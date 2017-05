Actividades del Centro Nicaragüense de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfica - 22 al 26 de mayo 2017

Actividades del Centro Nicaragüense de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfica (CNEAC)

de la Cinemateca Nacional - 22 al 26 de mayo 2017



Lunes 22 de mayo

Inicio del curso Técnicas de Composición Creativa y Animación (After Effects).

El Centro Nicaragüense de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfica (CNEAC) de la Cinemateca Nacional, inició el curso Técnicas de Composición Creativa y Animación (After Effects), en el cual los diez protagonistas, una mujer y nueve varones, conocerán las posibilidades y opciones del software Adobe After Effects, para animar y aplicar efectos en la post producción de obras audiovisuales y cinematográficas. A cargo del docente/ especialista Gil González Pallais, la y los protagonistas obtendrán las herramientas básicas de este software, para desarrollar de manera exponencial la creatividad en sus proyectos audiovisuales.



Viernes 26 de may

Cine Club: Lanzamiento del cortometraje de ficción “Cada quien por su cuenta” de los jóvenes de Ponete Cómodo Producciones