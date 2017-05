ROSARIO : "Las Madres somos las que tenemos la Responsabilidad honrosa, el Deber de mantener a nuestras Familias, unidas en Valores, unidas en Fé"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodíade Multinoticias Canal 4

22 de Mayo del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de esta nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre !

Hoy és Lunes 22 de Mayo... Tuvimos un fin de semana espléndido, gracias a Dios, con mucha Alegría ! Y queremos empezar por felicitar a Monseñor Fortunatus Nwachukwu, Nuncio Apostólico de Su Santidad en nuestro País, quien como Decano del Cuerpo Diplomático se ha caracterizado por promover exitosamente ese Encuentro de Amistad y Unidad de los Pueblos del Mundo, que conocemos como el Festival Diplomático.

Cada año se suman Misiones y Países, y este año llegaron a 24; otros Países que no tuvieron stand, estuvieron ahí representados de otras maneras.

Fue un Evento que se caracterizó por la Alegría, la Música, la Cultura. Estuvieron l@s muchach@s del Movimiento Cultural Leonel Rugama también, con las Comparsas y las parejas amenizando el Evento... Danza nicaragüense, Música nicaragüense; Danza, Música y Gastronomía de los Pueblos del Mundo que tienen Representaciones Diplomáticas en nuestro País.

Entonces, para nosotr@s és un motivo de orgullo el que se pueda realizar esta Actividad de manera tan exitosa, con tanta concurrencia, y tod@s unid@s alrededor de la búsqueda de la Paz en el Mundo. Y muchísimas gracias al Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico, Monseñor Fortunatus, que una vez más se luce con este Evento de Amistad y Unidad de los Pueblos a través de la Cultura y la Gastronomía.

Otra buena noticia és el Comunicado que ha preparado la Ministra del Trabajo para hacer saber que el día 30 de Mayo, por Instrucciones de nuestro Comandante Daniel, se declara Asueto con goce de Salario para l@s Trabajador@s del Sector Público, por celebrarse el Día de las Madres Nicaragüenses.

Así es que, vamos a estar con nuestras Mamás, también visitando los Campos Santos para aquellas Familias que tienen a su Mamá en otro Plano de Vida... Vamos a estar junt@s, en Familia, celebrando el Amor, la Unidad, el Respeto, y celebrando a las Madres como Corazón de nuestra Cultura de Valores, nuestra Cultura Familiar, que ellas se especializan en saber trasladar de una generación a otra.



Las Madres somos las que tenemos la Responsabilidad honrosa, el Deber de mantener a nuestras Familias, unidas en Valores, unidas en Fé, y unidas con la Esperanza de un Futuro cada vez mejor para tod@s.

Tenemos también, Compañer@s, la información de las Celebraciones que se dieron en Managua y en otros Departamentos... Cantidad de Actividades Deportivas exitosas; Actividades Culturales en la Plaza de la Revolución que se está convirtiendo los fines de semana en un Parque de la Expresión Artística.

Y en fin, en todas partes, Festivales, Ferias, dándole gracias a Dios por la Vida, dándole gracias a Dios por la Seguridad, la Tranquilidad y la Armonía que hay en nuestra Nicaragua; construyendo la Paz, edificando la Paz, reafirmando la Paz, todos los días !

Tenemos también el Reporte Sismológico : 3 en nuestro Territorio el fin de semana, en Corinto y Boca de Padre Ramos.... Pocos sismos !

Esta mañana nos llamó el Secretario Político de Chinandega, el Compañero “Chemaya”, nos informó que caía ceniza y que no sabían de cuál Volcán, si el Telica, si el San Cristóbal, emanaba las cenizas. INETER concluye que no és ninguno de los Volcanes, porque están en su actividad normal; que és más bien la Caña.

Es decir, parece ser la Zafra, la Caña... Yo realmente no sé, pero és lo que me acaban de transmitir, y estamos tranquilizando a las Familias de Chinandega, diciéndoles que no és de origen volcánico esa broza o ceniza que está cayendo sobre la Ciudad, pero vamos a seguir investigando.

También los Ejercicios Municipales de Protección de la Vida que se realizarán el viernes 26 de Mayo. Las Sabanas, Posoltega, Somotillo, Santa Rosa del Peñón, San Rafael del Sur, Nandaime, Catarina, Moyogalpa, San Jorge, Wiwilí de Jinotega, San Ramón, San Carlos, y Desembocadura de Río Grande, están convocados, las Familias estamos convocadas a participar de este Ejercicio Municipal que particulariza los escenarios de riesgo de acuerdo a lo que encontramos, lo que tenemos en cada Municipio.



Nos invitamos a participar para aprender a protegernos mejor; e invitamos a los Pastores, a los Sacerdotes, a ayudarnos a convocarnos tod@s, para participar con responsabilidad en la protección de nuestra Vida.

Tenemos aquí a INETER hablando de la primera Onda Tropical de la temporada que transitó por nuestro País el fin de semana, y tenemos lluvias fuertes en 24 Municipios, moderadas en otros 20, y débiles en casi todo el resto del País. La temperatura está más fresca.

El SINAPRED nos informa que el Doctor Guillermo González participa en la V Reunión de la Plataforma Global 2017 para la Reducción del Riesgo de Desastres, representando a nuestro Gobierno. Esto és en México.

Accidentes de la Semana, 720 : 10 con Conductores en estado de ebriedad, 671 con daños materiales, 49 con víctimas, 7 Personas fallecidas, desgraciadamente, y 47 lesionad@s. Se aplicaron casi 7,000 multas y se suspendieron 52 Licencias.



También tenemos, el fin de semana en particular, 4 Hermanos fallecidos : 2 en accidentes de tránsito, y 2 personas por descarga eléctrica : En el Caribe Sur, Bluefields, Comarca El Caño Negro; y en Granada, contiguo a la Iglesia Hosanna, Kilómetro 44, Carretera Granada a Masaya; por un rayo, cuando realizaba trabajos topográficos. Nuestro Abrazo a las Familias de todos estos Hermanos fallecidos.

Tenemos aquí también los Planes que están ejecutándose para proteger los Mercados. Seguimos encontrando los accesos bloqueados y las conexiones irregulares que nos pueden producir Calamidades, y vamos a seguir insistiendo y trabajando todo esto, persuadiéndonos, para llegar a Compromisos y a Consensos sobre los Planes que debemos desarrollar para protegernos mejor.

Tenemos aquí dos Iniciativas hermosas : Una és del Compañero Ramón Rodríguez, Director del Teatro Rubén Darío y de la Camerata Bach, quien como Coordinador del Proyecto Orquestas y Coros Estudiantiles de Nicaragua viajó a la Costa Caribe Sur y después de haber escuchado el potencial, de haber visto entusiasmado el potencial de l@s Niñ@s de los Coros Religiosos que se unen para la Convivencia Espiritual con canciones del género Góspel, está organizando un gran Concierto para saludar a las Madres de Nicaragua, y de la Costa Caribe Sur... “Dios y las Voces Ocultas de la Costa Caribe”, con la participación de 24 Niñ@s y Adolescentes y acompañamiento de la Camerata Bach y la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío.

Esto va a ser el próximo 24, y vamos a estar pendientes para grabar y transmitir este Concierto por el Canal 6, el Canal 13; una Idea única del Compañero Ramón Rodríguez que está encontrando, o descubriendo, o re-descubriendo los Talentos Musicales que tenemos en nuestra Nicaragua con este Programa también muy singular.

Así es que estamos comprometid@s a transmitir, y estamos comprometidos también con l@s muchach@s del Movimiento Leonel Rugama a acompañar este Concierto.

Tenemos a la Compañera Verónica Rojas quien acaba de presentar Credenciales al Gobierno de Dinamarca; és nuestra Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria ante ese Hermano País.

Luego tenemos al Doctor Tobías Fischer, Profesor en Tierra y Ciencia Planetarias, del Departamento de Ciencias Terrestres y Planetarias de la Universidad de Nuevo México, quien vendrá a Nicaragua a realizar Talleres y Seminarios Científico-Técnicos para el Personal del INETER, y apoyarnos también en la interpretación de Datos Geoquímicos.

Vamos a suscribir un Convenio, y él va a trabajar también en la Medición Geoquímica y de la Temperatura de los Volcanes Cerro Negro, Momotombo, Telica, Las Pilas, El Rota, y El Hoyo. Va a estar por aquí el 30 de Mayo para concretar todo el Plan de Trabajo. Saludamos al Doctor Fischer y a todo su Equipo, y por supuesto que celebramos con Alegría esta Iniciativa.

Tenemos entrega de Títulos en Managua entre el Martes 23 y el Domingo 28. Esto en Saludo a las Madres de Managua.

Plan Techo en el Distrito IV, luego en Zelaya Central; Paquetes Alimentarios en los Distritos de Managua, y Sillas de Ruedas para el Programa Tod@s con Voz en Nueva Segovia y Madriz.

L@s Compañer@s de Juventud están participando en la entrega de Folletos, casa por casa, a las Familias : “Saber Crear, Saber Construir, Saber Hacer”. Orgullo de nuestro País est@s 5,200 Promotor@s Solidari@s que están trabajando en comunicación directa con las Familias nicaragüenses !



En el Polideportivo de Ocotal se da continuidad a los Juegos “38 Aniversario” del Movimiento Deportivo Alexis Argüello que van a culminar en Julio con Competencias simultáneas de 2,000 Jóvenes.

También estamos trabajando, aportando a que desarrollemos el Amor a Nuestra Madre Tierra a través del Movimiento Ambientalista Guardabarranco; y el Concurso “La Mamá Virtual” a través de las distintas Plataformas en Redes, de la Red de Comunicador@s, el Miércoles 24 de Mayo en Masaya.

El Ministerio de Salud tiene las siguientes Alertas : 18% de incremento en los casos de Dengue. En Malaria tenemos 119 casos en total, para un acumulado de 2,295 este año, el año pasado en este mismo período se reportaron 1,521. Esta semana son 5 los casos de Leptospirosis, 1 más en relación a la semana pasada que se presentaron 4, y 1,399 casos de Neumonía, con una disminución del 54%, gracias a Dios, en relación a la semana pasada que hubo 2,597 casos. Cinco Personas fallecidas por Neumonía, 3 fallecid@s más en relación a la semana pasada.

Cuatro Herman@s se ahogaron en esta semana, nos reporta el MINSA, 3 Herman@s menos que la semana pasada, y 14 fallecid@s, como decíamos antes, por accidentes de tránsito. Una disminución de 12 en el número de fallecid@s.

Zika, no hay casos; Chikungunya, no hay casos. En cuanto a los datos que estamos brindando, estamos hablando ahora de Tuberculosis : En el 2006 se diagnosticaban 2 personas con Tuberculosis por cada 10,000 habitantes; en el 2011 fueron 2 personas y un poco más, por cada 10,000 habitantes, y en el 2016, implementando el Modelo de Salud y la búsqueda de casos, 3 personas diagnosticadas por cada 10,000 habitantes. Vamos a dejar estos datos hasta ahí, mañana seguimos.

Luego, Censo Nutricional en menores de 6 años en todos los Municipios del País realizado por el MINSA con el aporte de la Promotoría Solidaria de Juventud. Se logró una cobertura del 85.8% en relación con la Población estimada por el INIDE.

La desnutrición aguda afecta al 6.3% de Niñ@s menores de 5 años, y al 5% de los 5 a 6 años de edad. El grupo más afectado és el menor de 2 años con 7%. Vamos a seguir trabajando, este és un compromiso para variar estos números.

Hay más datos que vamos a compartir el día de mañana, también vamos a estudiar comparativamente estos números con los años anteriores. Creo que por aquí había visto un Comparativo pero no lo encuentro; el día de mañana vamos a estar trasladándoles estos números con datos comparativos de los años anteriores.

Tenemos el reto, el desafío de trabajar para disminuir la desnutrición. Ojalá algún día desaparezca definitivamente de nuestro País, en la medida en que vayamos avanzando y prosperando. También hay sobrepeso, y eso vamos a comentarlo el día de mañana.

El Censo de Peso y Talla a l@s Escolares de Primero a Sexto Grado inició, en este Mes de Mayo llevamos 540,000 Niñ@s, lo que representa un avance del 66% de la Meta.

Desde el Ministerio de Educación nos reportamos que estamos inaugurando la Rehabilitación del Centro Educativo Martha Hernández, en Macuelizo, Nueva Segovia. El 86% de la Meta participó en Secundaria a Distancia en el Campo, la Meta és que lleguen tod@s l@s matriculad@s; y en Primaria a Distancia el 85%.

La Delegación de Estudiantes que va a representar a Nicaragua en la XIX Olimpiada Matemática Centroamericana y el Caribe, inicia etapa de preparación intensiva. El Evento tendrá lugar en El Salvador, del 14 al 22 de Junio. También esta semana inician los Homenajes a las Madres en todos los Centros Escolares del Sistema Público de nuestro País.

Tenemos a la Compañera Loyda Barreda reportándonos el 89% de la Matrícula asistiendo a los Programas de Educación Técnica en el Campo.

El Ministerio de la Economía Familiar entregando Registros de Propiedad Intelectual a Pequeños Negocios de Masaya y Managua; haciendo Ruedas de Negocios con el Sector Turismo, y realizando el fin de semana la gran Feria para Celebrar, para Honrar a las Madres nicaragüenses. Muebles, Dulces, Productos derivados del Cuero, elaborados con Cuero, Ropa, Vinos, Café, Reposterías, Plantas, Flores, todo esto en el Parque Nacional de Ferias este fin de semana.

El Compañero Salvador Mansell nos reporta que estamos en Chinandega atendiendo a 263 habitantes que en 63 hogares estrenan Energía Eléctrica estable a partir de este día. Estamos hablando de una inversión de un millón 400,000 córdobas.

Compañer@s, estas son las Informaciones que teníamos este mediodía, Día de Santa Rita de Casia, Patrona de Teustepe, Departamento de Boaco... Solemne Misa y Procesión ! Y el Miércoles 24 la gran Fiesta de Granada, de Masaya, de los Barrios de Managua y de tantas Comunidades en nuestra Nicaragua que llevan el nombre de esta Advocación de nuestra Madre María : María Auxiliadora.

Vamos a estar pendientes de todas estas Celebraciones de gran significado para nuestro Pueblo, un Pueblo lleno de Fé. Nuestro Pueblo lleno de Cariño, nuestro Pueblo avanzando en Espíritu de Familia y Comunidad, en esta Nicaragua nuestra de Trabajo y Paz, de Reconciliación y Unidad; de Respeto...! Porque és a través del Respeto, de la Consolidación de la Paz, y del Trabajo, que podemos avanzar en Bien Común.

Queremos saludarles con todo el Cariño y Reconocimiento de nuestro Comandante Daniel para todas las Familias nicaragüenses, y en particular, para las Madres que en estos días vamos a ser homenajeadas. Pero el mejor Homenaje, aparte del Homenaje de nuestr@s Hij@s, és la Paz ! La Paz que tenemos, y la Paz que nos damos, y la Paz por la que damos gracias a Dios todos los días.

Porque la Paz és la Salud de nuestro País, de nuestra Sociedad. Con Paz podemos hacer todo. És como tener Salud cada un@ de nosotr@s. Con la Salud podemos hacer todo; és lo indispensable para la Vida.

La Paz és indispensable para la Vida, para el Avance, para el Triunfo, para las Victorias, de todas las Familias nicaragüenses.

Rindámosles Homenaje a nuestras Madres en este Plano de Vida, o a las que ya están en otro Plano, rindámosles Homenaje construyendo, fortaleciendo la Paz y la Armonía entre nosotr@s, en esta Patria de Tod@s, donde el Bien de Tod@s nos anima y nos impulsa cada día.

Otra vez el Abrazo de nuestro Presidente, el Comandante Daniel... Y aquí estamos !

En caso de ser necesario nos comunicamos en cualquier momento, sino mañana al mediodía.

Hoy, en horas de la noche estará llegando la Misión de la Organización de Estados Americanos que viene a sostener Encuentros, uno, con la Mesa que está instalada para el Intercambio Constructivo con nuestro Gobierno; dos, con el Cuerpo Diplomático que ya ha sido convocado, en horas de la tarde; y luego desarrollará un Programa que daremos a conocer el día de mañana.

Compañer@s, mucho Cariño a tod@s. Otra vez el Abrazo de nuestro Presidente, el Comandante Daniel, y de tod@s nosotr@s, el Equipo de Trabajo suyo y de este Gobierno de Ustedes. Gracias, Compañer@s.