ROSARIO : Acuerdan inspecciones cotidianas de todos los mercados del país para facilitar prevención de incendios

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

16 de Mayo del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy martes 16 de Mayo... Aquí estamos, dándole gracias a Dios por la Vida, y saludándoles a tod@s con Cariño y Compromiso, de parte de nuestro Comandante Daniel, nuestro Presidente, y de tod@s nosotr@s su Equipo de Trabajo.

Empezamos el día con unas buenas y otras no tan buenas. La buena és, que ayer se hizo la Asamblea con l@s Comerciantes afectad@s por el incendio en el Mercado Oriental. Aquí tengo el Reporte del Doctor Guillermo González, el Reporte del Compañero Fidel Moreno.

Participaron casi 500 Comerciantes; me comentaba Fidel ayer que porque el Local era pequeño no entraron más Compañer@s. Hubo presencia del Liderazgo de l@s Comerciantes de todo el Mercado, no sólo de l@s afectad@s por el incendio y, tomamos Acuerdos, en un Clima tranquilo, de Diálogo, Consensos, buscando soluciones. Eso és lo que tenemos que hacer ante cada problema.

Y a qué llegamos...? Llegamos, en primer lugar, a constatar, a confirmar que tenemos que trabajar tod@s junt@s para mantener abiertos los accesos en el Mercado, de manera que puedan entrar también las Personas que van a hacer sus mandados o

sus compras, y las Instituciones encargadas de preservar la Seguridad, el Orden, y atender percances como estos, para que no se propaguen, para que no sean desgracias mayores, tragedias verdaderas.

Ese és un Acuerdo importantísimo, lograr que tod@s coincidamos en que hay que mantener abiertas, accesibles todas las vías, para el ingreso de las Personas que acuden a los Mercados, y para enfrentar este tipo de Calamidades.

Incluso, nuestro Comandante Daniel dio Instrucciones de que estas inspecciones que van a hacer para garantizar estos accesos a las Unidades de Bomberos, el Ministerio de Gobernación, las Asociaciones de Bomberos, y nuestra Policía Nacional, tienen que hacerse no sólo en el Mercado Oriental, sino en todos los Mercados del País.

Así que tenemos un Plan que vamos a dar a conocer el día de mañana, para garantizar inspecciones cotidianas en todos los Mercados del País, de manera que tengamos acceso para las Personas que trabajan o visitan los Mercados para hacer sus compras, sus diligencias, y acceso para las Unidades de Emergencia, tanto de nuestra Policía, como de Bomberos, o de todas las Entidades que tenemos que trabajar para proteger la Vida en los Mercados de nuestro País.

También se discutieron otros problemas que tenemos. Lo bueno és que estas Asambleas sirven para hablar de los problemas que sentimos o tenemos y que podemos resolver tod@s junt@s.

Asimismo, la Alcaldía de Managua informó el Acuerdo de proceder de inmediato a la limpieza y reconstrucción del Galerón que se quemó. Esto és de inmediato, y lo asume la Alcaldía de Managua.

También trabajar un Plan que nos está haciendo llegar, son financiamientos en el Programa Usura Cero, en el Modelo Solidario, con 6 meses de gracia, y los intereses dependen de la Persona, de la capacidad del Comerciante... Intereses mínimos, para que l@s Compañer@s puedan retomar el Trabajo, y retomar su Vida.

Luego, l@s Comerciantes, esto és muy importante también, pidieron continuar con la legalización del Servicio de Energía. Ell@s mism@s están clar@s que hay que combatir las conexiones ilegales para que no se provoquen este tipo de percances, de tragedias. Y sobre todo saben que tod@s salimos ganando, porque, al garantizar un servicio legal no vamos a tener conexiones “hechizas”, como decimos en buen nicaragüense; conexiones no adecuadas que producen este tipo de siniestros.

Ya la Policía hizo también su presentación de resultados de la investigación alrededor de las causas de este siniestro, y presentó a las personas que considera que tienen responsabilidad. Eso lo acaba de detallar el Comisionado General Francisco Díaz.

El Acuerdo de trabajar en el ordenamiento y liberación de las rutas de acceso a todos los Mercados és básico, és básico para asegurar que tengamos protegidos esos espacios de concentración de las Familias nicaragüenses, un@s trabajando, y otr@s comprando.

Por eso decíamos : “una buena...” Esa és la buena ! Ahora, una no tan buena. A las 3:12 nos llamó el Doctor González, el Compañero Luis Cañas, el Compañero Fidel, estaba empezando un incendio en el Mercado Roberto Huembes, en la parte de la Terminal de Buses, parte Norte, Plaza Ana María. Ocho tramos se quemaron...! Abarrotes, ropa, cosméticos, aceites comestibles. Gracias a Dios no hubo afectación a la Vida.

Y cuál fue la ventaja en esta incidencia ? Que estaban despejados los accesos. Imagínense que cuando los accesos están despejados son 30 minutos para responder y resolver, para controlar un evento como este. En 30 minutos, a las 3:40 estaba controlado, apagado, el incendio. Tuvimos acceso rápido y los Hidrantes tenían agua. Gracias a Dios que esto fue de madrugada.

Se dispusieron, aquí tenemos el total de Compañer@s que participaron : De la Alcaldía de Managua, 40 Compañer@s; de los Bomberos, 40 Compañer@s de la Dirección Unificada; Policía Nacional, 60 Compañer@s. El Comisionado General Díaz me llamó a las 3:15 de la madrugada y se desplazó inmediatamente para el punto. Tod@s estuvimos ahí atendiendo esta emergencia, y resolviéndola en 30 minutos. Esa és la eficacia del Trabajo bien coordinado.

Así servimos, así tratamos de servirles, con lo mejor de nosotr@s mism@s, a las Familias nicaragüenses, en todo momento, a cualquier hora ! Ese és el Buen Gobierno; el Gobierno que trabaja con Amor Cristiano, Ideales Socialistas, y la Solidaridad en alto, en todo momento.

Estamos además trabajando para agregar a est@s Herman@s Comerciantes a los Programas, o el Programa que se está planteando para créditos que les permitan retomar su trabajo en el menor tiempo posible.

Así que son Buenas Nuevas, y otras no tan buenas; pero lo importante es que, trabajamos bien y lo hacemos para servirles a ustedes, querid@s Compañer@s, con lo mejor de nuestra voluntad, y en elevado Compromiso.

Tenemos el Reporte de nuestra Policía, gracias a Dios no hubo homicidios, ni fallecid@s por accidentes de tránsito. Sí falleció una persona por caída a precipicio en San Juan del Río Coco, Comunidad San Antonio Abajo. Nieves de Jesús Álvarez Talavera, de 69 años, cayó a un precipicio cuando cortaba plátanos en su propiedad.

Aquí estoy viendo otro Reporte de nuestra Policía : La Policía movilizó 200 Fuerzas Policiales anoche, en la madrugada. No fueron 60. Son 200 Compañer@s de la Policía, para garantizar la regulación del tránsito, el acordonamiento de la Zona, esto és en el Roberto Huembes, apoyar a los Bomberos, evitar saqueos... O sea, un Operativo completo !

Así que, Compañer@s, démosle gracias a Dios que tenemos esta Policía, este Ejército, este Ministerio de Gobernación, estas Asociaciones, o esta Unificación de los Bomberos de nuestro País que nos ha permitido avanzar; Alcaldías al servicio de las Familias nicaragüenses, y con la Voluntad y el Compromiso de atender, de servir, en cualquier momento.

Compañer@s, también queremos informarles que la Delegación de Bielorrusia que está trabajando con nosotr@s para llegar a Acuerdos Financieros y Comerciales que vamos a presentar a partir de mañana miércoles, está compuesta por Representantes del Banco de Desarrollo, Representantes de la Empresa MAZ, que fabrica autobuses y camiones de carga; tractores agrícolas la Empresa MTZ, y AMKADOR, que fabrica también tractores y maquinaria de construcción. Los Compañeros se encuentran trabajando con una Delegación designada por nuestro Presidente, para llegar a los mejores Acuerdos posibles para consolidar la Cooperación Bielorrusia-Nicaragua, Nicaragua-Bielorrusia.

Tenemos aquí también, España... Sale nuestro Ministro de Industria y Comercio, Compañero Orlando Solórzano, a una visita combinada con PRONicaragua, y también el Sector Privado. La visita tiene como objetivo dar a conocer todas las oportunidades que hay en nuestro País, para la Inversión, para el Comercio; firmar Acuerdos de Cooperación, y entrevistarnos con todos los Actores de la Actividad Comercial y los Intercambios Comerciales entre España y los Países de Nuestramérica.



Así que, el Ministro Solórzano saldrá de nuestro País el día de mañana para estar iniciando su trabajo el 19, en España, recibido y atendido por nuestro Embajador, el Compañero Carlos Midence, quien ha organizado junto a PRONicaragua, el Compañero Laureano, y el mismo Orlando, toda esta visita.

Desde Finlandia nos escribe el Embajador José Ricardo Alvarado, reconociendo el éxito de la Misión Público-Privada de INTURISMO y Empresarios, Representantes del Modelo de Alianzas en nuestro País... Éxito que nosotr@s agradecemos a Dios, porque nos permite trabajar junt@s, para que tod@s junt@s también avancemos y prosperemos.

Tenemos el Centenario del Club de Fútbol Cacique Diriangén en Diriamba... Nuestras felicitaciones ! Un amplio Programa de Celebración que nos ha remitido nuestro Compañero Bosco Castillo y la Compañera Justa Pérez, que están delegad@s para atender la IV Región.

Tenemos, igualmente, a l@s Jóvenes Comunicadores realizando diferentes Campañas en distintas Plataformas Virtuales; al Movimiento Deportivo Alexis Argüello de Juventud en los Parques Municipales desarrollando Encuentros Deportivos, y una cantidad de Actividades de la FES, conmemorando a nuestro General de Hombres y Mujeres Libres en el 122 Aniversario Natal.

A la Promotoría Solidaria y al Movimiento Cultural Leonel Rugama, todos desplegados en todo el País, dándole gracias a Dios, por la Vida, por el Amor, por la Paz... La Paz que és fundamento de todo lo que hacemos; la Paz que nos sostiene, la Paz que Dios derrama sobre nuestro País, y que debemos cuidar como Tesoro Patrimonial.

El Ministerio de Salud realizando Jornada de Atención casa por casa en Niquinohomo.

Desde el Ministerio de Educación se realizó hoy el Ejercicio IV de este año, de Salvaguarda o Protección de la Vida, con la participación de casi 900,000 Estudiantes, preparándonos, capacitándonos, para estar list@s frente a cualquier Emergencia.

Ampliación y rehabilitación del Centro Educativo Diriangén, de Pantasma, Jinotega, que mejora condiciones para 411 Estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria. Y tenemos el Mega-Ajedrez que se va a realizar este jueves 18 de Mayo en la Plaza de la Revolución; 1,400 Estudiantes participando en ese Mega-Ajedrez con el que honramos a nuestro General de Hombres y Mujeres Libres. También tenemos Congresos Municipales de Educación Multigrado, para Aprender, Emprender y Prosperar desde el Estudio.

Ayer mencionábamos que al Primer Corte Evaluativo tenemos a nuestr@s Estudiantes con el 99% de permanencia, y que además, el 88.2% aprobaron todas las Asignaturas. Vamos a hacer llegar a través de los Medios los gráficos y los datos que nos hace llegar el Compañero Salvador Vanegas desde el Ministerio de Educación.

La Compañera Loyda Barreda nos reporta que hemos avanzado en Mesas de Trabajo con Centros de Educación y Capacitación Técnica Privados; que va a tener el Segundo Encuentro para unir Estrategias que nos permitan articularnos con los Sectores Productivos y Emprendedores, para compartir experiencias, lecciones aprendidas, y sobre todo Buenas Prácticas, para seguirlas desarrollando.

El Ministerio de la Economía Familiar inaugura un patio de secado para Café en El Cuá, Jinotega. Y luego, Chontales y Río San Juan visitan Zelaya Central... Cooperativas Productoras, Agroindustriales, Proveedores de materia prima de Cacao y Lácteos, Emprendedores, estarán visitando Zelaya Central este fin de semana.

Estamos entregando Reconocimientos a Madres Trabajadoras, Emprendedoras, en todo el País.

Usura Cero entrega Créditos a 2,488 Protagonistas que se han organizado en 736 Grupos Solidarios, en 88 Municipios de nuestro País.

El Compañero Ovidio Reyes está presidiendo Reuniones el día de hoy, para realizar la Consulta Final con los Sectores Productivos alrededor de las Proyecciones para este año, que ell@s mism@s entregaron. El día de hoy se procederá a la firma de esas Metas que se han planteado los distintos Sectores Productivos, para en los próximos días presentar públicamente ese Plan Nacional de Producción 2017.

Luego tenemos Foro de Turismo Gastronómico realizándose hoy, no dice adónde, pero sí és una Actividad del INTUR, y está congregando a 300 Protagonistas de los Departamentos y las Regiones Autónomas.

El Compañero Amadeo Santana nos reporta datos que son muy importantes sobre la evolución de la Infraestructura Vial en el Período 2007-2016 : En el Año 2007, al iniciar la Gestión nuestro Gobierno se contaba con una Red Vial de 20,332 kilómetros, de los cuales 2,044 correspondían a la Red Vial pavimentada con un 70% en mala condición; luego, en este año que pasó, 2016, registramos ya una Red Vial Nacional de 24,335 kilómetros distribuidos de la siguiente forma : 4,113 kilómetros pavimentados, son Carreteras pavimentadas; 2,480 de asfalto, 1,436 de adoquín, y 198 de concreto hidráulico.

Vamos a quedarnos por hoy con ese dato, porque cuando uno recibe demasiadas cifras no retiene. Ese és el dato que vamos a dar el día hoy : Encontramos 20,332 kilómetros cuadrados, y ahora tenemos 24,335, además de una cantidad de nuevos Proyectos en desarrollo. Mañana vamos a continuar con la Presentación de este Informe.

Energía Eléctrica inaugurándose hoy... 355 Herman@s, en el Municipio de Teustepe, donde la inversión és de más de 2 millones de córdobas de nuestro Programa Nacional. Así cumple nuestro Comandante Daniel los Compromisos de este Gobierno Cristiano, Socialista y Solidario, con la mejoría en la Vida de las Familias nicaragüenses.

Dos sismos en nuestro Territorio : Masachapa y Casares, todos en el Océano Pacífico, dice aquí nuestro Reporte. Estos dos sismos que tuvimos pertenecen a la Zona de Subducción o nuestras Costas : Masachapa y Casares.

Dice INETER que vamos a seguir con las bajas presiones... Habrá lluvias ! És probable que haya lluvias. Tenemos algunas afectaciones incluso en Madriz y en algunas Zonas donde l@s Estudiantes no han ido a la Escuela porque no ha sido seguro el tránsito hacia los Centros Escolares. Esperamos para el día de hoy más lluvia, y también dicen el día de mañana... Ojalá así sea !

122 Aniversario de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, inaugurando la Alcaldía de Managua 3 cuadras de recarpeteo asfáltico en el Barrio Venezuela, Distrito IV, y Cancha Multiusos en el Barrio Domitila Lugo, también Distrito IV de Managua. El Sábado 20 vamos a inaugurar un Proyecto de Mejoramiento y Drenaje Pluvial para atender un punto crítico en el Barrio René Polanco, del Distrito V.

Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía... Hay bastante trabajo, y luego estas Emergencias que están surgiendo que, gracias a Dios, podemos atenderlas con eficacia, y en coordinación. Y les servimos a ustedes, como decíamos, no nos cansamos de decirlo, con toda la disposición, el ánimo y, sobre todo, el reconocimiento de que somos Servidor@s de Ustedes, y estamos aquí para hacerlo de la mejor manera, especialmente con la Voluntad y el Compromiso en alto.

Nuestro Comandante Daniel saluda a todas las Familias nicaragüenses... A cada Hogar, a cada Familia, a cada Mujer, a cada Madre en este Mes de las Madres, a cada Varón, a cada Joven, a cada Abuelit@, les saluda y les saludamos, con Amor, con Cariño, con la Voluntad, y reiteramos el Compromiso de seguir tod@s junt@s, en AMORANICARAGUA, Siempre Más Allá, Cambiando Nicaragua, para Bien, para Mejor, y haciéndolo en Fé, Familia y Comunidad.

Muchas gracias... Si no hay nada especial será mañana a la misma hora, si Dios lo permite. Que tod@s estemos bien ! Gracias.