DANIEL : "Tenemos un Rumbo bien marcado, y tenemos que seguir caminando, afirmando el paso"

Presidente-Comandante Daniel se reúne con Directivos del Grupo Regional LAFISE



3 de Mayo del 2017

Palabras de Ovidio Reyes

Presidente del Banco Central

Buenas tardes, Presidente de la República, y Miembros del Grupo LAFISE; en esta ocasión están sosteniendo ustedes su Reunión Regional para revisar la situación de su Grupo, y las Inversiones.

Nicaragua en este momento se encuentra en un buen desempeño económico, social inclusive, en el cual se ha producido una mejoría importante en el Sector Económico, y además, en la reducción de la Pobreza. Entonces, el Grupo de ustedes se inserta en esa dinámica de Progreso y Bienestar de nuestra Población.

El Señor Roberto Zamora nos hizo la solicitud de esta Reunión, y en esta ocasión el Presidente de la República los está recibiendo, y es una Delegación bastante representativa del Grupo. Acompañan en esta Reunión el Señor Roberto Zamora, Presidente del Grupo, su esposa María Josefina Terán de Zamora, de la Fundación Zamora-Terán; el Señor Mike Contreras, Vicepresidente en Miami, La Florida; la Señora Luisa Franchy, Gerente Financiera Corporativa, Miami, La Florida; el Señor Antonio García de la Peña, Representante del Grupo LAFISE, México; el Señor Alejandro Ramírez, Gerente General del Banco LAFISE en Honduras; el Señor Gilberto Serrano, Director Corporativo del Banco LAFISE, Costa Rica.

El Señor Roberto José Zamora, Gerente General Banco LAFISE, Panamá; Elizabeth Saavedra, Gerente General del Banco LAFISE, República Dominicana; Glenda Villamizar, Representante de Banco LAFISE en Colombia; Rodrigo Zamora-Terán, Director del Grupo LAFISE; Roberto Solórzano, Representante de Bancos de Guatemala; Marcela Zamora Terán, Directora de Gobierno Corporativo; Carlos Briceño, Gerente General del Banco LAFISE en Nicaragua; Diego Zamora Terán, Responsable de Empresas No Financieras; Enrique Zamora, Presidente de Agropecuaria LAFISE, y Oscar Murillo del Banco LAFISE, Costa Rica.

Entonces, buenas tardes, y esperamos que la Reunión les sea de mucho provecho.

Palabras de Roberto Zamora

Muy buenas tardes, Presidente; Presidente del Banco Central; Ministro; Laureano, Salvador, y Colaboradores del Grupo LAFISE.

Presidente, es un placer estar aquí reunidos, principalmente porque aquí está el Grupo LAFISE, esta es la gente que maneja la organización en los 11 Países que tenemos presencia, y cada cierto tiempo nos reunimos y esta vez decidimos reunirnos en Managua. Nos encanta reunirnos en Managua porque así contribuimos al desarrollo del País; hay más Hoteles, más Restaurantes, entonces, de una forma el corazoncito los trae para acá. Y esa es la idea.

¿Y por qué pedirle la Reunión y conversar con ustedes? Porque ellos cada vez tienen más preguntas sobre Nicaragua. Nicaragua se ha vuelto un País exótico; todo el mundo quiere venir a Nicaragua por muchas razones: La oportunidad de inversión que hay es bastante grande, la Seguridad que hay es bastante grande. Por lo tanto, qué más tener la oportunidad de poder platicar con usted y con parte de su Equipo de Gobierno. ¿Por qué así es de primera mano?

¡No! Porque como hay tanta información del País, y es, yo vuelvo a decir, exótico, entonces tiene un glamour especial, y esto nos permite que ellos se vayan con otra visión.



Hoy en la mañana hicimos un recorrido bastante intenso, porque hay veces que nosotros mismos no conocemos lo que hemos hecho. Entonces fuimos a ver las instalaciones del Centro de Procesamiento de Datos que tenemos en San Marcos, que es un Centro de resguardo para toda la información del Grupo. Es una instalación de Primer Mundo, ¡y nos quedamos asombrados! Realmente, todos ellos nunca habían estado en esas Instalaciones de San Marcos.

Después pasamos por la Almacenadora LAFISE; es una estructura también de Primer Mundo, que habíamos hablado la vez pasada, lo cual les abre las visiones de negocio para con los Clientes, ya sea en Colombia, México, Guatemala, El Salvador que vienen para acá, pues hacer el uso de las Instalaciones de la Almacenadora LAFISE es muy importante, y eso nos da unas oportunidades de negocio.

Después, estamos tratando de centralizar aquí en Nicaragua muchas operaciones que se duplican en los otros Países, y es parte de la eficiencia de ser un Grupo Financiero Regional. Entonces tenemos Call Centers, Procesamiento de Datos, Cobranzas, de toda la Región, en Nicaragua. Entonces, ellos andaban viendo, y lo bonito era ver que ellos veían que aquí se cobra lo de Costa Rica, aquí se cobra lo de Honduras, aquí se cobra lo de Guatemala, República Dominicana; el procesamiento de las tarjetas de crédito se hace aquí en Nicaragua; el emplasticado. Entonces, ir viendo ese desarrollo es bastante interesante.

También pasamos por el Centro de Innovación de la Fundación Zamora-Terán, que es un Edificio que está detrás de la Superintendencia de Bancos. Y también nos quedamos todos sorprendidos de la capacidad de desarrollo que tienen estos muchachos, y las cosas de robótica que están haciendo ya, y las cosas de los Programas nuevos que están haciendo.

Entonces nos lleva, y por eso estamos todos de camisa, medio sudados, porque hemos pasado recorriendo, y recorriendo el Banco también, todas las Áreas importantes del Banco, Tesorería, Créditos; porque estamos tratando de que Nicaragua sea un Centro de Procesamiento de todo, tanto Crédito, Operativo, de Logística, y esa es la Misión, y yo creo que los resultados han sido más que extraordinarios.

Ahora tener la oportunidad de platicar contigo y con todo el Equipo o parte del Equipo que maneja este Gobierno, realmente yo creo que va a ser una conclusión con broche de oro. Así es que tenemos una serie de temas que podemos ampliar en la conversión; pero yo le quería dar las gracias porque le pone otra dinámica a esta relación de negocios que queremos que cada vez hagamos más negocios aquí.



Para recordarle, y me gusta recordarle a mi Presidente del Banco Central, que nuestro Grupo contribuye con el 2.7% de las recaudaciones del Fisco en este País; o sea, somos un Grupo que tenemos casi 6,000 Personas trabajando, y que seguimos creando Empresas.

Estamos ahorita desarrollando una Empresa muy importante en Matagalpa, en el Corazón de Matagalpa, en el cual estamos comprando Maíz por montos muy grandes en toda la Zona de Jalapa y esa Zona, porque estamos haciendo concentrados. Y le pedimos aquí al Ministro que nos ayudara también para poder importar Maíz, porque tenemos una engorda de 10,000 cabezas de ganado, en el cual este fin de semana pasado llevamos a varios Embajadores, llegó el Ejército, llegó la Policía también a conocerla.

Porque es una operación que yo mismo me quedo asustado... ¡Y somos vecinos ahí! Entonces talvez vale la pena que Laureano nos acompañe un día, porque tenemos una Finca colindante, pero es espectacular.

Pero entonces, el secreto de la ganadería es el costo de la comida, y darle de comer a 10,000 cabezas de ganado es una tarea y una logística bien grande, y nos estaba saliendo muy caro el concentrado. Entonces pusimos una fábrica de concentrados, ya compramos toda la contrapartida que nos dice el Ministerio de Economía que debemos de comprar, y ahora estamos esperando que venga el Maíz importado, pero eso nos va a bajar el costo muy significativamente, por lo cual va a ser esta engorda rentable.

Eso, eventualmente va a ir creciendo cada vez más y vamos a poder venderles a otros ganaderos. Y esto nos está permitiendo que nosotros vayamos a financiar a pequeños Productores de Maíz para comprar el Maíz. O sea, ahí va a ser como yo siempre les digo: “burro amarrado”. Le puedo financiar y ya tengo la cosecha comprada, porque a mí me interesa también desarrollar toda esa Zona, y si yo puedo comprar todo el Maíz en el País y me pueda salir al mismo precio de lo que lo pueda importar, o un poquito más caro, pero me puede salir favorable, yo lo voy a comprar todo.

Hoy estamos consumiendo 1,300 toneladas mensuales, y es bastante tonelada. Pero tenemos otro grupo de gente que está trabajando en eso, y realmente yo me quedo sorprendido de la capacidad que tenemos de hacer cosas interesantes. Eso va a ser una fuente de empleo para los pequeños Campesinos en toda esa Zona, y nosotros les vamos a comprar todo el Maíz.

Así es que, esa es la última inversión que estamos haciendo en este País.

Palabras de Daniel

Buenas noticias, buenas noticias para el Pueblo de Nicaragua, para las Familias de Nicaragua, para los objetivos que tenemos de combatir la Pobreza; que mejore la calidad de Vida de las Familias nicaragüenses, y lógicamente es fundamental el Empleo, las Actividades Productivas, el Comercio, todo lo que ustedes están haciendo.

Y Roberto, un Hermano nicaragüense que, realmente, reconocemos su Emprendimiento que en tiempos relativamente cortos, tomamos en cuenta otras Empresas de nicaragüenses que han venido desarrollando a lo largo del tiempo sus grandes Emprendimientos, este es uno de los Emprendimientos que nació no hace mucho, pero que ha crecido con una velocidad extraordinaria, para Alegría de Nicaragua.

Hace unos días estuve reunido con una Delegación de Walmart, o sea, ese gigante de los Estados Unidos que está instalado aquí en Nicaragua, la semana pasada fue que estuvimos conversando, y ellos vienen con nuevos Proyectos, nuevas Inversiones. Es decir, cuando ya han invertido un poco más de 200 millones de dólares, ahora vienen con una inversión de unos 107 millones de dólares, y ya sabemos, Comercio pero dirigido también a la Actividad Productiva.

Ahí ustedes se encuentran en el camino también con Walmart, porque esto que nos cuenta que ya se está haciendo y que se va a potenciar en cuanto a estimular a los Campesinos para que produzcan más Maíz y que tienen un comprador seguro, lógicamente que esto fortalece el Campo, le da más estabilidad a las Familias Campesinas, les da más Seguridad a los Trabajadores del Campo, y luego le inyecta a la Economía. Porque luego esto deriva al engorde del ganado, ganado que luego va al Matadero, y del Matadero, ya sabemos, una parte se consume en Nicaragua y otra parte va para la exportación; tan importante para nuestro País el Mercado Internacional.

Seguro que ya conversaron con el Ministro Orlando Solórzano, con el Compañero Orlando Solórzano el tema del Maíz, ¡y ya está resuelto!

Bueno, aquí está Ovidio, está Laureano... Ovidio, que tiene que ver con las relaciones con ese Organismo Internacional que es el Fondo Monetario Internacional. O sea, la visita de ustedes coincide con la visita del Fondo aquí en nuestro País. Incluso, hoy está llegando a nuestro País, ya está llegando el Hermano Latinoamericanocaribeño, el brasileño que hoy está al frente de la silla donde está Nicaragua en el Fondo, y que mañana va a hablar, va a hacer una Exposición sobre lo que es la Visión que tienen ellos del Presente y el Futuro de la Región Latinoamericana y Caribeña; lógicamente, Latinoamérica y el Caribe dentro de lo que es la Globalidad de la Economía.

Bueno, existen otros Programas... Aquí está Salvador, que tiene que ver con esa extraordinaria Iniciativa que han desarrollado Roberto y su esposa, con la Fundación, que tiene que ver con la entrega de esas Tabletitas a miles de muchach@s de nuestro País; de las Escuelas donde van a estudiar l@s hij@s de l@s Trabajador@s, de l@s Maestr@s, de los Sectores Populares que, lógicamente, para estas Familias es mucho más difícil estar comprando una Computadora, estar comprando una Tableta. Es mucho más difícil.

A mí no se me olvida la imagen de la Isla de Ometepe, es la que me quedó más grabada, tod@s l@s muchach@s ahí, con su Tableta en la mano. O sea, el Componente Social tan importante para acompañar los Proyectos de Carácter Financiero, Productivo, Comercial, etc., que van caminando en nuestro País.

Como les decía, esta Reunión de ustedes coincide con la Reunión del Fondo; esta

Reunión del Fondo es como para hacer una Evaluación, evaluar, y lógicamente una Evaluación da lugar luego a sugerir Recomendaciones. No es a fijar ya lo que hay que hacer... esto, o lo otro, sino que al final de cuentas la tarea nos la dejan a nosotr@s, para que nos pongamos de acuerdo, l@s Trabajador@s, l@s Empresari@s, con el Gobierno, para ir fortaleciendo nuestra Economía, ir fortaleciendo lo que son los Equilibrios Macrofinancieros que hay que seguir fortaleciendo.

Ir apuntalando aquellos Sectores que están más debilitados y que hay que fortalecer, como una continuidad del primer gran paso que dimos en el año 2009, cuando junt@s, Trabajador@s, Empresari@s, Gobierno, tomamos el Acuerdo de ir adelante con una serie de Medidas, una serie de Acciones que eran imprescindibles, fundamentales, para llegar adonde estamos ahora. Sin esas Medidas, que eran Medidas que podían lucir preocupantes para algunos, al final, determinamos nosotr@s cómo podíamos administrar esas Medidas.

O sea, el Fondo nos señaló, coincidimos con los Indicadores de ellos, y luego fuimos nosotr@s los que, hablando con estos Organismos, les planteamos que estas Medidas eran correctas, había que tomarlas, pero que había que hacerlo de forma gradual. Y hubo un Acuerdo para que se hiciesen de forma gradual.

Ahí venimos avanzando, y estamos ahora en esta Fase de Acompañamiento del Organismo, y ya para el viernes tendremos la Presentación del Análisis que ellos hacen en el Contexto Mundial, Global, Regional actual. Porque, indiscutiblemente que el Contexto Mundial está bastante sacudido en estos momentos, ¡bastante sacudido!

Como nos sacudió, por ejemplo, la crisis del 2008, que no la originamos nosotr@s, pero se originó en Países que son determinantes en lo que es el desplazamiento de la Economía, del Comercio, de las Finanzas, y hubo un impacto bien fuerte en el Mundo, en nuestra Región. Y en Nicaragua, gracias a esta Gran Unidad Nacional, logramos ser de los menos afectados, porque hubo Países que se fueron totalmente para atrás. Nosotros tuvimos un retroceso pero no fuimos a marcar en negativo, sino que nos mantuvimos siempre en positivo.

En el Mundo lo que ha venido caminando es la Globalización, ahí se ha instalado la Globalización, y en ese Camino van todas las Economías del Planeta; pero hay Iniciativas, hay Planteamientos que ponen a pensar un poco en el tema de la Globalización, en cuanto a que esos planteamientos como que van en la dirección contraria a la Globalización.

Bueno, cada País está en su Derecho de hacer el Planteamiento que considere conveniente. Eso es indiscutible, nosotr@s no lo cuestionamos. Pero sí, el Rumbo que ha tenido la Humanidad con la Globalización, en este Nuevo Siglo, ha dejado Retos, sobre todo en los grandes Objetivos que se trazaron, que se trazó toda la Humanidad, lo que llamamos los Objetivos que van en el Combate a la Pobreza, a la Extrema Pobreza, grandes Objetivos, ahí se ha venido avanzando.

Estos debates que se plantean en estos momentos, sobre todo determinados por las Economías más grandes del Planeta, indiscutiblemente que están ahí, hay Diálogo, eso es importante, hay Diálogo entre los Países Desarrollados que tienen diferentes puntos de vista. Y, en medio de todo eso, nosotros seguimos caminando; tenemos un Rumbo bien marcado, y tenemos que seguir caminando, afirmando el paso; y estamos seguros que, así como logramos salir adelante en medio de la crisis del 2008, que luego impactó en el 2009 también, lograremos darle continuidad al fortalecimiento de la Economía nicaragüense en este año, y los próximos años.

Así es que, felicitarlo Roberto por todo el trabajo que ustedes vienen desarrollando; darles la bienvenida a todos los Hermanos que son Fuerza Vital, Dinámica, Entusiasta, para que estos Programas caminen en 11 Países, me decía... ¡en 11 Países! O sea, un nicaragüense que ha logrado crecer y avanzar en 11 Países. Tienen 31 años de existir, es de los más jóvenes... ¡Sí! ¡De verdad, de los más jóvenes!



Y felicitarlos, saludarlos, y desearles que tengan una alegre y fructífera estadía aquí en Nicaragua en estos días que están trabajando y conociendo un poco más de lo que ustedes mismos están haciendo. Porque esto que nos informabas aquí, que les informabas a l@s nicaragüenses, de ese Centro que tienen allá en Carazo, eso realmente no teníamos idea, hasta ahora que lo estás mencionando. O sea, un Centro de Alta Tecnología donde tenés resguardado todo lo que es la Base de Datos, todas las informaciones que hay que tener siempre; un resguardo de las mismas.

Y decirles que estamos con toda la mejor y mayor disposición para seguirlos apoyando en estas Nuevas Iniciativas, Nuevos Proyectos, Nuevos Programas que están desarrollando.