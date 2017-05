Estudiante estonio promueve a Nicaragua

Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 23 de mayo 2017

“Buenos días, amigos de la Embajada de Nicaragua. Me llamo Kristjan y soy un estudiante de Estonia. Tengo 15 años. Mi profesora me ha pedido que publique un periódico para mi escuela y deseo incluir artículos sobre Nicaragua”, escribió vía electrónica Kristjan Lossmann, un joven admirador de la Revolución Sandinista.

Originario de Pärnu, pintoresca ciudad localizada en la costa del mar Báltico, el escolar estonio nació un 18 de mayo, como el General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino.

Tras finalizado el proyecto, Kristjan hizo llegar a la Embajada de Nicaragua en Finlandia un par de copias del periódico ‘Maidur’, editado por el joven, y una carta dirigida al presidente Daniel solicitándole un autógrafo y agradeciéndole la influencia que su pensamiento político ha tenido en sus estudios.

El embajador de Managua en Helsinki, Ricardo Alvarado, conversó con el entusiasta promotor de Nicaragua.

¿Cómo surgió tu interés por Nicaragua?

Comenzó cuando miré por primera vez una película sobre Nicaragua. Pienso que es un país con una cultura muy rica. Me atraen sus tradiciones, su historia, su naturaleza. Me interesa mucho la Revolución Sandinista.

¿En qué año estás?

Estoy en noveno grado. Mi escuela se llama Pärnu Mai Kool (Escuela Mayo de Pärnu), pero en el otoño estudiaré en el Instituto Preuniversitario Sütevaka. Tomaré los exámenes de admisión en el verano. Me gustaría estudiar español en Nicaragua y Leyes en la universidad en Estonia.

¿Cuánto tiempo llevas estudiando español?

Tres años. Agradecería si puede mencionar en la entrevista a mi profesora, la señora Anneli Rondo. Para mí ella es la mejor profesora de español en el mundo.

¿Escribes poesía?

Sí, pero últimamente he escrito muy poco. También me gusta practicar deportes y tengo cuatro años de tocar la batería.

¿Qué opinión tienes de Rubén Darío?

Rubén Darío fue un hombre con un gran corazón poético. He leído sobre su vida y sé que su niñez fue muy difícil.

¿Qué representa para vos la Revolución Sandinista?

Sandino fue un hombre que luchó por su patria y por la libertad de su pueblo. Pienso que lo importante es que sus pensamientos siguen vivos en la Revolución Sandinista, la que derrocó a la dinastía somocista. He leído sobre la gesta del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sobre Carlos Fonseca.

Me has dicho antes que te llama la atención el trabajo diplomático. ¿Qué harías si fueras diplomático?

Ayudaría a los extranjeros en mi país. Como profesional, me gustaría representar a Estonia en Nicaragua y en Cuba.

¿Qué le dirías a los jóvenes nicaragüenses?

A las jóvenes les diría que la prioridad es estudiar y aprender, especialmente idiomas. También les diría a todos los jóvenes del mundo que la lucha por sus derechos es algo que debe tenerse siempre presente.

¿Has conocido a algún nicaragüense en persona?

No he tenido la oportunidad, es lo que deseo y también deseo visitar Nicaragua.

Felicitaciones por tu cumpleaños el pasado jueves 18. Como sabes, el General Sandino nació un 18 de mayo, con una diferencia de 106 años. ¿Qué piensas de la coincidencia?

Creo que el legado de Sandino a 122 años de su natalicio sigue igual de vigente. Sin su lucha contra la opresión y la intervención extranjera, Nicaragua no sería lo que es hoy. Me siento orgulloso de haber nacido un 18 de mayo, el mismo día que el General.