ROSARIO : " Celebrémonos, Compañer@s ! Celebrémonos, reunid@s alrededor de la Vida y el Ejemplo de Miguel"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

9 de Junio del 2017

Muy buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy viernes 9 de Junio... Desde ayer hemos estado en comunicación, celebrando la Vida del Canciller de la Dignidad de Nicaragua, Querido Compañero, Hermano... “Padrecito-Compañero” le decía yo, Miguel D´Escoto. Hemos estado con la Familia, pendientes de cada uno de los pasos que se han dado en este Día de Homenaje a su Vida, y este Día que también és para nosotr@s un Día de Compromiso con su Legado.

Quiero agradecer de manera muy especial ese sentido y hermoso Mensaje que hizo hoy Su Eminencia Reverendísima Cardenal Leopoldo Brenes, quien llegó a la Cancillería acompañado del Padre Toñito, nuestro

Padre Toñito, querido Compañero, Acompañante, Hermano, Amigo. Ese Mensaje Hermosísimo que puso en relieve la Vida de Miguel, dedicada al Servicio. A servirle al Prójimo. A Amar al Prójimo. A Servir a los demás, como Herman@s, y como Herman@s en Cristo.

He hablado con Su Eminencia el Cardenal, para agradecerle a nombre de todas las Familias, de todo nuestro Pueblo, y de, digo yo las Familias nicaragüenses, ese hermoso Mensaje que hace un Resumen, una Síntesis perfecta de la Vida del Padre Miguel : Su Misión de Servir !

Por eso ayer decíamos : “Misión Cumplida Miguel, y Misión en Cumplimiento !”. Porque aquí estamos, para seguir cumpliendo esa Misión de Servicio, y hacerlo con Alegría, como lo hacía Miguel... Con Entusiasmo ! Esa és la palabra clave.

Cuando uno se compromete, se compromete con Amor. Se compromete con el Amor. Se compromete a Servir, con Cariño, con Ternura, con Alegría, con Entusiasmo, con Esperanza. L@s Cristian@s tenemos la Esperanza en alto, con Fé, que és Amor !

Y, bueno, ahí han estado, toda la mañana, Personalidades de todos los Ámbitos de nuestro País : Ministr@s, Jóvenes, Movimientos Sociales... Y, no sólo le rendimos Homenaje, decíamos, sino también nos comprometemos con ese Legado de Valentía, de Dignidad, de Firmeza, de Coherencia, de Consecuencia, y de Visión, que tuvo el Padre Miguel, nuestro Canciller, Cuadro destacadísimo de la Revolución Nicaragüense.

Tantas Memorias tenemos de momentos intensos compartidos ! “Chiquita...”, me dice una vez, no sé por qué me decía “Chiquita”, “se acabó la guerra ! Ahora sí se va a acabar la guerra !”.

Tanto que trabajó con Daniel, para alcanzar la Paz en Nicaragua, y tan feliz que estaba de esta Paz que disfrutamos hoy; del Discurso que hizo el Comandante Daniel hace algunos días sobre el Milagro de la Reconciliación, y de la Paz, en nuestro País.



“Chiquita, se acabó la guerra !”. Me contaba que ya venía el Tiempo de los Acuerdos, el Tiempo de firmar la Paz. Y no se me olvida nunca, el rostro, los ojos, con que me hizo la confidencia... Y se fue cumpliendo ! Se fue cumpliendo ! Se acabó la guerra, y llegó la Paz... Y se acabó para siempre, Dios Mediante !

Y ahora, en estos Tiempos de Paz, nos toca todos los días ser firmes; nos toca todos los días ser serios en el Compromiso; nos toca todos los días Vivir en Amor, que és la verdadera Vida del Cristiano : El Amor, el Amor al Prójimo, y la Lucha contra la Injusticia. La Lucha para que termine la Pobreza. La Lucha para que tod@s podamos Vivir con Dignidad, y que reine la Alegría en nuestros Corazones, y en nuestra Patria.

Ahorita hay una Misa; luego vamos a estar por la tarde con nuestro Presidente en el Acto de Celebración de la Vida de Miguel. Va a hacer un Responso Su Eminencia Reverendísima el Cardenal de la Reconciliación, repito, Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo, y va a decir unas Palabras el Comandante Daniel. Vamos a estar en comunicación a través del Canal 6, Nicaragüense por Gracia de Dios !

Celebrémonos... Celebrémonos, Compañer@s ! Celebrémonos, reunid@s alrededor de la Vida y el Ejemplo de Miguel, que sigue recorriendo, porque seguimos recorriendo estos Caminos de Paz, de Reconciliación, de Unidad, y de Luchas, para ir, poco a poco, alcanzando la Liberación de la Pobreza; poco a poco, alcanzando Más Victorias !

Quiero agradecer, igualmente, todos los hermosos Mensajes que hemos recibido de Gobiernos... El Canciller de Venezuela que me llamó, todavía estaba colgando yo el teléfono ayer informándole a nuestro Pueblo, y me llamó para compartir la tristeza. Le dije : “No, no estemos tristes ! Tenemos que ser como era Miguel, alegres y optimistas”. También la Compañera Canciller de Ecuador, María Fernanda, que envió un hermosísimo Mensaje; el Compañero Nicolás; Compañer@s y Herman@s del Gobierno y Pueblo de Cuba; Compañer@s de Movimientos Políticos y Sociales.

Nos llamó ayer por la tarde el Presidente Salvador Sánchez Cerén, para expresar su Solidaridad. Dice : “No llamo como Presidente, llamo como Familia”, así me dijo... Qué lindo ! Así és. Así somos... Una Gran Familia !

Compañer@s, el Presidente de Bolivia también hizo un Mensaje muy hermoso. Nuestro Hermano el Ministro Miguel Mejía, de Dominicana, su Movimiento. Y hemos recibido Mensajes de todas partes, con mucho Amor para Miguel, y mucha Esperanza en el Futuro de nuestros Pueblos. Ese Futuro de Dignidad, Libertad, Fraternidad, que nos toca seguir construyendo.

Decíamos que esta tarde vamos a estar en la Cancillería, y luego aquí están las Noticias de cada día, porque hay que seguir trabajando, y ese és el Legado de Miguel... Seguir trabajando !

Compañer@s, nuestra Policía Nacional nos informa de 2 Personas fallecidas : Uno por accidente, uno por descarga eléctrica; y no se registraron muertes homicidas.



También nos da la buena noticia de que a partir de hoy funcionan como mejor Servicio a nuestra Población, Kioscos Tecnológicos para obtener renovación y reposición de Licencias, Certificados de Conducta y Licencias de Conducir, Registros de Vehículos, de Armas de Fuego. Estos Kioscos van a estar en las Delegaciones Policiales de los Distritos de Managua, y el próximo año vamos a tenerlos, Dios Mediante, en todas las Delegaciones del País.

Recibimos la visita en nuestro País de una Misión del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis, y la Malaria. Va a estarse reuniendo con Autoridades del Ministerio de Salud, del INSS, y de las Redes de Salud de Nicaragua.

Luego tenemos a la Embajadora para Mujeres y Niñas que llega desde Australia para reunirse con nuestro Canciller, con el Ministerio de la Mujer, y con el Ministro Asesor de la Presidencia para Asuntos Internacionales, Compañero Sidhartha Marín. También van a estar visitando con INIFOM distintos Proyectos en nuestro País. Le damos la bienvenida a la Doctora Sharman Stone, Embajadora para Mujeres y Niñas que llega desde Australia.

Tenemos tres sismos en nuestro Territorio, todos menores a 4 grados, gracias a Dios; y en nuestras Costas.

Luego, la Onda Tropical No. 7 que se aproxima al Caribe nicaragüense nos va a traer Agua Bendita, Agua Santa; Lluvias, Lluvias Buenas ! Y los percances que produzcan, porque siempre generan algún tipo de Calamidad, los atenderemos también con mucha Solidaridad y Respeto.

Hay una Delegación de Chile que llegará en los próximos días a trabajar con el INETER en la Primera Fase de Caracterización de la Cadena Volcánica de Nicaragua, con énfasis en el Volcán San Cristóbal. És del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, y van a estar acompañándonos durante 12 días a partir del Domingo.

Vamos a estar pendientes, y en agradecimiento siempre, en reconocimiento, por toda la Solidaridad y los Apoyos, más este Apoyo Científico que representa tanto para nuestras Instituciones.

El Doctor Guillermo González está en El Salvador participando en el 30 Aniversario de CEPREDENAC. És la Segunda Sesión Ordinaria de este Organismo y él és el Presidente Pro Témpore. Y el SINAPRED también está atendiendo las afectaciones que tenemos, ya sea por lluvias, o por vientos; además, pendientes de todas las eventualidades, y de las vulnerabilidades que tenemos.



Incendios en la semana fueron 16 : 10 Estructurales, 2 en Maleza, y 4 en Basura, cubiertos por los Cuerpos de Bomberos Unificados.

El Hospital Bertha Calderón va a desarrollar un Entrenamiento para mejorar el Manejo Quirúrgico del Cáncer de Mama. Viene la Doctora Katryn Chen, Cirujana Oncóloga de la Universidad de California, a aportar sus Conocimientos y su Experiencia a esta Institución de nuestro Modelo de Salud, en este caso Salud para nosotras las Mujeres.



Tenemos también, al Doctor Jhon Warddle, del Centro de Investigación en Medicina Complementaria de la Universidad de Sidney, Australia, y Daniel Gallegos, de los Servicios de Salud de la OPS, que están desarrollando un Taller sobre las Evidencias Clínicas en Medicina Natural y Terapias Complementarias. En los 19 SILAIS del País se está transmitiendo, me imagino que de manera simultánea, por Video-Conferencia.

El Ministerio de Educación entrega Aulas rehabilitadas en el Distrito VII de Managua, Centro Educativo Pedro Joaquín Chamorro. Tenemos también la Reunión Semanal de la Comisión Nacional de Educación.

Feria de los Postres Tradicionales de los Pueblos, en el Parque Nacional de Ferias, en Honor a la Santísima Trinidad. Tenemos también, 72 Ferias Municipales EN AMORA-NICARAGUA.

Informa el Compañero Eddy Jackson, que el día de mañana, Sábado 10 de Junio, finaliza, la temporada de captura de Pepino de Mar; el Domingo 11 inicia la Veda que concluirá el 31 de Agosto. INPESCA va a apoyar al Sector Pesquero Artesanal en estos tres meses de Veda, realizando Talleres en las Comunidades de la Región Autónoma del Caribe Norte, dirigidos a más de 700 Protagonistas, entre Buzos, Sacabuzos, Marinos, Capitanes y Armadores, que se dedican a la pesca de Pepino de Mar.

Los Talleres están dirigidos a reducir los accidentes laborales de quienes realizan sumersión; es decir, quienes trabajan debajo de la superficie del agua durante la faena de Pesca de este Recurso.



Serán impartidos en la Lengua Materna de l@s Protagonistas a través de un Modelo Participativo y de Intercambio de Experiencias, en coordinación con INATEC, INSS, MINSA, MTI y MEFCCA; también se compartirán Experiencias sobre Buenas Prácticas. Esto és organizado por INPESCA.

El Instituto de Turismo saludando la VI Edición de la Feria Internacional de Turismo de Nicaragua, FENITUR, que es organizada por las Cámaras y Asociaciones Privadas. Esto és en el Centro de Convenciones Olof Palme.

Costa Caribe visita San Juan del Sur, Rivas, Orgullo de Mi Municipio, este Fin de Semana; y Micro-Feria del Pueblo, Turismo, Sabor y Tradición, en Somoto, Madriz.

El Compañero Virgilio Silva nos reporta que está por inaugurar en el Puerto Salvador Allende una cantidad de Juegos Especiales para Niñ@s, Jóvenes y Adult@s; Juegos Go Kart, son carros. Nos envió las fotografías y realmente se ve impresionante, bonito, al servicio de las Familias, de l@s Jóvenes, de l@s Niñ@s de la Capital, y de l@s que nos visitan de otros Municipios y Departamentos.

Tenemos al Compañero Amadeo Santana informando cómo va avanzando la Carretera Costanera en el Pacífico de nuestro País. Construye el Puente El Ochote, el Puente El Naranjo también, y el 74% del avance del Proyecto incluye movimiento de tierra, drenaje menor y mayor. Estamos hablando de la Primera Etapa, que avanza en un 74%. Importante, importante Proyecto que estamos segur@s va a favorecer con más posibilidades de trabajo a las Comunidades de las Zonas Costeras del Pacífico de nuestro País.

En La Pacayona-Sector San José, Municipio de San Ramón, Matagalpa... 235 habitantes, 45 viviendas, un millón 939,000 córdobas de inversión, estrenan Energía Eléctrica para las Familias, para la Comunidad. También en El Tuma-La Dalia, Anexo Tierra Blanca o Finca Los Olivos... 199 habitantes, 38 casas, un millón 367,000 córdobas, inaugurando Energía Eléctrica el día de mañana.

Compañer@s, entonces, todo este día, y los días venideros también, vamos a estar rindiendo Homenaje a Miguel, el Padre Miguel, Canciller de la Dignidad, ORGULLODEMIPAÍS, Orgullo de Nuestro País ! Y vamos a estar, por supuesto, comprometidos cada vez más, con esa Ruta de Luchas, ENAMORANICARAGUA, de Victorias, Siempre Más Allá, que nos deja Miguel, para seguir andando mientras estemos en este Plano de Vida.

Seguir Caminando el Amor. Seguir Caminando la Misión Cristiana, Socialista, Solidaria. Seguir reclamando los Derechos, el Derecho de los Pueblos a Vivir en Paz... A Vivir en Paz ! Y a promover Justicia, y a promover Desarrollo con Equidad.

Miguel D´Escoto está con nosotr@s, su Legado está con nosotr@s... ORGULLODEMIPAÍS, Canciller de la Dignidad Nacional !

Compañer@s, mucho Cariño de parte de nuestro Comandante Daniel. Vamos a vernos nuevamente esta tarde desde la Cancillería. Tenemos también más tarde nuestro Consejo Nacional. Seguimos estando, gracias a Dios, ocupad@s, llen@s de Entusiasmo, trabajando por el Bien Común en esta Nicaragua nuestra, de Cristianismo, Socialismo y Solidaridad.

Mucho Cariño de nuestro Comandante Daniel, para todas las Familias nicaragüenses. Hasta prontito...! Gran, gran Cariño ! Gran, gran Abrazo ! Gracias.