Discurso del Presidente de la República Profesor Salvador Sánchez Cerén durante el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras

Este día le mostramos al país, le mostramos al mundo, que aquellos que sueñan seguir golpeando a los trabajadores fracasarán.

Miles y miles de trabajadores están ahora en las calles, están diciendo vamos a seguir transformando este país, vamos a seguir cambiando este país.



Esta plataforma que ahora se presenta es un símbolo de unidad, son las demandas de todas las federaciones y confederaciones que como gobierno tomamos en nuestras manos y vamos a trabajar juntos por llevarlas adelante.

Para mi gobierno esta es una plataforma de unión y la única forma para hacerla realidad es luchando juntos, no podemos estar separados, tenemos que estar unidos. Unidos es la única forma como podemos derrotar a la derecha.

Pretenden desunirnos, pretenden engañarnos.

Pero la realidad de este país es que los cambios iniciaron a partir del 2009 con la llegada del presidente Mauricio Funes y por la continuidad de este gobierno, ahí iniciamos los procesos de cambio.

Es importante tener conciencia de lo que hemos hecho en estos ocho años, porque solo teniendo conciencia se tiene la disposición y la valentía de luchar para seguir adelante.

Ahora se nos quiere vender de que la derecha puede conducir a este país.

Yo les pregunto a ustedes ¿están dispuestos a permitir que ARENA regrese al gobierno?

Aquí hay miles y miles de trabajadores.

Aquí hay miles y miles de militantes del FMLN.

Aquí hay representantes del gobierno.

Si cada uno de nosotros se decide a trabajar ya para el 2018, estamos seguros que vamos a continuar derrotando a la derecha como se hizo en Nicaragua, como se hizo en Ecuador y como se va hacer en Venezuela. Es el único camino.

Este día es de conmemoración, en donde los trabajadores y las trabajadoras se toman las calles del mundo para comprometernos con un futuro de transformación y de cambio en favor de los más necesitados.

Es importante recordar sus luchas, es importante recordar esa heroica lucha de los trabajadores de Chicago. Pero también hay que recordar que la clase trabajadora acá en El Salvador tomó la decisión hace 25 años de terminar con los gobiernos autoritarios y la clase trabajadora derrotó a los gobiernos militares de aquella época y se abrió un nuevo camino.

Eso implicó mucho sacrificio, mucho dolor para este pueblo, pero era el único camino para lograr terminar con esos años, esos años en los cuales el pueblo se había sometido a las peores crueldades.

Hace 25 años iniciamos este proceso democrático en el país.

Pero hace ocho años, en el 2009, tomamos las riendas del gobierno para transformar este país y para cambiar este país, y debemos de comprometernos a darle continuidad a este proyecto. Sin el pueblo, sin ustedes este proyecto no tiene continuidad.

En estos momentos también la clase trabajadora ha tenido importantes victorias, importantes éxitos, el hecho de haber logrado mejoras las condiciones de vida de los trabajadores que estaban en una situación de pobreza extrema y de pobreza con el incremento del salario mínimo es algo que ustedes deben reivindicarlo, es victoria de ustedes, de los trabajadores, deben sentirse orgullosos de que en el país ahora las tendencias económicas están señalando que ya no vamos a crecer al 2.2, sino que vamos a crecer al 2.5.

¿Y a qué se debe? a que con el incremento del salario los trabajadores tuvieron más capacidad de obtener alimentos, de mejorar sus prestaciones y eso generó de que la dinámica económica, no solo por las remesas, no solo por mayor inversión en las empresas, sino fundamentalmente por el poder adquisitivo de la población es que tenemos esta dinámica económica de crecimiento.

Otra vez se demuestra que los grupos económicos cuando están desesperados mientes, ellos anunciaron que con el salario mínimo la economía se venía al suelo, ellos anunciaron que iba a ver más desempleo, pero todo se demostró de forma diferente, el país tiene un crecimiento económico que le da a la economía cierta estabilidad y permite generar más empleo.

Deben reconocer también como una victoria de ustedes que en este país debido a la lucha de ustedes, debido a la lucha de los trabajadores, se ha logrado que en este país no se puede explorar ni explotar la minería metálica, ese un triunfo de la clase trabajadora.

Y en estos momentos hay victorias del pueblo, hay victorias de la clase trabajadora, y yo no dudo que con la lucha de ustedes, yo no dudo que con la unión de todos ustedes, junto al pueblo, se va hacer valer el derecho al agua y que muy pronto se va aprobar la ley del agua, para garantizarle a toda la población el derecho al agua.

Eso es posible hacer cuando se unen esfuerzos, cuando se tiene conciencia de que el único camino que nos queda para obtener las victorias es sacrificándonos, es luchando.

Ahora estamos ante una nueva situación mundial, la paz en el mundo está amenazada, nuevamente se ponen en la información mundial que puede haber una guerra de dimensiones que pueden arrasar con la humanidad, las guerras nucleares. Es por ello que como presidente pro témpore de la CELAC, la unidad de los países de América Latina y El Caribe, hemos declarado esta zona, esta zona como una zona de paz, una zona en la que vamos a luchar para que podamos vivir en paz y podamos construir el desarrollo de nuestros países, a partir de las voluntades de nuestros pueblos.

A pesar de las amenazas de los grupos económicos nacionales y extranjeros, de las oligarquías nacionales que pretenden regresar al pasado y que quieren generar la ilusión de que el poder de los grupos económicos es más fuerte, que ha comenzado a desarticular los grandes logros alcanzados en América Latina. Pero la respuesta de América Latina es diferente.

América Latina confía en los gobiernos progresistas, en los gobiernos revolucionarios para hacer las transformaciones y los cambios.

Por ello yo les decía de que aquello que nos vendieron de que era el resurgir de las derechas en América Latina está quedando demostrado que no era correcto. Nicaragua derrotó a la oligarquía en las elecciones. Ecuador derrotó a las oligarquías y estoy seguro que el Presidente Nicolás Maduro junto con la solidaridad de los pueblos del mundo vamos hacer que se respete la voluntad del pueblo venezolano.

Ahora como ustedes saben, mañana El Salvador es sede de la reunión de los Cancilleres de América Latina y el Caribe, por convocatoria del Gobierno Bolivariano de Venezuela, que quieren que se analice en la reunión de cancilleres la situación de Venezuela y se construyan caminos.

Nosotros tenemos confianza y tenemos la seguridad que en esa reunión vamos a encontrar caminos para que Venezuela pueda seguir construyendo su desarrollo. Para que Venezuela pueda tomar su decisión a partir de los pueblos, del pueblo venezolano.

Y esperamos que también pronto Venezuela pueda hacer realidad esa aspiración que ha hecho comentario el Papa Francisco, que plantea que la solución en Venezuela es la búsqueda del entendimiento, es la búsqueda del dialogo, y llama a la oposición que el único camino que tiene la oposición es dialogar con el gobierno, involucrarse en el proceso que iniciaron tres expresidentes de República Dominicana, España y Panamá, que han construido un camino de solución en Venezuela.

Es importantísimo este 1º. De mayo expresar nuestro valor del internacionalismo, de la solidaridad y estar también con aquellos pueblos que luchan por su soberanía, que luchan por su independencia y que luchan porque se respete la voluntad de los gobiernos para sacar adelante el país.

Nosotros esperamos que en la reunión de mañana se pueda profundizar y se puedan encontrar caminos.

Pero también es importante que yo, como les decía, que tomemos conciencia qué ha pasado en El Salvador después de ocho años de gobiernos del FMLN.

Todos ahora estamos sufriendo los impactos de los gobiernos areneros en los 20 años que gobernaron el país. No es que me quiera basar en el pasado para presentar el futuro, es la realidad.

Quienes privatizaron las pensiones fueron los gobiernos de ARENA y le pusieron una carga al Estado, que ahora el país está endeudado fundamentalmente por la deuda previsional.

Es urgente como ustedes llaman y como ustedes lo piden y como ustedes se pronuncian de que exista lo más pronto posible una reforma al sistema de pensiones, una reforma que garantice el derecho de los actuales pensionados y de los futuros pensionados. Pero también una reforma que disminuya la carga fiscal al Estado. No puede ser el Estado el que asuma la carga principal, no se puede debilitar al Estado.

Por eso esa reforma en la cual esa propuesta solo tiene viabilidad si decidimos a trabajar juntos. Pero no solo a trabajar, sino a luchar juntos para que eso se haga realidad.

Que hermoso sería una marcha como esta, exigiendo una reforma previsional justa, esa sería la mejor forma de demostrarle al país y al mundo que tenemos que trabajar por una reforma previsional en ese sentido.

También hay que recordar que estos gobiernos anteriores privatizaron la banca y esa banca la pusieron en función de empresarios nacionales, pero después los empresarios nacionales se lo vendieron a las empresas transnacionales, quedándose con enormes ganancias, pero fueron los areneros los que privatizaron. Pretendieron privatizar la salud pero no pudieron porque el pueblo salió a las calles y detuvo la privatización de salud.

Ahora es importante que tomen conciencia de este gran logro de haber parado las políticas neoliberales que tienen como propósito debilitar al Estado y darle todo el poder al sector empresarial, eso es lo que está en juego en el país en estas elecciones.

Si ustedes van a permitir que nuevamente el Estado, como descaradamente lo hace el partido ARENA, impidiendo que haya una reforma tributaria justa, impidiendo el acceso a ciertos préstamos en la Asamblea Legislativa, porque tienen claro el propósito de golpear las finanzas del gobierno. Y no solo golpear las finanzas del gobierno, sino que tengamos dificultades con los programas sociales que tanto han beneficiado a la población.

Ese es el principal esfuerzo que tenemos que hacer de entender qué significaría el regreso de ARENA al gobierno y estar dispuestos a que si tenemos conciencia de que sería un grave error para el país, tomar la decisión de impedirlo. Y la única forma como impedirlo es unirse, unirnos todos.

¿Qué logros se han alcanzado en estos ocho años?

El sector agrícola, las familias campesinas, en aquellos años perdieron la oportunidad de hacer producir sus tierras y destruyeron el agro. Ahora con este gobierno se está garantizando la seguridad jurídica a los pequeños propietarios, más de 65 mil campesinos y campesinas han recibido sus escritura de su propiedad de tierra.

El sector agrícola recibe el paquete agrícola de semillas, fertilizantes, se tiene el programa de agricultura familiar para favorecer con la diversidad de la producción alimentaria a todas las familias campesinas.

Estamos trabajando por la renovación del parque cafetalero, para recuperar los bosques cafetaleros en el país, todo ese cambio solo ha sido posible con un gobierno que piensa en los más necesitados, y para que decirles de algo que ustedes lo sienten y lo aman y lo quieren como el paquete escolar, por los zapatos, por los uniformes y los útiles que se entregan a sus hijos.

Todo eso, todo eso quieren, que el gobierno no cumpla sus obligaciones, por ello el camino como lo plantea el comunicado de los trabajadores es elevar la carga tributaria y aquellos que no pagan los impuestos, que son los más altos empresarios, aquellos que no pagan sus impuestos garantizar las leyes para que puedan ir a la cárcel por no pagar los impuestos.

Ese es el camino de incrementar los ingresos del país para equilibrar la economía, pero no a costa de los trabajadores, sino aquellos que tienen la capacidad porque tienen enormes ingresos, de mejorar las finanzas públicas del país tributando más.

Esas son luchas que estamos llevando adelante y por eso la compartimos con el comunicado, estamos de acuerdo con el enfoque que hace el comunicado de los trabajadores.

Y también es importante que todos nosotros conozcamos y sepamos no solo defender lo que tenemos, sino proyectarnos hacia el futuro, por delante tenemos la reforma de pensiones, por delante tenemos que seguir desarrollando el programa de Ciudad Mujer, que ha beneficiado a millones de mujeres en el país, tenemos que continuar con la reforma de salud mejorando los hospitales, construyendo más hospitales, pero también tenemos el reto de para que eso tenga continuidad estar dispuestos a darle continuidad a este proyecto político y eso solo lo podemos hacer unidos, trabajadores, gobierno, FMLN y pueblo, por eso la gran lucha que tenemos que abanderar en este momento es la unidad del pueblo, la unidad de los trabajadores, la unidad del partido, la unidad del gobierno y todos juntos hacer realidad que este proceso continúe.

Yo les pregunto a todos ustedes ¿están dispuesto a la continuidad de este proyecto?

Por ello, yo quiero nuevamente felicitarles a todos ustedes, agradecerles esta demostración de fuerza y de poder del pueblo, que ustedes han hecho este día.

Felicitaciones, felicitaciones en su día.

Gracias por estar con nosotros.

——————————————————————————————————

Logros legislativos del Grupo Parlamentario del FMLN para los trabajadores y trabajadoras (2009-2017)

Ley General de Prevención de Riesgos en Lugares de Trabajo: La Ley establece el marco básico de garantías y responsabilidades que garantizan un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, frente a los riesgos derivados del trabajo.

Ratificación de las reformas constitucionales a los artículos 47 y 48 de la Constitución (Libertad sindical y contratación colectiva del sector público): Las reformas permiten la libre sindicalización y la contratación colectiva de los funcionarios y empleados públicos; y los empleados municipales, con restricciones para los miembros de la Fuerza Armada, PNC, procuradores de justicia y OIE. Con las reformas se garantiza la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y que los trabajadores puedan organizarse o crear los sindicatos sin autorización previa y sin interferencia de autoridades públicas.

Ley de Creación del Primer Empleo para Personas Jóvenes en el Sector Privado: La ley motiva a las empresas a través de un incentivo fiscal para que abran oportunidades laborales a los jóvenes sin experiencia. La Ley beneficia a la población juvenil que no cuenta con experiencia laboral. Obliga a que las empresas den a los jóvenes las facilidades para que continúen con sus estudios; y establece que todo joven que se acoja a esta ley goce plenamente de los derechos laborales que contempla nuestra legislación.

Ley Reguladora de Prestación Económica por Renuncia Voluntaria: Se creó la Ley para darle cumplimento a lo dispuesto en el ordinal 12° del artículo 38 de la Constitución. La Ley establece que todo empleado del sector privado que renuncie recibirá una prestación económica, tomando en cuenta los años de trabajo y el salario devengado. Antes las empresas obligaban a los trabajadores a firmar su renuncia para no pagarles lo correspondiente a la indemnización.

Reformas a los artículos 30 de la Ley del Servicio Civil y 53 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (Prestación económica por renuncia sector público): Se reformaron las leyes para darle cumplimento a lo dispuesto en el ordinal 12° del artículo 38 de la Constitución. Las reformas establecen que todo empleado público y municipal que renuncie recibirá una prestación económica, tomando en cuenta los años de trabajo y el salario devengado.

Reformas al artículo 29 del Código de Trabajo (Licencia por paternidad): La reforma establece una licencia de tres días por paternidad con goce de sueldo, tras el nacimiento del bebé. A partir de la reforma los padres trabajadores tendrán derecho a tres días de descanso remunerados, los cuales se concederán a elección del trabajador, entre los primeros 15 días luego del nacimiento del bebé.

Reforma al artículo 189 de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos (Licencia por paternidad sector público): La reforma establece una licencia de tres días por paternidad con goce de sueldo, tras el nacimiento del bebé. A partir de la reforma los padres trabajadores tendrán derecho a tres días de descanso remunerados, los cuales se concederán a elección del trabajador, entre los primeros 15 días luego del nacimiento del bebé.

Reformas al artículo 198 del Código de Trabajo (Aumento al aguinaldo) : La reforma modifica el artículo 198 del Código de Trabajo en lo relativo al monto que reciben los trabajadores en concepto de aguinaldo; apartado que se mantenía inalterable desde 1972. La reforma implica que la bonificación de fin de año subirá de 10 a 15 días de salario para los trabajadores que tengan entre uno y tres años de laborar en la misma empresa. Mientras que el incremento subirá de 15 a 19 días de salario para los que sumen entre tres y diez años de laborar. Para quienes tengan más de diez años en la misma empresa, el aumento pasará de 18 a 21 días.

Reformas al artículo 309 del Código de Trabajo (Aumento de licencia a la mujer trabajadora del sector privado por maternidad): Se reformo el Código para conceder a todas las mujeres trabajadoras embarazadas del sector privado, 4 semanas más en concepto de licencia por maternidad, pasando de doce a dieciséis semanas.

Reformas a la Ley de Asuetos y Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos (Aumento de licencia a la mujer trabajadora por maternidad): Se reformo la Ley para conceder a todas las mujeres trabajadoras embarazadas del sector público, 4 semanas más en concepto de licencia por maternidad, pasando de doce a dieciséis semanas.

Reforma al artículo 30 del Código de Trabajo (Protección a los trabajadores y trabajadoras): Se reformo para adicionar un numeral 16 con el objeto que para ser contratado o despedido de algún trabajo no se tome en consideración el record crediticio de la persona.

Dictamen Recomendable: Para los 262 Concejos Municipales, a fin de garantizar el respeto y protección de los derechos laborales de los empleados y funcionarios municipales.

Aumento al Salario Mínimo: El grupo parlamentario del FMLN ha presentado desde 2009, cuatro iniciativas para recomendar un aumento al salario mínimo al Consejo Nacional del Salario Mínimo, el aumento se hizo efectivo después de una dura oposición patronal y de algunos sindicatos creados para apoyar a la parte patronal.

El incremento al salario mínimo se logró en una votación histórica, después de que los sectores laborales y gobierno lograran un acuerdo para aprobar un aumento justo y que entro en vigencia en enero del 2017, el aumento permite que los trabajadores agrícolas ganen entre $200 a $224 al mes; los empleados del sector textil y confección, $295 al mes; y los del sector comercio y servicios, así como industria, $300 al mes.

El aumento al salario mínimo ha beneficiado a más de 235,900 trabajadores y trabajadoras del país.

Temas en discusión pendientes de aprobación

Reformas la Ley de Formación Profesional para que los miembros del Sector Laboral, empleador y Gobierno puedan ser considerados en igualdad de condiciones para optar a los cargos de Presidente y Vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP).

Reformas al Código de trabajo, con el propósito de dar cumplimiento a los convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y garantizar la libertad sindical en el sector privado.

Código Procesal Laboral para garantizar pronta y cumplida justicia en los juicios laborales.