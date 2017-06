ROSARIO : "Un Nuevo Ejercicio de Protección de la Vida, de Promoción de la Vida. Un Nuevo Ejercicio para cuidarnos más"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

21 de Junio del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre !

Aquí estamos, dándole gracias a Dios por la Vida; dándole gracias a Dios por este Ejercicio que hicimos hoy. Un Nuevo Ejercicio de Protección de la Vida, de Promoción de la Vida. Un Nuevo Ejercicio para cuidarnos más, para prepararnos mejor ante cualquier eventualidad; todas las posibles amenazas en un País altamente vulnerable y, sobre todo, frente al Cambio Climático. Esta nuestra Nicaragua donde, lo que ganamos és todo aquello que podamos aprender, para prepararnos... Para enfrentar todas estas eventualidades.

Me acabo de comunicar con el Doctor Guillermo González, quien me informa que el Ejercicio fue bueno, que en casi todos lados se reporta buena participación.

Y le decía yo que era importante programar, por lo menos una vez al año, un Ejercicio en día Domingo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las Familias están en sus casas casi todos los días desde las 5 o 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, un poquito más incluso, y los Ejercicios los hacemos para los Centros de Trabajo, menos enfocados en las Comunidades.

Aunque también, por supuesto, hay concentración en las Comunidades, y hay participación, pero sería mucho mejor un Ejercicio para enfocarnos en las vulnerabilidades que tenemos en los Barrios, en las Comunidades... Hacerlo una o dos veces al año !

Y casualmente estoy recibiendo una Nota que me manda el Profesor José Antonio Milán, quien nos dice que debemos aspirar a metas más elevadas. Estamos coincidiendo, el Profesor y yo, en la observación y luego en la Propuesta.



Necesitamos, dice el Profesor Milán, no interrumpir ninguna de las Actividades normales previstas para el día del Ejercicio; sino al contrario, estar preparad@s en cualquier lugar donde nos tome el evento peligroso. Porque en la Vida Real existen eventos que no avisan, y debemos estar preparad@s en el escenario donde estemos.

És lo que decíamos, nosotr@s hemos hecho todos estos Ejercicios para las Escuelas, para los Centros de Trabajo, y las Comunidades... Enfoquémonos en las Comunidades, donde vivimos y pasamos la mayor parte del tiempo, para el próximo Ejercicio que sería, Dios Mediante, si Dios nos presta Vida, en Septiembre de este año.

El Doctor González va a hacer un Reporte, un Informe detallado que va a estar brindando a los Medios en horas de la tarde, sobre la participación y las enseñanzas de este Ejercicio Nacional, que és el Segundo del Año 2017, Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios !

Dice el Profesor Milán también, que debemos aspirar a las metas más elevadas, logrando que en toda Reunión o Capacitación donde nos concentremos más de 50 Personas, siempre recordemos a l@s presentes cómo conducirnos a la hora de un evento peligroso : Cómo evacuar, cuáles son los lugares seguros. Esto como norma !

Es decir, si estamos en una gran Actividad, o en una mediana Actividad, siempre, antes de iniciar la Sesión de Trabajo, recordar a l@s participantes que puede presentarse un evento peligroso, cuáles son las salidas, cómo evacuar, etc., etc. És una Recomendación altamente Responsable, y la tenemos que trasladar a todos nuestros Mecanismos de Trabajo.

Compañer@s, tenemos también, en relación a las Informaciones de todos los días, al Ministerio de Educación preparándose para la entrega del Bono Especial del Día del Maestro a l@s 54,013 Docentes del País, como un Reconocimiento del Presidente a la Labor Educativa que realizan cada día en las Aulas de Clase.

También queremos saludar el Encuentro Especial que tendrá lugar el día de mañana, jueves 22, en Guacalito. Hay participación de Empresari@s de Costa Rica y Delegad@s del Ministerio de Turismo de Costa Rica, y luego, Delegad@s de nuestro Ministerio de Turismo, y de PRO-Nicaragua.

Mañana, por la tarde, va a haber un Programa importante. És un Encuentro Binacional, Costa Rica-Nicaragua, fortaleciendo las Relaciones Turísticas, Comerciales y de Inversión. Esta Iniciativa és de la Empresa Privada nicaragüense, y en el Modelo de Alianzas está siendo respaldada por nuestro Gobierno.

Tenemos aquí la Fiesta Nacional del Gran Ducado de Luxemburgo que se celebra el día de hoy, y estará asistiendo el Compañero Ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, quien hará el Brindis, digamos, de parte del Gobierno, celebrando esta Fiesta. Queremos agradecer al Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, por toda la Cooperación que brinda a nuestro Pueblo, a nuestros Programas y Proyectos, a nuestro País.

Tenemos también, hoy, Reunión de la Comisión Nacional de Zonas Francas, donde se están analizando 5 nuevas Empresas, de Tabaco, de Llamadas para Servicio al Cliente; también Manufactura de Guantes de Protección de Acero, para distintas Industrias; luego, Serigrafía y Bordado de Productos Textiles, y una Planta para procesar, deshidratar y exportar frutas, entre ellas la Pitahaya. Todas estas son Empresas que están siendo analizadas hoy, para abrir en las próximas semanas y meses con 600 nuevos Empleos formales.

Sismos, 1 en nuestro Territorio. Luego tenemos las lluvias que han sido fuertes, sobre todo en el Caribe; y afectaciones en La Paz Centro y Chinandega. Reporta el Doctor González.

Distintos Encuentros programados el día de hoy desde la OPS y el MINSA : Visita del CLAP, esto és Misión Técnica para fortalecer Capacidades Nacionales para cuidar la Salud Materna y Perinatal; también Taller de Capacitación de la OPS en Nicaragua con el MINSA, para diagnosticar Enfermedades Intestinales.

Tenemos también, Compañer@s, desde el Ministerio de Educación el Reporte : Una Medalla de Plata y 2 de Bronce que ganaron l@s Estudiantes que participaron en la Olimpíada Matemática de Centroamérica y el Caribe.

Luego tenemos desde el MEFCCA a Productor@s de Café en Jinotega recibiendo apoyo para rehabilitar y renovar manzanas de café, e incrementar su producción.

Feria del Mar este fin de semana, en la Plaza 22 de Agosto.



Mesa de Trabajo “Buenas Prácticas Ambientales en Turismo”, hoy, en el Hotel Holiday Inn.

Finalizado el Proyecto de Adoquinado Rancho Rojo-La Calamidad, 10 kilómetros, bajo la Modalidad de Módulos Comunitarios, informa el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Estará inaugurando y entregando este Proyecto a las Familias y Comunidades en los próximos días, con la participación de las Autoridades Locales.

Esto está localizado en el Municipio de Camoapa, Departamento de Boaco; 2,600 habitantes és la Población directamente beneficiada por este Proyecto, y 50,000 Personas como Población indirectamente beneficiada. Hay una gran cantidad de Comunidades en lista que van a recibir el impacto de este Nuevo Proyecto, facilitando la Vida y la Comunicación.

Luego, Comunidad Margarita, Ciudad Darío, Matagalpa... 204 habitantes, 39 casas, estrenando Energía Eléctrica.

Y queríamos también reconocer el esfuerzo del Ministerio de Salud que ha publicado 2 Folletos, ayer decíamos que vamos a distribuirlos casa por casa : Una Cartilla para la Atención a Personas con Discapacidad, en la Casa, en la Familia, y luego también para el cuidado de las Personas Adultas. La tenemos en nuestras manos, bonita Cartilla, gran esfuerzo, y creo que va a ser de gran utilidad para las Familias en los Hogares donde tenemos Adult@s Mayores, casi tod@s, y Herman@s con Discapacidad.

Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía. Aquí estamos, trabajando, trabajando con Alegría de poder servirles, con Orgullo de servirles, y tratar de hacerlo mejor cada día !

Compañer@s, si hay algo especial nos comunicamos, sino será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Reciban el Cariño y el Compromiso de nuestro Presidente, el Comandante Daniel, y de tod@s nosotr@s, el Equipo de Trabajo de este Gobierno de Ustedes, en nuestra Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria. Muchas gracias.