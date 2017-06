Partida a la casa del Padre: Canciller, sacerdote, hermano y amigo de la familia!

El Padre Miguel D´ Escoto Brockmann llegó al hogar de mi padre por su incontrolable amor por el arte y por nuestra cultura. Hoy lo recuerdo y preservo en mi mente y en mi corazón sentado cerca de la puerta de su dormitorio. Frente a él contemplaba emocionado entre lágrimas la pintura en dos versiones del “Viacrucis por la Paz y Por la Vida” del pintor Pablo Beteta, quien inspirado en la gesta del mismo nombre - realizada por el hermano Miguel en todos los rincones del centro y norte de nuestra Patria junto a los rostros tostados de los campesinos hijos del barro - quiso inmortalizar el momento histórico de un hombre, quien sin medir las consecuencias, cristianamente, dedicó su vida a Nicaragua y al Pueblo Nicaragüense.





Viacrucis por la Paz y Por la Vida (Pablo Beteta, 2012)

Anduvo, anduvo, anduvo, ... haciendo camino al andar, dejando huellas de amor y de encuentro en su determinación por lograr un mundo mejor que - fundado en la justicia y el amor- instaurara sus valores en la Paz y en La Vida y quitara el sufrimiento del Viacrucis de los pueblos oprimidos. Esa fue su lucha desde los atriles de la ONU hasta en la mecedora de su casa donde se emociona hablando con sabiduría y sin odio en su corazón del dolor que le causa la injusticia. Descansa en Paz y vive la Gloria de la Inmortalidad de los Justos.





Viacrucis por la Paz y Por la Vida (Pablo Beteta, 1989)

“ VIACRUCIS POR LA PAZ Y POR LA VIDA”



En ambas versiones el cielo, las montañas y las multitudes se mezclan, unidas por la conexión espiritual de un Cristo vivo, que aunque agobiado por el dolor, anda junto a su pueblo, apoyándolo en su determinación de no desfallecer en la lucha contra la injusticia. En la peregrinación, el cielo y la tierra se unen con cénit de la cruz y los pasos de nuestro hermano Miguel en su apostolado por los pobres, quienes paso a paso lo acompañan. No es religiosidad popular, es un pueblo que no pierde la fe, ni la esperanza en Dios.



Karla Luzette Beteta Brenes

Embajadora de la República de Nicaragua

ante la República Federal de Alemania