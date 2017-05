DANIEL : "No puedo olvidar, quedó ahí grabado para siempre, mi vínculo con los Jóvenes y los Jóvenes vinculándonos a la Naturaleza"

Presidente-Comandante Daniel y Compañera Rosario en Celebración de los 100 Años del Movimiento Scouts en Nicaragua



5 de Mayo del 2017

Palabras de Jorge Katín

Presidente Nacional de Scouts de Nicaragua

¡Scouts de Nicaragua, Siempre Listos!

Al cumplirse 100 Años de Fundación del Movimiento Scouts en Nicaragua, como todo buen Scout, vamos a iniciar este Acto Solemne con la Oración Scout, por el Lobato, el Niño Mauricio Morales, del Grupo 77 San Ignacio de Loyola. Así que, Scouts, en posición de Oración.

Palabras del Niño Mauricio Morales

Dulce y Buen Señor mío, enséñame a ser Humilde y Bondadoso, a imitar Tu Ejemplo, a amarte con todo mi Corazón y a seguir el Camino que ha de llevarme junto a Ti. Amén.

Palabras de Jorge Katín

Los Scouts somos Cultura, somos Paz, somos Vida, somos Naturaleza, y vamos a iniciar nuestro Acto de Conmemoración, de Celebración de los 100 Años del Escultismo en nuestro País con el Grupo de Danza Scout, que nos van a interpretar “Las Vaquitas de Managua”. Un aplauso para ellos.

Los Scouts de todo el Mundo nos identificamos, e inmediatamente por nuestra Pañoleta, por el Saludo; siempre nos emocionamos cuando vemos una Pañoleta y normalmente nos acercamos, y decimos: “Yo también soy Scout”. Tod@s tenemos aquí nuestra Pañoleta, así que, en este momento, dos Scouts les van a colocar la Pañoleta Conmemorativa de nuestros 100 Años.

Agradecemos a los Lobatos del Grupo 08 Francisco Javier, Ashley Gutiérrez, Lobezna del Grupo 26 San Vicente de Paul, y a Víctor Delgado Carballo.

¡Scouts de Nicaragua, Siempre Listos!

Señor Presidente de la República y Presidente Honorario de la Asociación de Scouts de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, Antiguo Scout; Señora Vicepresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo; Herman@s tod@s del Consejo Scout Nacional.

Estimado Amigo Raúl Sánchez Vaca, Director de la Oficina Mundial Scout, Región Interamericana; Profesor Gustavo Wilson, Forjador del Movimiento Scouts Nacional; Herman@s de la Fraternidad Scout BP en Nicaragua, Forjadores también del Movimiento Scouts a lo largo de muchísimos años, y que nos ha permitido estar ahora aquí.

Herman@s Scouts que nos visitan de los Estados Unidos, de los BSA; gracias por estar presentes; Herman@s de la Asociación Nacional de Scouts de Panamá, presentes también en este Evento; Herman@s Scouts de El Salvador, presentes también en este Acto; nuestr@s Herman@s Scouts de China Taiwán, presentes. Muchísimas gracias.

Invitad@s Especiales, Amig@s del Movimiento Scouts de Nicaragua del Sector del Estado, de la Vida Privada y de la Vida Política del País; muchísimas gracias por estar este día acompañando a esta gran cantidad de Niñ@s, Jóvenes y Adolescentes que pertenecen a este maravilloso Movimiento.

Gracias, Lobatos, Lobeznas, Scouts, Caminantes, Rovers, y Educadores Adultos de nuestra querida Asociación de Scouts de Nicaragua. Gracias a tod@s.

Hoy estamos felices, realmente muy felices, hemos llegado a nuestros Primeros 100 Años de este Programa Educativo mágico que ha cautivado a millones y millones de Jóvenes a lo largo de su existencia.

En Nicaragua, el Movimiento Scout llegó para quedarse hace 100 Años. Alrededor de 250,000 Ciudadan@s de este País han sido parte de nuestra Asociación en estos 100 Años, impactando de manera positiva en la Cultura de Amor a la Naturaleza y la Paz de este País.

En el Mundo somos más de 40 millones de Scouts en más de 180 Países, y tenemos como Meta impactar a 100 millones de Jóvenes en el año 2023, ahí donde el Movimiento Scouts aún no tiene presencia, y en otros Países donde se está trabajando. Esa es la Meta que se propuso el Movimiento Scouts hace unos 3 años: Que en el 2023, 100 millones de Jóvenes sean impactados, y pertenezcan y participen del Programa Scout.

¿Quiénes somos los Scouts, y qué hacemos los Scouts? Somos el Movimiento Educativo Juvenil más antiguo y exitoso en la Historia de los últimos 100 Años de la Humanidad.

Somos Niñ@s, Jóvenes, Adolescentes y Adultos comprometid@s de manera voluntaria a través de una Promesa, y de una Ley.

Somos parte de una Organización Mundial que tiene como objetivo procurar que l@s Jóvenes, a través de un Programa de Educación No Formal, participen de manera consciente en la construcción de un Mundo Mejor, de una Nicaragua Mejor.

¿Cómo surgió el Movimiento Scout? El Movimiento Scout surge en 1907 en Inglaterra, cuando el General Retirado Lord Baden Powell se lleva a 20 muchachos a acampar; diseña un Programa en contacto a la Naturaleza, y probablemente BP, Baden Powell, como le decimos los Scouts, jamás imaginó que su Programa, que esa Idea genial que tuvo, inmediatamente se iba a propagar por todo el Mundo.

En 1909 ya el Movimiento Scout había cruzado los Mares y hacía presencia en Chile. En Nicaragua surgió el Movimiento Scout en 1917, en la Ciudad de Bluefields, Costa Caribe, y surge de una manera anecdótica, casual, como suceden las mejores cosas del Mundo.

El Joven Aubrey Campbell, paisano aquí de nuestro Amigo Gustavo, que trabajaba en los Muelles de Bluefields se encuentra una o unas Revistas, las lee... Nuestro Hermano Rudy Marín que ha trabajado mucho en la Historia, ha planteado que las Revistas que encuentra proceden de una Organización incipiente, “Boys Scouts”, que tenía Sede en Nueva York.

Deciden escribir, deciden buscar a un adulto que es Joe Harrison, y Joe Harrison se compromete con ellos, escribe a la dirección que estaba presente, y son autorizados en el año 1917; y por primera vez, en el Mes de Mayo de 1917, los Scouts salen a la luz pública uniformados, participando de las Fiestas Culturales en la Ciudad de Bluefields. Y esta es la fecha que nosotros marcamos como el inicio del Movimiento Scout de manera formal en nuestro País.

Posteriormente el Movimiento Scout surge en el Pacífico del País alrededor del año 1929, en la Ciudad de Granada; posteriormente en Managua, y ahí juegan papeles relevantes muchos nicaragüenses en diferentes Colegios, tanto de Granada, como de la Ciudad de Managua, y el Escultismo comienza a llegar a diferentes partes del País: al Norte, a Matagalpa; a Occidente.

¿Qué somos los Scouts? Somos Pioneros de la Unidad Scout Centroamericana. Los Scouts de Nicaragua somos Pioneros de la Unidad Scout Centroamericana. Somos los Organizadores del Primer Campamento Scout Centroamericano conocido como Camporee, el primero de ellos en el año 1952, en Punta Chiltepe, y algunos de los presentes aquí formaron parte de ese esfuerzo organizador.

A partir de eso, cada dos años se organiza un Evento Centroamericano, pero el famoso Camporee, del año 1952, en Valle Chiltepe, llamado “Yoanca”, es una referencia para los Scouts de Centroamérica. Por eso decimos que los Scouts nicaragüenses somos Pioneros de la Unidad de Scouts Centroamericana.

Luego vinieron otros Campamentos como el del año 1965, que también varios de los antiguos Scouts que están aquí, o fueron beneficiarios de ese Programa, y algunos fueron organizadores. Tenemos también Amigos del Extranjero, de Panamá, que participaron por ejemplo en ese Evento en 1965 y que hoy nos están acompañando aquí.

También hemos tenido Eventos Subregionales que han marcado como un hito la calidad de estos Eventos. Uno de ellos es el XX Camporee Scout Centroamericano en el año 2004, y el Must, el Rover Must Scouts en el año 2007, y también fuimos Sede de una Cumbre de Presidentes y Directores Scouts en el año 2006.

Hay una larga Historia del Movimiento Scouts en Nicaragua, empujando la Unidad de las Asociaciones de la Subregión de Centroamérica, y de América Latina. Y hoy aquí nosotros queremos remarcar y hacer énfasis en que el Movimiento Scout, en este momento y en las condiciones actuales del Mundo y de nuestro País, tiene un Programa que es pertinente, que es valioso para la Sociedad nicaragüense.

Nuestro Lema, además, “Scouts, Mejores Ciudadan@s” sigue vigentes; en los Barrios y en los Colegios donde hay Grupos Scouts inmediatamente los niveles de confrontación, los niveles de violencia, incluso los niveles de consumo de drogas comienzan a disminuir, porque hay un Proyecto Positivo trabajando por el Bien de l@s muchach@s, y un Programa que involucra a Adult@s trabajando por l@s muchach@s. Por eso nosotros hoy aquí ratificamos la vigencia y la pertinencia del Programa Scouts en la actualidad.

Es pertinente porque promueve los Valores necesarios para una Nicaragua Mejor; porque promueve y tiene un Compromiso de Lealtad con el País; porque trabaja por Valores de Unidad Familiar; porque trabaja por la Paz Social, por el Servicio a la Comunidad y a los Semejantes, y la Solidaridad.

Promovemos en l@s chic@s la elaboración de su propio Proyecto de Vida, basado en un Esquema de Valores, basado en nuestra Promesa y en nuestra Ley. Además, promovemos la Hermandad, y lo mejor de todo esto es que se logra en un Ambiente al Aire Libre, lúdico, divertido, y en contacto con la Naturaleza, haciendo realidad el concepto de Aprender-Haciendo, mientras l@s muchach@s se divierten en Actividades que realizan en sus propios Grupos Scouts, en sus Seisenas, en sus Patrullas Scouts, y en sus Unidades, tanto como Caminantes como Rovers.

Somos una Organización considerada de Interés Cultural y Educativa del País. En Nicaragua tenemos una Ley de Protección al Movimiento Scout que fue promulgada en el mes de Mayo de 1978, que está vigente y que el Estado de Nicaragua y la Asamblea Nacional la respaldan, y mediante la cual el Movimiento Scout se siente fortalecido y respaldado.

La Ley se llama “Ley de Protección al Movimiento Scout”, y en esa Ley se declara de Interés Cultural y Educativo al Programa Scouts en nuestro País, y reconoce a la Asociación de Scouts de Nicaragua como la Organización que ejecuta y desarrolla este Programa.

El día de hoy, al cumplirse nuestros Primeros 100 Años de trabajar por la Vida, como dice el Lema de nuestro Centenario y nuestro Logo colocado aquí: “100 Años educando para la Vida”, los Scouts de Nicaragua nos estamos comprometiendo, ante el Estado de Nicaragua, ante el Gobierno, ante sus Autoridades, ante nuestros Jóvenes, a ofrecer y a seguir promoviendo Ciudadanía, y a ofrecerles un País de mayores oportunidades, para crecer como habitantes de este Planeta. Que crezca en Amor a su Prójimo y en Servicio Solidario siendo ejemplares Mensajeros de la Paz.

Los Scouts tenemos un Proyecto Mundial, “Mensajeros de Paz”, que está presente también en Nicaragua, mediante el cual l@s Muchach@s, los Grupos Scouts, los Grupos de Jóvenes que se juntan, desarrollan Proyectos de Servicio a la Comunidad, y todos esos Proyectos están afiliados a este Programa Mundial que se llama “Mensajeros de Paz”.

Y queremos nosotr@s, los Scouts de Nicaragua, comprometernos a seguir impulsando y desarrollando ese Proyecto de Mensajeros de Paz, sobre todo en estos momentos en que la Paz del Mundo se ve amenazada. En momentos en que las malas decisiones de algunas Potencias ponen el riesgo de la Unidad misma.

Hacía una Anécdota el día de ayer en la Asamblea Nacional que creo vale la pena repetirla; una fotografía que a partir del fin de semana se ha hecho viral en las Redes Sociales; una fotografía tomada en Checoslovaquia el fin de semana.

Hubo una manifestación de Jóvenes neonazis, y alguien, no un fotógrafo profesional, tomó una fotografía de un joven neonazi de unos 30 años, rapado, con su chaqueta negra, lentes oscuros. Una fotografía donde está discutiendo y hablando con una muchacha de 16 años que está con su Uniforme y con su Pañoleta Scout.



Se hizo viral la fotografía, que posteriormente a partir de ayer se ha comenzado a conocer la historia de la fotografía. Y quien tomó la foto dice que, además de parecerle llamativo lo que vio, él escuchó parte del diálogo. Y el diálogo era que la Joven Scout le hacía ver, que los refugiados que están llegando a Europa tenían Derecho a su Vida; tenían Derecho a rehacer su Vida, y a buscar sitios donde trabajar y educar a sus hij@s.

Eso es lo que promueve y lo que siembra el Movimiento Scout en el Corazón y la Mente de cada un@ de nuestr@s Muchach@s: Solidaridad y Sentido de Valor por lo Humano y por lo Justo. Y lo hacemos con este Programa, divertido, desafiante, en contacto con la Naturaleza; creándole Habilidades al Joven de que puede y que tiene todas las capacidades para poder desarrollarse y ser lo que se propone, sin olvidarse de su Familia, del Amigo, del Compañero, incluso de quien no conoce pero que necesita una mano amiga, y necesita una ayuda.

Por eso, nosotros ratificamos: Más Scouts, Mejores Ciudadan@s. Por eso decimos que los Scouts aportamos y contribuimos a la construcción de un Mundo Mejor. Y el día de hoy, delante de tod@s nuestr@s Muchach@s, y con nuestr@s Muchach@s, decimos aquí que l@s Scouts de Nicaragua seguiremos trabajando con mucho Tesón, con mucha Fortaleza, creando Ciudadanía, fortaleciendo esos Valores, y contribuyendo a que l@s Muchach@s de una manera consciente participen en la construcción de una Nicaragua Mejor, de un Mundo Mejor.

¡Scouts de Nicaragua, Siempre Listos! Muchísimas gracias.

Los Scouts de Nicaragua somos Miembros de la Organización Mundial del Movimiento Scout desde el año 1942. El Movimiento Scout a Nivel Mundial tiene una Organización, una Estructura, hay una Organización Mundial del Movimiento Scout y estamos divididos en Subregiones en el Mundo; uno de ellos es la Región Interamericana a la cual nosotr@s pertenecemos.

En este momento la Oficina de los Scouts para toda América está ubicada en la Ciudad del Saber, en Panamá. Ese día nos acompaña nuestro Hermano Raúl Sánchez Vaca, él es mexicano y es el Director para América de la Oficina Mundial del Movimiento Scout, y yo le pido a Raúl que nos dirija algunas palabras.

Palabras de Raúl Sánchez Vaca

Director de la Oficina Mundial Scout

para la Región Interamericana

Buenas tardes a tod@s; buenas tardes, Señor Presidente; buenas tardes, Señora Vicepresidenta. No puedo ocultar la gran emoción que siento de estar hoy aquí, de poder compartir estos momentos de Celebración para los Scouts de Nicaragua.

Este es un día muy especial para tod@s l@s que estamos aquí. Es un día de una vez en la Vida, de celebrar 100 Años que se dicen fácil pero que representan el trabajo constante y fuerte de mucha gente.

Yo estoy seguro que, Aubrey Campbell talvez no imaginó cómo sería el Movimiento Scouts de Nicaragua 100 años adelante; pero nosotros sí podemos hacerlo hoy. Creo que nos podemos imaginar, hacer un viaje tod@s hacia el Futuro, e imaginar cómo será el Movimiento Scout de Nicaragua dentro de 100 años.

Seguramente el Mundo será muy distinto para aquel entonces, y seguramente much@s de nosotr@s ya no estaremos, pero podemos imaginar que lo que hagamos hoy servirá para que aquell@s Niñ@s y aquell@s Jóvenes que dentro de 100 años estarán festejando el Segundo Centenario del Movimiento Scout de Nicaragua, se sentirán sumamente satisfechos de haber hecho lo necesario para llegar hasta allí.

De ahí que es muy importante que tod@s nosotros pensemos que, día a día tenemos que esforzarnos por hacer lo correcto, por hacer bien las cosas, por vivir de acuerdo a los Valores que el Movimiento Scout nos enseña; de ser buen@s Ciudadan@s como nos recordaba Jorge. Porque, cada cosa que hagamos va a ayudar a construir un Mundo Mejor.

Estoy seguro que si nosotros nos proponemos eso, esa Meta a Futuro de ser 100 millones de Scouts en todo el Mundo, en todos estos Países en los que nos encontramos presentes se hará realidad. Pero para eso se requiere, primero, creer que esa Meta es posible; segundo, estar comprometidos con el Movimiento Scout, a seguir en él hasta el 2023; y la tercera cosa importante es invitar a más gente a que se una al Movimiento Scouts.

Creo yo que esta combinación, casi perfecta podríamos decir, del Movimiento Scout de Nicaragua, de un Joven que deseó convertirse en un Scout más, y de un adulto, el Pastor que aceptó el reto de convertirse en el Primer Adulto en el Movimiento Scout de Nicaragua, logró que lleguemos hoy aquí de esta manera:

Que muchos Países nos unamos a la Celebración de estos Primeros 100 Años, y que gracias a la labor de much@s Adult@s que han dado lo mejor de sí, que han puesto de su tiempo, de su talento, y también de su tesoro, para brindarse de manera voluntaria a l@s Adult@s, muchos de ellos hoy aquí, mucho de ellos que lo han hecho en el Pasado, muchos de ellos que hoy lo están haciendo, y much@s Jóvenes que están aquí y que seguramente en el Futuro, al convertirse en adultos, decidirán continuar en el Movimiento Scout para devolver un poco de lo mucho que se obtiene cuando uno es Niño.

Quiero, precisamente aprovechando esta oportunidad de dirigir un Mensaje, pedirles a tod@s es@s Voluntarios, que no detengan la marcha, que continúen, que brinden lo mejor de sí, día a día; y que gracias a ustedes, a este enorme Ejército de Voluntari@s es que el Movimiento Scouts sigue vivo.

Quiero agradecer la Invitación de estar hoy aquí con todos ustedes, y de ser parte de este Centenario. Creo que estamos guardando en nuestra Memoria este momento tan especial en un lugar tan hermoso y, sobre todo, teniendo gente tan especial entre nosotros.

Gracias por la Invitación. Tomen en cuenta, Scouts de Nicaragua, que la Región Interamericana está con ustedes, y que la Oficina Scout Mundial en todo momento está para apoyarlos.

Palabras de Jorge Katín

En este Centenario, hace exactamente un año, los Scouts de Nicaragua tenemos Asambleas, la Máxima Autoridad de los Scouts de Nicaragua es su Asamblea Nacional, en la cual participan con Derecho a Voz y Voto, Representantes de los Grupos Scouts.

El mes de Mayo del año pasado nos reunimos en años pares, para elegir Autoridades y aprobar Proyectos, Programas e Iniciativas para el desarrollo del Movimiento Scout.

En la última Asamblea desarrollada en el mes de Mayo del año 2016, la Asamblea Nacional ratificó la Dirección de su Consejo Nacional de crear una Orden para reconocer el esfuerzo, el papel y el rol jugado por muchos, ahora Adultos en el Movimiento Scout, para Antiguos Scouts, para Scouts Activos, y también para Personas o Instituciones que sin necesariamente haber vivido, o no han tenido la oportunidad de vivir el Movimiento Scout, han aportado no solamente al Movimiento Scout, sino también a la Juventud de Nicaragua.

De tal manera que se creó la Orden Centenario en tres Categorías: La Orden Centenario “Yoanca” para Scouts de Trayectoria, lo que nosotros llamamos Scouts Antiguos; la Orden Centenario “Nudo Scouts”, para aquellos Amigos de la Juventud, y que impulsan y respaldan el trabajo de la Juventud.

El día 21 de Abril, en Sesión Ordinaria del Consejo Scout Nacional, aprobó luego de un procedimiento de Propuestas a una Comisión de Reconocimientos, el Consejo Scout las revisó, las discutió, las analizó y las aprobó, y serán entregadas algunas de ellas a lo largo de estos días; sin embargo, durante este Acto se van a entregar algunas de esas Ordenes Centenario.

Le pido al Señor Presidente de la República, Antiguo Scout, Antiguo Miembro de la Asociación de Scouts de Nicaragua, y a la Vicepresidenta de la República, que nos acompañen enfrente, porque el Consejo de Scout Nacional en esa Sesión decidió otorgar al Señor Presidente de la República la Orden Centenario “Yoanca” como Antiguo Scout, y a nuestra Vicepresidenta de la República, la Orden Centenario “Nudo Scout”, por el trabajo y el apoyo que brinda a la Juventud de Nicaragua... Y fue Guía Scout.

Así que, les pido por favor, y que me acompañe la Secretaria del Consejo Scout Nacional enfrente. Le pido también a Raúl Sánchez Vaca que nos acompañe.

Hace 10 años, cuando el Movimiento Scout Mundial arribó a sus 100 Años de Fundación realizamos un Acto aquí en Managua, en el Parque Loma de Tiscapa, en el mes de Agosto, 1° de Agosto del año 2007.

Todos los Scouts del Mundo celebramos los 100 Años del Movimiento Scout a Nivel Mundial. Ese día le tomamos la Promesa al Presidente de la República entrante en ese momento; hizo y renovó su Promesa como Presidente Honorario de la Asociación de Scouts de Nicaragua.

El día de hoy le vamos a pedir a él, y a la Vicepresidenta, Antigua Guía Scout, que también renueven su Promesa Scout en este momento. Les pido que hagan nuestro Símbolo y nuestro Saludo Scouts, y repitan: “Prometo hacer todo cuanto de mí dependa, por amar a Dios, servir a mi País, trabajar por la Paz, y vivir fielmente la Ley Scout”.

Nuestra Secretaria del Consejo Scout Nacional Lissette Ruiz imponiendo la Orden Centenario “Nudo Scout” a la Vicepresidenta de la República. Su Certificado que la acredita como Poseedora de la Orden Centenario. La Orden dice: “Asociación de Scouts de Nicaragua otorga la Orden Centenario a Rosario Murillo, en reconocimiento al esfuerzo, trabajo y dedicación por el Desarrollo de la Juventud nicaragüense, y la continuidad de los Ideales más preciados de nuestros Fundadores que nos han hecho prevalecer en estos 100 Años de Fundación del Movimiento Scout de Nicaragua.

Dado en Managua a los 7 días del mes de Mayo del año 2017”. Y firma el Presidente de la Asociación. Igual el Certificado del Presidente Ortega.

Vamos a aprovechar que estamos aquí, y queremos que nos acompañen porque también el Consejo Scout, obviamente, aprobó de manera unánime el otorgamiento de la Orden Centenario para uno de los Forjadores del Escultismo Nacional, el Profesor Gustavo Wilson, la Orden “Yoanca” que le será impuesta en este momento. Le pido al Señor Presidente de la República que imponga la Medalla al Profesor y Hermano Scout Gustavo Wilson Bateman.

Finalmente, también el Consejo Scout Nacional otorgó la Condecoración Centenario “Nudo Scout” al Amigo Raúl Sánchez, Director de la Oficina Mundial para Interamérica. Y voy a tener el privilegio de imponerle la Orden a nuestro Hermano Raúl.

Tenemos Actividades todo el fin de semana; mañana Sábado, Scouts de todo el País vamos a estar realizando diferentes tipos de Actividades, juegos, aventuras, etc., en ese Espacio tan maravilloso que está en el Lago de Managua, en el Paseo Xolotlán, y en todos sus alrededores durante todo el día; en la noche vamos a tener un Festival Cultural Scout que va a ser realizado en la Loma de Tiscapa.

El día Domingo, al amanecer, vamos a renovar nuestra Promesa; vamos a tener un Acto Ecuménico con presencia de Pastores Moravos, Bautistas, y Católicos. Posteriormente vamos a tener una pequeña Caminata que va a terminar en la Plaza Scout aquí en el Paseo Tiscapa, y ahí se van a entregar Reconocimientos a Dirigentes Activos. Y el día Lunes tenemos una Fogata con est@s muchach@s Scouts que nos acompañan de la Fraternidad BP, a los cuales también se les va a entregar Reconocimientos.

Quisiera en este momento entregarle la palabra al Presidente de la República y Presidente Honorario de la Asociación de Scouts de Nicaragua, ahora Orden Centenario “Yoanca”, para que nos dirija su Mensaje.

Palabras de Daniel

Un siglo, un siglo no es nada, dicen... Pero cuánto se ha logrado hacer en favor de la Paz, de la Juventud, de la Naturaleza, de la Justicia, en ese tránsito de un siglo desde el Movimiento Scout en nuestro País. Y más allá, un ciclo de 10 años en el Movimiento Scout Mundial, en el Mundo.

Yo no puedo olvidar, quedó ahí grabado para siempre, mi vínculo con los Jóvenes y los Jóvenes vinculándonos a la Naturaleza, conociendo la Naturaleza, y utilizando también la Naturaleza. Utilizándola de forma racional, no depredando, sino cuidando el entorno en los bosques, donde de muchacho tuve esa experiencia fantástica de sentirme unido a otr@s muchach@s, y junto a la Naturaleza, que era estar como más cerca de Dios, ahí compartiendo, ahí aprendiendo.

Y aprendiendo desde Actividades elementales, como era instalar un Campamento. No allí, sentados, esperando a que nos instalaran el Campamento, sino todos participando, instalando el Campamento. No allí, sentados, esperando a que nos instalaran la cocina, sino todos juntos preparando el fuego, con la madera cortada allí mismo, cuidando de no dañar el bosque.

Todos allí, no sentados, para esperar los alimentos, sino que también aprendiendo a preparar los alimentos. Ahí mismo estábamos combatiendo el machismo, porque en aquellos Tiempos, imagínense, el Hombre cocinando... ¡No! Eso, el machismo, era una tarea que se le dejaba a la Mujer.

Todo eso aprendiéndolo ahí de muchachos... lavando nuestra ropa, y poniéndola a secar; porque en un Campamento lógicamente se suda, hay polvo, hay lluvia y ahí no hay quien te lave la ropa, o quien te seque la ropa. ¡Tenés que hacerlo vos! Muchachos Scouts de 12, 13, 14 años.

Recuerdo los Campamentos, y uno de los Campamentos más grandes fue allá en Valle Vernier... ¡Ahí estuvimos, ahí estuvimos en Valle Vernier! Y era una forma de integrarnos con la Naturaleza, manteniendo la limpieza en el Campamento. No podíamos permitir que nosotros, Muchachos Scouts, tiráramos sobre el campo los restos de comida, o la basura. El Campamento tenía que estar limpio, y en todo caso la basura había que enterrarla. Sabiendo utilizar el Agua, sabiendo utilizar los Recursos que nos da la Madre Naturaleza.

Un Siglo, y en estos Tiempos todo esto que practicábamos en los Campamentos y que siguen practicando ustedes, l@s más muchach@s, l@s Jóvenes, en los Campamentos, tenemos que hacer todo lo posible para que ese comportamiento de relación de Ser Humano con la Naturaleza, no sea solamente el comportamiento de los Scouts y de las Muchachas Guías, sino que sea un comportamiento que se traslade a todas las Familias nicaragüenses, a toda la Juventud nicaragüense, a todo el Pueblo nicaragüense.

Entonces tendremos un Futuro más Sano, más Saludable, de mayor Beneficio para tod@s, y estaremos contribuyendo también a la Salud entera del Planeta, hoy tan amenazado por lo que se conoce como el Calentamiento Global; y hoy tan amenazado por la basura que se multiplica, ya no solo en las Comunidades, en los Barrios, en las Comarcas, en los Caseríos, sino también en los Mares, ¡en los Mares! Ahí va la contaminación multiplicándose.

Pero no estamos solos en esa batalla, cada día hay más Conciencia, pero todavía falta más Conciencia; más Conciencia para contribuir a la Salud misma del que está tirando la basura, de la Familia del que está tirando la basura; de la Familia del que está contaminado. Es el primero en dañarse, él y su entorno.

O sea, tenemos que hacer más Conciencia, y ustedes lo están haciendo, practicándolo. Porque, cuando uno se incorpora al Movimiento Scout, realmente no se incorpora uno luego de un estudio donde se aprende que hay que hacer esto o lo otro; simplemente cae en la Vida Real, con una Práctica Saludable, Sana, Constructiva, de Beneficio para Tod@s.

Cuánto nos alegra estar aquí con ustedes, querid@s Niñ@s, Muchach@s, Jóvenes, Adult@s, Compañer@s Scouts de aquellos Tiempos que nos encontramos en esos Campamentos.

Cuánto nos alegra estar aquí con ustedes celebrando este Centenario, y bueno, con un Hermano al frente de este Movimiento Scout en Nicaragua, que es digno relevo de quienes han estado al frente del Movimiento Scout durante todos estos 100 años. Y acompañados del Representante de toda la Región, un Hermano de origen azteca, mexicano, que nos acompaña; de los Dirigentes que aquí presiden; de los Hermanos norteamericanos, dos Hermanos norteamericanos, quiero saludarlos nuevamente, fíjense... ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Y los Hermanos panameños. Y los Hermanos salvadoreños. Y los Hermanos de Taiwán, igualmente, bienvenidos todos a este Encuentro, a este Encuentro de Amor, de Fraternidad, de Solidaridad.

En este día, en esta tarde, tenemos aquí dos Acuerdos Presidenciales, un Acuerdo Presidencial que le voy a pedir a la Compañera Rosario que nos lo lea.

Palabras de Rosario

Buenas tardes a tod@s. Muchas felicitaciones en este Primer Centenario, y que sigan mucho más. Y que se consolide el Movimiento Scout en el Mundo como un Movimiento que contribuya, todos los días, a fortalecer la Paz a través de la Convivencia Armoniosa entre todos los Seres Vivos, incluyendo la Madre Tierra, la Madre Naturaleza.

Felicitaciones...! Y ahora vamos a dar lectura al Acuerdo que nuestro Presidente está suscribiendo el día de hoy, que confiere la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío al Movimiento Scout de Nicaragua. Ese és uno de los Acuerdos.

Hay un Acuerdo también con el que el Comandante Daniel quiere dar inicio a la entrega de Reconocimientos, y és el que otorga la Orden o la Medalla “Presidente

de la República” al querido Profesor Gustavo Wilson Bateman.

El Acuerdo dice que, Considerando nuestro Presidente :

Que el Profesor Gustavo Wilson Bateman, ingresó al Movimiento Scouts de Nicaragua desde el año 1926, siendo Miembro del Grupo Fundador de la Tropa Scouts Número Uno, Moravo de Bluefields, y dentro de su trayectoria fue Jefe de Grupo de Scouts a Nivel Nacional, así como Presidente de la Asociación de Scouts de Nicaragua.

1. Que el Profesor Gustavo Wilson Bateman, tiene más de 90 años dentro del Movimiento de Scouts de Nicaragua, quien con su Espíritu de Servicio y entrega durante su recorrido por esta Dis-ciplina, ha sido forjador de genera-ciones, promoviendo Valores de Amistad, Compañerismo y Respeto, lo que le ha merecido el reconocimiento de las nuevas generaciones de Scouts.

2. Que el Profesor Gustavo Wilson Bateman, nunca abandonó el Escultismo y ha sido un Educador de generaciones, razón por la cual se ha hecho merecedor de múltiples Reconocimientos que subrayan sus aportes a la Historia Académica, Eclesial, Social y Cultural de nuestra Nicaragua.

En uso de sus facultades el Presidente Acuerda :

Otorgar la Medalla “Presidente de la República” al Profesor Gustavo Wilson Bateman, Máximo Reconocimiento, esta Medalla, que se otorga a las Personas que se distinguen por sus Cualidades Personales, su Labor Educativa, su Vocación de Servicio en beneficio de generaciones, y por sus servicios prestados de esa manera a la Patria.

Se comunica el presente Acuerdo al Profesor Gustavo Wilson Bateman, y surte sus efectos a partir de esta fecha.

Dado en la Ciudad de Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua, el día 5 de Mayo del 2017. Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua.

Felicidades, Profesor, por este merecido Reconocimiento.

Con el Acuerdo Presidencial No. 57 de este Año 2017, el Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, Considerando :

1. Que el Movimiento Scouts en Nicaragua, se fundó en Mayo de 1907 en la Ciudad de Bluefields.

2. Que a lo largo de estos 100 años, han formado parte de este Movimiento más de 250,000 nicaragüenses, entre los que se destacan Presidentes de la República, Ministr@s, Diputad@s, Empresari@s, Militares, Maestr@s, Profesionales, Padres y Madres de Familia; siendo los Scouts una Organización Humanitaria, sin fines de lucro, de Interés Educativo y Cultural de la Nación, que constituyen una oportunidad para que l@s Jóvenes adquieran una serie de Habilidades para la Vida, ya que promueven entre sus Miembros Valores Patrióticos y Humanos, acorde con la Independencia Cultural, Identidad Nacional, la Universalidad de la Paz y Bienestar Mundial.

3. Que la Asociación de Scouts de Nicaragua promueve una Cultura de Paz, una Práctica diaria de Respeto a los Derechos Humanos, Solidaridad, Amor al Prójimo y Compromiso con la Patria y el Planeta. Son un Movimiento de Jóvenes y Adult@s comprometid@s de forma libre y voluntaria con un Modelo de Educación No Formal, Complementaria de la Familia y la Escuela; un Movimiento que procura el Desarrollo Integral y la Educación Permanente de l@s Jóvenes, estimulando su aprecio por el Mundo Natural y su Compromiso con la Integridad, o Integralidad del Medio Ambiente. Asimismo, propicia que Jóvenes y Adult@s compartan la tarea de crecimiento común en una Relación que fomente el Diálogo, la Comprensión y la Participación, a través de una Cultura que fortalece la Paz, a través, por supuesto, de animar la búsqueda y el Encuentro con Dios.

4. Que la Asociación de Scouts de Nicaragua, es una Organización Educativa que cada vez integra a más Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes de todos los Sectores Sociales, que es atractiva para l@s Adult@s, y que contribuye de manera efectiva a la construcción de un Mundo Mejor.

En uso de sus facultades el Presidente, Acuerda :

En el 150 Aniversario del Natalicio de Rubén Darío, y en Conmemoración del Centenario de la Asociación de Scouts de Nicaragua, otorgar la “Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío”, Máximo Galardón que Nicaragua confiere a quienes se distinguen en el ámbito de las Ciencias, las Artes, la Educación, la Investigación, la Comunicación, y la Cultura.

Y entregar la Medalla de la Orden y copia del presente Acuerdo Presidencial al Hermano Jorge Katin, Presidente de la Asociación de Scouts de Nicaragua, patentizándole el Reconocimiento, el Aprecio y el Afecto del Pueblo, del Estado y del Gobierno de nuestro País.

Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de esta fecha. Se publicará en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la Ciudad de Managua, Casa de Gobierno, el día cinco de Mayo del año 2017. Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua.

Palabras de Jorge Katín

Esto es de tod@s ustedes, de tod@s l@s que estamos aquí y l@s que no pudimos estar aquí, pero que son Scout Activos, Scout de Corazón, Scout por Siempre. Un aplauso matemático de 2 tiempos para tod@s los Scouts de Nicaragua.

Muchísimas gracias, Señor Presidente, Señora Vicepresidenta, por este Reconocimiento a los Scouts de Nicaragua.

Antes de culminar esta Actividad por los 100 Años del Movimiento Scout en Nicaragua, precisamente el relevo, lo que hablábamos, dos Jóvenes Scouts, Christopher Manzanares y la Joven Fátima Silva, van a leer una Proclama de los Jóvenes Scouts, un Compromiso para la Nueva Centuria.

Palabras de los Jóvenes Scouts

Christopher Manzanares y Fátima Silva

Señor Presidente de la República; Señora Vicepresidenta de la República; Estimados Miembros de nuestro Consejo Scout Nacional, Amigos, Hermanos y Hermanas Scouts, en el marco de esta Magna Celebración de los 100 Años de nuestro Movimiento Scout, los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de la Asociación Scout de Nicaragua, queremos este día, en primer lugar, agradecer el esfuerzo y la labor de todos y cada uno de los Voluntarios y Voluntarias que han entregado Alma, Vida y Corazón, dando de su tiempo y dedicación en la loable labor de entregar mejores Ciudadanos a cada una de las Comunidades en Nicaragua donde hay un Grupo Scout. Jamás el Movimiento hubiera llegado hasta aquí sin ustedes. Queremos que sepan que no ha sido en vano.

Hoy, los Scouts, Niños, Niñas y Jóvenes renovamos nuestro Compromiso con la Misión y Visión del Movimiento Scout, pero sobre todo, renovamos nuestro Compromiso con Nicaragua, con nuestra Sociedad. Nos comprometemos a vivir nuestra Ley y Promesa, y hacerla parte de nuestra Vida diaria; nos comprometemos a seguir trabajando por la Paz, y construir un Mundo Mejor, una Nicaragua Mejor.



Nos comprometemos a sumar cada día más Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes a nuestro Movimiento Scout; darnos a conocer y profundizar en quiénes somos y cómo damos respuestas a las necesidades inminentes de Valores en nuestra Sociedad, para así mejorar el Presente y enfrentar el Futuro con Esperanza y Valentía.

Renovamos nuestro Compromiso de seguir siendo Mensajeros de la Paz, Amantes de los Valores, Defensores de la Naturaleza, Respetuosos de los Derechos, Constructores de Futuro, Hacedores de Sueños, Agentes de Cambios en nuestra Comunidad, y a llevar la Esperanza del Movimiento Scout a cada rincón de nuestra Amada Nicaragua.

Eso vivimos cada día en nuestro Programa Scout, desde 1917 hasta hoy, y así será en la próxima Centuria.

¡Listos para Servir!

¡Más Scout, Mejores Ciudadanos!

¡Scout de Nicaragua, Siempre Listos!

¡Listos Siempre!



Palabras de Jorge Katín

Scouts, todos de pie, vamos a renovar nuestra Promesa Scout para cerrar este maravilloso Homenaje a los 100 Años del Escultismo en nuestro País. El Joven Scout Benjamín González, del Grupo 20 Kevin Ariel, va a dirigir la Renovación de la Promesa.

Palabras de Benjamín González

Saludo 1: Por mi Honor prometo hacer todo cuanto de mí dependa, amar a Dios, servir a mi País, trabajar por la Paz, y vivir fielmente la Ley Scout. Saludo 2...

Palabras de Jorge Katín

Démonos todos un Saludo Matemático de tres Tiempos, y al finalizar... ¡Vivan los Scouts!

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua, en Celebración del Centenario del Movimiento Scout en Nicaragua

5 de Mayo, del 2017

Cuánto Vigor ! Cuánta Vitalidad ! Cuánta Vida en este Centenario Scout, en este Acto Hermoso de Convivencia entre todas las Generaciones : Personas de más edad cronológica, porque el Corazón siempre és Joven, Niñ@s, Muchach@s, Maestr@s Emérit@s.

Esta és la Vida...! Esta capacidad de sintonizar, tantos y de tantos Orígenes Diversos, de tantas Edades o Tiempos distintos, alrededor de los Objetivos Sublimes de la Paz; de la Capacidad de Reunirnos, de Dialogar, de Aportar; de ser Solidari@s; de Amar la Patria, Amar la Naturaleza; cuidarla.

Cuántas Tareas, además, en estos otros Tiempos ! Hablaba con el Compañero Katín, y le decía : Cuánto pueden aportar los Scouts a la Prevención de Desastres; participar, complementar los esfuerzos que hacemos en las Escuelas... los Simulacros, los Ejercicios que se hacen mes a mes, cada tres meses.

Cuánto pueden hacer también ya en la Mitigación, a la hora de las Calamidades... Estar ahí. Porque se siente la Fuerza de la Vocación, de la Misión de Servicio. Servirle a la Patria, a la Comunidad, al País; y servir también, nutriéndonos en Valores y en Ideales que nos hacen Mejores Seres Humanos.

És una Felicidad y un Honor compartir este espacio, este día; pero además, compartir la Patria con esta Búsqueda; la Búsqueda de Valores que nos hagan, no sólo ser Mejores, sino sentirnos Mejores. Y desde esa sintonía, con los Mejores Valores y los más Altos Ideales, estar aportando a que en el Mundo entero Seamos y Vivamos Mejor. Porque entendamos que tod@s, tod@s l@s Seres Humanos tenemos que aportar cada día, desde la Solidaridad, a la Paz; desde la Fraternidad, a la Paz.

Valores Excelsos que nos hacen a nosotr@s l@s nicaragüenses sentirnos cada vez más Orgullos@s, de nuestro País, de nuestro Sentido de Nación, y de, yo no me canso de decirlo, ese Espíritu Formidable que nos identifica y que nos hace saber que, siendo Herman@s y viviendo como Herman@s, és que Vamos Adelante en esta Patria Libre, Linda... Patria de Tod@s !

Donde la Juventud, dispuesta al Compromiso, para que tod@s Seamos Mejores y para que Nicaragua sea Mejor, és la garantía de ese Futuro que, como decía hoy Katín... por supuesto que dentro de 100 Años no vamos a estar aquí, pero dentro de 100 años sí podemos estar, podrán estar recordando el Camino, el Legado y el aporte de tant@s Muchach@s, Mujeres, Hombres, Familias, que hemos puesto un granito de arena para que Nicaragua vaya siendo cada vez Mejor, en Amor a Dios, en Fé, en Cristianismo, en Solidaridad, y sobre todo con ese Espíritu de Familia que tenemos en nuestro País, gracias a Dios.

Muchas gracias, estamos a las puertas de un Fin de Semana de mucha Actividad, de mucha Celebración; y un Fin de Semana que nos lleva al Lunes, que és 8, y se celebra en Cuapa un Aniversario de la Aparición de la Virgen. Y nosotr@s, nuestro Gobierno va a estar presente ahí con varias Compañeras Ministras... la Ministra de Educación, la Ministra del Ambiente, la Ministra del FISE, el Fondo de Emergencia Social; la Ministra Martha Ruiz, de Acoyapa, Ministra de Defensa.

En fin, vamos a hacer presencia en esa Celebración de un Acontecimiento Eclesial importante, la Aparición de la Virgen de Cuapa, en el Santuario de Cuapa, Departamento de Chontales.

Gracias, Compañer@s. Que tod@s estemos bien, y que Dios y la Virgen nos sigan bendiciendo; y envolviendo, la Virgen, para nosotr@s l@s Católic@s, con su Manto. Mucha Protección, mucho Cariño, para tod@s.