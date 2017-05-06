Datos regionales de las personas fallecidas por accidentes de tránsito y asesinato

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Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 5 de mayo 2017

ESTADISTICAS DE PAISES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE

I TRIMESTRE 2017 (Enero, Febrero y Marzo)

PERSONAS FALLECIDAS POR HOMICIDIOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO
   

PAIS

HOMICIDIOS

HONDURAS

1,135

GUATEMALA

1,086

EL SALVADOR

819

REPUBLICA DOMINICANA

405

COSTA RICA

145

NICARAGUA

116
   

PAIS

MUERTES POR ACCIDENTES DE TRANSITO

REPUBLICA DOMINICANA

413

HONDURAS

378

EL SALVADOR

308

COSTA RICA

248

GUATEMALA

218

NICARAGUA

201

Fuente, Comision de Jef@s de Policia de Centroamerica y El Caribe.