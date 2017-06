Nicaragua - Una Década de Transformación

Una Década de Transformación

Palabras del General Álvaro Baltodano en evento de AMCHAM del 5 de junio 2017

Buenos días a todos, por la brevedad de tiempo, permítanme entrar directamente al tema.

En los últimos años, Nicaragua se ha venido transformando producto de un exitoso Modelo de Dialogo y Consenso entre el sector privado, los trabajadores, y el gobierno impulsado desde la Presidencia de la República, por el comandante Daniel Ortega, el cual tiene como objetivo, promover el desarrollo económico, generar nuevos puestos de trabajo y reducir la pobreza.

El primer reto que este modelo de diálogo y consenso enfrentó, fue la crisis económica mundial 2008-2009, logrando superarla de forma exitosa, en la que se destaca por primera vez, la implementación de acuerdos laborales tripartitos y también por primera vez, reformas fiscales con visión social, respaldadas por la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional.

Los pilares sobre los cuales se basa este modelo de diálogo, no significarían nada si no se reflejaran en nuestros índices macroeconómicos. La referencia más notable durante la última década según datos del Banco Mundial, es que la tasa de pobreza general, pasó del 46 al 29.6 % y la pobreza extrema del 15 al 8.3%.

Este logro ha sido en gran parte, gracias a que la inversión social en los últimos 10 años aumentó un 93 %, representando el 59 % del gasto presupuestario total ejecutado en 2016.

El progreso es evidente y éste no solo lo notamos en Managua, sino también en todos los departamentos. Se puede decir que no existe en el país un solo municipio que, en los últimos 10 años, no haya experimentado una tangible transformación física: calles, parques, casas, edificios comerciales, conexión eléctrica, escuelas, clínicas de salud y nuevas actividades económicas.

En el 2016, conseguimos 1,442 millones de dólares en IED, siendo esta, la tasa de crecimiento más alta en América Central. Una de las razones de lo dicho, es que ahora son 45 los países que invierten en Nicaragua.

En los últimos seis años, la tasa de crecimiento promedio del PIB ha sido del 5.3 % y ahora somos la tercera economía de más rápido crecimiento en Latinoamérica.

Desde los inicios del CAFTA, hemos logrado un crecimiento de más del 100 por ciento en nuestro intercambio comercial con los Estados Unidos y a su vez, queremos destacar el aumento de más del 100 % en nuestras exportaciones textiles, la más exitosa tasa de aumento para CAFTA en Centroamérica, volviéndose el acuerdo comercial que más impacto ha tenido en la generación de empleos y desarrollo económico en nuestro país.

Todos estos factores se reflejan en oportunidades de crecimiento para diferentes sectores como el de infraestructura. En Managua, en este año, se están construyendo 25 nuevos edificios, así como nuevas vías de acceso debido al aumento del parque vehicular, el cual se ha incrementado en un 56% en los últimos cuatro años.

Hemos mejorado nuestra conectividad, ampliando la red de carreteras en Nicaragua en un 25 % además de alcanzar la meta de más del 90% de cobertura eléctrica en el territorio nacional. Este desarrollo tiene un impacto en la cadena de suministros y alimentos, estimulando la pequeña y mediana economía familiar. Para el 2018, habremos terminado la carretera que unirá la costa Caribe con el resto de Nicaragua.

En las zonas de alto potencial agrícola, hablamos de proyectos concretos que son una realidad en el país, como Cargill, SuKarne, Lala, Delmonte y las diferentes empresas de agroindustria en la fabricación de aceite de palma africana y siembras de cacao, con inversión alemana como Ritter Sport e israelí como Bean and Company, que han venido a tecnificar, desarrollar y formalizar aún más la industria ganadera y agrícola. Los ingenios azucareros y procesadoras de maní, también han aumentado su capacidad y siembra agrícola, aplicando nuevas tecnologías. Walmart, que invertirá más de 100 millones de dólares el próximo año, está contribuyendo a la transformación agrícola con sus grandes inversiones en el país, estimulando el acopio interno de nuestros productos agropecuarios y levantando los estándares de producción al nivel global.

Nicaragua ha venido experimentando una transformación en su sector de outsourcing. De las 45 empresas que operan en el país, 19 brindan servicios más especializados.



¿Cuáles son nuestros principales retos hacia el futuro

Todo esto es suficiente? No, definitivamente no lo es. Nuestro principal reto es seguir fortaleciendo el Modelo que hemos implementado y que se ha puesto a prueba con factores externos como la crisis económica del 2008-2009, cambios climáticos, volatilidad en los precios de nuestro principales productos agrícolas, en fin, es un Modelo que ha funcionado, demostrando con hechos que el diálogo y consenso traen estabilidad y nos ha distinguido como un país con fortalezas en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la migración por razones de violencia o inseguridad, en especial de la niñez nicaragüense.

Lo señalado, es estratégico para continuar estimulando las inversiones nacionales y extranjeras, generadoras de empleos, Quiero mencionar la importancia de la seguridad ciudadana como factor esencial para seguir atrayendo la inversión nacional y extranjera en el sector turismo, así como tenemos que avanzar en los temas relacionados a la educación, sobre todo la especializada y construir la infraestructura necesaria para dar la respuesta logística a este crecimiento.

Quiero concluir estos comentarios resaltando lo que los organismos internacionales, incluyendo el FMI y las calificadoras de riesgo dicen sobre nuestro país. Según Moody’s las principales formalezas de Nicaragua son: “un crecimiento económico sostenible, altos niveles de inversión extranjera directa, bajo carga de pagos de intereses debido a la alta proporción de deuda externa concesional y una alianza estratégica con el sector privado”

Como pueden apreciar, el desarrollo socioeconómico de Nicaragua va vinculado a la estabilidad económica y política y a la paz social.

Para terminar, quiero leer en el contexto de esta ponencia lo que los organismos internacionales dicen sobre Nicaragua:

1. FMI: “creemos que el proceso de construcción de consensos entre los agentes económicos en la formulación de políticas ha sido el eje político principal para el crecimiento inclusivo y la estabilidad social en Nicaragua”

2. Banco Mundial: “Nicaragua tiene el mejor desempeño de ejecución de proyectos de toda América Latina.

3. Banco Interamericano de Desarrollo: “La economía nicaragüense ha mantenido una tasa de crecimiento de casi el 5 por ciento anual, una de las más elevadas en todo el continente. Es debido a estos exitosos resultados que el BID desea continuar apoyando los esfuerzos de Nicaragua”.

Gracias.