Exhibición en Escocia en base a libro sobre familia de La Concha en la época de Somoza

Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 19 de mayo 2017

Exhibición “Mi Casa es su Casa” organizada por la artista Fiona Macintosh, en el Centro de Arte de Harbour de la ciudad de Glasgow.

La Exhibición, inaugurada simbólicamente el 11 de Mayo, mes de la madre nicaragüense y del nacimiento del General Sandino, permanecerá abierta hasta el 3 de Julio, consiste en una muestra colectiva de dibujos e impresiones de los Estudiantes de la Academia San Mateo de Glasgow, inspiradas en el libro de Macintosh “Rosa de la Pradera Salvaje, la Historia de una Familia Nicaragüense" (Rosa of the Wild Grass, The Story of a Nicaraguan Family)

Artsista y escritora Fiona MacIntosh

Del libro, Noam Chomsky ha dicho: “Un cuento fascinante, conmovedor, sensitivo (a poignant, gripping, sensitive tale)”. Relata la historia verdadera de una familia nicaragüense de La Concha, contada por Rosa, su madre María y familiares, que muestra el espíritu combativo de los días oscuros de la dictadura Somocista y sentido de comunidad que alimentaron la Revolución Sandinista y sus transformaciones sociales.