Datos regionales de las personas fallecidas por accidentes de tránsito y asesinato

Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 5 de mayo 2017
|
ESTADISTICAS DE PAISES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE
|
I TRIMESTRE 2017 (Enero, Febrero y Marzo)
|
PERSONAS FALLECIDAS POR HOMICIDIOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO
|
PAIS
|
HOMICIDIOS
|
HONDURAS
|
1,135
|
GUATEMALA
|
1,086
|
EL SALVADOR
|
819
|
REPUBLICA DOMINICANA
|
405
|
COSTA RICA
|
145
|
NICARAGUA
|
116
|
PAIS
|
MUERTES POR ACCIDENTES DE TRANSITO
|
REPUBLICA DOMINICANA
|
413
|
HONDURAS
|
378
|
EL SALVADOR
|
308
|
COSTA RICA
|
248
|
GUATEMALA
|
218
|
NICARAGUA
|
201
Fuente, Comision de Jef@s de Policia de Centroamerica y El Caribe.