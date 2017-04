ROSARIO : "Estamos prácticamente listos con el Primer Borrador del Plan de Producción, Consumo y Comercio para el Período 2017-2018"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía, de Multinoticias Canal 4

26 de Abril del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Unida, Siempre Libre ! Aquí estamos, gracias a Dios con Salud y, saludándolos con Cariño. El Abrazo de nuestro Presidente, el Comandante Daniel, para todas las Familias nicaragüenses.

Nuestra Policía Nacional nos reporta que, gracias a Dios, no hubo en las últimas 24 horas fallecid@s por accidentes de tránsito, y que continúa asegurando una cantidad de Eventos, Fiestas Tradicionales, Juegos, Deportes. Tenemos las Fiestas de La Cruz en muchos Municipios de nuestro País, las Fiestas de San Marcos, y luego, el Patrullaje y la Vigilancia en Centros de Estudio, Destinos Turísticos, Barrios, Carreteras, Mercados, Paradas y Terminales de Buses, Parques, etc., etc.

Tenemos aquí también una Nota que nos ha hecho llegar el Presidente del Banco Central, para poder informarles a ustedes que se realiza, como tod@s sabemos, la Evaluación Macroeconómica del FMI a nuestra Economía, esta semana, y la próxima. Que el FMI ha sostenido Reuniones con el Equipo Económico de Gobierno y con Técnicos del Banco Central y el Ministerio de Hacienda.

Ayer martes se reunió con el Doctor Roberto López, Presidente del INSS, y el Doctor Guillermo González, Ministro del SINAPRED. Durante la Reunión con el INSS se presentaron Estadísticas y Balances Financieros del Instituto, y se abordaron Proyecciones y Beneficios para l@s Asegurad@s. En la Reunión con el SINAPRED se presentaron los Sistemas de Monitoreo de Clima, Previsiones de Cambio Climático, Organización frente a Desastres, e Impactos Financieros asociados a Terremotos, Huracanes e Inundaciones que se han dado en nuestro País.

Hoy, en el Banco Central, el FMI realizará una Presentación Pública sobre el estado de la Economía Mundial, y también estarán sosteniendo Reuniones de Trabajo con la Superintendencia de Bancos, la Corporación Nacional de Zonas Francas, la CONAMI, el Ministerio de Energía y Minas, ENACAL, y también INE. Se reunirán con la Empresa Privada a través del COSEP, y con las principales Organizaciones Sindicales.

También nos informa el Compañero Ovidio que, como ustedes saben, trabaja coordinando el Gabinete de Producción, Consumo y Comercio, que estamos prácticamente listos con el Primer Borrador del Plan de Producción, Consumo y Comercio para el Período 2017-2018. El Martes 2 de Mayo, con Instrucciones de nuestro Comandante Daniel, estaremos presentando ese Primer Borrador. Lo estará revisando nuestro Presidente.

Las Metas de Producción, las principales Acciones, cuentan con el Consenso de los principales Sectores Productivos, y este Consenso se ha logrado durante un mes de Reuniones. En todo este Mes de Abril, y los últimos días de Marzo, hemos estado en Reuniones, excluyendo, por supuesto, los días de Semana Santa, y consensuando las Metas para la Producción, el Consumo y el Comercio de este Año, al 2018... Tiempos de Victorias !

La Presentación pública del Plan a las principales Organizaciones del Sector Privado... Presentación pública del Plan que previamente ha sido consensuado, Sector por Sector, se realizará en la Segunda Semana del Mes de Mayo. Así que ahí también Vamos Adelante, habitando plenamente estos Tiempos de Unidad, para las Victorias... Tiempos de Gracia, por Gracia de Dios !

El Compañero Silvio Conrado desde el BCIE nos informa que ayer se aprobó un Financiamiento de 86.5 millones de dólares en el BCIE, para complementar el financiamiento al Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables.

Este incremento conforma un Plan Global de Inversiones de 616.8 millones para Energía, financiados por varios Organismos de Cooperación : El Fondo Nórdico, el BID, el Eximbank de Corea, el Banco Europeo de Inversiones, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, y el BCIE. Sólo el BCIE financia 161.5 millones. Informa el Compañero Silvio.

El PNESER o el Programa Eléctrico está manejando la Política de Infraestructura Energética del Gobierno para aumentar la Generación, para seguir transformando la Matriz Energética, y para hacer crecer las Redes de Transmisión y Distribución, ampliando Redes de Electrificación Urbana y Rural, a Nivel Nacional.

Estamos hablando de que con este préstamo del BCIE vamos a llegar a 20,193 Familias en Comunidades Rurales que ahora tendrán Energía Eléctrica, con lo cual su calidad de Vida mejorará sustancialmente. Y luego también normalizaremos el Servicio de casi 17,000 Viviendas en Barrios de distintos Municipios del País.

Así que le agradecemos al Doctor Silvio Conrado que nos ha hecho llegar esta importante Información que refieren la aprobación de Financiamientos en Reuniones de Directorio del Banco Centroamericano de Integración.

También tenemos reunidos en nuestro País, por gestiones de PRONicaragua, y de la Compañera Verónica Rojas, nuestra Embajadora en Suecia, a Técnicos y Especialistas que nos visitan de Suecia.

Luego también, Herman@s de las Instituciones de Gobierno, y Hermanos del COSEP, estamos realizando el Seminario “Cómo exportar a Suecia”, para promover y fortalecer el Intercambio Comercial entre ambos Países. Participan Representantes de Empresas Exportadoras y Delegados Empresariales de aquel Hermano País, donde nos representa con mucha eficacia la Compañera Verónica Rojas. También están Expert@s de la Agencia Gubernamental de Suecia para el Comercio Abierto, que se encarga de promover, fomentar y facilitar las Exportaciones, y para ellos Importaciones, de productos de Países en Desarrollo.

Así que ahí se estará abordando Regulaciones, Normativas, Trámites, en el Seminario por la mañana; y luego por la tarde, también Exposiciones de las Asociaciones de Productores y Exportadores de Nicaragua. Tenemos al Ministro Solórzano atendiendo y coordinando a la Representación del Gobierno de Nicaragua en ese Seminario.

También el Ministro Solórzano nos informa que hoy miércoles 26 de Abril hay un Seminario Nacional para Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, para Rosquillas, Pitahayas, Cafés, Artesanías, con Expertos de la Oficina de Propiedad Intelectual de Cuba, que harán Exposiciones, Ponencias, y Funcionarios del Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua. Vamos a capacitarnos sobre Registro de Propiedad Intelectual en Temas relativos a examinar Marcas y a prohibiciones aplicables a las Marcas.

También tenemos un Taller en Estelí, compartiendo la Experiencia que ha tenido Cuba en el desarrollo de Denominación de Origen o Marcas para el Tabaco.



Todo esto és una continuidad del importante trabajo que en este sentido ha venido haciendo el MIFIC.

Luego tenemos que en nuestro Territorio no hubo sismos en las últimas 24 horas; nuestros Volcanes en su actividad normal, habitual. Y un Aviso de INETER de una “poderosa”, dice, erupción solar que informa NASA, la Agencia de los Estados Unidos, que podría causar grandes apagones. Hay un gran agujero en la Atmósfera del Sol, se dirige hacia la Tierra y podría derivar en una gran tormenta geomagnética.



Indica la NASA que este agujero enviará vientos solares, que podrían causar Auroras Boreales, y estas se observarían en el Hemisferio Norte : Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Suecia, Estonia, Letonia, y el Centro de Rusia.

Las Tormentas Magnéticas, clasificadas como G2, harían estragos en las Redes Eléctricas, afectarían Sistemas de Radiocomunicación, y hasta las Operaciones Espaciales.

Dicen los Expertos de la NASA : “Hemos observado este Fenómeno muchas veces, pero esta fue una de las más claras y extensas secuencias que hemos visto en años”.

También el INETER tiene una serie de Talleres y Actividades con Expertos Internacionales que continuarán aquí observando nuestro Volcán Masaya; asimismo, participa en Talleres Regionales para los Mecanismos de Coordinación que debemos tener en nuestros Países como Alerta de Tsunami. Del 8 al 12 de Mayo se estará realizando este Taller.

Calles para el Pueblo en Managua... Como parte de nuestro Programa para este Año de Victorias hemos construido ya, entre el 1º de Enero hasta la fecha, 151 cuadras, un 11% de avance del total. Son 1,372 cuadras de Calles en asfalto y concreto hidráulico las que se construirán o reconstruirán este Año de Victorias, 2017, alcanzando a 72 Barrios de los 7 Distritos de Managua.

En los últimos nueve años nuestra Alcaldía, Alcaldía de Ustedes en Managua, ha reparado o construido 8,517 cuadras en nuestra Capital. Esta tarde, l@s Compañer@s de la Alcaldía de Managua ampliarán toda esta información.

En relación al 1º de Mayo, la Dirección General de Aduanas ha emitido un Comunicado que asegura que laborará con el Personal suficiente para atender la demanda de Auxiliares de la Función Pública y Usuari@s del Servicio Aduanero, en general; y que también estarán atendiendo en todos los Puestos de Ingreso o Salida del País. Las Delegaciones de Zonas Francas laborarán únicamente previa petición de las Empresas usuarias; todo lo demás, con Turnos Especiales será cubierto por la DGA.

Compañer@s de la Unidad del Adulto Mayor estarán celebrando el 1º de Mayo en Ciudad Sandino el propio día 1º de Mayo, desde las 8 de la mañana.

Tenemos igualmente, Compañer@s, al MINSA inaugurando Puesto de Salud en El Cacao, Ciudad Darío, Matagalpa, y en El Madroño, Tipitapa.

El Compañero Salvador Vanegas nos reporta todas las Actividades que está realizando el Ministerio de Educación : Desarrolla una de las Etapas del Certamen “Declamando Poesía Dariana”; luego, la participación de Centros Educativos en el V Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad de nuestro Comandante Tomás. Y también hay una cantidad de Recitales y Exposiciones que se están realizando en Matagalpa, León, Managua, coordinados por el Instituto de Cultura, con la dinámica dirección de la Compañera Marcela Pérez.

Luego tenemos, Compañer@s, construcción de Aulas para Estudiantes de Secundaria a Distancia en el Campo; esto és en el Departamento de Jinotega.

Programa de Emprendimiento y Financiamiento Incluyente, con el apoyo de China-Taiwán y CENPROPYME, entrega Fondos Emprendedores a 93 Familias Protagonistas dueñas de Talleres y Pequeños Negocios. Esto és el MEFCCA.

También INPESCA entrega Reconocimientos a Compañeras destacadas por tener el Acopio de Productos Pesqueros más Limpio. Esta Actividad va a ser en el Auditorio de la

Empresa Portuaria a las 2 de la tarde, no dice dónde, pero nos imaginamos que sería aquí en Managua, porque también habla de la XIII Feria del Mar en la Plaza 22 de Agosto, este sábado, con Protagonistas de la Actividad Pesquera en nuestro País.

Tenemos Mesa de Trabajo sobre Turismo Nacional desde el INTUR; Feria Gastronómica del Mar en preparación desde el INTUR, en Corinto; ya lo hemos dicho varias veces. Y celebran también hoy, el Día de la Secretaria.

El Compañero Salvador Mansell nos reporta que estamos en Dipilto, Barrio Gaspar García Laviana, inaugurando Energía Eléctrica para 136 Herman@s, con 697,000 córdobas de inversión, y en Villa Esperanza, Municipio de La Paz Centro, son 209 Herman@s de 40 casas, con un millón 121,000 córdobas de inversión. Así és como Vamos Adelante, en esta nuestra Nicaragua de Bendición, Unidad, Prosperidad, y tod@s junt@s, tod@s junt@s, Muchas Nuevas Victorias, Dios Mediante !

Hemos enviado un Mensaje al Presidente de la República de Sudáfrica, Hermano Jacob Zuma, en nombre de nuestro Gobierno, de nuestro Pueblo, de las Familias nicaragüenses, en ocasión de la Celebración del Día de la Libertad :

“Este Día continúa siendo Luz, Esperanza e Inspiración para los Pueblos del Mundo, al marcar un nuevo comienzo para el Heroico Pueblo Sudafricano, luego de soportar y vencer el Pasado marcado por el Colonialismo, el Racismo y la Exclusión”.

Estamos reiterando nuestras felicitaciones al Hermano Presidente Zuma, por este Día de la Libertad, y suscribimos el Comandante Daniel y mi persona, a nombre de tod@s nosotr@s.

Compañer@s, aquí estamos...! Seguimos trabajando, con Alegría, con Orgullo, conscientes del Privilegio de Servirles. Y seguimos pendientes de cualquier eventualidad, cualquier situación que pudiese poner en riesgo la Vida de las Familias nicaragüenses, en cualquier lugar de nuestro País.

Mientras tanto, el trabajo de hormiga; ese trabajo que nos lleva, paso a paso, paso a paso, construyendo... Porque todos los días tenemos que construir la Paz. Todos los días tenemos que afianzar los Caminos de Bien Común, de Unidad para la Prosperidad, en nuestra Nicaragua. Y eso és lo que hacemos.

Vamos a estar en comunicación en cualquier momento, si és necesario. Mientras tanto, que estemos bien, que sigamos bien; que Dios bendiga a todas las Familias nicaragüenses. Reitero el Cariño y el Compromiso de nuestro Presidente, el Comandante Daniel. Muchas gracias.