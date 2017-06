ROSARIO : Encuentro de la Asamblea Sandinista presidido por el Comandante Daniel

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

19 de Junio del 2017

Buenas tardes, Compañeras; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy lunes 19 de Junio... Como Siempre, como cada día, dándole gracias a Dios, por la Vida, por la Salud, por la Unidad de Tod@s, por el Bien de Tod@s, y saludándolos con Cariño, de parte de nuestro Comandante Daniel, Presidente de Tod@s nosotr@s.

Esta tarde, precisamente, vamos a tener un Encuentro, el Encuentro de la Asamblea Sandinista Nacional, que va a ser presidido por nuestro Comandante Daniel, Secretario General del FSLN y, hemos sido convocad@s por el Consejo Sandinista Nacional, para conocer la Propuesta del Secretario General de convocar al Congreso Sandinista Nacional en los próximos días, para discutir o abordar el Tema de la Política de Alianzas, estamos hablando de la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa, para las próximas Elecciones Municipales.

Así es que, vamos a estar también reportando y en comunicación desde el Canal 4, esta tarde, en la Sesión de la Asamblea Sandinista Nacional, Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! 38/19, EN VICTORIAS !

Luego comentar que, este fin de semana fue sísmico, tuvimos sismos importantes desde el día sábado; el primer sismo fue el sábado por la mañana.

Aquí había hecho el Doctor González una especie de Cronograma, pero en este otro no me aparece. Lo puse por ahí...!

En la mañana del sábado, a las 7:47 fue el primer sismo importante : 5.2, profundidad 15 kilómetros, al Suroeste de Casares, y se sintió en Managua, León, Carazo y Rivas.

En Managua, muy poco. En algunos lugares sí... Me decía el Comisionado General Díaz, que él estaba en Plaza El Sol y que lo había sentido muy fuerte.

Luego tuvimos, en ese mismo punto, otros sismos que fueron réplicas, en total 5, frente a Casares; luego, 2, al Sureste de Masachapa, 11:23 de la mañana del sábado el más fuerte que fue de 3.5, 142 kilómetros de profundidad; 3 sismos cerca de El Tránsito, todos han sido en las Costas, gracias a Dios, a veces tienen repercusión importante en tierra firme, 4.9 el más importante, 82 kilómetros al Sureste de El Tránsito, y 15 de profundidad. Esto fue anoche, a las 9:14. Yo llamé a varias personas, y no lo habían sentido.

El sábado, a las 8:45, en León, el Compañero Evertz me llamó, sintieron fuerte el sismo de 4.1, en León y Chinandega. Fue en las Costas de Puerto Sandino, profundidad, 61 kilómetros.

Ahí estamos hablando de un total de 12 sismos en nuestras Costas, que se distribuyen así : 5 de 2 a 2.9; 4 de 3 a 3.9; 2 de 4 a 4.9, y 1 de magnitud 5.2. Estuvimos en vigilancia, en alerta, comunicándonos... No quisimos llamar ! No quisimos asustar ! Además, tomando nosotr@s todas las medidas, y en comunicación con l@s Responsables, no quisimos hacer llamadas por los Medios, ya que en la mayoría de los casos no se sintió muy fuerte. Pero sí estábamos con el Sistema en Alerta, y el Doctor González en comunicación con tod@s l@s Responsables de los Comités Municipales de Prevención.

Hemos tenido también lluvias que nos han afectado. En Managua tuvimos afectaciones en viviendas. Le pedimos al Doctor González que hiciera un comparativo de las consecuencias de las Ondas Tropicales 5, 6, 7, 8 y 9, en Centroamérica. En total, la afectación para los Países de Centroamérica és de 4,488 Familias por las Ondas Tropicales de la 5 a la 9; 22,440 Personas, 7 Herman@s centroamerican@s fallecid@s.

Nicaragua és el País que tiene menos Familias y menos Personas afectadas. No hemos tenido fallecid@s, gracias a Dios.

En Guatemala, 3,473 Familias, 17,365 Personas, 2 fallecid@s, 2 desaparecid@s, 376 evacuad@s, y todavía hay 21 Herman@s en Albergues.

En Honduras, en 9 Departamentos, 472 Familias afectadas, 2,354 Personas; hubo una Persona fallecida, y 20 albergad@s en 3 Centros.

En El Salvador, 276 Familias, 1,382 Personas, 4 fallecidas, 3 lesionadas, 57 en 3 Albergues, 288 Personas autoevacuadas, en 5 Departamentos.

Nicaragua, afectados 9 Departamentos, 35 Comunidades, 267 Familias, 835 Personas y, esta semana, no tenemos fallecid@s, gracias a Dios, ni Personas albergadas. La mayoría de las viviendas afectadas son anegadas, 15 con daños parciales en techos y paredes, 3 destruidas; y ahí és una pérdida, 703 árboles caídos; un muro colapsado, y 14 Comunidades que quedaron temporalmente incomunicadas por los caminos.

Este és el Balance de la semana en Centroamérica. Vamos a estarle pidiendo al Doctor González que nos pase esta información todos los lunes, un Dato Comparativo que és importante que conozcamos, y que manejemos.

Además, nos estamos preparando, informa INETER, me mencionó el Doctor Guillermo González también, que no sólo continuamos bajo las Bajas Presiones, influencias de las Ondas Tropicales, sino que también se da seguimiento a una Depresión Tropical en el Atlántico, que se localiza en este momento a 3,000 kilómetros de nuestras Costas, pero se desplaza en dirección Oeste-Noreste con vientos fuertes, y se espera que entre miércoles y jueves de esta semana se localice en el Caribe con posibilidades de fortalecimiento para el fin de semana.

Aunque no representa en este momento peligro para nosotr@s, se está vigilando. Hemos estado pendientes de las informaciones de Meteorología que reportan mucha lluvia para nuestros Países. Sabemos que la lluvia és una Bendición, que hemos tenido carencia de lluvia en los últimos tres años; pero bueno, si se nos viene muchísima lluvia, rápidamente nos puede crear averías, desgracias, y por eso estamos pendientes.

El Doctor González nos está convocando para el Ejercicio Nacional, el Simulacro Nacional que tendrá lugar el miércoles 21 de este mes de Junio.

Hemos tenido 12 sismos en el fin de semana, algunos de ellos importantes... Son Alertas, son Señales que nos dicen : “Hay que prepararse mejor !”. Y por eso realizamos la Convocatoria Trimestral a realizar estos Ejercicios que confirmen que estamos preparad@s para una Eventualidad, para una Calamidad como esa, para perder el menor número de Vidas posible.

Así que, Ejercicio de Protección de la Vida en Situaciones de Multiamenazas este miércoles. Y esta tarde, el Doctor González va a estar con nuestra Policía, con nuestro Ministerio de Gobernación, la Defensa Civil, e INETER, presentando los detalles de este Ejercicio Nacional que se realizará a partir de las 10 de la mañana del miércoles 21 de Junio.

Nuestra Policía brindó protección este fin de semana a 450 Actividades Culturales, Tradicionales, Deportivas, Religiosas, sin incidencia relevante. No hubo crímenes, muertes homicidas no hubo, sí 6 Personas fallecidas : 3 en accidentes de tránsito, dos conducían motocicletas, un Niño peatón; una Persona fallecida por descarga eléctrica, y 2 personas ahogadas, desgraciadamente.

Tenemos el Reporte Semanal de los Accidentes de Tránsito que nos pasa también el Comisionado General Díaz... 765 accidentes en la semana, 20 con conductores en estado de ebriedad, 720 con daños materiales, 45 con víctimas, 13 Personas fallecidas, lamentablemente, y 49 lesionad@s. Disminuyó en 8 el número de fallecid@s en relación a la semana pasada.

Luego, saludamos la Iniciativa de l@s Compañer@s de las Asociaciones y de la Dirección Unificada de Bomberos de Nicaragua. Los Comandantes Ramón Landero, Jaime Delgado, Enrique Chavarría y Manuel Zamora, están realizando visitas a todas las Unidades de Bomberos del País. Hicieron visitas en Las Segovias este fin de semana, estuvieron en Ocotal, Estelí, Somoto; van para Jalapa. Esta semana van a estar en Corinto, Chinandega, El Viejo, Chichigalpa, Sutiaba, Malpaisillo, Nagarote, y el sábado en Matagalpa, Jinotega, y Sébaco. Vamos a estar pendientes.

Recogimos, porque el Compañero Luis Cañas nos mandó las Actas, es decir, lo que la Comunidad planteó en estas Asambleas, y bueno, gracias a Dios las Familias piden más Inspecciones, gracias a Dios las Familias piden más Capacitaciones, para evitar estas tragedias, que podemos evitar si nos ocupamos de hacer conexiones eléctricas correctas, y si nos ocupamos de prevenir también, asumiendo todas las Recomendaciones de los Bomberos.

Tenemos esta semana varias visitas : El Día Nacional de Canadá, y nos visita desde Costa Rica el Embajador Michael Gort, que va estar el 20 de Junio celebrando con una recepción 150 años de su Independencia; en representación de nuestro Gobierno estará nuestro Canciller Denis Moncada, quien va a acompañar al Embajador en su Discurso. Queremos felicitar al Gobierno y al Pueblo de Canadá por esta importante Celebración Histórica, de gran significado para su Pueblo.

Durante la visita el Embajador de Canadá tendrá Reuniones con PRONicaragua, Reuniones con nuestro Canciller, Reuniones también con Empresari@s. Estamos atendiendo los Temas de Inversiones, Facilitación, la Alianza Público-Privada, y el Modelo Constitucional de Alianzas, Diálogo y Consensos.

También está aquí desde ayer, lo hemos anunciado, el Director General para América Latina y el Caribe, del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, Hermano Yasushi Takase, con una Delegación. Se ha reunido ya con nuestro Canciller, y se reunirá también con el General Álvaro Baltodano, para Promoción de Inversiones; con el Comandante Bayardo Arce; con los Compañeros Iván Acosta, Ovidio Reyes, y Laureano Ortega. Queremos agradecer esta importante visita del Gobierno del Japón.

Además, durante el Encuentro en PRONicaragua ha propuesto esta Delegación elaborar un Acuerdo de Protección para las Inversiones; un Acuerdo que, claro que puede ser considerado por nuestro Ministerio de Comercio Interior y Exterior, por el Compañero Orlando Solórzano, que hará una Propuesta a la Presidencia de la República.

Resaltamos la importante inversión, por ejemplo, de la Empresa japonesa Yazaki que trabaja en Nicaragua generando más de 13,000 Empleos; tiene planes de ampliar operaciones, y exporta Arneses Automotrices. Así que, estamos trabajando con esta Delegación que va a estar con nosotr@s varios días.

Tenemos a la Experta en Gestión de Finanzas Públicas de la Agencia Luxemburguesa de Cooperación. Estará con nosotros la Hermana Vanessa Stoz, del 19 al 25 de Junio; trabajará con el Instituto de Turismo preparando el Convenio de Delegación de Fondos para el Apoyo al Sector Turismo.

También nos envió una hermosa foto la Compañera María Rubiales, de la Presentación que hizo ante Naciones Unidas el Patriota puertorriqueño, Compañero Oscar López Rivera.

El Comité de Descolonización de Naciones Unidas, Comité de los 24, abrió su Sesión de hoy escuchando a l@s Peticionari@s de Puerto Rico, cuyo número asciende a 60, y el Orador principal fue el Patriota y Compañero Oscar López Rivera, quien expresó el agradecimiento a todas las Resoluciones que el Comité ha adoptado por la Independencia de Puerto Rico, en apoyo a los prisioneros, y en Solidaridad con el Pueblo puertorriqueño.

El Compañero Oscar López comenzó agradeciendo a tod@s l@s Presidentes Latinoamricanos que han respaldado la Justa Causa del Pueblo de Puerto Rico : A nuestro Comandante Daniel, a los Comandantes Fidel y Raúl, al Presidente Nicolás, al Compañero José “Pepe” Mujica, y a otr@s Herman@s destacad@s en el respaldo a la Lucha de Puerto Rico por su Independencia.

Dijo que, el Presidente Chávez, el Presidente Evo Morales, el Presidente Correa, y nuestro Comandante Daniel, han hecho aportes sumamente positivos; y exhortó a que otros Líderes se unan al Respaldo, a la Lucha del Pueblo puertorriqueño por su Independencia.

Tenemos además, Compañer@s, una Reunión que se desarrolla en estos momentos en el Mercado Oriental con l@s Comerciantes, de manera que podamos llegar a Acuerdos para iniciar los trabajos de construcción del Nuevo Galerón para l@s Herman@s que trabajan como Comerciantes en ese importante Centro Comercial de nuestro País.



Tenemos luego, Compañer@s, una buena noticia sobre los avances del Hospital; un Informe Fotográfico del Nuevo Hospital Occidental de Managua, que está realmente muy avanzado. Y queremos felicitar al Ministerio de Salud por este impresionante trabajo, se ve realmente hermoso, como merece nuestro Pueblo...! Hospital Vélez Paiz, Hospital General de la Zona Occidental de Managua, ya avanzado en su construcción.

El Ministerio de Salud de Guyana visita al MINSA, para conocer nuestro Modelo de Salud Familiar y Comunitario. Tuvieron una Sesión de Trabajo ambos Ministerios, Nicaragua y Guyana, en el Complejo Nacional de Salud a las 9 de la mañana. Y La Merced, una Brigada Internacional de los Estados Unidos que realiza Cirugías Reconstructivas Complejas, está trabajando en nuestro País.

También tenemos el Informe de Epidemiología : Dengue, 32 positivos, 19% de incremento. Chikungunya, 33 muestras, todas negativas. Zika, 5 casos confirmados en el 2017, 4 embarazadas; las muestras de esta semana todas negativas. Leptospirosis, 2 casos confirmados; 223 en el año. Influenza, 11 positivos esta semana, 97 casos en el año, de los que registra el MINSA. Y Neumonía 2,640, para un acumulado de 57,103, 1% menos que el año pasado, y 7 Personas fallecidas por Neumonía en esta semana, para un acumulado de 106, 17% menos que el año pasado.

En el período lluvioso cuál es la enfermedad más frecuente ? La Diarrea. Tenemos una disminución del 4% en relación a la semana pasada. Esta semana son 7,553 los casos que llegaron a los Centros de Salud.

En Matagalpa tuvimos la Asamblea Evaluativa con la participación de más de 500 Delegad@s. L@s Participantes expresaron la necesidad de una Ambulancia para Matiguás, Enfermer@s para el Asilo de Ancianos, Especialistas, etc., etc.

Tenemos al Ministerio de Educación mejorando Centros Escolares. El Colegio San Sebastián, del Distrito III de Managua, con una Matrícula de 2,645 Estudiantes, ha recibido Mobiliarios, Pizarras, Artículos Deportivos, Instrumentos para Bandas Musicales. Luego tenemos entrega de Instrumentos Musicales a las Orquestas Sinfónicas Estudiantiles en Matagalpa, San Ramón, Ciudad Sandino, Masaya, Bluefields y Jinotega; también habrá audiciones para seleccionar a l@s Estudiantes que deseen ser parte de estas Orquestas Sinfónicas Estudiantiles.

81% de asistencia al Programa de Secundaria a Distancia, y 80% de Primaria a Distancia. Tenemos también, Compañer@s, en asistencia en Educación Técnica en el Campo, 91% de la Matrícula.

El Ministerio de la Economía Familiar está realizando un Encuentro con Protagonistas del Programa Productivo Alimentario, que han ido avanzando en la producción de Gallinas, Cerdos y Vacas, implementando Buenas Prácticas. También en Comalapa, Encuentro de Pequeños Productor@s Hortícolas que exponen los resultados obtenidos con riego por goteo.

Y en Totogalpa, Madriz, “Servicios Turísticos Rural Comunitario”, así se llama la Cooperativa... Mujeres Emprendedoras de Palmira están calificadas ya para acceder a financiamiento de AECID para equiparlas con Albergues Ecológicos, en la Comunidad Indígena Chorotega, de Totogalpa.

Proyecto de Electrificación... En El Jícaro, Sector Los Castellones, estrenamos Energía Eléctrica; son 70 habitantes, 20 casas, 470,000 córdobas de inversión. Informa el Compañero Salvador Mansell.

L@s Muchach@s de Juventud desarrollando Actividades Deportivas, Sociales, Culturales; acompañando entrega de Títulos aquí en Managua a más de 5,000 Familias, también en la Mina El Limón, y en Chinandega.

Red de Jóvenes Comunicadores participando en Eventos en las Universidades. Y Las Mañanitas Verdes, San Juan de Limay, con el Ambientalista Guardabarranco, ahí están desarrollando Jornadas Ecológicas.

Queremos saludar a Masatepe, porque el viernes 23 celebran El Tope en Honor a San Juan Bautista en el sitio conocido como El Mojón, en los Municipios de Masatepe y Nandasmo, entre los dos Municipios. Y en San Juan de Oriente, ese mismo día, el viernes 23, a las 10 de la mañana, baja la Imagen de San Juan Bautista, y a las 2 és el Tope de Flores y Ofrendas de Vara, con frutas que llevan las Devotas Tradicionales o Alguacilas. El Tope se da en la entrada al Municipio, en la Carretera, y acompaña San Silvestre, Papa, de Catarina. A las 9 de la noche, la Imagen és llevada al Templo, para iniciar los Juegos Pirotécnicos.

El Sábado 24, Misa a las 10 de la ma-ñana, y la Imagen sale hacia La Enramada; luego va a la Línea Férrea el Tope que prepara la Mayordomía, y acompañado por Bailes de la Yegüita, Piteros Tradicionales. Domingo 25, 10 de la mañana, la Procesión y también la Misa Solemne, esto és desde las 9:00, en San Juan de Oriente, celebrando a San Juan Bautista.

Compañer@s, queremos recordarles entonces, que esta tarde vamos a estar en comunicación nuevamente desde el Centro de Convenciones Olof Palme, donde estaremos realizando la Sesión Especial de la Asamblea Sandinista Nacional, Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! 38/19, EN VICTORIAS !

Y mientras nos vemos otra vez, mientras nos oímos otra vez, les saludamos con Cariño y con el Compromiso de nuestro Comandante Daniel, y de tod@s nosotr@s el Equipo de Gobierno, este Gobierno de Ustedes, de Seguir Unid@s, Cambiando Nicaragua, en Fé, Familia y Comunidad ! En Cristianismo, Socialismo y Solidaridad !

Mucho Cariño a Tod@s, y el Abrazo de nuestro Comandante Daniel, para todas las Familias nicaragüenses. Hasta más tarde entonces, y en cualquier momento, si és necesario; también mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Muchas gracias.