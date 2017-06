ROSARIO : Importantes foros de inversión y de seguridad regional

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

5 de Junio del 2017

Muy buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy lunes 5 de Junio.

Aquí estamos, gracias a Dios con Salud; iniciando una semana de muchos Eventos, positivos, constructivos; Eventos que confirman que nuestra Nicaragua va Adelante, Siempre Más Allá, en Bendición, Prosperidad y Victorias !

Queremos saludar de manera especial el Foro que se realiza en nuestro País, denominado “El Futuro de los Negocios para las Américas”. Un Foro de gran importancia en el que están participando Cámaras de Comercio de los Estados Unidos; las Cámaras Americanas de Comercio para Latinoamérica y el Caribe, que celebran 50 Años de Vida; la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AMCHAM.

Este Foro está siendo organizado con el respaldo del Gobierno de Nicaragua y el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos estado trabajando a través de PRONicaragua en el apoyo a este importante Evento en el que participaron, a primera hora, el General Álvaro Baltodano, el Señor Antonio Baltodano, también nuestro Hermano José Adán Aguerri, exponiendo sobre las Inversiones en nuestro País; todas las Fortalezas que tiene Nicaragua para las Inversiones en nuestro País.

A la una de la tarde expondrá Don Carlos Gutiérrez, ex-Secretario de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica, quien llegó ayer; también está el Vicepresidente de la Cámara de Comercio Americana, Don Neil Herrington; y participan, el Secretario de Comercio, John Andersen, del Gobierno de los Estados Unidos, y la Sub-Secretaria de Políticas Económicas, Amy Holman.

Hay importantes Paneles desarrollándose : Nicaragua en el primero que les mencioné, “Oportunidades y Retos”; luego, “Globalización y América Latina”, “Paz y Seguridad, Fundamentos para la Inversión”, y “Construyendo Alianzas para el Futuro”.

Muchas felicitaciones al Hermano Álvaro Rodríguez, Presidente de AMCHAM Nicaragua, quien ha organizado este Evento y, muchas felicitaciones a todos los que nos visitan... Bienvenidos ! Gran Cariño !

Saben que, en esta Nicaragua de Bendición, Prosperidad y Victorias, están dadas todas las Fortalezas y todas las Oportunidades para el desarrollo de las Inversiones. Y, en términos del desarrollo de las Inversiones, estamos hablando también de un País que va Adelante, en Seguridad, Trabajo, Paz, y Prosperidad, gracias a Dios.

Tenemos que destacar también que nuestro Canciller, General en Retiro Denis Moncada, ha sido invitado a participar en la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, cuyos Anfitriones son, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Don Rex Tillerson; el Secretario de la Seguridad de los Estados Unidos, General John Kelly; el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Don Luis Videgaray Caso; el Secretario del Interior de México, Don Miguel Ángel Osorio Chong.

Un Foro que tendrá lugar en Miami, Florida, llamada Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, el jueves 15 y viernes 16 de Junio.

El Compañero Denis Moncada ha confirmado ya su participación. Este és un Evento que también está siendo auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Así es que, informamos que nuestro Canciller, el Compañero Denis Moncada, estará participando en la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, invitado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El Foro estará siendo atendido por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, como Anfitrión; también John Kelly, Secretario de Seguridad; el Canciller de México, Don Luis Videgaray, y el Ministro del Interior de México, Miguel Ángel Osorio Chong. Ya confirmamos nuestra participación.

Tenemos las Informaciones de cada día : La Policía reporta que no hubo muertes por accidentes de tránsito el fin de semana, gracias a Dios. Sí hubo Personas fallecidas por sumersión, ahogados, y uno por descarga eléctrica.

718 accidentes en la semana, 677 con daños materiales, 41 con víctimas, 12 Herman@s fallecid@s, 44 lesionad@s, y 6 de los 718 accidentes fueron producidos por Conductores en estado de ebriedad.

Luego tenemos, Compañer@s, los Planes Especiales de las Instituciones : El Ministerio del Ambiente celebrando con la Juventud, el Movimiento Guardabarranco, y las Alcaldías, el Día Mundial del Medioambiente, en pleno Compromiso con la preservación, el cuido de nuestro Medioambiente; la restauración, la remediación, y todo lo que tenemos que hacer, todo lo que estamos haciendo ya, con una Estrategia Especial para enfrentar el Cambio Climático, que se viene desarrollando en nuestro País.

Todo lo que estamos haciendo también para mitigar sus impactos, y prepararnos mejor para enfrentar las vulnerabilidades que ya tenemos; y todo lo que estamos haciendo desde los distintos Foros y Eventos Internacionales, para dejar sentada nuestra posición en relación a los Acuerdos de París.

Todo esto ha sido ampliamente difundido en los últimos días, la Posición Justa de Nicaragua de que se reconozcan las vulnerabilidades de los Países más pobres, y que las responsabilidades sean comunes, pero diferenciadas.

Los que menos hemos dañado el Medioambiente, o los que no hemos dañado la Naturaleza o el Medioambiente, no tenemos por qué pagar como los que más han dañado. Y luego hemos reclamado el Derecho a la Compensación, para la Vida; para que podamos los Países más vulnerables, de Centroamérica y el Caribe, remediar, restaurar, para preservar la Vida.



En nuestro Territorio 4 sismos el fin de semana, todos menores a 4 grados. También tenemos el Informe de las Lluvias : Han sido moderadas y débiles en todo el País, en el fin de semana. No hemos tenido percances, gracias a Dios.

Del Reino Unido llegan Vulcanólogos el 9 de Junio: Doctor Tom Pering, de la Universidad de Sheffield, acompañado de l@s Doctor@s Thomas Charles y Rebecca Anne England. Est@s Especialistas en conjunto con Expert@s del INETER nos acompañarán durante 11 días realizando mediciones de

los niveles de dióxido de azufre del lago de lava en el cráter del Volcán Santiago.

Van a poner a prueba cámaras ultravioletas que han sido desarrolladas por Científicos de esa importante Universidad del Reino Unido, la Universidad de Sheffield.

En cuanto a los Planes que desarrollamos todas las semanas : Plan Techo en Managua y Rivas; Paquetes Alimentarios Solidarios en Managua, y Sillas de Ruedas, del Programa Tod@s con Voz, en el Sector Minero, esta semana.



Tenemos Epidemiología... 22 casos positivos de Dengue, 55% menos que la semana pasada. Todas las pruebas negativas para Chikungunya. Todas las pruebas negativas para Zika. En Influenza, 18 positivas. Neumonía, 2,242 casos, y 2 Personas fallecidas por esta causa, para un acumulado de 88 este año; 26% menos que el año pasado, gracias a Dios.

Tenemos al Ministerio de Salud en la Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino inaugurando la Sala de Crioterapia; terapias especiales para prevenir y atender las lesiones pre-malignas, es decir, antes de que se conviertan en lesiones peligrosas. Esto en el Centro de Salud Perla María Norori, del Municipio de León.

También tenemos Diplomados de Medicina Tradicional y Terapias Complementarias en todos los SILAIS del País. Para instalar Clínicas que nos enseñen a tod@s a manejar el dolor en los Hospitales de todo el País.

Mañana 6 de Junio, Reunión Regional “Avanzando hacia la Salud Universal”, en el Hotel Camino Real. El aporte de la Medicina Tradicional y Complementaria para desarrollar una Agenda de Intercambio de Experiencias entre los Países de la Región sobre Medicina Tradicional.

Está acompañándonos desde Ginebra el Doctor Qi Zhang, Director de la Unidad de Medicina Tradicional y Complementaria, de la Organización Mundial de la Salud, y también las Doctoras Amalia Riego y Anna Coates, de la Organización Panamericana de la Salud. Importante Evento en el Hotel Camino Real, el día de mañana.



El Ministerio de Educación entregando Escuelas rehabilitadas en Santo Domingo y el Riguero, Barrios de Managua. También tenemos Encuentros de las Modalidades de Primaria y Secundaria a Distancia en el Campo, con 84% de asistencia esta semana.

Empezamos ya con el funcionamiento del Boletín Escolar de Notas en Línea, trabajando para que tod@s entendamos la utilidad de esta Aplicación y nos preparemos para utilizarla plenamente.

Luego tenemos, Compañer@s, indagación que hemos hecho sobre los conocimientos que tienen l@s Docentes para el uso de las Tecnologías Educativas. Ahí estamos hablando que los resultados de la indagación todavía nos arrojan datos que tenemos que trabajar; el 21% tiene dominio y habilidades en el uso de las Tecnologías; el 31% algún dominio, y el 48% no tiene todavía el dominio necesario. Así que vamos a seguir trabajando !

Esta és una muestra que se hizo en Managua, Masaya, Granada, Carazo, Rivas, Nueva Segovia, León y Chinandega. Este és el estado en que estamos, estado real, pero sólo nos marca el desafío que tenemos que asumir para seguir avanzando.

Por ejemplo... Cursos cortos desde el INATEC; también la complementariedad con la Empresa Privada; el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, KOICA; el Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades a Docentes de Educación Secundaria en TIC.

También vamos a estar avanzando para enfrentar este reto, este desafío : Computadoras para Docentes y Sondeos de Indagación con aquell@s Maestr@s que hayan concluido sus Cursos de Tecnología. Un reto más, pero, con el Espíritu formidable de nuestro Pueblo, de nuestr@s Maestr@s, de l@s Compañer@s que trabajamos desde el Ministerio de Educación, Vamos Adelante, Siempre Más Allá, para enfrentar este reto, y avanzar, en Victorias !

Educación Técnica en el Campo, 92% de la Matrícula actual participando.

También la Compañera Loyda Barreda nos informa que el segundo período de Matrículas de Cursos cortos, Matrículas ya en Línea, está abierto, se está desarrollando. Son Cursos cortos en Modalidad Virtual. Así que, vamos a estar esperando un Informe más claro, para poderlo compartir con nuestro Pueblo, con las Familias que están pendientes de esta Comparecencia de cada mediodía, que a nosotr@s nos alegría muchísimo.

Ferias de Cosechas de los principales Rubros Productivos de nuestro País. Estamos trabajando, INTA y MEFCCA, para realizar estas Ferias que hemos programado de todos nuestros productos en los momentos en que salen en cosecha, y al mismo tiempo el producto con valor agregado, elaborado, lo que se llama Agroindustria. Todo esto vamos a estar presentando en Managua y en las Cabeceras Departamentales, a partir de esta primera semana de Junio.

Luego, Compañer@s, saludamos el II Congreso Internacional “Desafíos y Oportunidades para la Reconversión de la Ganadería Nicaragüense” que se desarrollará esta semana, auspiciado, organizado por el INTA con la participación de una cantidad de Especialistas Internacionales, y luego nuestros Productor@s, Ganader@s y Expert@s.

Tenemos además, Compañer@s, los Mapas Productivos que están elaborados, y que se presentarán : Estrategia de Desarrollo de la Cacaocultura, el Martes 6 de Junio, en el Auditorio del Banco Central; Producción de Hortalizas, Estrategia Nacional y Mapas, 14 de Junio; Estrategia Nacional y Mapa de Producción de Frutas, 22 de Junio; y la Actualización de todos los Mapas Productivos, los que presentamos el año pasado, también el martes 27 de Junio. Esto, desde el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio.

Tenemos el Reporte del Compañero Ervin Barreda, quien nos dice que el 21 de Junio estaremos listos para presentar y consensuar en el Sistema Nacional de Producción el Plan Nacional de los Recursos Hídricos. No sé por dónde salió alguna información que vi como que hoy se estaba presentando... Pero no és así ! Estamos en proceso y vamos a estar listos para presentarlo ante el Sistema el 21 de Junio.



El INTUR... Encuentro Regional de Guías Turísticos de Centroamérica, en el Hotel Holiday Inn, el día de mañana 6 de Junio.

Entrega de Títulos del Mes de Junio, del 19 al 25, Conmemorando el 38 Aniversario del 19 de Julio : Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! 38/19, en Victorias ! Vamos a estar entregando nuevos Títulos de Propiedad a las Familias de todo el País. Estamos hablando de 6,000 nuevos Títulos que se entregarán entre el 19 y el 25 de Junio, saludando el Siempre 19, Siempre al Frente, y Más Allá !

Lunes 5 de Junio, inauguración en la Comunidad La Leona Número 4, del Municipio de León... 533 habitantes con Energía Eléctrica en sus Familias, en sus Hogares, Compromiso de nuestro Comandante Daniel !

Compañer@s, mañana en Masatepe están de Fiesta... el Señor de la Trinidad. Muchas felicitaciones a todas las Familias de Masatepe. Esta és una Fiesta muy importante para la Comunidad, para el Municipio. También vamos a estar acompañando el Sábado 10 la bajada de la Imagen del Señor de la Trinidad, de Masatepe. Hay Misas, Procesiones... Su Eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes estará oficiando el Domingo 11 la Misa Solemne de Celebración del Señor de la Trinidad, en Masatepe.

Compañer@s, mucho Cariño a tod@s, de parte de nuestro Comandante Daniel y tod@s nosotr@s. Aquí estamos, trabajando siempre, con la Esperanza en alto; comprometid@s en estas Rutas que deben llevarnos, en Unidad, a Muchas Nuevas Victorias, de la Mano de Dios.

Gracias, Compañer@s. Estamos en comunicación en cualquier momento, si és necesario, sino mañana a mediodía, si Dios lo permite. Muchas gracias.