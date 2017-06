ROSARIO : "Seguimos siendo el País con menos número de fallecid@s por accidentes de tránsito, pero tenemos que trabajar para disminuir ese número"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

13 de Junio del 2017

Buenas tardes, Compañer@s; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy martes 13 de Junio, Día de San Antonio de Padua, que se celebra con pompa en todo el País.

Ayer escuchábamos las Misas, los cohetes, las Celebraciones, en distintos Barrios de Managua, honrando a San Antonio de Padua. El Barrio San Antonio, de Managua, también celebrando a San Antonio, su Santo Patrono.

Tenemos unas interesantes Estadísticas que queremos compartir con ustedes este día, que nos ha enviado el Comisionado General Francisco Díaz, de la Jefatura de la Policía Nacional. Y son datos comparativos en relación a las muertes homicidas, crímenes, en los Países de Centroamérica, y a los accidentes de tránsito, entre el 1° de Enero y el 31 de Mayo de este año.

Las muertes homicidas, o crímenes : En Guatemala, 1,840; en Nicaragua, 198. En Honduras, 1,720; en Nicaragua, repito, 198... Voy comparando ! En El Salvador, 1,405; en Nicaragua, 198. República Dominicana, 648; en Nicaragua, 198. Costa Rica, 224, y Nicaragua, 198. Tenemos, gracias a Dios, el número más bajo de crímenes, de muertes homicidas, y esto confirma, confirma, que Nicaragua és el País más Seguro de la Región, gracias a Dios.

La Fuente de estos datos és la Comisión de Jefes de Policía de Centroamérica... 198 en Nicaragua, 1,840, Guatemala; Honduras, 1,720; El Salvador, 1,405; Dominicana, 648; Costa Rica, 224. Somos el País más Seguro de Centroamérica, gracias a Dios !

Luego, fallecidos por accidentes de tránsito : República Dominicana, 676; Nicaragua, 360. Honduras, 612; Nicaragua, 360; Costa Rica, 392; Nicaragua, 360. Guatemala, 391; Nicaragua, 360. Tenemos allí el desafío de trabajar, porque seguimos siendo el País con menos número de fallecid@s por accidentes de tránsito, pero tenemos que trabajar para disminuir ese número de 360 Herman@s que han fallecido como consecuencia de accidentes de tránsito en este Primer Semestre del Año.

Casualmente ayer se realizó, en las Oficinas del Comisionado General Díaz, una importante Reunión de la Empresa Privada y nuestra Policía Nacional... La Empresa Privada que hizo Exposición de las Investigaciones realizadas por INPROCRES, el Instituto Nicaragüense para la Promoción del Consumo Responsable, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACS. Estuvieron presentes el Hermano José Adán Aguerri, Hermano Rosendo Mayorga, Hermano Jorge Solís, Hermanos Álvaro Rodríguez, de AMCHAM, y Ricardo Selva.

El Licenciado José Adán Aguerri hizo entrega de Documentos contendiendo 18 aspectos que se tomarán en cuenta para mejorar la Seguridad Vial. Qué és lo que sobresale ? Mejor señalización en Carreteras y Calles; Reubicación de Paradas de Buses; Revisión y Actualización de Límites de Velocidad; Horarios de Parqueo; Dimensiones y Ubicación de Reductores de Velocidad. Son las Propuestas de la Empresa Privada.

Esta és la Primera Reunión, nuestra Policía Nacional estuvo representada por l@s Compañer@s Francisco Díaz, Comisionado General Marenco, Comisionada General Vilma Reyes, entre otros, y se acordó continuar estas Reuniones para elaborar una Propuesta de Plan Integral de Seguridad Vial, que será remitida a la Presidencia, al Presidente, el Jefe Supremo de la Policía, el miércoles 28 de Junio.

Así es que, uniendo esfuerzos, para mejorar la Seguridad Vial y reducir los accidentes de tránsito en nuestro País, en el Modelo de Diálogo, Alianzas, Consensos, con la Empresa Privada nicaragüense.

Tenemos aquí, Compañer@s, que, ayer lunes 12 de Junio, fallecieron 2 Herman@s : Uno por accidente, era un Ciclista que iba en estado de ebriedad, y un fallecido por derrumbe, esto és allá, al lado de Las Manos, en Nueva Segovia.

También hay un Hermano Policía desaparecido, que cayó al Río Coco en el desarrollo de Planes de Seguridad en sectores rurales montañosos. Esto és en el Departamento de Jinotega, en las “profundidades” como dicen nuestr@s Compañer@s, en el Municipio de Bocay, Comunidad Panzi, Los Altos de Wangki, riberas del Río Coco.

A las 2:30 de la tarde de ayer, el Hermano Policía Cristino García Martínez, de 40 años, integrante del Grupo Operativo que se movilizaba en una panga, fue arrastrado porque había lluvias torrenciales, las cuales arrastraron la panga. El Hermano Policía, el Compañero, cayó al Río, y se continúan Labores de Búsqueda y Rescate.

El derrumbe fue, como decíamos, en Las Manos; los trabajadores estaban ahí y resultaron dos lesionados; uno de ellos falleció. Nuestro Abrazo Fraternal a su Familia.

La Policía Nacional continúa desarrollando Planes Especiales de Seguridad Ciudadana en todos los Ámbitos de su Especialidad.

Estamos recibiendo hoy al Director General Adjunto de Desarrollo Social, Humano y Sustentable de la Agencia Mexicana de Coo-peración Internacional para el Desarrollo, AMEXCID, Hermano Juan Gabriel Morales, quien viene a intercambiar información sobre los avances del Proyecto “Desarrollo de Capacidades Técnicas para incrementar la Calidad de las Semillas Criollas y Acriolladas de la Agricultura Familiar”; un Proyecto apoyado también por la FAO, y desarrollado por el INTA y el IPSA, Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio.

En la Cancillería esta tarde se estará condecorando al Hermano Embajador de Chile con la Orden José de Marcoleta. El Hermano Embajador de Chile se llama José Miguel de la Cruz Cross, quien concluye su Carrera Diplomática de 43 años de servicio con su Misión en nuestro País.

Nuestro Saludo al Hermano José Miguel, a toda su Familia, y nuestro Reconocimiento por su aporte a la consolidación de nuestras Relaciones de Amistad, Hermandad y Cooperación con el Hermano Pueblo de Chile, con su Gobierno. Y nuestro Saludo a la Presidenta Michelle Bachelet.

También tenemos, Compañer@s, el Premio que fue concedido a nuestro País ayer. Esto és la Asociación Latinoamericana de Viajes y Turismo, que nos reconoció por los Programas de Turismo Responsable y Sostenible.

Esto fue en Londres, y el Premio fue entregado por el Presidente de LATA, que és la Asociación Latinoamericana de Viajes y Turismo, Hermano Anthony Mason, y explicó, al entregarlo, que és un Reconocimiento a los esfuerzos del Gobierno de Nicaragua que a través del INTUR implementa Políticas exitosas de Promoción del Turismo Responsable, Sostenible, Cultural, Ambiental, en beneficio de las Familias nicaragüenses.

Un sismo en nuestro Territorio, por Cárdenas, magnitud 3 grados, una profundidad enorme, 171 kilómetros.

Lluvias y fuertes vientos en 4 Barrios y Comunidades de Somotillo, San Ramón, Sébaco y Belén; estamos hablando de Chinandega, Matagalpa y Rivas, Departamentos; 75 viviendas afectadas : 73 anegadas y 2 semi-destruidas. Ahí están los COMUPRED, SINAPRED, Alcaldías, en Apoyo Solidario.

Los Hermanos Bomberos de la Dirección de Bomberos Unificados, todos los Cuerpos de Bomberos Unificados han organizado un Plan de Trabajo que los llevará a reunirse en todo el País con los Hermanos Bomberos y visitar integralmente las Estaciones, así como conversar con las Familias, con los Representantes de los Líderes Comunitarios, para mejorar la atención, y sobre todo, mejorar todas las labores de prevención de incendios.

Buen Gobierno Local, Buen Gobierno Nacional, en Managua, entregando hoy Martes 13 de Junio, 6 cuadras de recarpeteo asfáltico en el Barrio Adolfo Díaz, del Distrito V, y el Viernes 16, 9 cuadras en los Barrios Santa Ana y Julio Buitrago, del Distrito II. Y el Jueves 15 inauguramos el Parque del Barrio Naciones Unidas, Distrito V; ahí se está entregando un Parque rehabilitado a las Familias de la Comunidad.



El MINSA... Taller de la Red Nacional de Laboratorios para fortalecer el Diagnóstico de los Virus de Dengue, Zika y Chikungunya. Tenemos también el Informe de la Infección por VIH en el 2016. Lo vamos a dejar de último.

Ministerio de Educación nos reporta que está entregando Aulas en el Centro Educativo “Sólo Cristo Salva”, del Municipio de Somotillo, Departamento de Chinandega.

También estamos trabajando con el Ministerio de Educación una Jornada Especial de Visitas a Territorios que se desarrollará desde este Jueves 15 de Junio. Estamos hablando de visitar todo el País, esto és en Saludo al Aniversario del Triunfo de la Revolución, y sobre todo para mejorar la Calidad de la Educación.

Eso és lo que procuramos : Conocer los problemas y atenderlos a tiempo con estas visitas que se han programado en todo el País. Iniciamos el Jueves 15, precisamente en Chinandega; después vamos para Masaya; luego vamos para Carazo, en los primeros días... És un Programa Completo !

Programas de Emprendimientos y Financiamiento Incluyente con el apoyo de China-Taiwán y CENPROPYME, entregando desembolsos a Emprendimientos Familiares de Talleres y Pequeños Negocios de Estelí, Madriz y Nueva Segovia.

Usura Cero... 3,248 Protagonistas reciben Créditos; son 975 Grupos Solidarios y 89 Municipios.

Tenemos además, Compañer@s, la Presentación de la Estrategia Nacional de Hortalizas a Productor@s, Universidades, Empresa Privada y Organismos de Cooperación Técnica. Esto és mañana 14 de Junio, en el Banco Central.

El Doctor Danilo Mejía, de la FAO de Roma, Especialista en Transformación y Agregar Valor a Productos Agropecuarios, estará impartiendo un Taller esta semana con Productor@s de Chontales, Río San Juan, y Zelaya Central, en un esfuerzo conjunto de INATEC, Ministerio de la Economía Familiar, y el INTA.

Estamos también estrenando Energía Eléctrica... Estamos hablando de 200 habitantes, 36 casas, Comunidad El Coyol, Sector La Conga, en el Municipio de San José de los Remates, Boaco; 2 millones 507,000 córdobas de inversión.

En relación al VIH, en el Año 2007 se identificaron 672 casos nuevos; eso hacía 12 casos por 100,000 habitantes. En 2016 se identificaron 1,111 casos nuevos, para una tasa de 18.4 por 100,000 habitantes.

Fue en el Año 1987 que se identificó el primer caso en Nicaragua, y hasta la fecha se han diagnosticado 12,157 Herman@s con VIH : 65% Varones, 35% Mujeres. El 69% de estas Personas están entre los 20 y los 39 años. El 20%, 2,429 de las 12,157 diagnosticadas, desgraciadamente han fallecido.

En la actualidad, en nuestro País hay registradas 9,328 Personas que conviven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana. En el Año 2007 se garantizó el tratamiento a 518 personas, y en el 2016 a 3,885 personas.

47 embarazadas con VIH fueron identificadas en el 2007, de las cuales 45 dieron a luz Niñ@s con VIH. En el Año 2016 se diagnosticaron 114 embarazadas con VIH, resultando 2 Niñ@s con VIH.

Nos encaminamos a erradicar la trasmisión del VIH, Dios Mediante, de madre a hijo en el período Prenatal, garantizando tratamiento a las embarazadas que presenten este Virus.

En su Publicación de Indicadores Básicos sobre la Situación de la Salud en las Américas la OPS reporta para el 2016 las siguientes Tasas de Incidencia, nuevos casos por 100,000 habitantes para el Año 2015, porque la publicación és del 2016, pero reporta el Año 2015 : Belice, 66.5; Panamá, 21.6; El Salvador, 19; Costa Rica, 17.6; Guatemala, 6.8; Honduras, 4; República Dominicana, 15.6.

Quisiera ver aquí, en este Listado, a Nicaragua... No lo encuentro ! Voy a pedirles a l@s Compañer@s del MINSA que incluyan a Nicaragua en estas Estadísticas para mañana volverlo a leer, porque no me presentan los datos de Nicaragua, aunque todo lo que hemos leído és relacionado con nuestro País. Lo que pasa es que, al verlo así en la Tabla, también tenemos que incluir a nuestro País. Mañana lo vamos a dar a conocer.

Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía. Seguimos trabajando, atendiendo todas las Eventualidades; también listos para enfrentar en nuestro eficaz, eficiente Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres cualquier evento que pudiera representar Calamidades para nuestro Pueblo, para nuestras Familias.

Igualmente estamos trabajando desde el Sistema Nacional de Producción, atendiendo Temas puntuales que se derivan de las Mesas de Trabajo, de las Mesas de Reunión, de Diálogo, que se reúnen periódicamente. Vamos a estar informando sobre estos Temas también nosotr@s periódicamente.

Compañer@s, nuestro Comandante Daniel abraza a cada Familia, envía su Cariño a cada Hogar... Y el Compromiso de nuestro Gobierno, el Compromiso suyo como Jefe de Estado, y de tod@s nosotr@s su Equipo de Trabajo, de Seguir Adelante, promoviendo Unidad por el Bien Común. Unidad para el Trabajo y la Paz, Unidad para tener más Seguridad, Unidad para la Prosperidad, en esta Patria, Bendita y Siempre Libre !

Muchas gracias... En comunicación en cualquier momento, si és necesario, sino mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Gracias.