DANIEL : "Tenemos que seguir fortaleciendo este Rumbo, y abriendo Nuevos Campos, Nuevos Campos de Integración, de Unidad"

Encuentro del Presidente-Comandante Daniel con Representantes de AICO, CIAC, y Asociación de Cámaras de Comercio y Bolsas de Turquía

25 de Abril del 2017

Palabras de Orlando Solórzano

Ministro de Fomento, Industria y Comercio

Muy buenas tardes; bienvenid@s de nuevo, los recibimos con mucho Cariño Fraternal en Nicaragua, de Rubén Darío y de Augusto Sandino.

Compañero Presidente, presentándole aquí, en primer lugar, a la Delegación de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicio; ellos al mismo tiempo están acompañados de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. O sea, aquí tenemos a sus Representantes, porque vinieron como 80 personas, creo. Entonces aquí están sus Representantes.

Y por el lado derecho tenemos a la Delegación de Turquía, encabezada por el Presidente de la Asociación de Cámaras y Bolsas de Turquía; también participan Dirigentes y Empresarios de la Junta Directiva de esa Asociación de Cámaras, que es una Asociación muy poderosa, muy importante.

Palabras de José Adán Aguerri

Presidente del COSEP

Muy buenas noches. Quisiera aprovechar, Presidente, porque yo estoy regresando al País y no había tenido la oportunidad tampoco de tener el Encuentro con los visitantes de la AICO, de la CIAC, de la Delegación de Turquía; darles la bienvenida en nombre del Consejo Superior de la Empresa Privada.

Quizás aprovechar estos momentos para referirme a dos temas que nosotros poníamos en el Editorial que escribimos esta mañana para el Periódico local, en relación al País que ustedes están visitando.

Nosotros la semana pasada, solo para, yo sé que han estado escuchando mucho de Nicaragua en estos dos días, pero la semana pasada salían, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario, dando las perspectivas de los años 2017 y 2018, y nosotros queríamos, en ese sentido, resaltar lo que ha significado este trabajo que se ha hecho aquí en Nicaragua en las perspectivas que presentaban las dos Organizaciones.

Nicaragua, para el año 2017 aparece con 4.7% de crecimiento, y la CEPAL ayer salió con 4.6% de crecimiento.

Nosotros desde el año 2011 empezamos a crecer por encima del 4%; cuando empezamos este esfuerzo que ya lleva, fue como una especie de ancla que pusimos que Nicaragua tenía que crecer a no menos de 4% cada año, y desde el año 2011 que lo hemos hecho, en los últimos 6 años hemos tenido un crecimiento promedio de 5%, arriba del 5%. Y, cuando nos comparamos con la Región Latinoamericana, obviamente la Región en este mismo período del 2011 para acá ha crecido 1.8%.

Hemos crecido 1.8 veces por encima del crecimiento de la Región, y hoy Nicaragua es la tercera Economía de mayor crecimiento de la Región. Obviamente, esta es una deuda que nosotros tenemos como una situación que hemos enfrentado de mucho tiempo de confrontación que ha hecho que seamos una Economía que está con mucho camino por recorrer, y mucho espacio por recuperar. Pero estamos en el Rumbo.

Lo otro que quería mencionarles a ustedes es que esto ha sido también acogido, no solo por el Sector Privado, sino porque en la misma semana salió la última Encuesta que se ha hecho aquí, y en esa

Encuesta hay un reconocimiento de que por cada 100 personas encuestadas, 83 están de acuerdo con el Diálogo que tenemos entre el Sector Privado y el Gobierno; un Diálogo que hoy está siendo respaldado no únicamente por el Sector Empresarial, sino que está siendo respaldado por los Asalariados, por los Estudiantes, por los Desempleados, por el Sector Económico menos pudiente del País. Y eso és parte de este esfuerzo que se ha venido construyendo y que está teniendo este tipo de resultado.



Así es que, querer aprovechar para darles ese Mensaje de un País que está en crecimiento, que está en el rumbo, creemos nosotros, correcto, y tenemos que, en este aspecto, entender que es el Sector Privado en este esfuerzo que está haciendo en conjunto con el Gobierno el que está pudiendo dar la respuesta a esa generación de empleo que es la primera gran demanda que tiene la Población de nuestro País.

Así es que, dando estos dos comentarios, darles de nuevo la bienvenida, y esperar que, efectivamente, estos dos días hayan sido de mucho provecho para que ustedes conocieran a esta Nueva Nicaragua, a esta Nicaragua de Hoy, y que ustedes sirvan de Embajadores también de lo que han podido ver y de lo que esperamos siga siendo un Proceso que siga teniendo este tipo de resultados.

Palabras de Julián Domínguez

Presidente de AICO

Muchas gracias, Presidente. Qué gusto estar aquí en su casa; para nosotros es un gran honor. Cuando aceptamos venir a Managua y escogerla como Sede de este Evento, es nuestro Consejo Directivo, uno de los dos más importantes que hacemos en el año, lo hicimos con la convicción de aquí hay un Sector Empresarial pujante, un Sector Empresarial que ha hecho una gran tarea, y la verdad es que lo hemos ratificado, ha superado nuestras expectativas.

Estar compartiendo con nuestros Compañeros Empresarios de Nicaragua, lo que han venido haciendo por este País, resaltar que este Modelo de Acuerdo, donde el Sector Empresarial, el Sector Laboral, el Gobierno, el Legislativo, se ponen de acuerdo para lograr avanzar con propósitos comunes, es especialmente importante. Y lo digo yo que soy colombiano, donde estamos entronizando un Sistema de Convivencia después de un gran conflicto, y donde fundamentalmente lo que nos interesa es poder transferir estas Buenas Relaciones y este Buen Clima que se ha podido generar aquí.

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio está celebrando su XLVI Reunión; hemos dedicado esta Reunión a las Alianzas Público-Privadas, y creemos firmemente que la Iniciativa Privada es el complemento ideal para que, efectivamente, el País pueda mantener esas cotas que ha tenido de crecimiento.

Es admirable que cuando América Latina va a crecer este año el 1.1% y viene decreciendo, Nicaragua lo esté haciendo al 5%, y lo esté haciendo al 5% también con crecimiento en términos de Bienestar Social.

Yo creo que para nosotros ha sido muy ilustrativo, yo en particular tengo la propuesta de llevar a mi País que vengan aquí, hablen con los Empresarios, hablen con usted, y puedan saber que es posible lograr trabajar juntos por el Bienestar de la Patria. Y eso, sin duda, es algo fundamental.

La diversidad de Países que acoge la AICO, que tiene todo el tema Iberoamericano, donde está España, Portugal, donde está Andorra, y América Latina, desde México hasta la Tierra del Fuego, hace que esa diversidad sea muy propicia.

Hemos dicho que, geopolíticamente, el espacio que se está generando frente a un Mundo muy convulsionado, en este Continente es muy importante para contrastar con las características que requiere empujar desde aquí nuevos Negocios. Especialmente porque estamos pasando de la Era de los Commodities, que fueron materia de nuestra Prosperidad en la década que terminó en el 2010, a tener ahora los grandes retos de crecimiento que nos implican agregarle valor a los Productos y Servicios. Y en ese orden de ideas ese es nuestro llamado, a lograr que efectivamente seamos menos dependientes de los Commodities y mucho más de Productos con valor agregado.

Ese ha sido parte de los ejercicios que hemos hecho en estos días de deliberación, donde siempre ha estado transversalmente Nicaragua. Hemos oído a la Promotora de Inversiones, a PRONicaragua, por supuesto, al Señor Ministro de Fomento, Industria y Comercio.

Hemos visto algo que de verdad, créame, ha sido una gran sorpresa, y de la mano de eso, poder identificar que esta geografía tiene inmensas posibilidades para el Turismo.

Estuvimos ayer en el Volcán Masaya, y de verdad, ¡qué espectáculo tan maravilloso! Pero de la mano de esto, entender que, los Lagos, los Volcanes, las Islas dentro de los Lagos, es un recorrido boutique en un Territorio relativamente fácil de recorrer es muy importante, y un Caribe por explorar, un Caribe que lo tiene todo también para ser muy grande.

De suerte, Presidente, que nos sentimos muy agradados en su País de la mano de estos Empresarios y de esta Cámara de Comercio que nos ha albergado. Y le decimos que, qué buen ejercicio y animarlo a que lo continúe, porque sabemos de sus Convicciones de trabajar en entronizar una Nueva Era; que sea una Era de Prosperidad a partir de entender que el Sector Privado también puede ser una Fuente muy grande de Beneficio Social.

De manera que, agradecerle mucho su “anfitrionía” a este gran País, y a nuestros Amigos de la Cámara de Comercio y a su Gremio copular, muchas gracias por su atención.

Palabras de Rosendo Mayorga

Presidente de la Cámara de Comercio

y Servicios de Nicaragua

Gracias, Presidente; buenas tardes. De nuevo agradecerles la presencia aquí en Nicaragua. Como les hemos enfatizado en las diferentes Presentaciones que se han dado el día de ayer, tanto por el Ministro, muy amable, nos cedió parte de su tiempo; PRONicaragua, una Presentación excelente. Muchas gracias por la Presentación de PRONicaragua. Ya la recibimos y se las vamos a enviar a todos ellos que estaban muy interesados en la Representación de PRONicaragua. Así que muchas gracias, Laureano.

Y de nuevo a todos los visitantes, para no mencionar a todos los Países, muchísimas gracias por su presencia en Nicaragua. Como les dijimos en el primer momento: Siéntanse en casa. Aquí estamos para aprender de todos los Países, y lo mejor que queremos nosotros, de parte de Nicaragua, es que cuenten lo que vieron en Nicaragua; que sean unos Embajadores de nosotros, y que en cada uno de sus Países cuenten lo que vieron, cuenten los lugares que asistimos, y que cuenten las experiencias que vieron. Muchas gracias.

Palabras de M. Rifat Hisarciklioglu

Presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio y Bolsas de Turquía

Antes de todo mis agradecimientos por la recepción, por la aceptación de nuestra Delegación en nuestra visita, Señor Presidente. Reitero mi agradecimiento, han sido ustedes un gran Anfitrión, nos han brindado su calurosa bienvenida y nos han abierto sus brazos. Por esta hospitalidad, reitero mis agradecimientos. Para mí ha sido una gran satisfacción ver que tienen el mismo Calor Humano que tenemos nosotros.

Nosotros estamos aquí como Miembro Observador de AICO. Nos hemos convertido como Miembro para acercarnos a AICO y ofrecer las posibilidades que tiene nuestro País, y también establecer vínculos y relaciones estrechas con todos los Países Miembros de AICO.

Delante de su presencia le pido permiso para darles las gracias a todos los Miembros de AICO, por brindarme esa oportunidad y por dar la oportunidad de haber hecho la Presentación que me dejaron hacer hoy en el almuerzo.

A todos los Miembros, a la Organización AICO, les he invitado a Estambul, Turquía, para que hagamos la siguiente Asamblea, la siguiente Reunión en nuestro País, para que podamos llevar a cabo ese estrechamiento de las relaciones entre Turquía y Latinoamérica; para que nos descubramos mutuamente. Si lo aceptan y toman la decisión, para nosotros sería un enorme honor, y eso sería que nos estamos moviendo en la misma Visión que tienen ustedes.

A todos los Presidentes y Vicepresidentes que han asumido llevar a cabo esta Reunión aquí en Nicaragua, han tenido un gran éxito. Les felicito. Sólo tengo la curiosidad, no sé si voy a poder hacer lo que ustedes han hecho, han dejado el listón muy alto. Intentaremos hacer lo que podamos. Sepa usted que representan muy bien a Nicaragua, bajo su Liderazgo. Muchas gracias.

Palabras de Daniel

Cuánto nos alegra que esta Reunión de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios haya coincidido con la visita de los Hermanos de Turquía. Nos acompaña aquí una Delegación que representa todo lo que son las Cámaras de Comercio de Turquía, todo un mundo.

Un Punto de Encuentro, Nicaragua... ¡Un Punto de Encuentro para la Paz! Porque las Actividades Económicas, las Actividades Productivas, y lo que se deriva y multiplica de estas Actividades, indiscutiblemente que son las bases para la Paz y para la Estabilidad que demandan nuestros Pueblos.

Quiero saludar a un Hermano colombiano, Julián Domínguez, Presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios; del Pueblo Hermano de Colombia. Fernando Cáceres, Vicepresidente de la Asociación Ibero-americana; él es de Bolivia, otro Pueblo Hermano; Osvaldo Scasserra, también Vicepresidente; de la Argentina.

Cuando escucho decir la Argentina, inmediatamente el reflejo condicionado es, Ganadería, carne... Y es que, cuando yo era un muchacho, allá por los años 1960, tenía una tía ganadera, ganadería extensiva lógicamente, en aquellos Tiempos, de la Zona de Chontales, Irma Mungrillo, Hermana de mi Madre, que vivía en la Finca, y de repente la escuché hablando de los argentinos: Que los argentinos para acá, que los argentinos para allá, que eran una maravilla los argentinos en el Tema de la Ganadería.

Y es que, para esa Época vino a Nicaragua una Misión argentina, Latinoconsult... no sé si existe todavía. Latinoconsult que se dio a la tarea de promover el desarrollo de la Ganadería en nuestro País. Así es que anoto el recuerdo de ello, de algo que sigue siendo una necesidad en Nicaragua.

Es decir, hemos tenido algún avance en modernizar la Ganadería de Carne, la Ganadería de Leche, pero todavía tenemos grandes Zonas con miles de cabezas de ganado pastando a lo largo y ancho; es decir, con lo que es la Ganadería Extensiva que lógicamente no abona al rendimiento, y más bien abona a que se destruya más el Bosque. Porque la Ganadería Extensiva va demandando cada vez más pasto, más terreno; y la Ganadería Intensiva indiscutiblemente es imprescindible en estos Tiempos.

Igualmente, tenemos determinados avances en lo que es la Ganadería de Leche, pero todavía tenemos cantidades de leche que no logran ser procesadas y salir al Mercado Nacional o Internacional. Hemos avanzado en Plantas, en Inversiones Nacionales, e Inversiones también Regionales; o sea la última inversión es mexicana, la Empresa LALA, la última inversión en lo que es el procesamiento de la leche.

Entonces, Ambrosio Bertolotti, de Uruguay... Realmente Uruguay también es una potencia en Ganadería, Agricultura, y en Futbol, también... ¡Y Argentina, ni se diga! ¡Son grandes rivales!

Peter Hill, de Chile, bienvenido. Chile es un País con un gran desarrollo, indiscutiblemente; hoy estamos profundizando nuestras relaciones en el Campo Comercial, en el Campo del Intercambio con Chile.

Pero es un País también que nos tiene que enseñar mucho en cómo construir para resistir temblores y terremotos. Yo le preguntaba, porque mientras él estaba aquí en la Reunión hubo un terremoto de casi 7 grados allá en Chile. Gracias a Dios, ninguna víctima.

Teresa Dorantes, México, que nos dice mucho de lo que es la participación del Liderazgo de las Mujeres en estos Nuevos Tiempos, que el Comercio no es cosa solamente de Hombres, sino también de Mujeres... ¡México, Lindo y Querido !

De Panamá, Rafael Zúñiga... ¡Rafael, siempre bienvenido! Estamos aquí muy integrados en el SICA, en el Sistema de Integración Centroamericana; Centroamérica, Panamá, República Dominicana, avanzando.

Macarena Letelier, de Chile... Otra Mujer también, ejemplo de lo que es el Liderazgo de las Mujeres en los esfuerzos por el desarrollo de la Economía del Comercio. Claro, sin el Liderazgo de las Mujeres no estaríamos aquí los Hombres. Es la verdad.

Está también el Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Juan López... ¿Es madrileño, usted? Bueno, dándole la pelea al Barça, ¿verdad? ¡Sí, Sí! Aquí la Juventud es impresionante cómo se ha vuelto fanática del Futbol, y fanática sobre todo, unos con el Barça, otros con el Madrid. Aquí somos de Beisbol, pero también de Futbol, pues el Futbol ha venido creciendo mucho en la Juventud.

Y, los Hermanos de Turquía... ¡una buena sorpresa! O sea, esto no fue organizado, no fue preparado para que se encontraran con ustedes. Coincidieron en el Tiempo.

Rifat, Presidente de la Asociación de Cámaras y de Bolsa de Turquía... Rifat Hisarciklioglu. Por eso es que sólo el nombre le mencionaba.

Luego, Kaya Bakkalsabi, Embajador de Turquía ante Nicaragua, ante Costa Rica; Sahin Bilgic, de la Directiva de la Cámara de Comercio de Turquía; Cengiz Günay, también Miembro de la Directiva; Bülent Karakus, igual, Miembro de la Directiva; Hakan Ülken; Mustafá Bayburtlu; Batuhan Demir; y el Traductor, sin el cual no podríamos estarnos comunicando, no podríamos olvidarlo... Bulet Ozmen.

Sé que ustedes tienen todavía una cena, pero atendiendo las Reflexiones que nos hacía el Hermano colombiano Julián, estos son Tiempos de mayor Integración y de mayor Unidad. Sobre todo porque cuando se nos ha convencido, y a algunos nos ha costado convencernos, que el Camino era la Globalización de la Economía, del Comercio, y no el encierro de nuestras Economías.

Bueno, tenemos ahora un enorme desafío. No podemos impedir que otras Naciones que tienen una enorme influencia en el

Planeta tomen sus decisiones. Es un Derecho Soberano de cada Nación. Pero sí podemos responder por lo que son nuestras propias Naciones y nuestros intereses particulares.

Todos nosotros formamos una gran Nación: La Nación Iberoamericana, y ya Hermanados con Turquía, la Nación Iberoamericana con Turquía, y allí creciendo la Gran Nación Planetaria, que hoy está sacudida, pero que no impide que las Naciones Iberoamericanas, Turquía, y otras Naciones de nuestro Planeta, sigan fortaleciendo el Rumbo que ya venía siendo afirmado.

Yo pienso que, independientemente de las decisiones que se tomen en otras Naciones, ya ese Rumbo no puede ser revertido, ¡no puede ser revertido! Habrá algunos ajustes. Yo creo que, para bien, nos obliga acercarnos más, a unirnos más, a integrarnos más, y de esa manera seguir avanzando en el cumplimiento de los grandes Retos que tenemos tod@s en el Planeta: La Paz, la Estabilidad, la Erradicación de la Pobreza, de la Extrema Pobreza, el Bienestar para las Familias de nuestras Naciones.

Es decir, no podemos dar un paso atrás, sino que, al contrario, tenemos que seguir fortaleciendo este Rumbo, y abriendo Nuevos Campos, Nuevos Campos de Integración, de Unidad.

Y aquí los Hermanos de Turquía nos lo dicen con toda claridad. Claro, Turquía tendrá relaciones más intensas, más profundas con algunos Países Iberoamericanos; con Nicaragua este es un primer gran Encuentro que estamos teniendo con esta visita que nos honra... Y bueno, el llamado de ellos, el Mensaje de ellos es un Llamado a la Integración, a la Unidad. A seguir fortaleciendo el Rumbo que, en medio de grandes contradicciones, de profundos cuestionamientos, es el que ha venido marcando la pauta, y afirmando la pauta en el Siglo XXI.

Ustedes están en un País que pequeño en Territorio ha tenido la actividad permanente de mil Volcanes, para mal del País; toda su Historia ha sido volcánica, en el Orden Político, en el Orden Social... ¡Guerras, guerras, y más guerras! Y, al final, después de contradicciones profundas con estos Herman@s nicaragüenses que aquí nos acompañan, llegamos al convencimiento que teníamos que caminar junt@s, para bien de este País. Que no había más alternativa que la Integración, que la Unidad de la Nación.

Y después de esas terribles desgarraduras, vino el Proceso de Reconciliación. Porque puede llegar la Paz, y si no hay Reconciliación, sencillamente la Paz está incompleta. Porque tiene que haber Paz para que pueda haber Estabilidad, y para que pueda haber Desarrollo Económico y Desarrollo Social, y que se puedan atender las demandas de nuestros Pueblos... ¡Si no hay Paz, no hay forma!

Y de la Paz llegamos a la Reconciliación. Y de la Reconciliación, ya en esta Etapa del 2007 hasta la fecha, llegamos a establecer en la Constitución de nuestro País lo que es la Gran Alianza, la Gran Unidad entre Trabajador@s, Empresari@s y el Gobierno, dándole su lugar y dándole su espacio a la Empresa Privada, desde la más Grande hasta la más Pequeña.

Esto hace que lo que está establecido en la Constitución, que ya lo veníamos practicando y dijimos, “ahora hay que hacerlo también Norma Constitucional, que quede establecido como Norma Constitucional”, dé sus frutos, dé los Beneficios en favor del Pueblo nicaragüense.

Creo que, lo que nos llevó a estas decisiones a todos los que nos confrontamos todavía en el último Período del Siglo Pasado fue el convencimiento de que no bastaba ponerle fin a la guerra, no bastaba firmar Acuerdos de Paz, sino que tenía que haber una Unidad Nacional, expresada en las Fuerzas Productivas de nuestro País: Empresari@s y Trabajador@s, Trabajador@s y Empresari@s. Allí están las Fuerzas Productivas del País, tanto el Empresario Nacional como el que llega de otros Países a invertir en nuestro País.

Allí está esa combinación siempre, del Inversionista, del Empresario, con el Trabajador. ¡Son uno solo! Y el Estado,

fortaleciendo esa Unidad y, llegando al convencimiento que, bajo ningún punto de vista convenía que el Gobierno tomase decisiones, esas decisiones que van al Ámbito Legislativo, Iniciativas de Ley que tienen que ver con Reformas Fiscales, Reformas en el Marco Financiero, Leyes que tienen que ver con Actividades Productivas, etc., sin que esto fuese de Consenso entre Empresari@s, Trabajador@s y Gobierno, para que la Ley pueda llegar a la Asamblea. Es decir, una verdadera Cohesión y Unidad Nacional.



No es simplemente el Evento al que estábamos acostumbrado en otros Tiempos, donde nos reuníamos, o el Gobierno que estuviese de turno se reunía con l@s Empresari@s, con l@s Trabajador@s, intercambiaban un poco, pero luego el Gobierno decidía.

Incluso, el Gobierno decidía de repente aparecer con una Ley de manera sorpresiva, ¿por qué? Porque no le iba a gustar a l@s Empresari@s, o porque no le iba a gustar a l@s Trabajador@s, entonces aparecía con una Ley sorpresiva, haciendo esto un daño enorme, porque eso lo que hace es, minar la confianza entre Empresari@s, Trabajador@s y el Gobierno.

Entonces dimos ese gran salto a partir del año 2007... 10 de Enero del año 2007 aquí se marcó un Nuevo Rumbo para la Historia de Nicaragua. Y yo podría asegurar más: Se marcó un Nuevo Rumbo para la Historia de América Latina y el Caribe, porque aquí somos un solo Gobierno: Trabajador@s, Empresari@s, y el Estado.

Hace poco aprobamos la Ley de Asocio Público-Privado. Esto fue discutido ampliamente, hasta que alcanzamos el Consenso, y ya lista la Ley y preparada para enviarla a la Asamblea, bueno, había que revisarla de nuevo, porque, cuidado a la hora de la Redacción una palabra equivocada, y dañaba el objetivo de la Ley... A revisión por todas las Partes, y la rúbrica de las Partes, ¿para qué? Para que se apruebe la Ley.

Y esto va para todos los Campos en lo que es la Gestión Económica y Productiva de nuestro País; ante los Organismos Internacionales haciendo causa común también. Sí, es necesario aplicar Regulaciones, es correcto, pero bueno, el Organismo marca pauta, y luego el Estado nicaragüense, es decir, con l@s Empresari@s y l@s Trabajador@s presentando Propuestas a partir de esa pauta, que también nosotros reconocemos que es necesario ir avanzando en esas direcciones.

¿Pero cómo avanzar para que no haga más crisis y que realmente rindan frutos? Entonces ahí vienen las Propuestas razonables, la Propuesta de Consenso de l@s Empresari@s, l@s Trabajador@s y el Gobierno, ¿para qué? Para decirle a los Organismos: Esto es lo que el País puede resistir.

Lo que no significa que hasta aquí terminan estos pasos, simplemente ir marcando estos pasos, de forma que no provoquen un colapso o una crisis social en el País, sino que, al contrario, ayude a sentar las bases y que nos permitan luego dar otros pasos más avanzados todavía, hasta ir logrando un mayor equilibrio y control de lo que es la Macroeconomía en nuestro País.

Hemos logrado Entendimiento ahí con los Organismos, y hemos logrado dar grandes pasos, diría, en Nicaragua, y estamos seguros a pesar de las inquietudes que siempre existen. Siempre existen inquietudes sobre el Futuro de la Economía... cuánto se debate, cuántos pronósticos no escuchamos, cuántos Análisis, cuántas Valoraciones, y ahora con todos estos nuevos Planteamientos, que son antiguos pero que se han puesto en la palestra.

Bueno, hay muchos debates, mucha discusión, mucha incertidumbre, pero nosotros dijimos: Aquí no es momento de incertidumbre. Aquí es momento de continuar trabajando con la misma firmeza que hemos venido trabajando, sin desviarnos del Rumbo que tenemos establecido; sin apartarnos del Camino que hemos venido abriendo. ¡No podemos apartarnos!

Y en la Región Centroamericana, bueno, ahí avanzando para fortalecer el Sistema de Integración Centroamericana; buscando cómo avanzar, y desde Centroamérica buscando también cómo abrir espacios hacia otras Regiones de nuestro Planeta y, con resultados como ya ustedes conocen, con resultados que nos alientan a continuar por este Camino.

El hecho de que ustedes estén reunidos en Nicaragua en estos días, es una prueba de confianza de ustedes en este País donde día a día se vienen haciendo, desde la Obra más pequeña que impacte en una Familia que está en condiciones precarias, hasta grandes Proyectos que tienen un impacto multiplicador en lo que es la Economía del País, en lo que es el Trabajo, en lo que es el Trabajo de manera directa e indirecta en nuestro País y, buscando siempre cómo abrir Nuevos Mercados.

Ahora estamos avanzando a paso bastante rápido hacia un Acuerdo de Comercio de Centroamérica, del SICA, con la República de Corea. Y con la Unión Europea tenemos un Acuerdo que ya se suscribió, ahora se trata de seguir avanzando, aún con las complejidades que está enfrentando la Unión Europea, su propia Unidad, sacudida.

Claro, se sacude la Unión Europea, se sacuden también los esfuerzos del Comercio que se mueve entre Europa y nuestra Región. Pero, eso no significa que hay que cambiar de Rumbo... ¡Hay que mantener el Rumbo! Ya el Tiempo dirá que el Camino que se venía recorriendo y que tanto ha costado establecer como el Camino para potenciar los grandes saltos que ha dado el Planeta en lo que es la Ciencia, la Tecnología, ese Camino hay que seguirlo fortaleciendo.

Y, el intercambio entre nuestros Pueblos donde tenemos Desarrollo, unos, con una gran experiencia en determinados Campos, otros, con más experiencia en otros Campos, indiscutiblemente que es muy importante para fortalecer el intercambio desde lo que es la Experiencia, el Conocimiento, hasta lo que son las Inversiones; y el acercamiento de nuestros Pueblos, para seguir avanzando a ese objetivo que es ¡la Paz, la Paz! La Paz, para poder seguir construyendo. Sin Paz, ¡no hay forma de construir!

La Paz nos ha servido también aquí para convertir a Nicaragua en un punto de contención del Narcotráfico y el Crimen Organizado; o sea, es reconocido en toda la Región y a Nivel Internacional el alto grado de Seguridad que tiene Nicaragua.

Y tenemos el Presupuesto más pequeño de toda la Región, y por lo tanto, tenemos la Policía más mal pagada de toda la Región, y tenemos el Ejército más mal pagado de toda la Región; donde Ejército y Policía con el Pueblo... Ah no, Ejército y Policía, sin el Pueblo, no podrían contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado.

Aquí lo determinante ha sido el Ejército y la Policía, con el Pueblo, donde el Pueblo se convierte en la principal fuente de información, para defender a las Familias, para defender a l@s Hij@s, para combatir el Narcotráfico y el Crimen Organizado.

Y tenemos una presión enorme que viene del Norte, donde realmente los Países del Sur somos víctimas del Mercado del Norte, en lo que es el Tema del Narcotráfico y el Crimen Organizado. O sea, en nuestra Región, los Estados Unidos todavía como que, con toda la fortaleza que tienen en el Campo Político, en el Campo Militar, en el Campo Económico, con toda la Tecnología que tienen, con todas las capacidades de Inteligencia que tienen, no han tenido la capacidad de cerrar el tráfico del Narcotráfico en Territorio norteamericano.

O sea, ese Narcotráfico perfora las Fronteras norteamericanas, pero peor aún, circula en los Estados norteamericanos y lava miles de millones en los Bancos norteamericanos, y no hay un solo Banquero procesado, detenido, ahí en los Estados Unidos.

Entonces también en ese Campo, en Nicaragua hemos logrado una enorme Fortaleza, pero la Fortaleza la da, como les digo, esta madurez que ha alcanzado el Pueblo de Nicaragua, que hemos alcanzado tod@s, de convencernos, que, Unid@s, hacemos Fuerte al País; Unid@s, mejoramos las condiciones para la Paz, para la Estabilidad, y para hacer entonces, en favor de las Familias nicaragüenses, y en favor de la Integración Centroamericana, y en favor de la Integración Latinoamericana y Caribeña; en favor de los diferentes Programas en los que Nicaragua está inmerso, en el ALBA, en PETROCARIBE, en el Programa Mesoamericano donde estamos con Colombia y México.

Es decir, nos permite ir avanzando en todas esas direcciones, sabiendo siempre que habrá obstáculos en el Camino, pero podremos vencer mejor los obstáculos en la medida en que estemos más unid@s, y convencid@s de que hay que continuar trabajando en esa dirección.

Así es que, les doy las gracias a los Hermanos Dirigentes de la Asociación Iberoamericana de Comercio, por haber escogido a Nicaragua para este Encuentro. Y les damos la bienvenida a los Hermanos de Turquía, que vienen desde Zonas lejanas acercándose a nuestras Tierras, con un Mensaje de Paz, de Integración, en el Campo Económico, en el Campo Comercial, que es invertir también para la Paz y para la Estabilidad de nuestro Pueblo. Muchas gracias.