Consejo de Comunicación y Ciudadanía. 9 de junio 2017



Reflexión nocturna en homenaje póstumo al Padre Miguel D'Escoto Brockmann. El compañero Tomás Valdez transcribe un poema de origen anglosajón que se atribuye a varios poetas, incluso se dice que es una oración fúnebre del pueblo Navajo.

“NO ME LLORES”



No llores al pie de mi tumba

porque yo no estoy allí,

dirige tu mirada al cielo

y en él me encontrarás.

Soy la nube, la gota de lluvia,

así como el sol y las estrellas

de este infinito firmamento,

el canto del mar

y la luz en tus momentos

de densa oscuridad.

¿Acaso no me ves?

Mira bien…

Porque estoy en el vuelo

y dulce trino de las aves.

Te abrazo con la brisa…

Piénsame mientras lo hago

y así me sentirás.

No me llores

al pie de una tumba

porque mi morada

está más allá.

Búscame entre la hierba fresca

y el aroma de las flores

porque es así

que Dios me permite

poderte abrazar.

¡Estoy vivo!

Yo no he muerto,

habito en ti y en los demás.

No es esta tierra mi Castillo

ni un lugar para echar raíces

y quedarse a descansar,

porque la vida es una escuela

con caminos de esperanza,

donde se aprende a valorar

el amor, la risa, el llanto y el pesar.

¿Por qué me lloras

si yo no he muerto?

Vivo en ti

y en tu cantar

¡Vive, produce, comparte

y da a manos llenas

amor sin reparar,

porque Dios ama sin fronteras

y nos ayuda a cargar

el peso de nuestra cruz

con justicia y equidad.

No, no me llores en la tumba

ni en ningún otro lugar…

Hoy soy feliz, eterno,

sabio e inmortal.

No te sientas solo

yo te acompañaré

a donde vayas

todo el tiempo

¿Sabes por qué?

Porque ahora tengo

el don de la ubicuidad.

No me llores

frente a una tumba

en el Campo Santo,

dame ramos de oraciones

de alegrías y de cantos.

Sonríe te lo pido

ahora estoy más que nunca vivo

aunque no te parezca cierto,

porque gracias a Dios

y a su infinita misericordia

nunca he muerto.

Tan solo eclosionó el capullo

para volar de esta tierra

y renacer con alas

como un ser nuevo.

Quizás cuando estés

viendo el mar

sentado en la arena

mis versos en las olas

a tus oídos un día lleguen.

Búscame en la arcilla

con la cual el Creador

moldeó el cuerpo del hombre,

que incrustado en ti estoy,

no, no como una costilla

sino en el pecho

latiendo como tu corazón.