era también Pastor Metodista y Obrero Textil, fue condenado a Cadena Perpetua. Él tenía 39 años de edad y lo condenaron a Cadena Perpetua.

Oscar Neebe, este ya era estadounidense, o sea nació en los Estados Unidos, 36 años, vendedor, fue condenado a 15 años de trabajos forzados.

Michael Schwab, alemán... ¡Eran los Emigrantes que estaban llegando! Como se habían dado el derecho de llegar los primeros Emigrantes, seguían llegando, los primeros llegaron de Inglaterra, luego fueron llegando de toda Europa, y de todo el Mundo... Michael Schwab, alemán, 33 años, Tipógrafo, condenado a Cadena Perpetua.

Condenados a muerte: George Engel, alemán, de 50 años de edad; Tipógrafo; Adolph Fischer, alemán, de 30 años de edad, Periodista, un Trabajador de la Comunicación; Albert Parsons, estadounidense, de 39 años de edad, Periodista. Este incluso se entregó, como lo andaban buscando, sabía que no había cometido ningún delito, se entregó. La compañera de él, una mexicana, Lucy González Parsons, que fue la que dijo que las Mujeres estaban peor que nadie, porque eran esclavas de los esclavos... Bueno, ¡condenado a muerte!

August Vincent Theodore Spies, alemán, de 31 años, condenado a muerte, Periodista; Louis Lingg, también alemán, de 22 años de edad, Carpintero, condenado a muerte, y lo que hizo fue suicidarse en la celda, para no darles el disfrute de que lo ejecutaran, de que lo ahorcaran, porque la Pena de Muerte era el ahorcamiento.

Los condenados fueron ejecutados el 11 de Noviembre de 1887, y Martí escribió entonces una larga Crónica, voy a leer nada más unos párrafos donde él está describiendo el momento en que ellos van saliendo de las celdas para la ejecución:

“Salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos...” Murieron como Mártires Cristianos.

“Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro...” Todo lo está describiendo José Martí. “Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el del Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su capucha; Spies grita: 'la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora'.”.

Fíjense, el Primero de Mayo lo recuerda el Mundo, lo celebra el Mundo, excepto en Estados Unidos no se celebra el 1° de Mayo, Hay 2, 3 o 4 Países que no celebran el 1° de Mayo, de ahí el resto del Mundo. Oficialmente no solo lo celebran; claro que en Estados Unidos hay Trabajador@s que celebran esta fecha.

“... 'la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora'.” Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede”, se abre la trampa bajo sus pies, “y los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable”. El genio de Martí describiendo ese momento de martirio de los Héroes de Chicago.

Se ha avanzado, indiscutiblemente, desde entonces, en la Conquista de los Derechos para l@s Trabajador@s, en todo el Planeta. Todavía hay mucho que caminar, es cierto, pero se ha avanzado muchísimo, y aquí en nuestra Tierra, Nicaragua, pasando por diferentes Etapas de enfrentamientos, de confrontación, de guerras, de odio, de inseguridad, de inestabilidad, a lo largo de nuestra Historia por fin hemos logrado encontrar un Punto de Entendimiento entre la mayoría de l@s nicaragüenses, para seguir fortaleciendo la Paz, la Estabilidad, que son fundamentales para poder generar Empleo y Trabajo. Si no hay Paz, si no hay Estabilidad, no hay condiciones para el Empleo y para el Trabajo.

Indiscutiblemente aquí, la experiencia nos ha enseñado a tod@s l@s nicaragüenses, y nos ha dado a nosotros la Fortaleza desde el Frente Sandinista, para potenciar esa Fortaleza en favor del Entendimiento, la Unidad y la Paz; y hemos venido construyendo la Estabilidad y la Paz en nuestro País.



Y aquí han sido fundamentales la Fuerza de l@s Trabajador@s, de la Ciudad y el Campo... ¡Fundamentales! Igualmente la Fuerza de l@s Empresari@s, Pequeñ@s, Median@s y Grandes. Los dos son factores determinantes para la Estabilidad y la Paz.

O sea, el aporte que han hecho l@s Trabajadores para la Estabilidad y la Paz en nuestro País, es invaluable, no se le puede poner valor. No se resuelve con un Ajuste Salarial... ¡es imposible! O sea, si tratásemos de reconocerle y darle valor financiero, darle valor vía salario, al aporte de l@s Trabajador@s a la Estabilidad y a la Paz, no hay manera de contar con los Recursos para poder, con Justicia, entregarle a l@s Trabajador@s el salario, el ingreso que deberían recibir. Por eso digo que el aporte de l@s Trabajador@s es inmenso, es infinito; está motivado por la Conciencia, y no está determinado por el interés del enriquecimiento.

El aporte de los Sectores Privados, de la Empresa Privada, de los Inversionistas, del Pequeño Empresario, Mediano Empresario, Gran Empresario, está determinado por su compromiso de aportarle al País, invertir en el País, darle Acompañamiento Social a sus Programas, tanto del Inversionista Nacional como el Inversionista que viene de otros Países.

Es lo que nos ha permitido encontrar el punto de equilibrio para poder ir fortaleciendo de manera profunda las bases de la Paz en nuestro País, las bases de la Estabilidad. ¿Por qué? Porque, indiscutiblemente que el reto que tenemos, el desafío que tenemos no es de corto plazo en cuanto a su solución para satisfacer todas las demandas del Pueblo nicaragüense.

Esto va en el mediano y largo plazo, lo importante es que vamos caminando, y caminando hemos aprendido hacer Camino al Andar, y sustentando nuestro Proceso en este Proyecto Cristiano, Socialista, Solidario, que permite el Entendimiento en la Gran Familia Nicaragüense.

Y hemos sufrido remecidas, remezones, no solamente aquellos terremotos que afectaran las Zonas de León, y también Managua... Chinandega, Managua, León, los más fuertes que hemos tenido del año 2007 hasta la fecha; no solamente inundaciones, porque, claro frente a una inundación hay daños catastróficos.

Hay gente que piensa que ya no hay Futuro para el País que sufre inundaciones, o que sufre terremotos, o que sufre sequías... Sí, porque esa es la realidad en el Mundo. Cuando en unos Países está la sequía, en otros Países están las inundaciones. En estos momentos en los Estados Unidos están los tornados provocando grandes daños, y nos solidarizamos con las Familias norteamericanas que son afectadas por esos tornados... ¡Terribles son los tornados!

Y hemos logrado salvar crisis internacionales, en el año 2008 hubo una crisis en la Economía norteamericana, en las Finanzas norteamericanas, igual en Europa, y esto tuvo una repercusión mundial, y también afectó, lógicamente, a nuestros Países, afectó a Centroamérica, afectó a Nicaragua.

Pero lo importante es que, frente a estos Fenómenos de la Naturaleza, o a las crisis económicas, o las tensiones políticas que se puedan presentar a nivel global, como estas que se están presentando en estos momentos en el Sur-Este asiático, nosotros no debemos perder el Rumbo. Tenemos que mantenernos firmes en el Rumbo que nos hemos trazado, andando y caminando sobre este Camino que nos ha permitido venir logrando más Bienestar, más Seguridad, más Estabilidad, para las Familias nicaragüenses.

Quiero mencionar nada más que, no hemos suspendido ni vamos a suspender la entrega de Títulos para las Familias Campesinas y para las Familias Trabajadoras. Hemos venido entregando solo del 2007 al 2011, 157,578 Títulos de Propiedad, para Familias de las Ciudades que tienen su casita y no tienen el Título todavía y temen perder la casita, para Familias que tienen el lote, no tienen el Título y sobre el lote han venido construyendo con su propio esfuerzo.

En el Campo, igual, se han entregado para las Familias Campesinas extensiones de tierra que les permitan laborar, que les permitan trabajar, sembrar, y construir; y a otros Campesinos, Pequeños, Medianos y Grandes, que no tenían el Título de Propiedad, se les ha entregado su Título de Propiedad.

Del 2012 al 2016 se entregaron 135,000... entregamos, tod@s entregamos, Trabajador@s en el Poder, Campesin@s en el Poder, Empresari@s, Comerciantes, Productor@s, en el Poder, tod@s entregamos estos Títulos. Porque esto nos permite la Estabilidad que tenemos, nos permite seguir cumpliendo con este Ordenamiento Territorial que le da seguridad a una Familia tener Título de Propiedad, cuando ha pasado años en la incertidumbre... “que me pueden desalojar, que puedo perder la propiedad”.

Y tenemos una Meta del año 2017 al 2021 de 111,532 Títulos a entregar, y vamos a continuar con ese ritmo, independientemente que los pronósticos de la Seguridad en el Planeta sigan siendo tenebrosos. Porque ya cuando se habla hasta de amenazas en el campo de una guerra nuclear, bueno, hay que tener Fé, en Dios, y en este Pueblo que ha sabido ir caminando, ir construyendo.

Los Programas de Vivienda que benefician a las Familias Trabajadoras, igual, donde tenemos Programas de Viviendas juntamos esfuerzos el Gobierno, el Sector Privado y las Alcaldías. Esto nos permite ir construyendo miles de viviendas, y nos permite proyectar para este Período, 2017-2021, más de 100,000 Viviendas.

Y para estimular aún más esto de las Viviendas, vamos a trabajar un Programa de Financiamiento de Viviendas de Interés Social con el Banco de la Producción, donde con el Compañero Iván, Ministro de Hacienda, pues ya se pondrán de acuerdo para que el Estado coloque los Fondos correspondientes que hay que colocar en relación con lo que es la Vivienda de Carácter Social, que también ha contribuido la Seguridad Social, el INSS, para estos Programas.

O sea, en lugar de venir a crear otro Banco, si ahí está el Banco de la Producción entonces vamos con el Banco de la Producción, porque está la idea de un Banco de l@s Trabajador@s, pero bueno, primero con qué capital. Ya el Banco de la Producción está instalado, está capitalizado, entonces, sencillamente vamos a dinamizar el Banco de la Producción, dirigiéndolo a estos Programas Sociales de Vivienda, y también Programas de Vivienda para Sectores Medios, o para Desarrolladores de Edificios.

O sea, todo lo que pueda caber en lo que es la actividad de un Banco para estimular y financiar lo que significa no solamente una respuesta de una Vivienda Digna para las Familias de l@s Trabajador@s, sino que también significa más Trabajo; porque la construcción de Viviendas, la construcción de Edificios, significa más Trabajo, habrá más Trabajo.

En lo que es la Atención de la Población con lo que es el Agua Potable, porque Agua tenemos por toda Nicaragua... ¡hay sequía, y tenemos Agua por todos lados! Claro, la sequía afecta más algunas Zonas donde no tenemos capacidades instaladas para poder trasladar el Agua de la Fuente, o construir los Pozos. Se ha venido avanzando, pero todavía tenemos Zonas que no hemos logrado llevarles el Programa, porque el Programa se va llevando de manera gradual, de acuerdo a las capacidades que tiene el Estado nicaragüense.

Pero esto ha significado, del 2007 al 2011, 335,646 personas beneficiadas con nuevos Servicios de Agua Potable; del 2012 al 2016, 297,545 Personas beneficiadas, y lo que estamos proyectando del 2017 al 2021, estamos hablando de 564,468 personas a ser beneficiadas. Es decir, un Programa que viene creciendo, que viene avanzando.

Estoy hablando de Temas que son bien sensibles porque tienen que ver con la Seguridad para una Familia, la Seguridad para un Trabajador: El Agua Potable, tanto para el Trabajador de la Ciudad, como del Campo, porque puede tener el río a la orilla, pero ¿cómo llevar esa agua del río luego a la Comunidad, y que ya no vaya contaminada? Eso demanda de una Inversión, y ahí hemos venido avanzando con ENACAL. Y son Valores que hay que agregarle, que el Estado, que las Fuerzas Productivas del País y la Cooperación Internacional les trasladan a l@s Trabajador@s.

Servicios de Saneamiento que son tan importantes para la Salud: Conexiones mejoradas de Agua Potable en Zonas donde ya están vencidas las conexiones; las conexiones mejoradas de Alcantarillado Sanitario, tan sensible para proteger la Salud de la Población; Hogares Urbanos atendidos con nuevos Servidores de Agua Potable. Estamos hablando de miles, donde tenemos proyectado para 2017-2021, 104,531 Hogares, pero ya ha habido del 2007 al 2011, 65,858 Hogares, y del 2012 al 2016, 60,727 Hogares. Ahora, vamos a dar un salto mayor en esa dirección.

Hogares Urbanos atendidos con nuevas conexiones de Alcantarillado Sanitario, tan importante también para la Salud de las Familias, de l@s Niñ@s, estamos hablando de miles y del 2017 al 2021 tenemos proyectado 147,719 Hogares a ser beneficiados.



Conexiones nuevas de Agua Potable; Inspección de Vigilancia y Monitoreo de Fuentes de Agua... ¡Hay que estar monitoreando las Fuentes de Agua, en cuanto a la calidad del Agua, y luego en cuanto a que no se vayan secando las Fuentes ahí; y donde se van secando las Fuentes hay que ir buscando otras Fuentes. Análisis de Calidad de Agua, que les decía, también tiene que ver con todo esto.

La Población Rural atendida con nuevos Servicios de Agua Potable del Período del 2007 al 2011, 308,066 Personas. Son Trabajador@s del Campo las que están siendo beneficiadas, ¿y qué permite beneficiarlas? Este Modelo que tenemos de Unidad Nacional que da Estabilidad y Seguridad.



Del 2012 al 2016, 547,732 Personas beneficiadas, entre Adult@s, Niñ@s, Jóvenes, en el Sector Rural; y tenemos proyectado del 2017 al 2021, 150,056 personas.

O sea, seguimos trabajando independientemente de que no sabemos todavía cómo viene el Invierno. Porque ahora, por el Cambio Climático, los que manejan los pronósticos no tienen la posibilidad realmente de acertar, pero, no por eso vamos a decir: Vamos a suspender estos Programas... ¡No! ¡Vamos a continuar! Están programados ya. Y se están ejecutando.



Hogares Rurales atendidos con nuevas conexiones de Alcantarillado Sanitario, Ino-doros Ecológicos, o Letrinas, estamos hablando también ahí, en el Período del 2007 al 2011, de 48,549 Hogares; del 2012 al 2016, 66,970 Hogares, y ahora tenemos una Proyección de 16,961 Hogares.

En la Energía Eléctrica que es tan importante, ahí hemos tenido un avance realmente extraordinario que lo reconoce la Comunidad Internacional. Del 2007 al 2011 cubrimos 57,058 Viviendas... ¡Ahí se llevó la Energía a 57,058 Viviendas, fíjense! Del 2012 al 2016 se llevó la Energía Eléctrica a 253,384 Viviendas, y estamos hablando que vamos penetrando a aquellas Zonas Rurales, a aquellas Zonas de Montaña donde antes no había Energía Eléctrica; y tenemos proyectado del 2017 al 2021, 117,000 Viviendas.

Luego, el Tendido Eléctrico en Pistas, Avenidas y entradas a Municipios, aquí están los datos, pero eso está a la vista. Cuadras iluminadas en Barrios en todo el País, igual, aquí tengo los datos, pero eso está a la vista, y lo que está proyectado. Luminarias de Alumbrado Público instaladas y reparadas, proyectadas ahí tenemos 70,450 luminarias. Sustitución de lámparas incandescentes con lámparas ahorradoras o bujías ahorradoras, estamos hablando que del 2017 al 2021 vamos a sustituir un millón 420,000. Del 2012 al 2016 fueron 720,000 bombillos; del 2012 al 2016 otros 720,000, y ahora vamos con un millón 420,000.

En las Telecomunicaciones lo que estamos avanzando en lo que es la Banda Ancha, donde ya vamos a incorporar la Zona del

Caribe de nuestro País al Sistema de Banda Ancha. Incremento en Líneas de Teléfonos Convencionales; incremento de Líneas de Telefonía Celular. O sea, la Comunicación es fundamental, y nuestro objetivo es que la Comunicación esté por todos lados, en todo el País, porque es fundamental para comunicarse con las Familias, para conocer del estado de salud de las Familias. Y también para el Trabajo es fundamental la Comunicación. Incremento de Usuarios de Internet, ahí también tenemos otra proyección, para el Período 2017-2021 tenemos una proyección de 319,286 nuevos Usuarios.

En el Sector Salud... ¿quiénes van al Centro de Salud? ¿Quiénes van al Hospital de Salud, Público, Estatal? ¿Quiénes van? L@s Trabajador@s. Tanto el Trabajador Formal como el Trabajador por Cuenta Propia es el que va. Y ahí seguimos invirtiendo en Salud, para que se atiendan más y mejor las Consultas.

La proyección que tenemos de Consultas para el Período 2017-2021 es de 143 millones 142,184; o sea, que la gente trabajadora de la Ciudad y el Campo que no se quede sin atención cuando llega a buscar Atención de Salud.

Cirugías, igual, la proyección es de un millón 824,358 Cirugías; Hospitalizaciones, 2 millones 809,441 Hospitalizaciones proyectadas en este Período 2017-2021; Partos atendidos: 2007-2011, 589,000; 2012-2016, 697,964; y una proyección de 771,864.

Operación Milagro... ¡Continuamos con la Operación Milagro! Fíjense bien, ni lluvias, ni terremotos, ni inundaciones, ni crisis internacionales, pueden detener lo que es la Voluntad de un Pueblo de seguir trabajando por su propio Bienestar.

Programas de Vacunación, Inmunizaciones; el Programa Tod@s con Voz; Exámenes Especializados; todo lo que tiene que ver con el Campo de Salud, nuevos Hospitales, nuevos Puestos de Salud; incorporación de Nuevas Tecnología para darle más Calidad a la atención de l@s Trabajador@s, de las Familias Campesinas.



Las Pensiones atendidas por la Seguridad Social. La Seguridad Social es un problema global, fíjense bien, es un problema global que tiene que ver lógicamente con el crecimiento poblacional y la capacidad de recaudación en cada País. Y este problema lo están enfrentando los Países Desarrollados, y ellos han buscado sus fórmulas para enfrentar, aplicando algunas Medidas que han sido y son bastante polémicas a la hora de aplicarse, ¿por qué? Porque significa restarle a l@s Trabajador@s, por un lado y, en cuanto a qué ya la edad de jubilación va para arriba y el aporte del Trabajador tiene que ser mayor, y el aporte del Empleador tiene que ser mayor.

Esa es la fórmula que han establecido en los Países Desarrollados, en los Países ricos que tienen, digamos, la Riqueza como para poder administrar el tema de la Seguridad Social con mayor Espíritu Solidario. Bueno, nosotros hemos venido trabajando ahí y encontrando formas para seguir garantizando la Seguridad Social de nuestro Pueblo.



Luego, los Programas que tienen que ver con l@s Niñ@s de la Calle ingresad@s a las Escuelas, y también con Servicios de Salud para es@s Niñ@s, estamos hablando que la proyección para este Período es de 114,074 Niñ@s y Familias atendidas en los Centros; Niñ@s atendid@s en Programas Casa a Casa, es decir, ir a la casa y a atender al Niño también. Programa Amor para l@s Más Chiquit@s; Atención a l@s Adult@s Mayores.

La Educación... ¿Quiénes van a la Escuela Pública? ¿Cuáles son l@s Niñ@s que van a la Escuela Pública, a la Primaria? ¿Cuáles son l@s muchach@s que van a la Escuela Pública, a la Secundaria, y cuáles son l@s muchach@s que van a las Universidades Públicas cuando se gradúan? L@s Hij@s de l@s Trabajador@s. Y allí venimos creciendo en la Atención, en la Matrícula Preescolar, en la Matrícula Primaria, en la Matrícula Secundaria, en la Alfabetización, en la Educación Especial Inclusiva.

Los Paquetes Educativos Solidarios... Fíjense, proyectados para este Período, 2 millones 744,593 Paquetes Solidarios. La Merienda Escolar, las nuevas Escuelas y las reparaciones de Escuelas, ¡ese es un esfuerzo enorme! Los Pupitres nuevos que hay que entregar. Las Capacitaciones de l@s Maestr@s de las Escuelas donde van l@s Hij@s de l@s Trabajador@s. La Educación Técnica y Tecnológica; las Becas.

O sea, aquí tenemos todo lo que es un Consolidado de lo que son los Compromisos de Carácter Social, pero que son determinantes para que se pueda desarrollar un País; que le den Seguridad, Estabilidad a las Familias nicaragüenses.

Bueno, no sé qué tiempo llevo ya... ¿Una hora tendré? Hay tanto que informar, de tantas cosas buenas que estamos haciendo, por eso decimos: Compromisos del Buen Gobierno, del Año 2017 al 2021, y ahí todo lo que significan las Políticas de Créditos, Microcréditos, que generan más movimiento en la Economía, que generan más empleo en la Economía. Desde el crédito más chiquitito, hasta el financiamiento más grande, todo eso va sumando y moviliza la Economía.

El fortalecimiento de las Cooperativas, ese es otro campo que tiene que ver con el fortalecimiento de un Sector Productivo importante. Los Emprendimientos Juveniles; más Capacitación y Asistencia Técnica para el Emprendimiento. El Crédito, el Microcrédito, la Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas, Empresas Productivas Industriales accediendo a Incentivos; Sectores Productivos y Comerciales atendidos en el Tema de Ordenamiento; Estabilidad y Eficiencia en el Mercado. Todo esto tiene que ver con el Trabajo, con el Bienestar y la Seguridad de miles de nicaragüenses, de millones de nicaragüenses.

Y ya estoy concluyendo aquí... Se han ido registrando cada vez más Empresas en Planes de Gestión Ambiental para Reducir la Contaminación, que este es un Tema muy importante. También está el Plan de Manejo de Cuencas para la Conservación de Caudales Hídricos, ante el Tema de la Sequía, ante el Tema de la Deforestación; el establecimiento de más Cortinas Rompevientos. Todo eso genera Trabajo, pero también va creando más fortaleza para el Medio Ambiente.

La Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono, promoviendo el cambio de uso de Suelos y Bosques; todo un Programa. Hectáreas de tierras protegidas y recuperadas mediante regeneración natural. Se han venido recuperando, en el Período 2012-2016 recuperamos 212,521 hectáreas. Es cierto que por otro lado se deforestaba también, pero ahí estamos logrando recuperar. En el Período 2012-2016 recuperamos 195,917 hectáreas, ¡se poblaron! Y la proyección que tenemos ahora es ir a recuperar otra cantidad de miles de hectáreas, y promover más la Reforestación y la participación en las Campañas de Reforestación.

En lo que es el Empleo en las Zonas Francas, que es tan importante en cuanto a fuente de generación de Empleo, en el 2007-2011, 204 Empresas instaladas en Zonas Francas; 2012-2016, 270 Empresas; y proyectadas para el 2017-2021, 341 Empresas.

En estos días yo recibí dos Delegaciones de Empresas norteamericanas; Empresas que ya han invertido cerca de 200 millones y a lo inmediato van a empezar a invertir más de 100 millones de dólares. Eso genera empleo inmediatamente, sobre la obra constructiva, empleo directo e indirecto, y luego traen Servicios, movilizan la Economía interna, porque son Empresas de esas grandes marcas norteamericanas que estimulan al Productor Nacional para comprarles productos frescos y llevarlos a sus Tiendas, a sus Supermercados, y también colocarlos en el Mercado Internacional; es decir, ahí van a colocar esos productos, en el Mercado Internacional.



Tenemos proyectada la Reserva, lógicamente, para atender a las Familias ante situaciones de Desastres, Inundaciones, Temblores, Huracanes. Todavía el Bono Solidario se sigue aplicando, claro, en un grupo de Trabajador@s ya menor, ¿por qué? Porque con los incrementos salariales han ido saliendo del Bono miles de Trabajador@s;

ahora quedan proyectados para el Período 2017-2021, 45,366 Trabajador@s.

Bueno, generalmente, esto de estar leyendo números es necesario, es imprescindible, para que el Pueblo vaya reconociéndose en lo que estamos haciendo... ¡Y qué mejor Tributo para l@s Trabajador@s que todo este esfuerzo! Y en la medida en que este esfuerzo beneficie a l@s Trabajador@s, beneficia al País, beneficia también a esa Gran Convergencia, esa Gran Unidad que tenemos, Trabajador@s, Empresari@s, Productor@s, por la Paz y la Estabilidad de nuestro País.

Eso nos ha comprometido, y estamos logrando resultados. Y estoy seguro que, con esa misma Decisión, con esa misma Fortaleza, con que hemos venido trabajando todos estos años, aún con más Fortaleza y con más Decisión, vamos a seguir haciendo Camino al Andar, para la Paz, la Estabilidad, y el Bienestar de las Familias nicaragüenses. Gracias.

***********

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua, después del Acto en Homenaje al Comandante Tomás Borge, y en Celebración del Día Internacional de l@s Trabajador@s

30 de Abril, 2017

Queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre ! Cinco Años del Tránsito de Tomás a otro Plano de Vida, pero, su Alma, su Espíritu, su Fuerza, está con nosotr@s ! Esa Fuerza extraordinaria que tod@s admiramos en Tomás, como Ser Humano, como Guerrillero; como, yo digo Comandante, pero digo sobre todo Ser Humano.

Aquella foto inolvidable de Tomás cuando estaba en Huelga de Hambre, estaba consumido, pero estaba vigoroso y vital, dándonos a tod@s el ejemplo de esa formidable Condición de Luz que siempre tuvo... Y que siempre tiene, porque está con nosotr@s.

Yo creo que son esas casualidades, también luminosas, que Tomás haya partido a otro Plano de Vida justo un día antes del Día de l@s Trabajador@s. Porque en esta Nicaragua de Tod@s, el Frente Sandinista luchó a lo largo de su Historia, y sigue luchando hoy, para que tengamos Trabajo, y para que mejore la Vida de las Familias Trabajadoras de nuestra Nicaragua.

Precisamente ese es el Resumen que hacía el Comandante hoy al reseñar lo que hemos hecho, y lo que estamos haciendo en estos momentos en que Vamos Adelante, haciendo Camino al Andar.

Cuántos Planes, cuántas Acciones, en medio de las circunstancias más adversas ! Porque hemos tenido, como decía él también, Calamidades, Desastres, pero el País no se ha detenido. El País ha ido Adelante, y ha ido fortaleciendo el Protagonismo de cada un@, de la Juventud, y además, las Capacidades para el Trabajo.

La Educación, la Salud, son Capacidades para el Trabajo, y hemos ido fortaleciendo, paso a paso, la Paz, la Seguridad... Porque la Paz se construye todos los días ! No és por Decreto que se alcanza la Paz. Se debe construir todos los días, fortalecer todos los días.

Por eso decimos, cada día és un Principio y, en ese Principio cotidiano está toda la Disposición y el Compromiso de Seguir Cambiando Nicaragua. Y hacerlo tod@s junt@s, en el exitoso Modelo de Alianzas, de Diálogo, de Consensos. No és sólo la Alianza Empresari@s-Gobierno-Trabajador@s, o Trabajador@s-Empresari@s-Gobierno, sino también la Alianza Gobierno Nacional-Gobierno Local, que nos permite fortalecer Programas en cada Municipio.

Este Año és muy importante de que se conozca todo lo que han hecho las Alcaldías del Poder de las Familias y Comunidades en nuestro País. Y vamos a hacer, estamos haciendo una recopilación, precisamente de todas esas Acciones.

Así como tenemos un Plan de Buen Gobierno, que és un Informe y una Proyección de lo que hace el Gobierno Nacional en el Modelo de Alianzas Gobierno Nacional-Gobierno Local, y luego las Alcaldías también, por su propio esfuerzo, y desarrollando todo el Modelo de Unidad por el Bien Común, desde Emprendimientos, fortaleciendo, decíamos, la Facilitación... Facilitando todos los Emprendimientos que se dan en los Municipios.

Este Año vamos a dar a conocer lo que hemos hecho, y lo que vamos a hacer : Cuál es el Plan para las Alcaldías de las Familias y Comunidades en los próximos 5 años; cuántas Casas Maternas; cuántas Casas

para atender a las Personas con Necesidades Especiales; cuántos Parques, que disfrutan tanto las Familias, l@s Niñ@s; cuántos Mercados Nuevos, y cuánto mejoramiento en los Mercados; cuántos Sistemas de Recolección de Basura, que ahora han mejorado.

Siempre tenemos problemas...! Recordemos que, cada día és un Principio, y cada día debemos encontrarnos con ese Espíritu Formidable, Inmenso, que hay en los Seres Humanos, y en nosotr@s l@s Revolucionari@s, para comprometernos alrededor de todos los Desafíos, y alrededor de todas las Soluciones.

Este és un Año que plantea, como casi todos los años... desde que soy Rosario vengo escuchando : “Este Año és muy difícil...” Todos los años son difíciles ! Todos los días nos plantean Retos, pero también, todos los días sabemos encontrarnos con ese Legado formidable de l@s Mejores Hij@s de Nicaragua, a lo largo de la Historia. Ahí está el Espíritu nuestro, bravo, fecundo, capaz... Conectar con ese Espíritu, conectar con ese Legado, y enfrentar los Retos, las Dificultades, y Siempre, Siempre, ir Adelante !

Y ahora, cada vez que nosotr@s decimos : “Vamos Adelante”, lo decimos de Corazón que és EN AMORANICARAGUA; decimos de Corazón que és en Unidad por el Bien Común, como Cristian@s, como Socialistas, como Solidari@s. Y decimos y aseguramos, que ese Rumbo hacia Adelante és de acuerdo a lo que és nuestra Cultura, nuestra Espiritualidad : En Fé, Familia y Comunidad !

Así es que, hoy 30, mañana 1º, pero todos los días empezamos... Y empezamos ya no de cero. Empezamos a partir de lo que ya hemos construido, para Seguir Cambiando Nicaragua, y Tod@s Junt@s, en Paz, en Unidad, en Seguridad, tan importante la Seguridad para las Familias de esta Tierra Sagrada, Patria Bendita, Siempre Libre !

Gracias, Compañer@s... Y Adelante ! Vamos tod@s Adelante, en Amor a nuestro País, y en Orgullo de Ser Nicaragüenses, por Gracia de Dios ! Muchas gracias.