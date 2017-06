ROSARIO : "Era y és necesario fortalecer la Reconciliación y llevarla al Campo del desarrollo de la Economía en nuestro País"

Declaraciones de Compañera Rosario, ,Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

6 de Junio del 2017

Muy buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre !

Hoy estamos a Martes 6 de Junio. Queremos, en primer lugar, comentar el éxito de la Conferencia que se realizó el día de ayer, “El Futuro de los Negocios para las Américas”, que és también el Futuro de los Negocios, y del Trabajo y la Paz, en nuestra Nicaragua.

Un excelente Evento organizado por las Cámaras de Comercio Americanas, con la participación también, por supuesto, del COSEP, y el respaldo de nuestro Gobierno.



Un excelente Evento en el que se debatieron todas las posibilidades, y todos los desafíos, para el desarrollo de los Emprendimientos en nuestro País, desde las Fortalezas que ya tenemos. Esas Fortalezas que destacó tan bien nuestro Presidente.

Empezando por reseñar la principal Fortaleza de nuestro País, que és la Reconciliación, la Unidad y la Paz, en un Proceso largo, como dijo nuestro Presidente, que nos llevó a reconciliarnos, y que nos llevó a que aquellos que no podíamos ni respirar en el mismo espacio que había respirado el otro, entendiéramos que no había más Camino que reconciliarnos, entendernos; buscar cómo trabajar junt@s por el País, por Nicaragua.

“Porque és la única forma de sacar adelante al Pueblo”, así lo dijo nuestro Presidente... Y és la única forma de sacar adelante al Pueblo nicaragüense : Crear las condiciones para que las Familias puedan trabajar, puedan desarrollar todas sus Capacidades en el Campo Productivo, el Comercio, el Turismo, el Arte, la Cultura... en todas las Actividades !

Y se produjo en Nicaragua, dijo nuestro Presidente, el Milagro de la Reconciliación después de una Historia difícil, una Historia dura de confrontación. Porque la Historia de Nicaragua no arrancó en el 79... Fueron Siglos de confrontaciones !

Veníamos desde antes confrontándonos, pero llegamos, gracias a Dios, a entender tod@s, Trabajador@s, Empresari@s, Productor@s, que era y és necesario fortalecer la Reconciliación y llevarla al Campo del desarrollo de la Economía en nuestro País.

Esto explica, dice nuestro Presidente, el Modelo que hemos venido afirmando cada día más; consolidando cada día más... El Modelo de Alianzas, Diálogo, Consensos, que cada día echa más raíces en Nicaragua.

Cuando conversamos con Empresari@s que vienen de otros Países, dice el Comandante Daniel, me preguntan : Cómo han hecho? Cómo és que esto és posible ? Porque les cuesta entender. Y és que esto viene de todo el Proceso donde l@s Empresari@s fueron también parte de aquella realidad de confrontación y polarización. Pero tod@s entendimos que Nicaragua no és para un grupo, no és para otro grupo, sino, para tod@s.

Por eso decimos : Patria para Tod@s, y por el Bien de Tod@s ! Y que la única manera de salir adelante en este País, de poder lograr un mínimo de Crecimiento Económico, de Estabilidad Social, de Seguridad, era uniéndonos tod@s, en medio de nuestras diferencias.

Lógicamente, dice nuestro Presidente, siempre hay diferencias, diferentes puntos de vista; cada quien tiene su propio Pensamiento Político, su Creencia Religiosa, pero, respetamos la Unidad de Empresari@s, Trabajador@s y Gobierno, contribuyendo a cohesionar todo ese esfuerzo para el Desarrollo.

Todo eso, entendiéndolo, entendiéndolo, que la Unidad és lo que nos ha permitido venir avanzando y logrando a la vez, un País con alto grado de Seguridad, Estabilidad; y aquí se combinan, dice el Presidente, todos los factores.

Empezó a hablar también de la amenaza del Narcotráfico, el Crimen Organizado, y cómo la enfrentamos en Nicaragua; y cómo esa Fortaleza llamada Seguridad que tenemos en nuestro País, no radica solamente en el trabajo de las Instituciones Especializadas, sino que és una combinación de esfuerzos de las Instituciones Especializadas. Una Política de Estado que llamamos de Seguridad Soberana, que incorpora a la Población, a las Comunidades, a tod@s l@s nicaragüenses, para lidiar con ese fenómeno destructivo, y librar con efectividad la Batalla.

Al tener la Estabilidad hay condiciones para que el nicaragüense invierta, desde el más pequeño que va con un Emprendimiento, que se siente con seguridad para poder invertir, y para invertir también el que tiene más recursos; en otras circunstancias también ha invertido en otros Países, pero se anima a invertir en su propio País, como lo han venido haciendo l@s nicaragüenses.

Y el País, con esa Fortaleza de la Seguridad, y la Estabilidad, por supuesto, se convierte también en un Polo de atracción para el Inversionista de la Región, de toda Nuestramérica, de otros Países que también han venido a invertir a Nicaragua ya, con pequeñas inversiones algunos, otros con medianas inversiones, y otros con grandes inversiones, que para la Economía nicaragüense son grandes.



¿Y a qué ayuda todo esto? A retroalimentar la Estabilidad, la Seguridad, lo que llamamos el Trabajo y la Paz; garantizar Estabilidad en el Campo Social, y que l@s Trabajador@s se sienten año con año con l@s Empresari@s a discutir y acordar incrementos salariales, y también que en otras ocasiones, se tomen Acuerdos para establecer Salarios por determinados períodos, más allá del anual.

Es decir, el Comandante Daniel está haciendo una relación de nuestro Modelo, de cómo funciona, y cómo ese Modelo, y sobre todo la Unidad de Tod@s, por el Bien de Tod@s, és la clave para Seguir Adelante, ir Siempre Más Allá, Cambiando Nicaragua, Para Bien, y Para Mejor !

En Nicaragua había que alcanzar la Paz, de eso estábamos y estamos convencid@s; y luego, habría que avanzar en el Proceso de Reconciliación entre l@s nicaragüenses, y de ahí saldría este Modelo que ya és un Modelo con Rango Constitucional.

Creo yo que el Comandante Daniel ayer dejó claro, no sólo ante l@s Empresari@s visitantes, las Cámaras visitantes, ante l@s Empresari@s nicaragüenses, sino ante nuestro Pueblo, el Milagro que vive Nicaragua, el Milagro que vive nuestro País : El Milagro de la Reconciliación, la Unidad, y el Trabajo de Tod@s, por el Bien de Tod@s ! Un Milagro, un Milagro, y otros Milagros y Nuevos Milagros que se derraman en nuestro País : El Milagro de la Paz, la Reconciliación; este Nuevo Modelo Integrador.

Y, Compañer@s, en estas condiciones también nuestro Comandante Daniel lo primero que reconoce en ese Milagro és la Obra de Dios, y la Obra de Dios a través del Pueblo nicaragüense. Porque, l@s Trabajador@s, l@s Empresari@s, l@s Productor@s; Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Miguel Obando, a quien mencionó muchas veces como Artífice de la Reconciliación, y luego el trabajo de todas las Iglesias en nuestro País en este momento, que nos llaman también a la Reconciliación, y a vivir y habitar plenamente estos Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios !

Ese Milagro en que él reconoce a tod@s aquell@s que trabajaron, y trabajamos... a Don Jaime, para desde la Reconciliación y la Unidad, promover el Bien Común, y promover la Prosperidad, con Tranquilidad, con Alegría, que, sumando esfuerzos, hacemos realidad todos los días, en esta nuestra Nicaragua.

Queremos saludar, hablando de Delegaciones que nos visitan, a la Misión Comercial de Argentina que llega hoy a mediodía y que se estará reuniendo durante 4 días con Representantes de Asociaciones, Cooperativas, nuestro Gobierno, el Sistema de Producción, Consumo y Comercio.

Harán Talleres y Conferencias en Chontales y Matagalpa; vienen a presentar Tecnologías para la Industria Láctea... Muy importante ! También va a estar participando la Universidad Nacional Agraria. Son Funcionarios de Gobierno y Empresarios que nos visitan, y van a estar siendo acogidos y atendidos por el Sector Privado y el Sector Público nicaragüenses.

También tenemos otra Reunión importante en los próximos días, el Foro de Solidaridad Olímpica Internacional. Un Foro que solicitó el Compañero Emmett Lang, Presidente del Comité Olímpico Nicaragüense, y que se da como Preludio a los XI Juegos Deportivos Centroamericanos que tendrán lugar en nuestra Capital, Dios Mediante, del 3 al 17 de Diciembre.

En este Foro van a participar todos los Presidentes de los Comités Olímpicos de América Latina, y el Primer Vicepresidente de la Organización Deportiva Panamericana, la Máxima Autoridad del Olimpismo de América, y Responsable de la Organización de los Juegos Panamericanos. También vendrán Miembros del Comité Olímpico Internacional.

Este Foro tendrá lugar en el Centro de Convenciones Crowne Plaza, los días 10 y 11 de Junio. Nuestro Presidente se estará reuniendo con todos los Delegados e Invitados el día sábado por la tarde. Vamos a estar dando más detalles sobre este importante Encuentro Deportivo... Y saludar y felicitar todo el esfuerzo que desarrolla desde el Comité Olímpico Nicaragüense nuestro Hermano, Compañero Emmett Lang Salmerón.



Tenemos también en los próximos días la visita del Director General Adjunto de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo. Va a trabajar con el INTA y el IPSA, el Sistema de Producción, la Universidad Agraria, intercambiando información sobre el Proyecto “Desarrollo de Capacidades Técnicas para Incrementar la Calidad de las Semillas Criollas y Acriolladas en la Agricultura Familiar”; para tener más rendimiento.

Este és un Evento de gran importancia, sobre todo en lo que tiene que ver con la Estrategia para seguir produciendo, a pesar del Cambio Climático, y producir con mejores rendimientos... Un gran desafío !

El día de mañana, en la Cancillería, en el Salón de las Naciones, estará reunido el Cuerpo Diplomático, Organismos Internacionales y Agencias de Cooperación acreditadas en nuestro País. Van a recibir información, y por supuesto van a poder hacer todas las preguntas del caso.

Estará Ovidio, nuestro Compañero Coordinador del Sistema Nacional de Producción, presentando el Plan de Producción, Consumo y Comercio; también se van a presentar las herramientas y las aplicaciones del INETER para Alertas sobre el Clima, para l@s Productor@s, y luego, el Doctor Paul Oquist va a hacer la Presentación de la Posición de Nicaragua ante el Acuerdo de París. Así que, esto és mañana por la tarde en la Cancillería; en representación de la Empresa Privada estará el Director Ejecutivo de UPANIC, Felipe Argüello.

La Embajada del Japón nos informa que está llegando una Delegación del Departamento de América Latina y el Caribe de la Cancillería del Japón en los próximos días. Vamos a tener más detalles sobre esta visita, y el Programa que desarrollarán en nuestro País.

El Compañero Canciller Denis Moncada sale esta tarde, para participar en la Reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, para nosotr@s Seguridad Soberana, que en el marco del SICA se desarrolla en Costa Rica.

Allá tenemos a nuestra Delegación desde el día lunes participando. Estas Delegaciones que nos representan siempre, tienen que ver con las Instituciones dedicadas a la Seguridad... la suma de todas las Instituciones : Nuestro Ejército, nuestra Policía, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobernación, Cancillería de la República.

Está allá también la Vice-Canciller Gilda Bolt, el Vice-Canciller Iván Lara, y hoy viaja nuestro Canciller para incorporarse a la Reunión Plenaria de esta Comisión de Seguridad de Centroamérica, para nosotr@s Seguridad Soberana.



Sismos en nuestro Territorio solamente uno, gracias a Dios, de 2.8, por San Juan del Sur. Empieza la Onda Tropical Número 6 en el Caribe nicaragüense. Esperamos, gracias a Dios, más lluvia.

El Ministerio de Salud inaugura Clínicas de Medicina Natural y Terapias Complementarias en San Juan de Nicaragua, y en el Hospital Ahmed Campos, de San Lorenzo, Boaco.

Mañana se presenta en el Olof Palme, por la mañana, el Mapa de Padecimientos de Salud a Director@s de Hospitales, Empresas Médicas y Directivos del Hospital Militar y de la Policía. En los próximos días vamos a estar presentando también este Mapa a todas las Representaciones Diplomáticas en nuestro País, y a Agencias Internacionales dedicadas a la Promoción de Salud.

Incluso, el Doctor Qi Zhang que nos visita desde la Organización Mundial de la Salud, és el Director de la Unidad de Medicina Tradicional y Complementaria de la Organización Mundial de la Salud, de Ginebra, hizo una visita a nuestro País, y dejó como Reflexiones que considera fundamental compartir la experiencia de Nicaragua, porque el Modelo de Salud en nuestro País responde a las demandas de la Población, y que para la Organización Mundial de la Salud el éxito de un Modelo se mide con satisfacción.

Representa, dice el Doctor Zhang, una experiencia única. La experiencia del trabajo intersectorial, agrega, representa el Compromiso de la Salud en todas las Políticas de Gobierno. La cobertura universal se impulsa reconociendo a todas las Culturas.



Vamos a poner muy en alto, en primera prioridad, estas Recomendaciones del Doctor Qi Zhang, de la Organización Mundial de la Salud, y vamos a trabajar para divulgar nuestra Experiencia y nuestro Modelo a otros Países, con todo el Respeto que cada País y cada Cultura merecen.

El Ministerio de Educación entregando Aulas Nuevas en La Libertad, Chontales, y en El Rama; Capacitaciones y Certificaciones a Profesor@s que estudian Inglés para dar la Materia de Inglés, la Asignatura de Inglés, en los Colegios Públicos.

Cursos en Línea que se han desarrollado desde el INATEC, estamos hablando de Técnicas de Ventas, Carreras Técnicas... Tiene que ser más clara esa Nota. Discúlpenme, pero no puedo trasmitirla !

Usura Cero... 2,317 Protagonistas, organizadas en 697 Grupos Solidarios, en 92 Municipios, están recibiendo nuevos Créditos. Y Protagonistas del Trabajo Productivo del Bambú están recibiendo plantas, herramientas y abono orgánico en Muelle de los Bueyes, Zelaya Central.

También el Compañero Salvador Mansell nos informa que estará reponiendo 13,805 luminarias entre Junio y Octubre de este año, para contribuir a la Seguridad y Tranquilidad de las Familias en una cantidad de Barrios y Comunidades de nuestro País. Tenemos que hoy estamos inaugurando Energía Eléctrica en la Comunidad Filadelfia II Etapa, Chinandega, Departamento de Chinandega; ahí son 375 Herman@s.

Para concluir, nuestra Policía Nacional en todo el trabajo que desarrollan en el País para garantizar nuestra Seguridad, nos informa que cuatro personas fallecieron por accidentes de tránsito, dos de ellos conductores de camión, uno de motocicleta, y un pasajero.

Lamentablemente, también decíamos, un inicio de incendio que se controló rápido en las cercanías del Mercado Oriental; todas las medidas que hemos venido tomando, por lo menos nos han asegurado poder atender y resolver rápidamente.

Compañer@s, aquí estamos también reseñando que hoy se celebra en León, en el Parque de los Poetas, el Día Internacional de la Lengua Rusa, y el Homenaje al gran Poeta Ruso, Aleksandr Pushkin. Está nuestro Alcalde, el Compañero Róger Gurdián; la Poeta Alba Azucena Torres, Primera Secretaria de la Embajada de Nicaragua en Rusia y la Compañera Helena Ramos estarán leyendo Poemas rusos. Al mismo tiempo, estará participando el Coro Juvenil Rubén Darío, de León, coordinado por el Compañero Ramón Rodríguez. Vamos, entonces, a saludar a tod@s nuestr@s Herman@s, que en León celebran al Gran Pushkin, y el Día Internacional de la Lengua Rusa.

Compañer@s, aquí nos llega también una Nota de nuestro Compañero Carlos Midence, Embajador en España, quien tuvo una interesante Reunión de Trabajo con la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para promover Lazos de Amistad y Cooperación entre la Alcaldía de Madrid y la Alcaldía de Managua.

Con esta Nota, Compañer@s, concluimos esta Presentación de cada mediodía, que a nosotr@s nos llena, no me canso de decirlo, de Alegría y Orgullo poder establecer esta Comunicación todos los mediodías, y que sepamos que hay un Gobierno Responsable, Vigilante, Atento, promoviendo la Unidad por el Bien Común, y promoviendo, que Sigamos Adelante. Como hemos venido avanzando y desarrollando todas las posibilidades, para el Trabajo y la Paz, en nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre !

El Cariño de nuestro Presidente el Comandante Daniel, para tod@s, y para cada un@. Vamos a estar en comunicación en cualquier momento si es necesario, sino mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Muchas gracias.