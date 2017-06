Ministerios Apostolar envían condolencias por la partida del Padre Miguel

Managua, Nic 12 de Junio de 2017

Apreciado

Com. Daniel Ortega Saavedra

Presidente

Sra. Rosario Murillo

Vice Presidente

Presidencia de la Republica de Nicaragua

Sus Manos

Que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, les fortalezcan y continúe derramando de su gracia y Paz sobre sus vidas. (Fil. 1.3)

Ante la sensible e inesperada noticia que nos sorprendió, como es el fallecimiento del Padre Miguel de Escoto Brockmamn, Ex Canciller de la Republica de Nicaragua, Ex Presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas; con quien por su amabilidad, respeto y apertura, pudimos compartir en diversas ocasiones, e intercambiar experiencias como Ministros que somos. Como Ministro de Dios, en representación de mi familia, el Ministerios Apostolar y el sector evangélico que represento; deseo expresar nuestras sinceras palabras de condolencia, fortaleza y consuelo a la Familia, la Comunidad e Instituciones que el Padre Escoto representaba, trayendo a memoria ese pasaje bíblico que dice:

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo!

Él es un Padre bueno y amoroso, Dios de toda consolación,

Cuando tenemos dificultades, o cuando sufrimos,

Dios nos ayuda para que nosotros podamos ayudar a los que sufren o tienen tribulación,

esto por medio de la consolación

con que nosotros somos consolados por Dios.

2 Corintios 1: 3 – 4 (Biblia Actualizada)

A la vez, expresamos nuestro compromiso de oración e intercesión por fortaleza. Confiando que el legado de amor al prójimo, de cuido a la naturaleza y de espíritu de entrega y servicio que le caracterizo, seguirán siendo de inspiración para las nuevas generaciones.

Que la bendición de nuestro Creador, le permitirán coronar los propósitos que en Dios se ha propuesto. Rogando nuestras disculpas, por encontrarnos fuera del país.

Cordialmente:

Pastores Augusto Cesar y Rosa Emilia Marenco

Pastor General y Presidente

Ministerios Apostolar Centro Cristiano