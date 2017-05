Asamblea Nacional entrega Medalla de Honor a historiador Aldo Díaz Lacayo

Radio La Primerísima, 11 de mayo 2017

El historiador y ex diplomático Aldo Díaz Lacayo recibió este jueves a manos de la Asamblea Nacional la condecoración Medalla de Honor en Oro, la máxima distinción que otorga el parlamento a personalidades de nuestro país.

A la sesión especial del cuerpo legislativo asistieron el homenajeado y miembros de su familia, así como Marcela Pérez, embajadora de Nicaragua en Perú y viuda del fundador del FSLN, Comandante Tomás Borge.

Al acto también asistieron miembros de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, de la cual Díaz Lacayo es su vicepresidente desde hace 10 años.

En su discurso, Díaz Lacayo resaltó la historia de lucha del pueblo nicaragüense y la del General Augusto C. Sandino.

“Agradezco mucho la consideración de la Asamblea Nacional, agradezco a los compañeros diputados que hicieron la moción y la presentaron, agradezco sobre todo la distinción, no me lo esperaba y obviamente me emocionó mucho”, refirió Díaz Lacayo.

Remarcó que la historia y la cultura de una nación, son los pilares fundamentales de la identidad nacional, por tanto consideró que es un deber conocer la historia del país donde uno nace.

El escritor Jorge Eduardo Arellano, manifestó que para la academia es un honor y orgullo, que uno de sus miembros sea condecorado con la medalla máxima que otorga el parlamento a personalidades de nuestro país.

“Aldo no solamente ha vivido la historia de los últimos 40 años, sino también la ha escrito, la ha interpretado a la luz de su conocimientos y experiencias, así que nos sentimos felices de este reconocimiento. Así como hay fundadores de la historiografía de Nicaragua en el siglo XIX, así también hay forjadores de la historia contemporánea, Aldo Díaz Lacayo es uno de ellos”, valoró Arellano, secretario de la AGHN.

El sociólogo Orlando Núñez, calificó la decisión de la Asamblea Nacional, como un reconocimiento a la diplomacia de Nicaragua, a la labor profesional de Díaz Lacayo por su aporte a la historia del país.

“Aldo ha sido en la época contemporánea uno de los mejores intérpretes de la historia de Nicaragua y de América Latina, porque la historia es una memoria que siempre ha sido ideologizada, una memoria que ha sido muchas veces olvidada, entonces al rescatar la memoria e interpretarla de acuerdo a los intereses de la nación, es un reconocimiento de algunos historiadores y ese es Aldo Díaz Lacayo”, puntualizó Núñez.

Aldo Díaz Lacayo nació en Managua, en 1936 y durante su larga vida ha sido librero, editor, investigador, escritor, historiador y diplomático, habiendo sido embajador de Nicaragua en Brasil durante la década de los años 80 del siglo pasado, e incluso representante de Nicaragua ante la ONU al regreso del FSLN al poder en 2007, puesto al que tuvo que declinar por razones de salud.

A su militancia revolucionaria en los días más duros de la lucha antisomocista se unen su profundo conocimiento sobre la historia de nuestro país, especialmente de la lucha sandinista, y su constante esfuerzo por difundirlo entre las jóvenes generaciones.