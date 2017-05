Nicaragua, mon amour

Apuleyo Soto *, 13 de mayo 2017



No la he pisado aún, y ya la amo. Digo Nicaragua, y se me agolpan lagos, volcanes y poetas en la memoria escolar. Es un pueblo cálido, bendito, multiétnico y pluricultural. Ha llegado a España su Ministra de Turismo, Anasha Campbell, una joven negra rotunda de perfecta dicción castellana, y nos ha embelesado a más de medio centenar de escritores y periodistas, que no hemos tenido más remedio que rendirnos a sus encantos y a los encantos del país centroamericano que nos dibujaba. Con seis millones de habitantes, sin apenas paro, con una inefable riqueza natural y monumental histórica abrazada por el océano Pacífico y el mar Caribe, su Gobierno - el más seguro de América - presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quiere estrechar lazos con España, de la que se sienten orgullosos por su tradición y por su ayuda actual en toda suerte de intercambios: económicos, sociales, culturales, jurídicos, universitarios, viajeros y artísticos, para los que la Embajada, de sus cultos representantes, Carlos Midence y Milagros Urbina, trabajan sin descanso, reuniéndose y firmando conciertos con los organismos y ministerios, como Educación y Deportes, Industria, Agricultura, Pesca y Medioambiente, etc, etc, a fin de mejorar las estructuras comerciales y las infraestructuras viarias con las últimas tecnologías de la información y la comunicación.

En nuestra Nicaragua - insiste la ministra - se van a sentir como en su propia casa española, tal es la hospitalidad y amabilidad de la gente. Por lo que nos cuenta, celebran las fiestas de sus santos patronos con fastuosidad religiosa y danzas regionales en todos los departamentos en que se estructura el país, especialmente en su capital, o en León, Nueva Segovia, Madrid, etc, pero también en los pequeños pueblos. San Jerónimo es uno de los más importantes. Y la Virgen María ni le digo, concluye.

De otra parte, se organizan numerosos y frecuentes recitales de Poesía, algunos de ellos de renombre internacional. No en vano es la patria de Rubén Darío, Pablo Antonio Cuadra, Salomón de la Selva, Carlos Martínez Rivas, entre tantos, merecidamente conocidos y traducidos a distintos idiomas. Me apuntaré para los próximos encuentros, ya que el propio Embajador Carlos Midence es un fino escritor y ensayista, y está muy en contacto con editores, periodistas, empresarios, asimismo con mi editor el presidente de Sial Pigmalión y Presidente del Pen Club español.

Preguntada la Ministra de Turismo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua sobre la existencia de Cronistas Oficiales que den fe y dejen constancia de los progresos de la nación, nos afirmó rotundamente:

Sí, claro, y sería muy conveniente hermanarse con ellos, como sé que lo estáis con los mexicanos en la RAECO. Por usted mismo ya le hago un llamamiento para acercarnos, que resultará beneficioso para ambos, pues compartimos una gran historia común.

La reunión finalizó con un cuadro de baile de su danza típica, la marimba, que nos asombró por su ritmo y su vestuario, y una degustación de su exquisita, única y variada gastronomía y de sus productos más exportados como su café y su famoso ron, que es, créanselo, una auténtica bebida medicinal.

Madrid, Mayo del 2017