ROSARIO : "Tenemos, sobre todo en Managua, mucha vulnerabilidad, y tenemos que hacer presencia y apoyar a las Familias"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

5 de Mayo del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy viernes 5 de Mayo. Estamos, gracias a Dios, con Salud, con la Esperanza en alto, y con el Trabajo que realizamos, día a día, para mejorar la Vida en nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre !

La noticia de este día és la lluvia... Cómo nos cayó lluvia el día de ayer, o la noche de ayer ! 140 milímetros reporta el INETER, que és lo que cae usualmente en 25 días... Cayó en 2 horas!

Realmente estuvimos preocupad@s, no sabíamos cómo se iba a comportar toda la infraestructura de drenaje, en la Ciudad de Managua en particular, que siempre nos afecta, y se nos afecta mucho. Pero, creo que para la cantidad de agua que cayó, los daños no fueron tan severos.

Por supuesto que, para las Familias, cuyas viviendas resultan afectadas, cualquier comentario al respecto, decir que no fue grave, no aplica ! Nosotr@s sabemos que, para un Hogar, una Familia, que se anega, que se inunda, siempre hay una afectación mayor, y sobre todo, cómo se interrumpe la Tranquilidad.

Son 49 los Barrios afectados en Managua, y 469 viviendas, de las cuales 461 fueron anegadas, y luego hay otras con daños en los techos; viviendas colapsadas, viviendas así muy precarias, 4; y total de Personas, Herman@s afectad@s, en Managua Departamento, 2,345.

Estos datos que acabamos de dar és el Consolidado Departamental. En la Ciudad de Managua fueron 204 las viviendas afectadas.

El Doctor González estuvo en comunicación con nosotr@s anoche; también Fidel. Estábamos pendientes también a través de los Medios; sabemos que llovió intensamente en Managua, Masaya, León y Chinandega.

En algunos casos, en el Reporte de SINAPRED habla de 146 milímetros, aquí estábamos hablando de 140. Hubo afectaciones en Viviendas, también cortes de luz por daños en el tendido eléctrico; afectación en Carreteras, Alcantarillados.

También el Compañero Ervin Barreda, nos informó esta mañana de 31 Pozos fuera de servicio, sobre todo en Managua; los estaban reparando esta mañana. Entendemos que, paulatinamente, es decir, poco a poco, han ido restableciendo el servicio.

También nos reporta el Compañero Doctor Guillermo González que, estamos atendiendo, acompañando a las Familias, con la Juventud, con los Gobiernos Locales, en cada uno de los lugares afectados.

Nosotr@s estamos comprometid@s a seguir vigilantes, para responder en el primer momento de Alerta, para presentarnos, estar ahí, acompañar a la Familias. Sabemos que tenemos, sobre todo en Managua, mucha vulnerabilidad, y tenemos que hacer presencia y apoyar a las Familias, tanto en el momento en que se está dando, y esperemos que se siga dando la lluvia. Porque está és la contradicción : Por un lado és una Gran Bendición, y por otro lado, siempre nos trae Calamidades.

Entonces, acompañar a las Familias, la Juventud, l@s Compañer@s de los Distritos, en los momentos en que está lloviendo y hay que ayudar a trasladar muchas veces a las Familias a otras viviendas, en la Comunidad, o viviendas de familiares, y luego seguir haciendo lo que hay que hacer para que Managua sea mejor, y no se desestabilice totalmente, como en estos momento que todavía tenemos Sistemas muy frágiles y mucha cantidad de Pobladores.

El Ministerio de Salud nos reportó también anegaciones en distintos Hospitales, pero ya en la mañana, a eso de las 10, 11 de la mañana, estaban atendiendo.

Y el Ministerio de Educación no reporta que, en Escuelas cercanas a Ríos, Quebradas y Cauces Naturales, no hubo asistencia a clase, por precaución, por protección. Sí se nos afectaron muros perimetrales en varias Escuelas de Managua y Masaya.

El Compañero Amadeo Santana nos informa que, ha movilizado Equipos para atender Carreteras que fueron afectadas por las lluvias con obstáculos que hay que eliminar, quitar, para que pueda mantenerse la circulación de vehículos.

También estamos contribuyendo, está contribuyendo el Ministerio de Transporte e Infraestructura con la Alcaldía, para la limpieza. Lo que más nos dejó esta lluvia fue, basura, suciedad, tierra, porque siempre hay 1, 2 o 3 Cauces que se desbordan, y luego viene todo el acumulado de basura, que hay que eliminar para que podamos circular, y para recuperar también la armonía, la estética, en la Ciudad.

Tenemos la Buena Nueva de que no hubo fallecid@s por accidentes de tránsito el día de ayer; pero sí un Niño fallecido, de 10 años, por caída desde el techo de la vivienda. Esto fue en el Barrio Santa Elena de Managua. Parece que estaba jugando con otros menores en el techo, y cayó el muchachito Aarón Brown Lacayo. Un Abrazo Solidario a su Mamá, Lesbia Lacayo Pérez.

Luego, la Policía estuvo desplegada trabajando en todos los lugares donde teníamos que enfrentarnos a la lluvia, también al desborde de los Cauces y, atender a las Familias. La Policía, los Bomberos, el Ministerio de Gobernación, acompañando a las Familias en las distintas Comunidades.

Aquí hay, Compañer@s, unas Estadísticas Centroamericanas que és importante compartir. El Comisionado General Díaz nos ha enviado, a solicitud de nuestro Presidente, las Estadísticas Centroamericanas por accidentes de tránsito y por muertes causadas por homicidios en el Primer Trimestre de este Año :

Honduras, 1,135; Guatemala, 1,086; El Salvador, 819; República Dominicana, 405; Costa Rica, 145; y el más bajo de todos, Nicaragua, 116 Personas fallecidas por homicidios.

Luego tenemos accidentes de tránsito : República Dominicana, 413; Honduras, 378; El Salvador, 308; Costa Rica, 248; Guatemala, 218; Nicaragua, 201.

Estos son Datos Comparativos de la Comisión de Jefes y Jefas de la Policía de Centroamérica y el Caribe... Nuestro País en ambos casos está, diríamos que en primer lugar, con menos homicidios y menos muertes por accidentes de tránsito.

Luego tenemos también, Compañer@s, el Informe de Sismología. Tuvimos 2 sismos en nuestro Territorio : Uno de 3.2, Jiquilillo; por Corinto otro de 3.2.

El INETER nos reporta lluvias, hay pronóstico de lluvias en casi todo el País. La intensidad de lluvias puede verse incrementada, dice, por la tarde-noche.

Y a propósito del Clima, también hemos confirmado el día de hoy desde el Instituto de Aeronáutica Civil la aprobación de sobrevuelos para todo el Año 2017, para una Aeronave de reconocimiento meteorológico, del Gobierno de los Estados Unidos. Estas son Misiones Climáticas que serán desarrolladas en nuestro País todo este año. El Gobierno de Estados Unidos trabajando en apoyo a la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas y al Centro Nacional de Huracanes de Naciones Unidas.

De Junio a Diciembre de este año, esta Aeronave sobrevolará Espacio nicaragüense varias veces. También va a estar sobrevolando el Golfo de México, el Caribe, todo Centroamérica, el Océano Pacífico Oriental, hasta por períodos extendidos de 24 horas, los 7 días de la semana. Esto és cubriendo toda la temporada de Huracanes, y los datos, la información que se recolecte, van a servir para proporcionarnos a tod@s señales de Alerta Rápida y Temprana frente a estos Fenómenos.

Así que, ha sido aprobado de parte del Instituto de Aeronáutica Civil de Nicaragua los sobrevuelos. Imagínense que dicen aquí : “24 horas podrían ser durante los 7 días de la semana de esta Misión Climática de Reconocimiento y Observación de los Estados Unidos, en apoyo a la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas y al Centro Nacional de Huracanes”.

Incendios en esta semana, 49 : 8 en Vivienda, 5 en Transporte, 1 Agropecuario.

Luego tenemos al Ministerio de Salud realizando hoy su Congreso Nacional sobre Medicina Básica de Urgencia, Accidentes Caseros y Atención a Personas Enfermas en el Hogar. Y concluyendo las Obras de Remodelación del Centro de Salud Noel Brenes, en El Jicaral, León.

Ministerio de Educación concluyendo Obras de Infraestructura Escolar para 2,769 Estudiantes del Centro Educativo República de Venezuela, del Distrito VII de Managua; y también Encuentros y Talleres que se realizan en todo el País. Reunión de la Comisión Nacional de Educación, esta tarde.

Ministerio de la Economía Familiar... Feria “Madres Victoriosas” en la Plaza de Las Victorias, esto és hoy y mañana. También estamos con la Costa Caribe, su Cultura, su Gastronomía, sus Artesanías, sus Danzas, su Música, “Mayo Ya” en Managua, Parque Nacional de Ferias. Y luego, Encuentros y Actividades en todo el País; Intercambios; Entregas de Reconocimientos a Madres Protagonistas y Artesanas.

INTUR recibe Cruceros MS Zaandam y Norwegian Sun, Sol de Noruega, en el Municipio de Corinto, hoy. Luego, Encuentros entre Municipios, Boaco y Chontales visitando Granada, en el Parque Nacional de Granada este fin de semana. Y también la Celebración en grande de “Mayo Ya”.

Hoy Viernes 5 de Mayo estamos en la Comunidad La Garnachita, Municipio de San Nicolás, entregando Energía Eléctrica a Familias de ese Municipio; un millón 59,000 córdobas de inversión. Y mañana, estaremos en la Comunidad Salvador García, del Municipio de Belén, Rivas... 335 Herman@s estrenan Energía Eléctrica con una inversión de 2 millones 53,000 córdobas. Nos informa el Compañero Salvador Mansell, en Cumplimiento de los Compromisos de nuestro Comandante Daniel.

La Comisión Nacional de Turismo reporta que, en coordinación, Gobierno, COSEP, Cámaras de Turismo, estamos hablando del Modelo de Alianzas, estarán visitando en Europa a varios Países, en una Misión que promueve y promoverá el Turismo hacia Nicaragua. És una importante Gira de Trabajo que estará llevando a esa Misión a Barcelona, en Madrid; a Suecia, en Estocolmo, y en Finlandia, Helsinki.

En esas importantes Ciudades, gracias a las Coordinaciones de nuestr@s Embajador@s, se desarrollarán Presentaciones Especiales y Reuniones con Autoridades de Gobierno, Tour Operadoras, Revistas, Medios de Comunicación, Líneas Aéreas y Empresas del Ramo Hotelero, presentando la Oferta Turística de Nicaragua y oportunidades de inversión en Hoteles y Centros Turísticos.

La Directora de INTUR, Compañera Anasha Campbell, estará presidiendo la Delegación de Gobierno, y de parte del Sector Privado, el Grupo LAFISE, el Empresario Enrique Zamora, y una Delegación de ese Grupo; Sandra Amador de la Nicarao Tours, y Petri Jaakkola, de la Agencia Jaakkola Tour. Un esfuerzo especial que estamos haciendo, visitando los Países para reunirnos con los principales Actores del Sector Turismo, en términos de la Promoción de Viajes y Visitas a nuestro País.

Esta tarde, el Comandante Daniel estará reuniéndose con el Ministro de Estado para Asuntos de Relaciones Exteriores del Japón, Hermano Kentaro Sonoura; estará el Embajador del Japón, Hermano Yasushi Ando, y la Delegación que acompaña al Ministro de Estado para los Asuntos Exteriores. Estaremos también haciéndoles llegar una Nota Visual a través de nuestros Medios esta misma tarde.



Y ya en la tarde-noche, el Compañero Comandante Daniel, nuestro Presidente, estará acompañando la Celebración del Movimiento Scout de Nicaragua... sus 100 Años ! Van a estar, por supuesto, más de 1,500 Muchach@s de todo el País; también estará el Director de la Región Scout Interamericana, Don Raúl Sánchez. Igualmente, habrá una Oración del Grupo 77 San Ignacio de Loyola; van a haber Danzas, y se van a imponer Órdenes.

Nosotros vamos a entregar, nuestro Presidente va a entregar la Orden “Rubén Darío” al Movimiento Scout de Nicaragua, y también la Orden “Presidente de la República a Herman@s Scout destacad@s; sobre todo a las Personas que ya han avanzado en edad cronológica, aunque sigan siendo Jóvenes de Corazón, y que han sido Scout toda su Vida.

Esta tarde una bonita Actividad en el Centro Olof Palme... 100 Años del Movimiento Scout en Nicaragua. Muchas, muchas felicidades. Y, al Compañero Jorge Katín, ejemplar Promotor de la Actividad Scout en Nicaragua, en primer lugar nuestro Saludo, nuestro Abrazo, nuestras Felicitaciones, y nuestro Reconocimiento por ese hermosísimo trabajo que hace al frente del Movimiento Scout. Los Scout promoviendo una Vida con Valores, y una Vida también de Servicio a la Comunidad.

Gracias, Compañer@s, vamos a estar en comunicación nuevamente por la tarde. Mientras tanto, queremos saludarles a nombre de nuestro Comandante Daniel. Ha sido una semana de intenso Trabajo... Útil Trabajo ! Todo Trabajo és útil. Esta semana ha sido particularmente, creemos nosotr@s, beneficiosa para todas las Rutas de Trabajo, de Paz, de Seguridad, que tenemos trazadas en este País, Bendecidas por Dios !

Ayer mismo decíamos cómo esta semana ha servido para fortalecer, no sólo el Modelo de Alianzas o las Rutas de Prosperidad, sino, sobre todo, esa Capacidad, esa Confianza que tenemos l@s nicaragüenses, y nuestro Espíritu formidable. No me canso de decirlo...! Porque és ahí donde encontramos la Inspiración, la Fortaleza, la Confianza, la Esperanza, en nuestro Espíritu que está lleno de Fé; de Fé en Dios Nuestro Señor, y de Fé en nosotr@s, y en el Porvenir que estamos construyendo, en Armonía, en Unidad, en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad, tod@s junt@s !

Gracias, Compañer@s. Estamos en comunicación más tarde, si Dios lo permite. Luego el Lunes... Mañana Sábado, Domingo, un Fin de Semana más, para Celebrar la Vida, la Paz, la Alegría, en esta Nicaragua de Bendición, y Victorias. Muchas gracias.