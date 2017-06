﻿Efemérides principales del mes de Junio

EFEMÉRIDES DE JUNIO

Principales acontecimientos del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional

1927

18 de junio – Sandino establece la cabecera departamental de Nueva Segovia, en Ciudad Sandino (antes El Jícaro) y nombra jefe político a Francisco Estrada.

19 de junio - Envía circular a todas las autoridades de las Segovia, en la que anuncia su determinación de resistir a la intervención norteamericana

30 de junio - Ocupa la mina de San Albino



1928

10 de junio - Critica la doctrina Monroe, permitiéndole hacer análisis del objetivo y finalidad de dicha Doctrina.



1929

28 de junio - Llega al puerto La Unión, en El Salvador y sigue por ferrocarril hasta Guatemala. Llega al puerto de Veracruz, en México



1930

6 de junio - Combate de El Tamarindo

19 de junio - Combate de El Saraguazca

28 de junio - Once horas de bombardeo aéreo.

- Sandino es herido en la pierna izquierda.

- Combate de El Ojoche, en el camino a San Juan de Telpaneca.

- En junio de este año Blanca Stella Aráuz es forzada a trasladarse a León desde San Rafael del Norte.



1931

15 de junio - Llega a Nicaragua Sócrates Sandino

21 de junio - Combate de El Embocadero. Mueren dos oficiales yanquis



1932

27 de junio - Combates de Los Bellorín, Ciudad Antigua, Mosquitia, Costa Atlántica.

- Ataque a Achuapa, León.

- Regresa a las Segovias José de Paredes.



1933

2 de junio - Muere Blanca Stella Aráuz, al dar a luz a una niña.



Efemerides del Frente Sandinista de Liberación Nacional

1 de junio

1971 - GN asesina a los campesinos Porfirio y José Luis Barrera. El campesinado comienza a organizarse y realizan actos de protesta por la represión. El compañero Porfirio era sindicalista en Waslala.

- Aparece publicada amplia lista de campesinos desaparecidos por la Guardia Nacional, los terratenientes somocistas, los paramilitares y jueces de cañada.

1978 - Recuperación económica al Banco Nacional de Nicaragua, sucursal Bolonia, Managua. Realiza la acción exitosa la escuadra sandinista «Igor Ubeda».

1974 - Continúan las capturas masivas de familias de los campesinas, en todo el país, principalmente en el norte.

1979 - El FSLN llama a huelga nacional el lunes 4 de junio para dar inicio de la insurrección final en contra de la dictadura de Somoza.

- Aparecen cadáveres de 5 jóvenes en la Gruta de Xavier, 4 en la finca los Martínez, detrás la colonia las Brisas y 2 detrás del teatro Rubén Darío en Managua.

- Continúan los feroces combates en el Frente Sur, manteniendo las posiciones conquistadas y lanzándose a conquistar nuevas posiciones de carácter estratégico.



2 de junio

1979 - LA CIUDAD DE CHINANDEGA SE INSURRECCIONA, VANGUARDIZADA POR EL FRENTE SANDINISTA DE LIVERACION NACIONAL. Unidades de combates del FSLN combaten en Chinandega, concentrando su ataque principalmente en el barrio El Calvario, en La Cruz, en el norte y en el sur de la ciudad. El ataque es realizado por miembros del Frente Occidental «Rigoberto López Pérez».

- Toma de Radio Minuto en Managua, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional se trasmite una proclama animando al pueblo nicaragüense y confirmando la huelga del 4 de junio.

- Escuadras del Frente Sandinista de Liberación Nacional, atacan el Ingenio San Antonio y luego se marchan a Chichigalpa de la que se retira hacia el campamento guerrillero con 500 civiles que se integraban a la lucha.

- La Conferencia Episcopal de Nicaragua ratifica la legitimidad moral y jurídica de la insurrección popular en contra de una «tiranía evidente y prolongada» de Anastasio Somoza.

- En León el plan insurreccional es terminado de elaborarse. Todos los planes estratégicos para la toma de la ciudad de León obedecen a destruir los lugares en donde la Guardia Nacional somocista está firme. Cae el compañero Bayardo Salinas.



3 de junio

1979 - El FPN, y el MPU llaman a apoyar la huelga general dirigida por el FSLN, a iniciarse el día Lunes 4 de Junio, ya para esa fecha la radio Sandino permanece más tiempo al aire y se mantiene orientando al pueblo Nicaragüense a prepararse para la lucha final con la consigna: “porque de la que viene no se nos escapa ningún somocista”



4 de junio

1979 - Siguiendo las orientaciones de nuestra vanguardia el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el país entero amanece paralizado por la huelga general.

- SE DESENCADENA LA INSURRECCION EN LEON. Un convoy de la GN cae en emboscada tendida por fuerzas sandinistas en el Puente La Leona, León.

- El Estado Mayor Regional del Frente Occidental «Rigoberto López Pérez» ordena intensificar los ataques que se han venido haciendo a las fuerzas criminales del genocida Gonzalo Evertz.

- Escuadras del FSLN. Se toman el aeropuerto Godoy en León. Se reportan fieros combates en Chichigalpa, estando bajo control temporal de la columna «Camilo Ortega Saavedra», del Frente Occidental «Rigoberto López Pérez».

- En los barrios de El Laborío, Zaragoza, Sutiava y el sector del Coyolar de la ciudad de León se inicia la actividad insurreccional con fogatas, bombas y demostraciones populares.

- Es cortada la carretera a Managua a la altura del Puente La Leona.

- En intensos combates día y noche, El FSLN captura la estratégica población de El Ostional. Recaptura colinas y posiciones estratégicas para el avance del frente guerrilleras. Participan columnas del Frente Sur «Benjamín Zeledón».

- En toda la capital se da una intensa actividad insurreccional, ubicándose esta, principalmente en los siguientes barrios: Colonia Morazán, Monseñor Lezcano, Loma Verde, Santa Rosa, Riguero, Las Américas, El Dorado, Ducualí, San judas, Rubenia, barios orientales y otros. Así mismo, se levantan barricadas en la mayor parte de los barrios de la capital. Ya el apoyo de la población es más decidido a los combatientes y están ayudando con alimentación, agua, medicina y en el levantamiento de las barricadas, comienzan a integrarse más combatientes populares, haciendo que el frente interno sea más fuerte y resista más ante los intento de la Guardia Nacional por desalojarlos de sus posiciones.



5 de junio

1973 - Se inicia huelga hospitalaria, en el Hospital Fernando Vélez Paiz, sumándose siete centros hospitalarios en todo el país. Tres mil obreros hospitalarios van a la huelga reclamando un nuevo convenio colectivo. Triunfan en sus demandas.

1979 - El paro es mantenido a nivel nacional, calculándose en un 99% la paralización de los establecimientos comerciales en Managua y en un 80% en los departamentos, incluyendo las líneas aéreas internacionales. Continúan los hostigamientos y emboscada a la Guardia Nacional, el levantamiento de más barricadas y demostraciones populares en los barrios orientales y occidentales de la capital.

- En la ciudad de León, son cortados los servicios de agua, luz, y teléfono. La fuerza aérea somocista bombardea sectores de la ciudad, sobre los barrios de Subtiava y El Laborío. Se mantienen el hostigamiento permanente y los enfrentamiento esporádicos con la Guardia Nacional

- En Matagalpa se desarrolló el inició de la ofensiva final con la toma de la ciudad a las 5:00 p.m. por parte de las unidades guerrilleras que respondían a la columna «Héroes de Veracruz».

- Una moción del gobierno somocista en la OEA, encaminada a presentar acusaciones contra el gobierno de Costa Rica por prestarse como base del sandinismo, fue rechazada en una sesión especial, planteándose en la misma un ofrecimiento de solidaridad de -Venezuela y Panamá hacia Costa Rica, en contra de cualquier ofensiva por parte del régimen somocista.



6 de junio

1972 - Asesinan a los campesinos Carlos Alberto Martínez y Sergio González Dávila, sus cadáveres son encontrados en un sector denominado La Cabaña, jurisdicción de «El Crucero».

1977 - Comando del FSLN destruye el jeep BECAT No. 798, en las inmediaciones del Parque La Merced, en León; los ocupantes mueren en el hospital local.

- En la zona rural de El Sauce, León, los guerrilleros del FSLN destruyen otro vehículo militar con detonación de dinamita.

1979 - INSURRECCION EN MASAYA, en el segundo día de Huelga General, La orden de iniciar el ataque ese medio día, estaba dada. Las fuerzas sandinistas reconcentradas debidamente, inician la ofensiva final, comandada por el Cro. Hilario Sánchez.

- En Matagalpa, combates guerrilleros se generalizan en toda la ciudad, destacándose el de la salida a Jinotega y el barrio El Progreso.

- Los combates en la ciudad de León son de gran magnitud. La zona céntrica está tomada, así como los barrios de Subtiava, Guadalupe y Villa 11 de junio, por la decisión, el valor y la fiereza de los combatientes del frente sandinista, hacen retroceder a la guardia Nacional, arrebatándole las posiciones y obligándolos a replegándose a sus cuarteles. Ya para la noche los combatientes del Frente Sandinista tiene rodeado el comando de la Guardia Nacional, pidiendo, estos últimos, refuerzos desesperadamente.

- En Masaya: Es detectada por la GN una casa de seguridad en el Paseo La Reforma y mueren 11 compañeros: Ricardo José Solís, César Antonio Navarrete, Rudy Rivas García, Felicito Franco Garay, Carlos Montenegro Larios, Laura Caridad Espinoza, Reynaldo Espinoza, Arnoldo Guerrero López, Francisco Escobar, Eddy Marín Juárez y Silvio Marín Escobar.

- Somoza decretó el estado de sitio en todo el país. Este decreto acrecienta la lucha, que prácticamente se generaliza en todo el territorio.

- Cae el compañero Pikin Guerrero. Lo capturan y aparece muerto, con señales de tortura, su cadáver aparece en La Concha, departamento de Masaya.

- Las fuerzas Sandinistas atacan a la Guardia Nacional del Municipio de Ticuantepe; caen los compañeros: José E. Leiva Centeno, Luis Guillermo López Flores, Francisco Enrique Arriaza Chávez.

- Ya por la Tarde y la Noche, las Columnas del FSLN, se lanzan a la ocupación de toda la ciudad de Masaya.



7 de junio

1960 - Huelga en Zapatería «La California». Por primera vez en Nicaragua se habla de contrato colectivo. La huelga se amplía y dura 2 meses.

1962 - En Managua es aprobada la amnistía para los reos políticos. Esta incluye también a los reos del 11 de noviembre de 1960.

1979 - AURA ORTIZ, (Rebeca), Gerardo Mora y RODOLFO MAYORGA CAEN entre las 7:30 y 8:30 A.M., en las afueras del Cuartel de Bomberos de Jinotepe, cuando vienen en retirada después de atacar el CUARTEL DE LOS GUARDAS EN LA MADRUGADA DE ESE DIA EN JINOTEPE.

- Arnoldo Briceño (HERNAN) Cae por una bala perdida a dos cuadras del Reloj de Diriamba el mismo día 7 de Junio de 1979 y es a partir de aquí que da inicio la insurrección final en Carazo

- En El Chonco, Chinandega cae ÓSCAR MARTÍNEZ ROSALES, (CAMILO)

- Cae en Masaya el compañero Roberto López Vivas, en acción de ataque al comando, los ataques son frontales por desalojar a la Guardia del Comando.



8 de junio

1979 - Ataque frontal y toma de Peñas Blanca y Sapoá. En este lugar es sitiado el esbirro Cmdte. Bravo y logra escapar por el Lago de Nicaragua, llegando a Cibalsa. - Fogatas y mítines en Managua y resto del país. Cae en Masaya el responsable de las Milicias Populares y de los combatientes de Monimbó de Abajo, el Cmdte. «Domingo», Bayardo López Mercado, al participar en el ataque al cuartel de dicha ciudad.



9 de junio

1979 - La columna «Jorge Sinforoso Bravo» del Frente Norte «Carlos Fonseca», conformada por 53 compañeros, ataca el cuartel de Ocotal, extendiéndose los combates a gran parte de la ciudad.

- Primer manifiesto de la junta de Reconstrucción de Matagalpa, donde se desconoce al régimen de Somoza y a las autoridades departamentales.

- Caen los compañeros Fidel Caldera y Mauricio Baltodano en Managua.

- La insurrección Popular Sandinista, se profundiza en Managua extendiéndose a más barrios de la capital, hay más barricadas y la población está dando decidido apoyo a los muchachos, la movilidad de la Guardia es más reducida.

- En Masaya cae el combatiente Róger Álvarez asesinado por la Guardia Nacional cuando se niega a darles información sobre un hospital clandestino. También la Guardia Nacional asesina a la valiente enfermera Rafaela Padilla.

- En Masaya la Guardia Nacional, lanzas feroces ataque con todo su poder de fuego para recuperar la ciudad y algunas posiciones estratégicas, que estaban en posición de los guerrilleros, lo cual fue repelido valientemente sin cederles un palmo en las posiciones. En estos fieros combates por defender las posiciones caen 10 hermanos Sandinistas en la ciudad de Masaya.



10 de junio

1977 - La Guardia Nacional, en acción represiva, allana la UNAN, núcleo de León, y después de destruir instalaciones y el mobiliario y equipos, captura a buen número de profesores y alumnos.

1979 - Los sandinistas ocupan todo Bello Horizonte, Santa Clara, La Salvadorita, Luis Somoza, Ducuali y demás barrios orientales, así también ocupan San Judas, Monseñor Lezcano, la Colonia Moraza, parte de las Brisas y valle dorado, Santa Ana y parte de Acahualinca en Managua.

- El Frente Sur, Benjamín Zeledón hace una Retirada táctica de la Colina 155, departamento de Rivas.

- En Managua, miles de jóvenes recorren los barrios de Monseñor Lezcano, Linda Vista, Loma Verde, El Cortijo, la colonia Morazán y acahualinca llamando a la insurrección popular llamando a apoyar a los combatientes, orientando a la población como hacer barricadas para detener a la Guardia Nacional en sus famosas operaciones de Limpieza.

- Igual ocurre en los siguientes barrios: Las Américas, San Judas, Ducualí, Riguero y otros, y muchos más de la capital.

- A las 7:00 p.m. en fuerte combate defendiendo posiciones que la Guardia Nacional quería recuperar, cae la combatiente Lupita Camacho

- El FSLN declara Territorio Libre al municipio de San Rafael del Norte.

- SE DESENCADENA LA INSURRECCION EN MATAGALPA Llega a Matagalpa la columna «Oscar Turcios» comandada por el Cro. Javier Carrión; posteriormente se suma la Unidad «Alesio Blandón» comandada por «Samuel» Y La «Crescencio Rosales» por Alvaro Baltodano las que junto con la brigada «Santos López», comandada por el Cro. Bayardo Arce Castaño, miembro de la Dirección Nacional, conforman el Estado Mayor Conjunto de la insurrección en Matagalpa.

- En Masaya, se dan fieros combates, los guerrilleros sandinistas siguen avanzando y haciendo retroceder a la Guardia Nacional, recuperándoles puntos estratégicos y arma de grueso calibre, en estas acciones Caen combatiendo los compañeros Juan Manuel Chávez, Wilfredo Ramírez, Núrinda y Lilia Velásquez Garay.

- En Managua es capturado y asesinado por la Guardia Nacional, el Cro. Francisco Meza, dirigente estudiantil y destacado militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

- La ciudad de Estelí amanece tomada por varias columnas del Frente Norte «Carlos Fonseca». Quienes penetraron por varios puntos de la ciudad



11 de junio

1964 - Primera huelga legal en la historia sindical del país, realizada por los trabajadores de la Singer Exigen

aumento de salario para mejorar su nivel de vida.

1973 - Más de 5,000 obreros de la construcción inician huelga, dirigida por el SCAAS. La huelga dura 29 días y logran de nuevo las 48 horas semanales y un aumento del 30%.

- El FSLN designa a muchos de sus cuadros a orientar las movilizaciones de apoyo a la huelga y a la huelga misma.

1979 - Llegan a los barrios orientales de Managua los miembros del Estado Mayor del Frente Interno.



12 de junio

1979 - Se toma la treceava sección de policía en Managua, donde se recupera una ametralladora «50». Más de cincuenta mil civiles se encuentran refugiados en diferentes centros de la capital (Seminario Nacional, Edificio de la Cruz Roja y otros). Cae en combate el monimboseño Teófilo Alemán (Teodoro) segundo responsable de las milicias en Masaya.

- Sale al aire, en Matagalpa, Radio Insurrección.



13 de junio

1979 - Un grupo perteneciente al Frente Oriental, «Carlos Roberto Huembes», comandada por el compañero José Román González ataca el cuartel de La Libertad, Chontales y cae en combate.

- Masacre en el barrio San Luis de Belén, departamento de Rivas. Los guardias disfrazados de sandinistas, llaman a la población a reunirse en la plaza para distribuir alimentos; cuando la gente se reúne, la guardia dispara contra la multitud, asesinando a ochenta personas, Muertos y heridos son enterrados en fosas comunes.

- Intensos combates en el sector oriental de Managua. Bombardeos en las colonias 14 de Septiembre, Nicarao y Riguero. Estados Unidos envía como mediador a Nicaragua al Director General de la Oficina de Inteligencia del Departamento de Estado, William Bowdler con el objetivo de instalar en Nicaragua un somocismo sin Somoza.

- La Brigada Coronel «Santos López» declara a Yalí (Jinotega) Territorio Libre, después de 3 días de combate.



14 de junio

1979 - Los bombardeos en los barrios René Schick, El Dorado, Las Américas, Salvadorita, La Fuente y otros, se dan ininterrumpidamente por más de ocho horas en Managua.

- Cae en combate en Catarina, Masaya, la combatiente Martha Navarro.

- En Condega, departamento de Estelí, es declarado Territorio Libre allí mismo se le efectuaron 60 bajas de la GN en el norte.

- En León es capturada una tanqueta por las fuerzas del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

- En Managua, un Convoy que se dirigía al Reparto Torres Molina, con tanqueta y ametralladora «50» es interceptado por el FSLN y puesta fuera de combate.

- El piloto de las Fuerzas Aéreas Nicaraguenses, Armengol Lara Cruz, deserta con todo y su equipo llevándose a Costa Rica un avión.



15 de junio

1970 - En Matagalpa la Guardia Nacional asesina a los sandinistas, Edwin Meléndez, Orlando Castillo y Noel Arguello.

- Se inicia una campaña contra la penetración cultural imperialista en la UNAN. Se inicia con el caso que se conoció como «El Libro de Coloma».

1979 - Masacre de Batahola, Managua. Centenares de jóvenes de los barrios Monseñor Lezcano, La Ceibita, Santa Ana, Colonia Morazán, Linda Vista, Acahualinca, replegándose hacia el barrio San Judas, son emboscados y masacrados por la Guardia Nacional, que estaba en las instalaciones de la Nicalit y otra parte en los predios de la Embajada Americana.

- La Catedral de León cae en poder de las fuerzas sandinistas así como todos los alrededores del casco central. La aviación somocista bombardea la ciudad.

- Es tomado el puesto fronterizo de Peñas Blancas, Rivas, desalojando a la Guardia Nacional de sus posiciones, donde cae el compañero Sandinista Guillermo Roncalli Chamorro.

- Se reportan fuertes combates en el occidente del país, principalmente en la ciudad de Chinandega y el viejo.

- En Matagalpa se reportan fuertes combates y la Guardia Nacional siente la presión de las escuadras guerrilleras atacando por todos lados, teniendo que abandonar sus posiciones y se repliega al Colegio Elíseo Picado.

- En Managua, la Guardia Nacional logra penetrar en el barrio Riguero y pone en práctica la operación limpieza, además trata de recuperar las Américas 1,2,3 y 4, donde se encuentra con una férrea resistencia de los combatientes populares y la población.

- Entrenamiento de 700 milicianos en diferentes partes del casco de la ciudad de Managua, principalmente en los barrios orientales.

- En toda la carretera norte se está combatiendo fuertemente, para tratar de cortar el pase a la Guardia Nacional y a los pilotos de la Fuerza Aérea, que se trasladaban al aeropuerto, además para impedir la salida o entrada a la Guardia sobre la carretera panamericana.

-Para esta fecha las Organización Popular, han tomado más fuerza y están apoyando decididamente a los combatientes en toda sus actividades.

- Se inicia el ajusticiamiento de esbirros, orejas y militares del régimen somocista, muchos de estos militares se vestían de civil tratando de infiltrarse en las filas de los combatientes populares y era la misma población organizada la que los denunciaba.

- Chinandega: Nuevamente se reportan combates en todos los poblados alrededor de Chinandega y en los caminos y carreteras que daban acceso a la ciudad.

- En Masaya, las fuerzas guerrilleras Capturan a un EEBI que después de varios combates se quería infiltrar en las filas guerrilleras. El Frente Sandinista Liberación Nacional hace un llamado a la Guardia Nacional para que se rindan.

- León: Guardia Nacional esta acosada, quiere salir del fortín pero no puede, el fuego guerrillero los mantiene acorralados. No recibe ayuda de Ningún lado, aunque esta ha sido implorada. Esto le da Positiva perspectiva al FSLN, para reorganizar y distribuir mejor sus fuerzas y lanzarse al asalto final y poder controlar toda la ciudad y sus alrededores.

- En Granada: Se reagrupan fuerzas del FSLN para consolidarse y planificar mejor las diferentes acciones militares a ejecutar.

- Nueva Guinea: Los compañeros del Frente Oriental «Carlos Roberto Huembes» combaten en el cuartel «La Esperanza», cerca de Nueva Guinea.



16 de junio

1962 - Sale al exilio Iván Sánchez Argüello.

1979 - Cae Sapoá en manos revolucionarias y se ejerce un control absoluto en el aeropuerto de la zona.

- El FSLN designa la junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional con cinco miembros, la que es inmediatamente reconocida en Granada.

- Cae combatiendo en Managua, el compañero Aldo Chavarría M., cuando cubría la retirada de su escuadra.

- Cae combatiendo en Managua el Cro. René Cisneros. Los combates en Diriamba se recrudecen con numerosas bajas de la GN.

- Cae el compañero Fernando Martín Mendoza Martínez, quien forma parte de las escuadras móviles del Frente Urbano.

- La Columna «Santos López» del Frente Norte «Carlos Fonseca» toma la población de San Sebastián de Yalí. El FSLN embosca refuerzos de la GN, provenientes de Managua.

- El FSLN desaloja a la GN del Aeropuerto, Iglesia Catedral y Colegio La Asunción, en León.

- Los compañeros del Frente Norte «Carlos Fonseca» combaten y aniquilan puestos de la GN en La Trinidad, Estelí.



17 de junio

1979 - El somocismo lanza la operación «Arrase» contra los barrios El Dorado, Luis Somoza, barrios orientales y aledaños en Managua. Se reporta el Bombardeo y destrucción de la Lechería La Perfecta en Managua.

- En Estelí se están librando fuertes combates y se estrecha el cerco contra el cuartel de Estelí y la Guardia Nacional, para esta fecha el radio de operación de la Guardia se reduce alrededor del cuartel y a su defensa misma.

- Escuadras de Combatientes sandinistas emboscan a la Guardia Nacional en Chichigalpa, recuperando una tanqueta y varias armas de guerra, también se da la huida del genocida Gonzalo Evertz, «Vulcano», de León, disfrazado de mujer parapetado en niños y mujeres.

- Managua: Se integra la columna «Oscar Pérez Cassar» y se neutraliza una tanqueta, esta tanqueta es la que ocupaba la Guardia para intentar penetrar en algunas barricadas y barrios.

- Como parte de la operación «Arrase» los aviones del régimen Somocista, Bombardeos desde el aeropuerto, todos los barrios aledaños a la carretera norte, El Dorado, La Nicarao, Barrio Meneses y otros.

- Cae Douglas Duarte Duarte, 2do. jefe de la Unidad Móvil «Oscar Pérez Cassar», en la colonia Nicarao, Managua.

- En León los guerrilleros le meten más presión a los combates y el enemigo se retira hacia el fortín, quedando la mayor parte de la ciudad en poder de los muchachos.

- Masaya: Los compañeros del Frente Interno, controlan la mitad de la ciudad, se reportan fuertes combates sobre la carretera a Nandaime y granada.

- En un comunicado de la Dirección Nacional, leído por el compañero Comandante Tomás Borge, miembro de la Dirección Nacional del FSLN, da a conocer la integración de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.



18 de Junio

1961 - En una reunión en este mes en la que se encuentran Silvio Mayorga, Santos López, Faustino Ruiz y Tomás Borge, Carlos Fonseca propone el nombre FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL para la organización armada revolucionaria que desde meses atrás se viene integrando. Esta idea de Carlos se hará pública hasta 1963; entre tanto, la organización revolucionaria sigue actuando como FRENTE DE LIBERACION NACIONAL (F.L.N.).

1962 - Un grupo de compañeros Revolucionarios, entre los que se encuentra Carlos Fonseca, intensifican contactos en el área montañosa, próxima al Río Coco, frontera norte.

1979 - En intento de tomar la guarnición de León, mueren cuatro compañeros del FSLN, entre ellos Jorge Argüello.

- Cae combatiendo el compañero Oscar Lino Paz Cuba (Julio) jefe de milicias de Ducualí, Managua.

- Como a eso de las 2 de la madrugada en el Barrio Altagracia, de la Farmacia Altagracia 1/2 c. sur, 1c arriba y 2c sur, en una casa de seguridad de la Enfermera Bertha Calderón Roque, funcionaba un puesto de salud clandestino que lo dirigía la Compañera, a esa hora se presentaron 4 vehículos militares y la capturaron a ella y a sus colaboradores, el único cuerpo que apareció fue el del Compañero Ramón Augustín Saavedra, Los demás cuerpos y el de la compañera Calderón nunca se supo dónde quedaron. La Guardia Genocida después de saquearle su casa, le pegó fuego. La Cra. Roque para esa fecha ya estaba viviendo sola, porque había sacado a su familia a otro lado.

- El Gobierno de Reconstrucción Nacional emite su primera proclama. Panamá rompe relaciones con Nicaragua y reconoce al Gobierno de Reconstrucción Nacional.

- Chinandega: se reportan Combates en faldas del cerro El Chonco.

- En Matagalpa se dan fuertes combates y se le causa 17 bajas a la GN.

- En Managua fuerzas guerrilleras, atacan casas de Guardias y orejas de la dictadura además de la Destrucción de la fábrica Chontal, propiedad del ejército. - En esta accion se le producen Diez bajas a la Guardia Nacional.



19 de junio

1979 - Hostigamientos fuertes al comando de la GN, donde caen los compañeros: Guadalupe Moreno «Abel» y Jorge Aguirre. Se nombra la junta de Gobierno Municipal de León.

- En Managua: se captura en combate y es ajusticiado un mercenario salvadoreño.

- En León: Los combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, recuperan un tanque Sherman. La Guardia Nacional sigue bombardeando la ciudad con bombas de 300 lbs.



20 de junio

1979 - En Managua. La Guardia Nacional asesina al periodista de la televisión norteamericana, Bíll Stewart y a su intérprete el nicaragüense Juan Espinoza. Las imágenes son captadas por otros periodistas y las mismas le dan la vuelta al mundo.

- En León. Después de cruentos combates la fuerzas sandinista le arrebatan el comando a la Guardia Nacional, donde se habían atrincherado. Comienza en grande la fase organizativa del MPU en todo León.

- Radio Sandino reporta que Santo Tomás, Chontales es tomado por los Columnas del Frente Sandinistas. De Liberación Nacional.

- Se reúne en Washington la OEA a nivel de cancilleres estados Unidos propone el envío de una fuerza interventora, la que traería la misión de sacar a Somoza y mantener siempre a la guardia en el poder, la cual no es aceptado.(o sea un somocismo sin Somoza)

- Avionetas de la incipiente Fuerza Aérea Sandinista, llevan con exito el primer abastecimiento de municiones a las fuerzas sandinistas de Masaya.

- Se reportan bombardeos de Fuerza aérea Sandinista en Managua, Esta acción es ejecutada por la escuadra sandinista «Carlos Ulloa. Los aviones sandinista penetran a baja altura por el lado del occidente y cruzan toda la capital Bombardean las instalaciones del batallón blindado, oficina de seguridad, Bunker de Somoza, y las instalaciones de la EEBI, en total utilizan 28 bombas de 40 Libras.

- Se realiza el entierro del compañero Jefe de las milicias, en el sector de Ducualí, Managua (ÓSCAR Lino Paz Cuba).

- Estelí: Avance de las columnas guerrilleras. Se neutraliza tanqueta de la Guardia Genocida.

- Managua: Abastecimiento de municiones, por vía aérea.

- Chichigalpa: Combate y emboscada en el que Se logra neutraliza Tanque Sherman y tanqueta a la Guardia Nacional.

- León: una vez ocupada la ciudad y las principales trinchera de la Guardia Genocida; se capturan a 17 de la Guardia Nacional vivos.

- Frente Sur, Benjamín Zeledón: Sigue la férrea defensa de las posiciones de los Guerrilleros, por otro lado otras columnas recuperan la Virgen, en Rivas, lo que permitió que la Guardia nacional que combatía en el sur, se desmoralizara al perder las posiciones estratégicas de la ciudad.



21 de junio

1979 - La Guardia Nacional continúa mortereando y bombardeando la capital Managua, la Guardia Nacional ejecuta operaciones de limpieza en los pocos lugares donde puede entrar. La Radio Sandino reporta combates en todo el país. El secretario de estado norteamericano pide la renuncia de Somoza.



22 de junio

1973 - Cae en León durante el operativo de recuperación económica a la agencia de la Pepsi el militante sandinista Manrique Arteaga Núñez.

1979 - Diriamba es declarada zona liberada de la dictadura somocista.

- Toma de Camoapa, Chontales, por la columna guerrillera Mauricio Díaz y Sotelo» del Frente Oriental «Carlos Roberto Huembes.

- Chichigalpa: Es tomado el comando por fuerzas del Frente Sandinista Liberación Nacional.

- En el norte del país, el Frente Norte «Carlos Fonseca Amador»: Entabla combate con la Guardia Nacional, haciéndole muchas bajas al enemigo.

- En Managua sigue la resistencia de los combatientes populares en los principales barrios de la capital, la guardia nacional continua con la operación limpieza en los lugares donde pueden entrar ensañándose en la población, los combatientes del Frente Sandinista, utilizan las emboscadas y los ataques sorpresas en los barrios para tratar de detener a la guardia en sus operaciones.



23 de Junio

1936 - Nace en Matagalpa, barrio El Laborio Carlos Fonseca Amador, jefe de la Revolución Popular Sandinista, Hijo de Justina Fonseca, sirvienta y cocinera; y de Fausto Amador, contador de una empresa minera norteamericana

1963 - Ocupación de Raití y Gualaquistán, frontera norte por el FSLN. Cae herida el compañero Silvio Mayorga. Se dice que el grupo está al mando de Carlos Fonseca.

1979 -Cae en el barrio Santa Rosa, durante la insurrección, la combatiente sandinista Francis Delgado Nayre, su hija Dominga y su hermana Marina.

- Desde San José, Costa Rica, la Junta de Reconstrucción Nacional rechaza todo diálogo,

- Aparecen por primera vez sobre Managua los aviones y bombardean los barrios Ducualí, El Don Bosco, Luis Somoza, con las destructivas bombas de 500 libras y hay muchos heridos entre la población civil.



24 de junio

1959 - El Chaparral. Caen nueve nicaragüenses, entre ellos Manuel Baldizón, Capitán José Manuel Arosteguí, Aníbal Sánchez y Adán Suárez; los cubanos Marcelo Fernández y Onelio Hernández, y es herido de gravedad el Cmdte. Carlos Fonseca. La jefatura de operación represiva estaba ubicada en la embajada norteamericana en Tegucigalpa Honduras.

1979 - Se reportan fuertes combates en los barrios occidentales de Managua, Monseñor Lazcano, las Brisas, colonia Morazán, la cuesta del plomo y Acahualinca, estos combates se dan con patrullas de la guardia que habían penetrado por las costas del lago de Managua, para intentar atacar por el occidente a las posiciones de los combatientes populares

- Aparecen más cuerpos de gente asesinada por la guardia nacional en las costas del lago, en el sector del teatro Rubén Daria



27 de junio

1979 - La Dirección Nacional y el Estado Mayor del Frente Interno, compuesto por el compañero Carlos Núñez miembro de la Dirección Nacional del FSLN, y los compañeros Joaquín Cuadra y William Ramírez ordenan el repliegue táctico hacia Masaya.

- Se da a conocer en San José, Costa Rica, el programa de la junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

- Las fuerzas del pueblo conducidas por el FSLN rechazan los intentos de la Guardia genocida que trata de entrar a los barrios orientales.

- Somoza acentúa el reclutamiento forzado entre la población civil, buscando cómo reponer sus pérdidas por muertes y deserciones.

- Centenares de compañeros campesinos se integran a la lucha armada dirigida por el FSLN.



28 de junio

1979 - La República Árabe de Libia reconoce al Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua.

- En el repliegue táctico hacia Masaya, a la altura de Piedra quemada, los aviones genocidas bombardean las columnas de combatientes y de los civiles que marchaban, donde mueren cuarenta y siete jóvenes.

- El FSLN ataca Achuapa, con armas pesadas, mismas que se le habían recuperado a la Genocida Guardia Nacional, en diferentes combates.

- Compañeros del Frente Sur «Benjamín Zeledón» toman la colina de Ostayu y mantienen las diferentes posiciones conquistada anteriormente.



29 de junio

1964 - En Managua caen prisioneros Víctor Tirado y Carlos Fonseca, Después de una condena de seis meses son deportados, el compañero Fonseca a Guatemala y Tirado a México.

1966 – En junio el Comandante Carlos Fonseca, nombra responsable del trabajo clandestino y abierto del FSLN en la UCA, al compañero Casimiro Sotelo; para la UNAN, a Michel Najlis; y para el trabajo en la secundaria al compañero Humberto Ortega.

1967 – en junio ocurre la acción de recuperación en sucursal del Banco de Londres en el Boulevard Kennedy, Managua. Esta operación es dirigida por el compañero Sandinista Selim Shible.

1969 - En junio otra acción de recuperación económica en la sucursal bancaria de la Colonia Centroamérica en Managua.

- El militante sandinista, Julio Buitrago, dirige desde la clandestinidad el aprendizaje de la fabricación de bombas molotov y otros artefactos incendiarios, a más de 200 jóvenes.

1974 - El FSLN se fortalece en la montaña y se prepara para iniciar una serie de combates, ajusticiamientos a jueces de mesta, toma de poblaciones y otras acciones.

1978 - Como protesta por la represión, 30,000 estudiantes se declaran en paro nacional.

1979 - La República Socialista de Vietnam reconoce al Gobierno de Reconstrucción Nacional. Somoza fracasa al tratar de reunir al Congreso de Nicaragua, esta era una reunión Extraordinaria en Managua.

- Llegan a Masaya los gloriosos combatientes sandinistas al frente de una gran multitud que habían salido en el repliegue Táctico-Militar de Managua.

- La GN asesina a centenares de ciudadanos en la «operación limpieza» que efectúa en los barrios orientales de Managua, después del «Repliegue Táctico».

- En el Frente Sur, Se liberan fuertes combates en El Naranjo y en el ostional.

- Fuertes combates se reportan en Granada, Chontales, Chinandega, el norte del país y en muchas otras localidades.



30 de junio

1979 - Se da la Liberación de Achuapa, en el departamento de León.

- El FSLN combate en la ciudad de Rivas, y domina el sur de la ciudad, las principales vías de comunicación.

- Cae combatiendo el compañero Javier Guerra.

- Las fuerzas del FSLN tienen sitiado el cuartel de Estelí, ya la Genocida Guardia Nacional, tiene seria limitaciones de espacio para su movilización.

- La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional rechaza cualquier plan que tienda a dar participación de alguna manera a las componendas del régimen somocista, en el futuro político del país.