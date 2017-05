Fondo Nórdico de Desarrollo destaca gira a Finlandia de misión público-privada nicaragüense

Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 17 de mayo 2017

El portal del Fondo Nórdico de Desarrollo (FND), en una nota de prensa, destacó la gira de la misión público-privada nicaragüense encabezada por la compañera Anasha Campbell, ministra de Turismo, e integrada además por los empresarios Enrique Zamora, director del Grupo Lafise, Sandra Amador, de Nicarao Tours, y Petri Jaakkola, de Jaakkola Tours, funcionarios de la Embajada de Nicaragua y ejecutivos de la compañía Branding Latin America.

La nota “Visit by Nicaraguan Tourism Minister to NDF" (Visita de la ministra de Turismo de Nicaragua al FND ), se refiere al encuentro sostenido por la delegación con Pasi Hellman, director general del FND, Per Lagerstedt y Aage Jørgensen, gerentes de programas, para discutir posibilidades de colaboración en el área de turismo.

De acuerdo con información suministrada por la organización nórdica a la ministra Campbell y su delegación, la cooperación del FND para proyectos de desarrollo en nuestro país y en la región (período 2011-2017) asciende a 62.2 millones de euros. Los sectores apoyados incluyen eficiencia energética, electrificación sostenible, biogas, protección de la infraestructura contra el cambio climático, gestión del riesgo de desastres, entre otros.

El FND es una institución multilateral de financiamiento para el desarrollo, perteneciente a los países nórdicos, con sede en Helsinki. Los logros del Gobierno de Nicaragua en el cambio de matriz energética a fuentes renovables han sido calificados por ejecutivos de dicha organización como impresionantes.