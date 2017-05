DANIEL : "Mientras estén las Armas Atómicas en el Planeta, nos amenaza a todos"

Presidente-Comandante Daniel y Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua, se reúnen con el Señor Kentaro Sonoura, Ministro de Estado para Asuntos Exteriores del Japón



5 de Mayo del 2017

Palabras del Señor Kentaro Sonoura

Hoy para mí es un honor haber podido ver al Presidente Ortega, y a la Vicepresidenta Rosario Murillo. Muchas gracias.



Palabras de Daniel

Nos visita el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la Hermana República de Japón, Kentaro Sonoura, y lo acompaña el Embajador Yasushi Ando; el Director de la División de México para Centroamérica y el Caribe en la Cancillería Japonesa, Ken Hashiba; el Asistente Ejecutivo del Ministro, Daisuke Tsubaki; la Oficial Encargada de Nicaragua en la Cancillería japonesa, Karen Oami, ella está trabajando en Japón entonces, desde la Cancillería, y le corresponde atender Nicaragua... ¡Qué bueno!

El Tercer Secretario de la Embajada del Japón, Yasushi Chinó, y que nos ayuda a comunicarnos... ¡Sí, sí, él nos ayuda a comunicarnos! El Representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, Hirohito Takata; y la Representante Adjunta de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, Hiromi Nai. Hemos estado con ella entonces en los Eventos del JICA, el año pasado, ¿verdad? Claro. Claro.

Bueno, le damos la bienvenida, él llegó anoche como estaba comentando, y hoy por la mañana han tenido Sesiones de Trabajo con el Compañero Denis Moncada, el Canciller, y la Compañera Vicecanciller, Arlette Marenco; y luego también visitó la Asamblea Nacional, se reunió con el Presidente de la Asamblea, el Compañero Gustavo Porras.

Su visita indiscutiblemente que es una muestra, una prueba del fortalecimiento de las Relaciones entre el Pueblo y Gobierno de Japón, del Estado Japonés, encabezado por el Emperador, y luego por su Primer Ministro.



Usted viene aquí a dar fe de esas Relaciones estrechas que han venido caminando a lo largo de los años, y que se han venido profundizando con el paso del tiempo. Así es que le damos la bienvenida.

Y quiero aprovechar, en el Evento que tuvimos del JICA dimos a conocer que íbamos a entregar la Orden Rubén Darío al JICA. Así es que, a través suyo, Señor Kentaro, y los Representantes del JICA, les vamos a hacer entrega de la Orden.

Este es el Acuerdo Presidencial donde establecemos con toda claridad : Que las relaciones entre los Gobiernos de Japón y Nicaragua se han venido profundizando en Beneficio de las Familias nicaragüenses, y ha sido cultivada a lo largo de generaciones, enraizada en un Legado de Amistad, Respeto y Cooperación Mutua.

Que el Gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), ha contribuido al desarrollo de nuestro País, apoyándonos en la creación de las bases para revitalizar la Economía, destacando los Beneficios al Sector Social de Nicaragua, tanto en apoyo a la Salud, Educación, Cultura, Sismología, Infraestructura y fortalecimiento de los Gobiernos Locales, entre otros.

Que el JICA, además de contribuir al desarrollo social de nuestro País, también ha centrado sus esfuerzos en el fortalecimiento de sus Proyectos y Programas en el Sector Ambiental, promoviendo la Energía Renovable especialmente en Geotermia, la Educación Ambiental a las Comunidades, la conservación y aprovechamiento sostenible del Medio Ambiente, y Asistencia Técnica a las Medidas para la conservación del Ecosistema, a fin de contrarrestar el Cambio Climático. ¡El Cambio Climático, el gran reto que tenemos!

Que el JICA, recientemente ha cumplido un cuarto de siglo y sigue construyendo el camino hacia el desarrollo inclusivo y dinámico de la Sociedad, siendo un Instrumento de Encuentro, Paz y Solidaridad del Japón con nuestro Pueblo.

ACUERDA

En el 150 Aniversario del Natalicio de Rubén Darío, otorgar la Orden de la

Independencia Cultural Rubén Darío, a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), máximo Galardón que Nicaragua confiere a quienes se distinguen en el ámbito de las Ciencias, las Artes, la Educación, la Investigación, la Comunicación, y la Cultura.

Entregarle la Medalla de la Orden y copia del presente Acuerdo Presidencial en este caso a la Delegación del Japón, encabezada por el Hermano Kentaro.

Dado en la Ciudad de Managua, el 19 de Abril del Año 2017. Ese día ya fue publicado en La Gaceta este Acuerdo.

Hacemos entrega del Acuerdo, y de la Medalla.

Palabras del Señor Kentaro Sonoura

Primero, Señor Presidente Ortega, y VicePresidenta Murillo, para mí es un Honor haber podido recibir esta Condecoración. Nuevamente, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento, y también quiero decir que me siento muy orgulloso.



Esta mañana he podido realizar un Diálogo muy fructífero con el Canciller, Señor Moncada, y después hemos podido realizar un Diálogo muy bueno con los Diputados de la Liga Parlamentaria, incluyendo el Presidente de la Asamblea Nacional, Señor Gustavo Porras.

También me gustaría referirme a la Colaboración por parte de la Vicecanciller Arlette Marenco, que nos ha ofrecido una Agenda maravillosa anoche, desde la llegada al Aeropuerto hasta este momento. Muchas gracias.



Aprovechando este hito muy importante, la Condecoración, en lo sucesivo también estamos dispuestos a realizar la Colaboración más estrecha en varias áreas, tales como la Medicina, Infraestructura, Prevención de Desastres Naturales, Vitalización de la Economía, y la Capacitación en el Área de la Educación, entre otros.

En lo sucesivo vamos a seguir realizando una Cooperación Económica, de acuerdo con el Liderazgo del Presidente Ortega.

Tengo entendido que bajo el Liderazgo del Presidente Ortega, Nicaragua ha experimentado un notable crecimiento económico. Por cierto, este mes una Empresa japonesa va a empezar su negocio aquí en Nicaragua, se trata de una Empresa relacionada con el Equipo del Tratamiento Médico. Entonces, contando con su Colaboración, esperamos que el Gobierno de Nicaragua apoye las Actividades Económicas de las Empresas japonesas.

Palabras de Daniel

Nuestro Pueblo conoce muy bien de lo que es esta Cooperación de Japón con Nicaragua. Todas las Obras están a la vista, y claro que es muy importante este vínculo en el Campo de las Inversiones, como la que él mencionaba. Y claro que las puertas de Nicaragua están abiertas para la Inversión de Japón, y habrá todas las facilidades para que estos Proyectos, estas Inversiones puedan marchar rápidamente.

O sea, son Inversiones que indiscutiblemente vienen a inyectarle a la Economía nicaragüense, Trabajo, Empleo directo e indirecto; más fortaleza a la Economía, y es un Campo muy basto. Así es que, usted puede comunicarles a los Empresarios japoneses, a los Inversionistas japoneses, que Nicaragua tiene las puertas abiertas.

Palabras del Señor Kentaro Sonoura

Muchas gracias. Seguramente vamos a comunicar a los Empresarios japoneses que la puerta de Nicaragua está abierta. Y también me gustaría profundizar el Intercambio Cultural en varios ámbitos.

Permítame referirme a un asunto sobre la situación de Asia. Un País vecino para Japón, Corea del Norte está desarrollando su Proyecto de Misil Balístico y las Armas

Nucleares. El otro día, transcurridas 6 horas después de la Reunión Ministerial en el Consejo de Seguridad de la ONU, Corea del Norte lanzó otro Misil Balístico.

Japón también tiene otro asunto bien grave que es un secuestro de los japoneses por parte de Corea del Norte, igual que este tema, nosotros el Gobierno de Japón está intentando solucionar este asunto, una amenaza; entonces, nos gustaría contar con su apoyo por parte de Nicaragua para solucionar juntos este asunto.

Palabras de Daniel

Nuestra posición sobre este tema de las Pruebas Nucleares, en este caso particular en la República Popular Democrática de Corea, hemos expresado con toda claridad que nosotros condenamos toda prueba atómica, en cualquier parte del Planeta; y somos consecuentes con lo que es un Compromiso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.

Esta es una Organización que nos integra por primera vez en la Historia a toda América Latina y el Caribe; una Organización muy joven, pero que establecimos, con toda claridad, el Principio de que esta Región es una Región de Paz, y esto significa que en América Latina y el Caribe no puede haber la mínima actividad o iniciativa dirigida a desarrollar Armas Nucleares, Armas Atómicas.

Hemos conocido de las grandes tensiones que se vienen presentando en la Península Coreana y más allá, en toda esa Región, y sabemos que Japón está en el área más sensible, de mayor riesgo; y estamos a favor de que se busque una salida a través del Diálogo, la Negociación, y que no se sigan presentando o repitiendo estas pruebas de parte de Pyongyang.

Nosotros tuvimos la oportunidad, con la Compañera Rosario, de visitar Pyongyang; entonces se encontraba al frente de esa Nación el Presidente Kim Il-sung, y en las conversaciones que sostuvimos con él siempre encontramos una preocupación por la Unidad de Corea, por la Reunificación de Corea.



En ese momento no se hablaba de que Corea estuviese desarrollando Armas Atómicas, y tuvimos largas conversaciones y él manifestaba su compromiso, su deseo de que se pudiese integrar nuevamente la Península Coreana; que se pudiese dar la Unificación de Corea. Y el camino venía siendo establecido.

Había algunos momentos de tensión, pero lo importante es que se venían tomando Acuerdos en favor de la distención; incluyendo el establecimiento de aquella Zona, que ahí está todavía en estos momentos paralizada, de Actividad Productiva... ¡Y qué mejor Instrumento para la Paz, que la Actividad Productiva, el Trabajo! Y ahí estuvieron laborando, trabajando.

Luego de esto se ha visto afectado, y yo quisiera hacer un llamado al Presidente Kim Jong-un, a que retome ese Camino: El Camino que venía marcando Kim Il-sung; el Camino para la Reunificación. Y para esto, lo primero que hay que hacer es lograr la distención en lo que son estas pruebas nucleares. O sea, ¡tienen que cesar!



Un elemento indispensable para que puedan crearse las condiciones para el Diálogo, para la Negociación, para llegar a Acuerdos, para retomar todos los buenos Acuerdos que tenían antes de esta crisis, y que al final se logre la desnuclearización también de toda la Región. Nosotros estamos a favor de la desnuclearización del Planeta.

O sea, mientras estén las Armas Atómicas en el Planeta, nos amenaza a todos. ¿Y qué les voy a decir a ustedes, si es el único Pueblo en el Planeta que sabe lo que es el fuego del Armamento Atómico?

Un Pueblo Amante de la Paz el Pueblo de Japón.

Así es que, ese es el Mensaje que quiero que le lleve a su Pueblo, al Emperador, al Primer Ministro; y es el Mensaje que le hago también al Presidente de la República Popular Democrática de Corea, al Presidente Kim Jong-un: Que retome el Camino del Presidente Kim Il-sung, para construir la Paz, la Estabilidad, la Seguridad, el Bienestar y el Desarrollo en la Gran Península Coreana.

Palabras de Kentaro Sonoura

Muchas gracias, Presidente. El Presidente me acaba de decir que, Latinoamérica es una Región de Paz; de igual manera vamos a hacer todos los esfuerzos para que Asia también sea una Región de Paz.

Somos Socios que comparten un objetivo muy grande como es la desnuclearización. Nosotros también deseamos una desnuclearización de la Península Coreana, y también una desnuclearización de todo el Planeta.

Respecto al asunto de Corea del Norte, ya hemos realizado varias maneras para resolver este asunto; sin embargo, no tiene sentido un Diálogo para el Diálogo. Entonces ahora estamos tomando un estilo para solucionar ese asunto empleando una presión, y también basado en el principio de una Acción, contra una Acción. Es decir, si Corea del Norte reacciona con un acto, nuestra parte también muestra un acto. De todos modos, Japón también respeta una solución a través del Diálogo y las Negociaciones.



Me gustaría agradecer que comparten la posición, comprenden nuestra posición sobre este asunto.

Palabras de Daniel

¡Comprendemos totalmente! Desgraciadamente están en el foco de mayor tensión en estos momentos, de mayor tensión nuclear en el Planeta. Así es que, esperamos que se puedan crear las condiciones, porque hay que crear condiciones para que se abra el Diálogo, y luego las Negociaciones, que den lugar realmente a una solución definitiva, donde esa Región se pueda convertir en una Región de Paz.

Palabras de Kentaro Sonoura

Estoy totalmente de acuerdo. Por último me gustaría referirme a la colaboración por parte de ustedes sobre la Plataforma Internacional. Tengo entendido que respecto a la Reelección del Secretario General del Organismo de la Energía Atómica Internacional, Señor Yukiya Amano, su País el Estado de Nicaragua apoya su reelección muy pronto; entonces, me gustaría expresar mi profundo agradecimiento sobre este asunto.

Además de este apoyo, Nicaragua apoya la Candidatura por parte de Japón en varias Organizaciones Internacionales. Me gustaría agradecerle.

Se trata de una Exposición Internacional de 2025; Japón presentó la Candidatura de una Ciudad que se llama Osaka que se encuentra en Japón, y ya Nicaragua apoyó la Presentación de Candidatura de Osaka. Entonces, en lo sucesivo también esperamos que sigamos contando con su apoyo y colaboración.

Si al final Osaka logra la celebración de esta Exposición Internacional, esperamos que haya su Presentación.

Palabras de Daniel

Ya tienen que ir buscando el Aeropuerto, ya tienen que ir buscando el avión... Y ahora, ¿hacia dónde se dirigen?

Palabras de Kentaro Sonoura

A Japón.

Palabras de Daniel

¡A casa!

Palabras de Kentaro Sonoura

Muchas gracias.

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua, después del Encuentro con el Señor Kentaro Sonoura, Ministro de Estado para Asuntos Exteriores del Japón



5 de Mayo del 2017

Bonito Acto de Reconocimiento al Japón, a su Pueblo, a su Gobierno, al Emperador, a la Agencia de Cooperación, por todos los Ámbitos en los que se desarrolla, y se van profundizando las Relaciones de Amistad, de Cooperación y de Apoyo Solidario a nuestro Pueblo, para avanzar hacia el Desarrollo que tod@s queremos.

És vital el Aporte que da la Agencia Japonesa de Cooperación, cómo va formando a través de sus Voluntari@s también Capacidades en todos los Municipios de nuestro País. Y yo creo que, el Comandante Daniel al otorgar esta Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, está interpretando el sentir de nuestra Población, que aprecia ese Aporte que sentimos, y que valoramos todos los días.

Dentro de un rato vamos a estar en la Actividad de Centenario de la Asociación Scouts en Nicaragua. También una bonita y emotiva Actividad... much@s Muchach@s, Jóvenes, y también Muchach@s de ciento y pico de años, que tienen larga Historia de participación en el Movimiento Scouts !

Un Movimiento que promueve Valores, que promueve Servicio a la Comunidad, que promueve, sobre todo, Identidad, Cultura, Amor a la Naturaleza. Y en estos Tiempos en que hay que defender a la Madre Tierra de tanta agresión, en estos Tiempos de Cambio Climático, los Scouts aportando a que cuidemos el Medio Ambiente y la Naturaleza... Son, indiscutiblemente, una Fuerza Valiosa !

Así es que, querid@s Herman@s, aquí estamos ! Creo que las Declaraciones del Comandante Daniel han sido también contundentes. Hemos vuelto a ratificar como Gobierno, a través de nuestro Jefe de Estado, nuestro Respaldo Firme, Permanente; nuestra Fé, nuestra Creencia.

La Paz tiene que prevalecer en el Mundo...! El Diálogo, la Paz, la Negociación, y sobre todo, la búsqueda de soluciones, para que podamos de verdad disfrutar de la Vida en este hermoso Planeta. Hemos destruido una parte de su Belleza, pero la podemos restaurar, la podemos reponer. Y lo más importante, para trabajar por la Naturaleza, para luchar contra la Pobreza, para poder instalar Justicia, Desarrollo, és la Paz !

Así que, nos sentimos muy orgullos@s de las Declaraciones de nuestro Comandante, de ese Reconocimiento al JICA. Aquí todos los días trabajamos para consolidar ese Sentimiento Positivo, de Ánimo, de Confianza, de Orgullo de nuestro País. Gracias, Compañer@s.