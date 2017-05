DANIEL : "En Nicaragua hemos logrado ya un alto grado de Unidad, un alto grado de Cohesión, para enfrentar momentos difíciles que derivan de la Economía Global"

Presidente-Comandante Daniel y Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua, se reúnen con Misión del FMI

4 de Mayo del 2017

Palabras de Ovidio Reyes

Presidente del Banco Central

Buenas tardes, Compañero Comandante-Presidente Daniel Ortega; Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República; Compañeros Miembros del Equipo Económico; Señor Alexandre Tombini, Krishna, y Fernando, el Equipo que le acompaña del Fondo Monetario Internacional.

En esta ocasión ya se están concluyendo dos semanas de Reuniones con el Fondo Monetario Internacional, quienes están realizando en nuestro País una Evaluación del estado de nuestra Economía, y están evaluando los riesgos que esta Economía podría confrontar.



Durante estas dos semanas se han sostenido Reuniones con diferentes Instituciones de Gobierno que tienen que ver con la Macroeconomía; también se han reunido con Representantes del Sector Privado, de l@s Trabajador@s, así como con Organizaciones Privadas; de suerte tal que todas ellas les permitan a ellos realizar la Evaluación que el día de hoy nos van a presentar.

Además de la presencia de la Misión del Fondo Monetario, tuvimos también la participación del Director Ejecutivo del FMI, Señor Alexandre Tombini, quien nos representa en lo que se conoce como la Silla del Fondo Monetario, en la que participamos un grupo de Países Latino-americanos y Caribeños, y ahí está representada Nicaragua. El día de hoy, Presidente, él realizó una Presentación Magistral, también sobre el estado de la Economía Mundial.

Presentacion del Sr.Alexandre Tombini, Director Ejecutivo del FMI (Word 308Kb)

Los Integrantes de la Misión del Fondo Monetario son los siguientes: El Señor Krishna Srinivasan, Sub-Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI; el Señor Fernando Delgado, Jefe de la Misión del FMI para Nicaragua; la Señora Fang Yang, Economista Senior. Y acompaña al Equipo Técnico del Fondo Monetario, la Señora Rosalind Mowatt, Economista, y también Miembro del Equipo del FMI; el Señor Alexandre Nguyen-Duong, Gerente de Información Senior, y la Señora Xiaodan Ding, Asistente de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional.

A continuación, el Señor Krishna Srinivasan va a realizar una Introducción sobre el contexto mundial en que está ocurriendo esta visita; y posteriormente, el Señor Fernando Delgado, va a explicar cuáles fueron los hallazgos del Fondo Monetario Internacional, y cuál es su dictamen de la Economía nicaragüense.

Palabras del Señor Krishna Srinivasan

Señor Presidente, Invitados todos, muchísimas gracias. Me disculpo con ustedes por no hablar su Idioma; en un segundo momento, sin duda, me podré dirigir a ustedes en español.

Hemos visto un crecimiento global de 3.5% en el año 2016, y veremos que en el año 2017 el crecimiento será de 3.1%. En Estados Unidos, en el 2017, hemos entendido que la Economía crecerá en un 2.7%. Les estoy brindando un panorama mundial de la Economía.

Los Estados de Emergencias han crecido un 4.5%; China, por supuesto, ha tenido un mayor crecimiento; la India con un 2.7%; América Latina en menos 1% en el 2016, y esperamos que en el 2017 su crecimiento sea de 1.1%.

Estamos viendo un ligero crecimiento en América Latina; Argentina con menos 0.2%; Brasil menos 3.6%. Por ende, tomando en cuenta estos dos Países, estamos viendo un crecimiento menor en el Continente.

En cuanto al crecimiento económico de Nicaragua, hemos tenido 4.7% de crecimiento en el año 2016, y en el 2017 será un crecimiento de 4.5%. Y tomando en cuenta estas cifras positivas, todo esto será favorable para América Latina.

Hemos visto un crecimiento en cuanto a productos básicos, en los commodities; en Brasil y Argentina también estamos viendo un movimiento al alza.

En cuanto al crecimiento de Nicaragua, definitivamente podemos hablar de 4 riesgos a los cuales se enfrenta este País: Primero es el cambio en las Políticas estadounidenses; en segundo lugar, sentimos que hay mayor proteccionismo; en tercer lugar, vemos que hay una contracción, hay una visión hacia ver internamente las condiciones de un País, volcamos hacia el interior más bien. Y en cuarto lugar, Venezuela. La situación política que está viviendo Venezuela, la situación económica, que definitivamente podrá afectar a América Latina.

Y con estos antecedentes le brindo la palabra a mi Colega, el Señor Fernando, para que nos hable sobre Nicaragua.

Palabras del Señor Fernando Delgado

Muchísimas gracias, Señor Presidente, Señora Vicepresidenta.

Para mí es un verdadero honor ser el Jefe de Misión del Fondo Monetario Internacional para Nicaragua. He trabajado con Nicaragua desde hace mucho tiempo ya con el Fondo Monetario Internacional en distintas facetas, y para mí, el ocupar este lugar y el tener ocasión de contribuir a la Economía nicaragüense a través de su Análisis y del desarrollo de Ideas que ustedes pueden considerar, es realmente un honor.

Dentro del marco que estaba describiendo mi Compañero Krishna Srinivasan, yo creo que Nicaragua encaja perfectamente como un País de alto crecimiento dentro de la Región Centroamericana, y en general, en toda Latinoamérica, con un Modelo que ha sido exitoso durante los últimos 5, 10 años, basado fundamentalmente en la atracción de Inversión Extranjera, en una competitividad cada vez mayor con respecto al Mercado norteamericano, que es el principal Cliente de Exportación, y en una Estabilidad Macroeconómica que ha sido realmente encomiable.

Esto se ve en las cifras del año 2016, no solamente el crecimiento del 4.7% del Producto Interno Bruto que citaba el Señor Krishna Srinivasan, sino también una Estabilidad de los precios impresionante, a 3.1%. Un decrecimiento del déficit de la balanza por Cuenta Corriente desde el 19% del PIB hasta el 8.5% del PIB, con un Déficit Fiscal que prácticamente se ha mantenido estable, con un ligero incremento del 2.2% al 2.4%. Es decir, es una Economía que crece muy rápido, y sin tensiones.

Eso nos ha hecho desde el Fondo Monetario Internacional revisar nuestras estimaciones desde lo que es el output potencial; lo que es el producto potencial de Nicaragua. De forma que, en nuestro escenario de base para este año hemos cambiado esa perspectiva y la hemos mejorado.

En el año 2015 que hicimos nuestra última Consulta del Artículo IV, teníamos las perspectivas de crecimiento en torno al 4.% anual del Producto; ahora son del 4.5% anual. Y eso es consecuencia de todos los cambios estructurales que se han producido en la Economía de Nicaragua.

Las Inversiones en Infraestructura, las Inversiones en el Sector Eléctrico, en Transporte, en Telecomunicaciones; todo eso está dando su fruto, lo estamos viendo en estos últimos años, y lo estamos viendo en cómo ha cambiado la facilidad de hacer negocios y para atraer Inversionistas en el País.

Por tanto, las proyecciones de mediano plazo son también muy positivas. Para el año 2017 estamos proyectando un crecimiento en torno al potencial de 4.5%, también con una inflación anclada por el deslizamiento en torno al 6%; con un Déficit Fiscal también más o menos estable, con un ligero descenso del 2.4% al 2.2%; la balanza de pago sigue también estable en cuanto al 8.5%, y no vemos problemas de financiación ni del Sector Público, ni del Sector Externo. Con lo cual, nuestro escenario de base es muy positivo para Nicaragua en el 2017, y en el mediano plazo.

Dicho esto, no todo puede ser un día de Sol, siempre hay una nube en el Horizonte, y en este caso las nubes son los riesgos a los que hacía mención mi Colega Krishna.

En el caso de Nicaragua, para ser bien específicos, vemos dos grandes tipos de riesgos, y varios riesgos dentro de cada uno de estos tipos. Los riesgos inmediatos, los riesgos con los que se va a enfrentar la Economía ya son de tipo interno y externo.

Dentro de los internos el más inmediato, el que de hecho ya vamos a pasar a lo que es la línea de base en lugar de ser un riesgo porque ya se está materializando, es el déficit del Instituto de Seguridad Social.

El Instituto de Seguridad Social tiene suficientes recursos como para hacer frente a sus obligaciones hasta el año 2019, pero no más allá del 2019. Tendremos suerte si en el 2018 conseguimos cerrar bien sin necesidad de recursos del Estado; pero a partir del 2019 claramente se necesita cambiar; se necesitará cambiar algo, porque si no, o no se pagan las Pensiones, o las tiene que pagar el Ministerio de Hacienda. Entonces, es el primer riesgo con el que hay que enfrentarse y hay que buscar soluciones.

El segundo riesgo, que es un poco menos probable, pero lo vemos lamentablemente por la situación que describía Krishna hace un momento bastante cercano, es el de que la Cooperación con Venezuela siga disminuyendo, más allá de lo que es la última Reforma del Acuerdo que se firmó el año pasado. Y hay que estar también preparados para esa eventualidad.

El tercer riesgo es la posibilidad de que se apruebe el Nica-Act en Estados Unidos, y cómo eso podría influenciar, cómo eso podría impactar a la Macroeconomía de Nicaragua.

Ahora, vuelvo sobre estos riesgos y déjenme que les diga que hay otro segundo tipo de riesgos... El segundo tipo de riesgos son menos probables, o de más largo plazo, pero existen, y a algunos de ellos ya se ha referido Krishna, que son los riesgos derivados de los cambios en las Políticas de Estados Unidos.

En el caso de Nicaragua, de nuestro Análisis se deriva que los más importantes serían los cambios en la Política Comercial, puesto que el 60% prácticamente de las exportaciones de Nicaragua van a Estados Unidos directamente, y otro 20% van indirectamente a través de México y a través de Centroamérica. Eso tendría un impacto importante.

Un segundo riesgo que también sería importante, aunque no tanto, sería el cambio en la Política Migratoria, puesto que una parte no despreciable de las Remesas Familiares vienen de los Trabajadores nicaragüenses en Estados Unidos.

Y hay otro riesgo más todavía, que por desgracia Nicaragua está muy expuesta, y es el riesgo relacionado con el Cambio Climático y los Desastres Naturales. Esto es algo que uno no sabe cuándo le va a llegar, pero sabe que llega; y por desgracia las consecuencias macroeconómicas, dejando aparte las Sociales, las consecuencias macroeconómicas pueden ser muy importantes.

Bien, dentro de este escenario de base, como les decía, no habría problemas para Nicaragua en el mediano plazo; pero, puesto que existen estos riesgos es conveniente que empecemos a pensar en crear un Espacio Fiscal, en crear un Ahorro Fiscal, para poder hacer frente cuando lleguen esos problemas, por lo menos los problemas inmediatos que podemos cuantificar de una forma más o menos aproximada.

Le repito, los problemas relacionados con el INSS, con Venezuela, y con el Nica-Act... Ahí nuestro Modelo, de hecho es un Modelo que hemos discutido con las Autoridades, y nuestro Modelo más o menos indica que sería necesario un Ahorro Fiscal en torno al 1.6% del PIB durante los dos próximos años, para poder enfrentar y solucionar esos problemas.

Yo creo que, incluso, en el caso de que se enfrente Nicaragua a estos tres problemas de una forma simultánea, las posibilidades de hacerles frente y conseguir que la Tasa de Crecimiento se mantenga y que no se desequilibre la Economía, ni en la parte Fiscal, ni en la parte de precios son muy altas, si se llevan las Políticas adecuadas.

Yo creo que ese es el Mensaje positivo. Dentro de que los riesgos nunca son positivos, el Mensaje positivo es que hay la capacidad y hay el músculo económico como para poder enfrentar esos problemas, si se llegaran a producir. Pero eso sí, hay que empezar ya, porque cuanto más tarde se empiece, menor es el ahorro que tenemos listo para poderlos afrontarlos, en caso de que lleguen, y cuando lleguen.



¿Cómo conseguir ese ahorro del 1.6% del PIB en las Cuentas Fiscales? Bueno, hemos discutido con el Señor Ministro y con el Señor Presidente del Banco Central, distintas alternativas, y yo creo que tenemos una cierta confluencia de ideas sobre cuáles serían las Medidas más probables; mas, no quiero decir fáciles porque ninguna Medida de este tipo es fácil, pero sí las que serían más lógicas y las que menos efectos negativos tendrían sobre la Economía. Es más, incluso podrían tener algún efecto positivo como consecuencia indirecta.



En primer lugar sería la eliminación de las Exoneraciones y Exenciones Fiscales. De ahí se puede obtener aproximadamente un 0.6% del PIB. Y no solamente las del IVA, se puede pensar también en algunas que ahora mismo no tienen un sentido económico claro sobre Exoneraciones en las Empresas, que no sean necesarias, que no sean críticas para atraer el Capital.

En segundo lugar, estaríamos pensando también en una racionalización y focalización de los Subsidios. Este es un tema muy delicado, lo entendemos perfectamente, y desde luego, en ningún caso nuestra Recomendación es que no se atienda a gente que tenga bajos recursos, pero lo que sí decimos es que quizás los Subsidios, tal y como están planteados, no sean la mejor forma de hacerlo.

Es decir, que hay que atender a la gente que no tiene con qué comer, está clarísimo; que a las Personas que no tienen recursos hay que atenderlas, y hay que proporcionarles un mínimo que sea capaz de garantizar su supervivencia, ¡sin ninguna duda!

Pero en ese sentido los Subsidios han demostrado que son muy ineficientes, normalmente no están bien focalizados; hay muchas posibilidades de fraude dentro de los Subsidios, y hay formas más efectivas de que a la gente que lo necesite llegue a ellos esa ayuda, ahorrándose el Estado parte de los Fondos que al final no llegan a la gente que más los necesita sino a quien no los necesita. Por tanto, una racionalización y focalización de Subsidios nos podría dar hasta otro 0.6% del PIB. Quizás un poco menos si parte de este dinero lo utilizamos para transferencias a los más necesitados.

En tercer lugar, otra parte no tan grande pero sí importante podría venir de la aprobación de la Ley sobre Fiscalidad Internacional. Estoy pensando, en concreto, refiriéndome a los Impuestos a los Precios de Transferencia, sobre todo de las Empresas en Zonas Francas. Pero no solamente de Empresas en Zonas Francas.

Nuestros cálculos fiscales más o menos dan entre... es muy difícil hacer este cálculo, pero aproximadamente entre un 0.25 y un 0.50 del PIB de rendimiento; es decir que si tenemos un 0.6 y un 0.6 tendríamos un 1.2, más otro 0.5, en 1.7 como máximo.

Y creemos también que de esta Simplificación Fiscal de eliminación de Exoneraciones y reducción de Subsidios se podría mejorar la eficiencia de la Administración Tributaria, con lo cual de ahí podríamos sacar otro punto o 2 puntos porcentuales del PIB... perdón, 0.1 y 0.2 porcentuales, con lo cual tendríamos más que el 1.6 que nos hace falta, y ese más que el 1.6 se puede destinar a los más pobres a través de Programas de Transferencias para atender sus necesidades.

Con eso nos aseguramos un colchón suficiente para contrarrestar el efecto negativo fiscal que pudiera tener el Nica-Act, que pudiera tener la reducción de la ayuda de Venezuela, y que pudiera tener el problema del INSS.

Ahora bien, el problema financiero del INSS requiere más cosas. El problema financiero del INSS, en esta cuenta del 1.6% solamente está incluida la parte que el Estado podría hacerse cargo desde un punto de vista social; es decir, Pensiones por ejemplo para las Pensiones Reducidas, o las Pensiones Especiales, pero no unas transferencias generalizadas al INSS.

El Sistema del Seguro Social tiene que encontrar su equilibrio per se; entonces para ello lo que estamos haciendo es proponer una serie de parámetros que se pueden tener en cuenta, que se pueden considerar por las Autoridades para encontrar cuál es política y socialmente la solución más aceptable en Nicaragua. Y eso incluye cambios en todo lo que es posible cambiar, que son las contribuciones empresariales y laborales, la aportación del Estado de una parte de los fondos que necesitas especialmente para esas Pensiones cuasi Sociales. El aumento de la eficiencia operativa del INSS, tanto en la parte de Pensiones, como en la parte de Salud. Y por último, la reducción de las Prestaciones.

Y es inevitable que los 4 elementos tengan que estar presentes en las soluciones. No hay ningún elemento que por sí solo sea capaz de solucionar el problema; tenemos que mezclar partes de cada uno de ellos.

¿Cuál es la mezcla mágica, y cuál es el porcentaje en que deben de entrar? No hay una solución, hay muchas soluciones, y la solución ideal es algo que ustedes deben de encontrar en consulta con todos los Agentes que están involucrados: Los Pensionistas, los Sindicatos, los Patronos; eso es algo que tendrá que salir de un Consenso Social.



En el Documento que les voy a hacer entrega ahora a continuación, que es el Documento de Conclusiones Finales de la Misión, hay una serie de Ideas que no están cuantificadas en este Documento, se van a cuantificar un poquito más en el Documento Final que prepararemos una vez de vuelta en Washington.

Hay una serie de Ideas que sí les proponemos como de Estudio, para que ustedes las consideren. Y les hemos ofrecido, tuvimos la ocasión de ofrecer al Ministro Acosta cuando estuvo en Washington para las Reuniones de Primavera, la oportunidad de obtener Asistencia Técnica de nuestro Departamento de Asuntos Fiscales, para que vengan Técnicos Especialistas y sean capaces de afinar un poquito más, con más precisión, cuáles serían las combinaciones más idóneas.

Por tanto, además de ese 1.6% de esfuerzo fiscal necesitamos una solución al problema del INSS; y además, cuanto más tardemos en encontrar esa solución al tema del INSS, más cara va a ser. Con lo cual, es un tema que yo les pongo en la Mesa como de urgencia. A esto habría que encontrar una solución cuanto antes.

Tenemos otra dimensión más que hace falta tocar para defendernos de estos peligros, de estos riesgos que se nos vienen, y esa es mención financiera. Estaremos hablando del esfuerzo del Sector Público, pero también el Sector Privado tiene que defenderse; también el Sistema Financiero tiene que estar preparado para cuando esto llegue.

Si hay una desaceleración de la Economía como consecuencia de una retracción de los Inversores por el tema de la incertidumbre del Nica-Act, eso les va a afectar al Sistema Bancario. O si hay un problema con las divisas, derivado de que no entren suficientes fondos por la financiación de Venezuela, también les va a afectar al Sistema Bancario.

¿Cómo se puede arreglar eso? A través de mayor Capital, mayores provisiones, mayores requerimientos de liquidez, esto es mejor vigilancia macro-prudencial. Esto es algo que hemos hablado ya con el Señor Superintendente, con Víctor Urcuyo, que hemos hablado también con el Presidente del Banco Central, y yo creo que estamos también en una sintonía, se está yendo en el camino adecuado.

Ya las nuevas regulaciones yo creo que están viendo cómo reforzar estos aspectos que son necesarios; y cómo internalizar, interiorizar, dentro del Análisis de Riesgo de los Bancos estos riesgos que se pueden plantear: Como cuando un Banco vaya a conceder un crédito tiene que plantearse cómo puede este crédito verse afectado por estos riesgos que pueden afectar a la Economía.

Dentro de la parte financiera hay un último tema que es bien importante también, que es la lucha contra el lavado de dinero, y la financiación del Terrorismo. En este aspecto, yo creo que también se está yendo por buen camino, la creación de la Unidad de Análisis Financiero hace 4 años fue un avance sustancial.

El haber salido de la lista gris del GAFILAT es también un avance significativo. Ahora se está finalizando ya un Proceso de Evaluación completo del GAFILAT de nuevo; esperamos que los resultados sean positivos.

Pero los avances en esta área, en cuanto a intensificación y transparencia de reporte de los resultados del lavado de dinero son fundamentales para tranquilizar a la Comunidad Internacional.

Yo creo que esta es una de las señales positivas que se pueden dar, que no tienen un coste alto para el País, y pueden tener una rentabilidad importante de cara a restablecer la confianza de los Inversores, si es que en algún momento se pierde.

Y dentro de eso hay un puntito que sí quisiera traer a la Mesa, aunque sea relativamente poco importante. Nos ha preocupado bastante el que haya Instituciones de Depósitos que no están supervisadas, y eso puede ser un problema. No lo es hoy, no nos parece que lo sea hoy, pero sí lo pudiera ser.

Ha habido experiencias en Latinoamérica que han puesto de manifiesto cómo Instituciones pequeñas, como son las Cooperativas de Ahorro y Crédito, si no están supervisadas pueden crecer en un Futuro y pueden generar inestabilidad en el Sistema Financiero. Aparte de que son un canal que están fiscalizados o sujetos obligados por la UAF solamente las 38 mayores, pero no el resto que son pequeñas Instituciones.

Entonces ahí hemos hablado ya con el Señor Presidente, y creo que estamos también en sintonía de que hay que buscar una forma de supervisar estas Instituciones.

Por último, con respecto a los temas de los otros riesgos que les mencionaba, los cambios en las Políticas de Estados Unidos, solamente hemos analizado dos de las que ha mencionado Krishna, porque son las que mayor impacto nos parece que pueden tener en el País, que son, la Comercial y la de Migración.

De hecho, la subida de Tasas de Interés ya se está experimentando; no es un riesgo, es una realidad, y eso ya está dentro de nuestro escenario de base. La fortaleza del Dólar por desgracia también es una realidad, y lo que hace es que resta competitividad a las exportaciones nicaragüenses en otros Mercados que no son el nicaragüense. Pero lo que realmente sería preocupante es un cambio en las Políticas

Comerciales de Estados Unidos. Eso podría afectar seriamente a Nicaragua.

En concreto, el impacto de un cambio simplemente de llevar la tarifa de Estados Unidos desde donde está ahora mismo en el CAFTA-DR que está por debajo del 1% como media para productos nicaragüenses, hasta lo que es la tarifa de nación más favorecida en la Organización Mundial del Comercio el impacto sería de más del 1% del Producto Interno Bruto; es decir, estaríamos hablando de que en lugar de crecer al 4.5%, estaríamos creciendo un poco más del 3% para este año que viene.

Y además, el Déficit Fiscal aumentaría en un 4% del PIB; es decir, pasaríamos del 2% al 6% del PIB, y la deuda se pondría en una trayectoria exponencialmente creciente.

Este es un impacto serio que esperamos que no se produzca, porque esperamos que las Políticas de Estados Unidos no cambien en este sentido; pero hemos hecho el ejercicio de cuantificarlos para que las Autoridades puedan estar atentas y tengan una Medida por lo menos aproximada de cuál podría ser este impacto.

El impacto en la Política Migratoria es mucho menor, porque, en primer lugar, la mayor parte de las Remesas Familiares vienen de Costa Rica, la mitad vienen de Costa Rica, la otra mitad vienen de Estados Unidos y, además, a juzgar por lo que es la Tasa de Deportación de Nacionales nicaragüenses desde Estados Unidos a Nicaragua, no hay tantos Trabajadores ilegales nicaragüenses en Estados Unidos, como los hay del Triángulo Norte de Centroamérica.

Con lo cual, aunque se endureciese la Política de Migración, pensamos que el impacto sería relativamente pequeño.

Yo creo que esto resume lo que yo quería decirles, han sido los hallazgos las Recomendaciones de la Misión, y yo creo que se resumiría todo en que aprovechen estos Buenos Tiempos; aprovechen el Buen Tiempo que estamos augurando en nuestra línea de base, si ninguno de estos choques les llega, para ir creando espacio fiscal, para ir creando este espacio porque lo

van a necesitar en algún momento, si no

es por las Políticas de Estados Unidos, va a ser el Cambio Climático; y si no es por el Cambio Climático, va a ser por la Financiación Internacional.

Pero son demasiados riesgos, alguno se va a materializar, entonces, yo creo que es un buen momento, Nicaragua, la Economía nicaragüense tiene la fortaleza de ir creando estos espacios en este momento. Muchas gracias.

Palabras de Daniel

Hoy por la mañana vimos a nuestro Presidente de la Silla, donde estamos 11 Países en total: 9, más Nicaragua, más Brasil, y Brasil presidiendo la Silla en el Directorio del Banco, y a él le corresponde participar, por tanto, de las discusiones. A Alexandre Tombini le corresponde participar de las discusiones en el Directorio del Fondo Monetario Internacional, y escuchamos su Análisis.

Yo diría que esto ya estaría fuera de lo que sería un Análisis en base a hipótesis, sino que estamos hablando de Análisis en base a una Voluntad Política que existe de parte de una Potencia que tiene un peso determinante en la Economía Global, que es Estados Unidos de Norteamérica.

Bueno, han habido otros momentos de crisis, en 2007, 2008, 2009 que se prolongó, y luego vino superándose donde Nicaragua logró enfrentar esta crisis con mayor Fortaleza que otros Países en la Región. Pero, eran crisis que se presentaban en el marco del Modelo establecido globalmente... ¡la Globalización!

Ese era el Modelo que estaba marcado por las grandes Potencias que tienen la hegemonía en el Mundo; estaba marcado ese Modelo, y todos fuimos caminando, buscando cómo ajustarnos con nuestras propias Características, con nuestras propias propuestas, en esa Economía Global. China es un ejemplo claro de cómo se fue acoplando con su propio Modelo, con su propio Esquema, con su propia Característica; pero se fue acoplando a ese Modelo.

Yo diría que la señal más fuerte que está recibiendo en estos momentos la Economía Global, es la que está marcando una decisión política, económica, del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ellos están en su Derecho, indiscutiblemente, en su Derecho Soberano de promover Políticas Proteccionistas; incluso de no atender en cuanto al fortalecimiento del Proceso Globalizador de la Economía con sus factores que tienen que ver con el Comercio, con las Finanzas.

Lógicamente, esto tiene que ver con la Actividad Productiva, tiene que ver con el Campo Social, y tiene que ver también con los Compromisos alrededor del Medio Ambiente... ¡Todo se pone en cuestión! Incluyendo el Acuerdo de París se pone en cuestión; que aun cuando el Acuerdo de París no compromete a nada, también se pone en cuestión el Acuerdo de París.

Entonces hay una verdadera sacudida a nivel global que preocupa a Potencias, a Países que son Potencias en el Mundo, y que los obliga a ir tomando ellos sus medidas, sus precauciones, independientemente de toma de posiciones. Lo importante es lo que pueda hacer cada País frente a una situación tan compleja como la que está planteada en estos momentos, y donde no podemos nosotros determinar ese rumbo global... ¡No lo podemos determinar!

Ni el Fondo Monetario lo puede determinar, no tiene fuerza para hacerlo. Porque hasta hace poco el Fondo tenía, digamos, una armonía con la Política Globalizadora, con el Proceso de Globalización, y por tanto, una armonía con la Política Económica de los Países Capitalistas altamente desarrollados.

Ahora eso como que se está afectando, amenaza con trastocarse y, es normal que el Mundo entero busque alternativas, lógicamente, partiendo de lo que es el Diálogo. Y ahí vemos cómo en medio de encontronazos se han venido dando contactos, comunicaciones telefónicas entre estos Liderazgos Globales que son los que finalmente definen la Política de la Economía Mundial; también Reuniones.

Está el cuestionamiento al NAFTA, al Acuerdo de los Estados Unidos con Canadá y México indiscutiblemente que preocupa a Centroamérica, porque tenemos muchas Actividades Productivas, muchas Inversiones vinculadas directamente a México dentro del NAFTA. Esto, más allá de lo que es el Acuerdo Comercial, que es pequeño realmente el Acuerdo Comercial de Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos. Hasta el momento Estados Unidos ha puesto en cuestión otros Acuerdos, incluso cuestionó el Acuerdo Transpacífico, lo hizo desde un inicio. Ya eso es un hecho.

Y luego frente a Europa, bueno, Europa tiene sus posiciones, sus preocupaciones. No estamos hablando de nada secreto, está a la vista, las contradicciones están a la vista. O sea, la armonía que existía, en medio del cuestionamiento normal que se da a todo Proceso, porque no hay Proceso perfecto, esa armonía se ha roto.

Lo ideal es que se pueda encontrar, a través del Diálogo, de las Negociaciones, el punto de equilibrio que permita retomar esa armonía, y que ello lleve a que todos los Países puedan, haciendo los ajustes correspondientes, puedan seguir asumiendo todos los retos que tenemos, el Empleo, la Lucha contra la Pobreza, las Actividades Productivas, el Comercio, las Finanzas, la Macroeconomía.

Porque para que todos estos factores se puedan conjugar y consolidarse hace falta un entorno global también que lo permita, que lo alimente, que le dé oxígeno. Si ese oxigeno desaparece sencillamente se

corre el riesgo de que se vayan desestabilizando todos los Países, incluso, que los Países más potentes económicamente se vayan desestabilizando.

Incluso, en los mismos Estados Unidos de Norteamérica en algunos campos vemos grandes contradicciones que están a la vista... contradicciones que se reflejan no solamente con el planteamiento de buena parte de la Sociedad norteamericana, la mayoría en contra del planteamiento en torno al bloqueo de la Inmigración, sino que también Programas como el Programa de Salud; ya hemos visto cómo este es un tema que ha llevado incluso a que se choque en el Congreso. Y otras Iniciativas.

Todo esto, claro, lo que nos indica es que hay una lucha en estos momentos, de concepciones acerca del rumbo que debe tomar la Economía Global, donde es determinante lo que finalmente se establezca en las Potencias, en los Estados Unidos, en los Países europeos, Japón, Corea, o sea los Países Potencia... China, etc.

Ahí están las contradicciones a la vista, y nosotros estamos en medio de esas contradicciones, los Países de América Latina y el Caribe que apostamos por la Paz, porque esta sea una Región de Paz... Y más sacudidos por estas contradicciones, lógicamente, los Países que somos los más frágiles frente al Cambio Climático, que son todos los Países del Caribe, todas las Islas del Caribe.

También esta cintura de la América que es la más delgadita, que es la más frágil frente a lo que es el Cambio Climático, en lo que es esa proyección que se hace de los riesgos de que vayan siendo inundadas las Costas. Y cuanto más pequeño el Territorio, más fácilmente será anegado, y desaparecerá. En nuestro caso Centroamérica, también afectado, y está claramente definido que como es una Zona altamente crítica como otras Zonas altamente críticas de otras Regiones del Planeta.

Nosotros venimos trabajando con los Organismos Internacionales, con el Fondo Monetario, como bien lo sabemos Herman@s nicaragüenses, venimos trabajando de manera consecuente, sostenida, ya de manera plena, total; a partir de nuestro retorno al Gobierno en el año 2007, en Enero del 2007, ahí logramos retomar estas Relaciones en nuevas condiciones, porque del año 79 al 90 no fue posible trabajar con el Fondo, ni con el Banco Mundial, ni con el BID. Tratamos de hacerlo, pero había una Voluntad Política mayor que no permitía que pudiésemos avanzar en Acuerdos, y que pudiéramos acceder a Financiamientos.

Yo lo que recuerdo es que aquí recibíamos al Presidente del Fondo, venía de visita a Nicaragua el Señor Michel Camdessus en ese entonces, el Señor Camdessus venía por Nicaragua; Don Antonio Ortiz Mena, del BID, venía aquí por Nicaragua también, y nos decía: Ahí hay unos Fondos disponibles aprobados desde la Época de Somoza. Pero no se podían retirar esos Fondos.

Eran condiciones difíciles, bien complejas, pero siempre mantuvimos ese intercambio. Incluso, recuerdo que fue una Etapa en la que había una situación difícil en nuestro País, dura en nuestro País, pero eso no nos llevó a romper el Diálogo con los Organismos. Siempre mantuvimos el Diálogo con los Organismos.

En esta Nueva Etapa ya se ha tratado de avanzar, y avanzar a partir de intercambios como este y, dada la situación que estamos viviendo en estos momentos que es particularmente de riesgo para el Planeta, para el Mundo, en todos los Campos, porque hasta han tronado los tambores de guerra con Armas Atómicas. O sea, hasta esos extremos estamos llegando, cuando parecía que los conflictos y guerras estaban ubicados allá, en Zonas conocidas.

Y coincide esta Misión del Fondo, y nos interesaba a nosotros compartir con ustedes,

de cara a nuestro Pueblo; que nuestro Pueblo los escuche como nos está escuchando en estos momentos, y que los escuche a ustedes.

En particular nos interesaba que lo escuche a usted, que escuchara a Alexandre, como lo hizo muy bien hoy por la mañana; que lo escuchara a usted, al Señor Krishna, a don Fernando con su Equipo, que han venido trabajando día y noche en medio de todas estas inquietudes que están pesando sobre la Economía Mundial.

Si Estados Unidos dice que está preocupado porque dice que todo le ha ido mal con los Tratados que han firmado, porque lo están diciendo, y que por lo tanto hay que revisar esos Tratados, y si no se ajustan esos Tratados a sus intereses entonces mejor se rompen.

Lo ha dicho el Presidente de los Estados Unidos, ¡y está en su derecho! Ningún País puede ser obligado a firmar Tratados. Está en su derecho, tiene su pensamiento en que es el camino correcto para fortalecer a los Estados Unidos.

Pero nos preguntamos: Se pueden fortalecer los Estados Unidos, pero si se debilita la Economía Mundial, si entra en caos la Economía Mundial, si entra en una línea proteccionista la Economía Mundial, y todos los Países a protegerse igual que los Estados Unidos... ¿A dónde vamos? Como que nos estamos montando en la Máquina del Tiempo para ir para atrás, totalmente para atrás. Sería el caos, y las condiciones para poder enfrentar el

Cambio Climático serían las peores también; no estaríamos en condiciones para poder asumir los retos que nos plantea la lucha frente al Cambio Climático.

Entonces, para nosotros es muy importante en este momento en el que se darán grandes definiciones. La Vida, la Realidad va a marcar grandes definiciones, y esperamos y confiamos que prive la Razón, que prive la Sensatez, y que eso permita encontrar un Camino que nos cohesione nuevamente a todos.

Ha estado esta Misión del Fondo, ellos están ya concluyendo su trabajo. Ellos no vienen a dictarnos una receta, porque ese ha sido el tema... Nosotros éramos muy críticos con el Fondo: “Que el Fondo solo era andar dando recetas, y queriendo obligar a dar recetas...”.

No, aquí hemos aprendido a relacionarnos con el Fondo Monetario Internacional, de tal manera que ellos exponen sus puntos de vista y nos señalan qué Medidas se podrían tomar. Y luego nosotr@s l@s nicaragüenses, l@s Trabajador@s, l@s Empresari@s, tod@s junt@s, venimos, razonamos, nos ponemos de acuerdo, y de ahí tomamos decisiones para avanzar con el fin de que podamos seguir caminando en términos positivos. Y lo hemos logrado.

Yo diría que, un momento muy importante en esta relación con el Fondo fue la Etapa en la que se marcó el tema de la Reforma Tributaria, y había que buscar un Acuerdo entre todas las Partes. Empresari@s, Productor@s, Comerciantes, Bancos, todos son parte de esta Gran Unidad que hemos logrado establecer en Nicaragua; y l@s Trabajador@s, lógicamente, cuyo aporte es infinito en el marco de la Estabilidad... ¡el aporte de l@s Trabajador@s! O sea, el aporte de l@s Trabajador@s no lo satisfacemos con lo que es el Salario y el Ajuste Salarial año con año... ¡No! Eso cubre algunas necesidades, pero no nos satisface lógicamente.

El aporte de l@s Trabajador@s crea Conciencia de que vamos hacia donde podemos dar los pasos posibles para mantener la Estabilidad y la Paz Social en nuestro País, y que eso permita más desarrollo de la Economía, más Inversiones, Nacionales y Extranjeras, más Recaudación para cubrir los Programas Sociales que van en beneficio de l@s Trabajador@s que son los que mandan a l@s Hij@s a las Escuelas Públicas; las Familias son las que van a los Hospitales Públicos; que son protegidos por la Seguridad Social.

Y hubo una toma de Conciencia que nos llevó a dar un gran primer paso, y quedamos nosotr@s mism@s comprometid@s en otro segundo gran paso, sin prever que esto podía acontecer, todo esto que nos

están señalando, que nos está definiendo o describiendo muy bien Fernando.

En ese momento, ¿quién se iba a imaginar que Estados Unidos iba a cambiar totalmente la Política Global, o iba a intentar cambiar la Política Global? ¿Quién se iba a imaginar que Estados Unidos iba a poner en cuestión el Acuerdo con Canadá y México? Yo creo que a ninguno de ustedes se le ocurría, ni a nosotros se nos ocurría en ese momento pensar siquiera que eso podría suceder. ¿Quién iba a pensar que Inglaterra se iba a retirar de la Unión Europea? Son sacudidas. Son sacudidas.

Pero aún en esas condiciones donde no existía un riesgo tan grande como este que amenaza el Planeta entero, nosotros tuvimos la Fortaleza de dialogar entre l@s nicaragüenses, tomar Acuerdos, y luego ir ante el Fondo, y decirle: Bueno, nos parece que este sería el Camino; y buscar cómo estas Medidas no aplicarlas en una Política de shock, sino aplicarlas gradualmente. Porque sabemos que las Políticas de shock generalmente lo que provocan es inestabilidad, y explosión social. Entonces ya las posibilidades de que el País pueda ir por un buen camino, desaparecen, y lo que viene es la inestabilidad, la inseguridad, la anarquía.

Entonces logramos dar ese gran paso, y luego lo compartimos con ustedes, y ustedes nos acompañaron en ese primer gran paso, y quedamos comprometidos con otro segundo gran paso.

Lo que aquí nos están presentando ellos después de ver números, coincide con nuestro propio Análisis... ¡claro que sí coincidimos plenamente! Somos conscientes de que la Seguridad Social, aun antes de esta situación que estamos viviendo globalmente ya la Seguridad Social había entrado en crisis en el Mundo, incluso en los Países Desarrollados.

O sea, los Países más ricos, que tienen Riqueza suficiente, podríamos decir, para financiar la Seguridad Social de manera plena, inyectarle Recursos para que no se produzcan grandes desajustes, se vieron obligados a hacer profundas Reformas, y

que en donde muchos casos, yo diría en la mayoría de los casos no fue posible lograr un Acuerdo entre Trabajador@s, Empresari@s y el Gobierno. No fue posible.

Fue una Medida impositiva, con los costos sociales que esto trae, porque genera inestabilidad, y genera, por lo tanto, costos a la Actividad Productiva y al crecimiento de ese País, por muy desarrollado que sea. Claro, tiene más Fuerza, más Economía, puede absorber mejor el golpe, pero los afecta, hay afectaciones.

O sea, era un problema que venía afectando al Mundo, y aquí ya nos venía afectando, y por esa razón, en la Reforma que echamos a andar en el año 2013, ahí ya incorporamos la Seguridad Social. Era un primer paso, estamos claro que eso no era la solución de largo plazo, sino un primer paso.

Bueno, en los elementos que nos menciona, como les decía, está la Seguridad Social. Claro que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, para seguir garantizando la Seguridad Social al Pueblo nicaragüense; y buscar el Consenso, para dar los pasos que tendremos que dar, las Acciones que debemos de tomar, a tiempo, para que se pueda lograr el fortalecimiento de este Servicio tan fundamental para l@s Trabajador@s nicaragüenses.

Luego, están factores externos, como mencionaban, como es la situación de la Hermana República Bolivariana de Venezuela. O sea, un País, una Nación con un gesto de Solidaridad extraordinaria, con los Programas que instaló el Presidente Chávez en el ALBA con PETROCARIBE, logró contribuir a la Estabilidad de muchos Países, y en particular de los Países del Caribe.

Fíjense qué tan cierto es esto, que en el Congreso norteamericano están discutiendo y hablando de cómo tomar algunas Acciones que le permitan suplirle a los Países Caribeños la contribución que Venezuela les ha dado, y que ha sido factor de Estabilidad para los Países Caribeños. Pero yo no veo a los Estados Unidos en condiciones de poder suplir la Cooperación que Venezuela le ha brindado y le sigue brindando a estos Países.

En el caso de Nicaragua, igual, una Cooperación extraordinaria que nos ha permitido avanzar en todos los campos. ¿Que se ha reducido? ¡Cierto! ¿Por qué? Porque desgraciadamente ahí entra en juego los factores políticos.

Desde que llegó el Presidente Chávez, hubo el primer golpe de Estado; después el Paro Petrolero, después el Paro Empresarial... ¡Ha sido una de no acabar! Y ha continuado esa Política de desestabilización contra Venezuela, y esas Políticas Injerencistas contra Venezuela.

O sea, en lugar de buscar los Países cómo aportar a la Paz, al Entendimiento en Venezuela, para que Venezuela se siga convirtiendo en un Factor de Paz y Estabilidad en la Región... Porque Venezuela no ha andado subvirtiendo el Orden en América Latina, sino que ha andado repartiendo Solidaridad, Cooperación. Pero bueno, ya sabemos la situación que vive Venezuela, es difícil. Nosotros estamos porque se busque y se fortalezca la salida constitucional; el Diálogo que ha venido promoviendo el Presidente Nicolás Maduro.

Estamos conscientes que los niveles de la Cooperación venezolana se han reducido, siguen siendo importantes para la Economía nicaragüense. O sea, cuando hablamos de que se ha reducido a 100 millones... ¡100 millones no es poca cosa! Pero indiscutiblemente teníamos un Intercambio Comercial mucho mayor, teníamos una Cooperación mucho mayor, se ha reducido. Y nosotros, conscientes de esto, hemos encontrado la forma de ir buscando otros Mercados para suplirnos de lo que no puede suplirnos Venezuela. Y por otro lado también, cumpliendo con nuestros Compromisos con los Programas que tenemos con Venezuela.

Pero bueno, Venezuela es el caso de una Nación que ha promovido Solidaridad y que desgraciadamente está siendo víctima de una agresión que no le permite seguir dando la Solidaridad que venía dándole a los Pueblos Latinoamericanos y Caribeños.

Luego están esos otros grandes factores que ya mencionaba al inicio, el rumbo de la Política Económica que se pone en cuestión, se pone en crisis, porque, cuánto se ha debatido la Globalización. No ha sido fácil. Cuántos cuestionamientos en cuanto al carácter de la Globalización.

Pero al final, con todos los cuestionamientos que se puedan hacer, es el Camino que se vino construyendo, y que se suponía se venía consolidando ya en este Siglo XXI, y que creaba las condiciones para poder alcanzar y superar los retos que teníamos en el Campo de la Salud, la Educación, la Lucha contra la Pobreza, contra la Extrema Pobreza, contra el Cambio Climático.

Era lo que le daba un mínimo de Estabilidad al Planeta para poder avanzar en esa dirección, donde teníamos puntos de coincidencias todos. Eso está en cuestión, por lo tanto, son factores que están ahí pesando.

Luego están otros elementos que no aparecen en la Agenda del Presidente de los Estados Unidos, sino que aparecen más marcados por Grupos Políticos dentro del Congreso norteamericano como la Nica-Act. Ahí están.



Y que si se aprueba la Nica-Act, que si no se aprueba la Nica-Act, bueno, yo insisto que tenemos que seguir trabajando, con Nica-Act, o sin Nica-Act. ¡Tenemos que seguir trabajando! El Mundo no va a desaparecer, la Economía no se va a desintegrar, aun cuando se imponga de forma temporal la Política Proteccionista.

Yo creo que se puede dar el caso que de repente se imponga la Política Proteccionista y nos encontremos en una guerra internacional entre los Estados, cada quien buscando cómo protegerse, buscando cómo defenderse. Eso lógicamente no va a ayudar. Es un escenario que puede presentarse, pero eso no significa que vayan a paralizarse las Economías y las Iniciativas en el Planeta.

Lo importante es que aquí en Nicaragua hemos logrado ya un alto grado de Unidad, un alto grado de Cohesión, para enfrentar momentos difíciles que derivan de la Economía Global, como estos momentos que mencionaba, del año 2007, 2008, 2009, de la crisis que golpeó fuerte a los Estados Unidos y Europa.

Y si todos estos elementos que mencionaba el Jefe de Misión del Fondo, Fernando, se llegasen a presentar, tenemos que estar preparados. Eso es lo importante, que estemos preparados.

Esto es como cuando decimos: Bueno, vamos a hacer ejercicios para enfrentar un terremoto, o vamos a hacer las pruebas y ejercicios para enfrentar un huracán, o huracanes. Nosotros vivimos continuamente en estas prácticas, y también, lógicamente, buscando algunos Recursos para mantener la Reserva en cuando se presente un problema que es incontrolable, porque es la Naturaleza: huracanes o inundaciones; terremotos, ya sabemos la destrucción de un terremoto, Nicaragua lo ha vivido varias veces; la sequía, igual.

Es decir, estamos obligados a prevenir, y como se dice en las Familias cuando hay algún ingreso: Siempre hay que buscar cómo apartar un poquito ahí, ahorrar un poquito, para cualquier Emergencia. Igual el País, tenemos que buscar cómo ahorrar un poco, guardar un poco. Ahora, ¿que no se produjo? Entonces luego vamos a contar ahí con Recursos frescos, disponibles, para poder volcarlos a aquellos Programas que nos resulten de mayor beneficio para el País, para el Pueblo.

De ahí que este número que ustedes señalan de buscar cómo crear una Reserva equivalente al 1.6... Sí, nosotros claro que la consideramos, ¡claro que la consideramos! Esto se ha venido conversando con ellos, y en una situación como la que hoy está amenazando al Planeta... ¡No es Nicaragua! Nicaragua no es el blanco, el blanco son los Países poderosos, con Economías poderosas.

Nicaragua lógicamente está ahí, pero la única amenaza específica que tiene es esa amenaza política de la Nica-Act, cuyo efecto sería relativo. Es más político. En cambio, los factores que están pesando en la Economía Global, si llegaran a provocar un choque, lógicamente que eso nos provocaría una situación tanto más difícil a todos los Países que no tenemos la fortaleza de los Países más Desarrollados y, estamos a tiempo, creo que es lo más importante, estamos a tiempo para dar los pasos correspondientes.

Ustedes retornarán a Washington, allá ustedes tendrán que afinar todo lo que han trabajado en esta visita, como bien nos lo ha dicho Fernando. Nosotros ya estamos trabajando, ya hemos estado conversando, intercambiando sobre este tema, para actuar, ¡tenemos que actuar! Y tenemos que actuar, no es el Gobierno solo tratando de imponer Medidas de shock. Eso no cabe en nuestra realidad, sino el Gobierno, con l@s Trabajador@s, con l@s Empresari@s, con l@s Productor@s, tod@s tenemos que sentarnos y decirles: Miren, esta es la Visión del Fondo.

Y yo diría que es una Visión conservadora todavía, porque no llegan a hacer el ejercicio en función de lo que sería el cataclismo de una guerra atómica. ¡Ya si se meten a eso...! O todo el impacto que tendría una guerra proteccionista en todo el Mundo.

No, todavía no, esperamos que no, y ojalá, como les decía, que prevalezca la Razón, la Sensatez en los Diálogos que ha venido desarrollando el Presidente Trump ahí con Dirigentes Mundiales, con el Presidente de China, con la Señora Merkel. Es decir, ha venido haciendo una serie de contactos con Países con los que ha habido diferentes puntos de vista que crean fricciones.

Así es que, Herman@s nicaragüenses, creo que es un buen momento este en que hemos recibido esta visita del Fondo Monetario Internacional; un buen momento para que podamos compartir el Análisis que ellos hacen de la Realidad Internacional, porque nos han hecho un Análisis de la Realidad Internacional, y su impacto en América Latina y el Caribe.

Y, sobre todo, lo más importante es que tenemos la Bendición de Dios, que estamos a tiempo de tomar Medidas. Es como cuando decimos “viene un huracán”, lo más terrible es no estar preparados para enfrentar un huracán; no tener un Plan de Emergencia. O no tener un Plan de Emergencia frente a un terremoto, o no tener un Plan de Emergencia frente a una sequía. Lo importante es que aquí tenemos ya un Plan de Emergencia, fíjense bien, ¡aquí está el Plan de Emergencia!

Yo pienso que al final de cuentas no va a ser necesario recurrir al 100% a ese Plan de Emergencia... ¡Dios así lo quiera! Pero es importante tenerlo, porque va a ser necesario sí recurrir al Plan de Emergencia, porque hay situaciones que no pueden seguir esperando, sino que tenemos que ir dando los pasos correspondientes en lo que es el Gran Diálogo que tenemos l@s Trabajador@s, Empresari@s.

Aquí tenemos una Delegación del Consejo Superior de la Empresa Privada; el Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán, no nos acompaña, él ya se reunió con ustedes, con el Fondo; él está en una Reunión en Costa Rica. Y aquí nos acompaña Rosendo Mayorga, Presidente de la Cámara de Comercio, y Primer Vicepresidente del COSEP, así que aquí está representando a todo el COSEP como Primer Vicepresidente del COSEP; y Sergio Maltez, Presidente de la Cámara de Industria, que nos está acompañando también.

Así es que, creo que, como les decía, esta ha sido una Misión que llegó en un momento muy oportuno. Estaba programada pero nunca nos imaginamos que iba a ser frente a un escenario como este. Y nos permite, por lo tanto, tomar las previsiones para enfrentar esta situación que está planteada a Nivel Global.

Bueno, y en la medida que esto se vaya ajustando, en la medida que se vaya normalizando, en la medida que se vaya cohesionando de nuevo el Planeta, lógicamente saldremos todavía más fuertes nosotros de esta situación y, con Proyecciones de Crecimiento, fíjense bien qué importante, como ellos lo vienen a ratificar.

El crecimiento de la Economía nicaragüense realmente es un crecimiento excelente, no tiene comparación con el resto de las Economías de la Región que tienen dificultades, nosotros lo entendemos... Pero bueno, aquí hemos logrado mantener un Crecimiento.

Y como bien lo señalan, dando estos pasos, lógicamente, cuando hay que hacer ahorro hay que decir: Bueno, vamos a dejar de gastar en esto, y vamos a ahorrar un poco. Pero luego esto tiene como resultado que vamos a darle continuidad al Proceso de Crecimiento de la Economía nicaragüense, en beneficio de las Familias nicaragüenses, en beneficio del Pueblo nicaragüense, en beneficio de l@s Empresari@s, de l@s Productor@s, de l@s Inversionistas, de todo el País.

Así es que, les felicitamos por el trabajo que han hecho, nos sentimos content@s, satisfechos del trabajo que han hecho, y les agradecemos los8 Mensajes que han traído a nuestro País al exponer sobre la situación internacional en estos momentos. Gracias.

*************

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua, después del Encuentro con la Misión del FMI



4 de Mayo, 2017

Muy buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre ! Hoy és 4 de Mayo, Día de la Dignidad Nacional, y aquí está precisamente en alto la Dignidad Nacional, la Valentía Nacional, la Capacidad que tenemos l@s nicaragüenses para asumir todos los Desafíos, y pedirle a Dios que Sigamos Adelante, en Victorias !

Ha sido una tarde de mucho Compromiso con el Porvenir. Un Gobierno Responsable, un Presidente Responsable, que tiene la posibilidad de sentarse a compartir con esta Misión del Fondo Monetario Internacional las Perspectivas, no sólo para Nicaragua, sino para el Mundo.

Como decía nuestro Comandante Daniel, este Mundo no sólo és complejo, sino que vive circunstancias extremadamente complejas, complicadas... Y, yo veo que la palabra que usa todo el mundo para describir o definir esta Época és, “incertidumbre”. Porque, realmente vivimos Tiempos inesperados. Muchas Proyecciones, muchos Pronósticos que se hacían para el Planeta, el Mundo, las Sociedades, la Convivencia, las Relaciones Políticas, Sociales, Comerciales, variaron completamente.

Nosotros somos un País pequeño, que lleva un Buen Rumbo. Aquí han dicho los Especialistas del Fondo Monetario Internacional, que nosotros no sólo llevamos un Buen Rumbo, sino que tenemos excelentes Proyecciones de Futuro, con nuestro propio trabajo, responsable, previsor. Pero tenemos que tomar en cuenta las circunstancias internacionales, porque no somos otro Planeta... Nicaragua está en este Planeta, y vivimos los vaivenes de la Política, la Economía, de la Situación Climática Internacional.



Qué és lo que estamos haciendo ? Previniendo. Como muy bien decía nuestro Comandante, este és un Ejercicio Multiamenazas, como los que hacemos cada tres meses, y ahora cada mes en todo el País, en distintos Municipios, para ir a fondo a lo que son las vulnerabilidades; cómo organizarnos mejor para prevenir y, sobre todo, para proteger la Vida.

Estamos aquí desarrollando un amplio Ejercicio de Protección... de Protección de la Vida ! Porque estamos viendo para

Adelante, proyectando para Adelante, en este Mundo complejo, y en este Mundo lleno de riesgos, de amenazas. De incertidumbres, vuelvo a decirlo. Para muchos Expertos, incluso, un Mundo y una situación inesperada. Pero aquí estamos, viendo con responsabilidad... bueno, frente a tales o cuales problemas cómo prevenir y cómo protegernos.

Creo yo que lo más importante que ha dicho hoy nuestro Presidente és que, aun en medio de todos esos vaivenes, tanto de la Situación Mundial, de la Economía Global, de las Potencias y sus Políticas, y aun en medio de las particularidades, que representan amenazas propias para nuestro País, aquí hay un Espíritu, y hay Responsabilidad. Y sobre todo, hay Disposición y Compromiso de enfrentar todas esas situaciones, en Unidad, por el Bien Común.

Es decir, no és un Gobierno imponiendo. No somos adversarios un@s y otr@s en este País. Estamos tod@s l@s que son, o somos, sujetos activos de la Economía, sujetos activos del Debate Social. Estamos trabajando Unid@s, para generar las respuestas necesarias; preparar los Planes Contingentes, de manera que sigamos prosperando, aún en medio de todas las dificultades.

Entonces, enfrentar los Retos, enfrentar los Desafíos, estar conscientes de los riesgos propios, o de los riesgos de vivir en el Planeta hoy, y tener a mano todas las posibilidades, todos los Planes Emergentes, que nos permitan Seguir Adelante, y Salir Adelante.

Porque tenemos que saber que en la Vida, en la Vida Cotidiana, en la Vida de la Familia, en la Vida de la Comunidad, siempre hay problemas, siempre hay retos, siempre hay luchas. Y aquí lo más importante és que hay Espíritu, hay Conciencia de los Desafíos, de los Retos, y hay disposición de asumirlos con Valentía, con Serenidad, y sobre todo con mucho Sentido de Responsabilidad, pensando en l@s Trabajador@s, l@s Campesin@s, l@s Jóvenes, en todas las Familias nicaragüenses.

Cómo seguir avanzando en Rutas de Bien Común, tod@s junt@s ? Ese és el Reto, ese és el Desafío. Lo más importante és que tenemos un Jefe de Estado, un Gobierno Responsable, un Estado Responsable, que no és ciego. Todo lo contrario. És consciente, profundamente consciente de que hay que trabajar junt@s, hay que proyectar junt@s, y hay que ver para Adelante, sin negar cualquier escenario posible, sino incorporándolo a lo que és la Obligación, el Deber de tod@s nosotr@s : Asumir los Retos, asumir los Desafíos, y Seguir Adelante, en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad. Gracias, Compañer@s.