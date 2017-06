ROSARIO : Donación de Holanda completa fondos para nuevo hospital en Bilwi

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



31 de Mayo del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy miércoles 31 de Mayo.

Buenas noticias tenemos este día ! Nicaragua va a suscribir un Convenio de Donación con las Autoridades de los Países Bajos, Holanda, el Gobierno del Reino de los Países Bajos. Esto lo va a suscribir el MINSA.

Esta Donación és por 18.4 millones de Euros, para co-financiar la construcción y equipamiento del Hospital Regional Nuevo Amanecer, de Bilwi o Puerto Cabezas, en la Costa Caribe Norte. Con esta Donación vamos a completar el préstamo que otorgó el BCIE para reemplazar el Hospital de Bilwi, y a las 3 de la tarde se estará firmando este importantísimo Convenio.

Otro Hospital que será rehabilitado para servirle mejor en el Modelo de Salud Familiar y Comunitario a nuestro Pueblo, a nuestras Familias.

También queremos saludar la llegada el día de ayer del Vicepresidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, KOICA, el Señor In Kim, quien sostendrá durante su estadía Encuentros con Instituciones que ejecutan Proyectos con la colaboración de Corea y con Voluntari@s corean@s... MIFAMILIA, MINSA, MINED, los SILAIS de Masaya como parte del MINSA, etc., etc. Así que vamos a estar reportando sobre esta importante visita del Vicepresidente del KOICA.

Otra buena noticia...! El día de mañana se estará presentando en el Banco Central el Plan de Producción, Consumo y Comercio del Año 2017. Va a estar el Compañero Ovidio Reyes haciendo la Presentación; estará el Hermano José Adán Aguerri, del COSEP, además de los Presidentes de las Asociaciones y Representantes de los Pequeños y Medianos Productores.

Vamos a estar muy pendientes de este Documento que ha sido elaborado con las Metas presentadas y suscritas por todos los Sectores Productivos, que mañana van a ser dadas a conocer por el Gobierno y la Empresa Privada, Productores Privados, en el Modelo de Alianzas, Diálogo y Consensos... Plan de Producción, Consumo y Comercio 2017-2018, mañana vamos a estar comentándolo.



El Informe Sismológico de las últimas 24 horas nos indica que tenemos en nuestras Costas 3 sismos, el de mayor magnitud 3.7, por San Juan del Sur.

La Onda Tropical número 4 se desplaza por nuestro Territorio; cielos parcialmente nublados y lluvias dispersas.

Tenemos un Informe completo del comportamiento de las lluvias durante el Mes de Mayo. Estas lluvias fueron medidas en 103 Estaciones Telemétricas que tenemos en todo el País. Los acumulados de lluvias, dice el Compañero Marcio Baca, están muy por encima de la norma histórica, con una muy buena distribución en el Territorio Nacional, y con una cantidad de días contínuos sin lluvias, lo que nos permite que precisamente se asiente el agua que nos llega. Vamos a circular este Informe a los Medios de Comunicación.

En relación a la norma histórica estamos bien en Chinandega y León. En Managua también acumulados por encima de la norma histórica, excepto El Crucero que registró poca precipitación; luego, Masaya, Granada y Carazo acumulados por encima de la norma histórica. Vamos a pedirle al Compañero Marcio que nos mande estos Informes un poco más sencillos, menos técnicos, para poderlos compartir con las Familias de todo el País.

En Estelí, acumulados de lluvias con buena distribución en el Departamento... Acumulados normales ! En Jinotega, acumulados normales. Madriz y Nueva Segovia, entre normal y ligeramente por encima de su norma histórica, lo que és favorable ya que estos son Departamentos donde generalmente se presentan sequías, sobre todo en Madriz tenemos Zonas muy secas; entonces, hay un acumulado ligeramente por encima de la norma histórica. Y en Nueva Segovia, todas las Estaciones registraron lluvias por encima de la norma histórica.

Matagalpa, por encima de la norma histórica; Boaco, por encima de la norma histórica; Chontales, también superó la norma histórica; el Río San Juan cerca del doble de su norma histórica; Caribe Norte y Caribe Sur, el triple de su norma histórica.



Un Informe completo sobre el comportamiento de las lluvias en el mes de Mayo. En la mayoría de las Regiones del País se observaron acumulados de lluvias por encima de la norma histórica, con una muy buena distribución en el Territorio Nacional. Reporte preparado por el INETER, el Compañero Marcio Baca.

Luego tenemos aquí en Managua, la Alcaldía nos informa, Calles inauguradas esta semana : Mañana jueves, 5 cuadras en el Barrio Enrique Smith; y el viernes, 4 cuadras en el Barrio 19 de Julio.



El Ministerio de Salud dará inicio a la Jornada de Vacunación contra la Influenza, 200,000 dosis para proteger de Enfermedades Respiratorias y Neumonías a embarazadas, a los mayores de 50 años, y a Niñ@s de 6 meses a 2 años con enfermedades crónicas. Se va a lanzar esta Campaña a las 10 de la mañana en el Centro de Salud Sócrates Flores.

El Ministerio de Educación inaugura Obras de Rehabilitación en el Centro Educativo Rafaela Herrera, del Municipio de Chinandega. Y en Celebración del Día del Niño mañana, a partir de hoy se van a realizar Actividades Culturales y Deportivas en los Centros Escolares.

También, a partir de hoy tendrán acceso al Boletín de Notas en Línea, Madres, Padres y Tutor@s con Hij@s estudiando en Centros Educativos Públicos de León, Chinandega, Rivas, Carazo, Managua, Masaya, Granada, Madriz, y Sector Minero... Un Avance del Ministerio de Educación.

El Programa Usura Cero entregando créditos a 3,214 Protagonistas, organizadas en 947 Grupos Solidarios, en 96 Municipios.

El Ministerio de la Economía Familiar, reconociendo el trabajo de 60 Mujeres Productoras de Patios Saludables, a quienes les está entregando más de 1,000 Plantas Medicinales de todo tipo; también intercambios de experiencias con Productor@s de Madriz y Estelí. Y en el Parque Nacional de Ferias, “Feria de los Juguetes y Co-lores”, en Celebración del Día Internacional del Niño.

Encuentro Regional de Guías Turísticos de Centroamérica realizándose los días 6 y 7 de Junio en el Hotel Holiday Inn. Esto és el Instituto de Turismo.

Luego tenemos en las Comunidades Las Pozas y Las Piedras, del Municipio de Wiwilí, Jinotega, inauguración de Energía Eléctrica para 750 habitantes en sus Hogares, en sus Familias.

Tenemos además, un Plan de Intervención en Salud en Niñ@s menores de 6 años. Esto és de parte del Ministerio de Salud. Vamos a verificar el Censo Nutricional. Vamos a capacitar al Personal de Salud. Vamos a realizar una Encuesta al 50% de l@s Niñ@s con desnutrición que fueron evaluad@s en el Censo Nutricional que recién concluyó. Vamos a analizar en 103 Municipios las enfermedades que han afectado a l@s Niñ@s menores de 6 años en el Primer Trimestre de este Año. Vamos a entregar Micronutrientes a Niñ@s con desnutrición aguda.

Trabajador@s de la Salud y Redes Comunitarias van a visitar mensualmente a tod@s l@s Niñ@s menores de 6 años que se identificaron con desnutrición. Este és un Plan Nacional de Desnutrición para ocuparnos de disminuir los Índices de Desnutrición y Desnutrición Aguda en nuestro País.

Vamos a promover la Lactancia Materna; promover el fortalecimiento del Programa de Vigilancia y Promoción del Crecimiento y Desarrollo de l@s Niñ@s. Esto, en todos los SILAIS... En todo el País !

Compañer@s, también la Policía nos reporta que no hubo muertes homicidas entre ayer y hoy, y que hubo 3 personas fallecidas en accidentes de tránsito.

El día 2 de Junio, fin de semana, INPESCA va a estar en la Plaza 22 de Agosto ofertando sus productos. Va a ser la Feria de Productos Pesqueros que se realiza cada 15 días aquí en Managua.

Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía... Mañana, la Presentación del Plan de Producción, Consumo y Comercio para este año. Y el lunes vamos a presentar ya concluido el Mapa de los Padecimientos que preparó el MINSA; el Mapa de las Enfermedades o los Padecimientos, cómo se presentan en cada una de las Regiones de nuestro País.

Herman@s, muchísimo Cariño de nuestro Presidente, el Comandante Daniel... Aquí estamos, trabajando a su servicio, tratando de hacerlo mejor cada día, y pidiéndole a Dios que nos fortalezca a tod@s, con más Esperanza, más Aliento, más Confianza y más Optimismo, para que sigamos caminando junt@s en estas Rutas de Bendición, Prosperidad, y Victorias !

Muchísimo, muchísimo Cariño ! Estamos en comunicación en cualquier momento, si és necesario, sino mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Muchas gracias.