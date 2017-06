ROSARIO : "Vamos avanzando hacia un Proceso Electoral ! El Congreso Sandinista és parte de este avance hacia este otro Proceso Electoral"

Declaraciones de Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4.

26 de Junio del 2017:



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy lunes 26 de Junio... Iniciando semana ! Iniciando la semana con el Congreso Sandinista Nacional, que desarrollaremos esta tarde, Siempre al Frente, Siempre 19, Siempre Más Allá, Tiempos de Paz y Victorias, por Gracia de Dios.

Vamos a estar, desde el Centro de Convenciones Olof Palme en comunicación, al final de la tarde, cuando se desarrolle este importante Evento que para nosotr@s representa la ratificación de una Hoja de Ruta, de un Plan de Trabajo, de un Plan de Trabajo desarrollado alrededor de los Principios Cristianos, Socialistas y Solidarios, que iluminan nuestra Patria, que nos inspiran todos los días, y que fortalecen el Trabajo y la Paz. Así que, vamos a estar nuevamente en comunicación al final del día.Una Hoja de Ruta que, además, a nosotr@s nos ratifica este Modelo : Un Modelo de Fé, Familia y Comunidad. Un Modelo para avanzar hacia Nuevos Tiempos de Paz y Victorias, por Gracia de Dios, a través de distintos Mecanismos y Modalidades de Participación Protagónica de l@s Ciudadan@s, de las Ciudadanas Mujeres, Ciudadanos Varones, Jóvenes, Adult@s Mayores, Niñ@s, que estamos escribiendo esta Nueva Historia.Vamos avanzando hacia un Proceso Electoral ! El Congreso Sandinista és parte de este avance hacia este otro Proceso Electoral, para definir, en primer lugar, las Candidaturas, y luego llevar a la Elección Local en Noviembre a es@s Candidat@s que han sido designad@s en cada Comunidad, en cada Municipio, por los Pobladores, por las Familias, a través de centenares de Encuestas que se han realizado.



Son una cantidad de Encuestas que se han realizado, y que se van a seguir realizando, evaluando a más de 2,500 Aspirantes a Alcaldes, Alcaldesas, Vicealcaldes, Vicealcaldesas. Eso representa una inmensa Consulta, talvez más de medio millón de personas, cuando concluyamos a finales de Julio.



Una inmensa Consulta Democrática que nos permite asegurar que quienes van como Candidat@s cuentan con el apoyo, el respaldo, el reconocimiento y el respeto de las Familias y Comunidades de cada Municipio de nuestro País. Así que vamos avanzando en estos Tiempos de Paz y Victorias, por Gracia de Dios.



Una noticia triste és el fallecimiento de la querida Hermana, Compañera Corina González. Estaba enferma ya desde hace algún tiempo. Ella era Diputada por el Departamento de Zelaya Central ante la Asamblea Nacional.



Corina, destacada, destacadísima Militante Campesina del Frente Sandinista en el Municipio de Nueva Guinea, de años de trabajo, desempeñando múltiples responsabilidades, hoy se vela en la Casa de Cultura de Juigalpa, y mañana sus Funerales en la Comunidad de Llano Grande, en Cuapa, donde están sus padres también con Cristiana Sepultura. Sus hij@s, Yolanda, Byron, Eddy, y Jorge Luis, tod@s de apellido Fargas González, estarán acompañando las Honras Fúnebres.



La Asamblea Nacional ha elaborado un Pronunciamiento de Duelo, de Pésame, pero también un Pronunciamiento que felicita a l@s hij@s de Corina, por la entrega de su Madre, ese ejemplo de su Madre, y esa inspiración que representó su Madre para las Mujeres y las Familias en esas Zonas de nuestro País : Zelaya Central.



Perdemos a Corina González en este Plano de Vida, pero la ganamos en el Cielo, donde le pedimos que siga invocando a Dios para que acompañe, proteja, ilumine, estos Caminos de Cristianismo, de Unidad, de Socialismo, y de Solidaridad, en nuestra Patria, Bendita y Siempre Libre.



Este fin de semana nuestra Policía brindó protección a casi 500 Actividades Tradicionales, Deportivas, Culturales y Religiosas.

Fallecieron en el fin de semana 12 Herman@s : 9 por accidentes de tránsito, de los cuales, 3 conductores de motocicletas, 4 peatones, un pasajero de motocicleta, un pasajero de camión; 3 Personas fallecidas también por sumersión. Nueve Personas en accidentes de tránsito, y 3 por otro tipo de accidentes. Intenso trabajo de nuestra Policía Nacional... Protección, Seguridad, Prevención !



Luego tenemos, Compañer@s, el Resumen de los accidentes de la semana : 593 en total, 11 con conductores en estado de ebriedad, 556 con daños materiales, 37 con víctimas; 12 Herman@s fallecid@s y 35 lesionad@s. En comparación con la semana homóloga del año 2016, disminuyen l@s fallecid@s en 7, y las colisiones disminuyen en 142 en relación también a la semana anterior, donde disminuye en 1 el número de víctimas mortales.



Luego tenemos desde la Cancillería de la República el anuncio de la visita de la Misión del Banco Alemán de Desarrollo, para conocer avances del Programa Saneamiento del Lago de Managua. Esta visita se da entre el 26 de Junio y el 5 de Julio. Particularmente se va a estudiar el Componente de Tratamiento de Aguas Servidas, ejecutado por ENACAL.



La Doctora Elke Lüdermann, Gerente del Proyecto KFW, de Alemania, y el Señor Alexander Grieb, Experto Técnico en Saneamiento, estarán aquí sosteniendo Encuentros con MINSA, Alcaldía, ENACAL, MARENA, ANA, e INAA.



Agradecemos muchísimo el apoyo que Alemania continúa brindando a Nicaragua para trabajar en el Saneamiento de nuestro Lago; y en particular, a la Embajadora Ute König, por su aporte para seguir fortaleciendo nuestras Relaciones de Amistad, Hermandad, y Trabajo Conjunto.



Luego tenemos el Barco de la Paz en nuestro País; llega el 28 de Junio. És la cuarta vez que nos visita. Van a estar aquí menos de 24 horas, vienen por la mañana, salen por la noche. Van a visitar Chinandega, van a visitar León; van a recorrer lugares históricos de León y Chinandega. Van a participar en Ferias Turísticas en los Parques de León, de Chinandega y Corinto. Esto con el apoyo de INTUR y MEFCCA.



Nosotr@s queremos agradecer una vez más, a nombre del Pueblo de Nicaragua, a nombre de nuestro Comandante Daniel, al Presidente Fundador y Director del Barco de la Paz, Hermano Yoshioka Tatsuya, y al Coordinador Internacional, Leo Kusafuka, quienes han coordinado esta nueva visita que reconoce a nuestra Nicaragua, Bendita y Libre, como una Tierra de Paz; como un País de Paz, de Cariño.

Barco de la Paz llegando a nuestro País ! El número de Herman@s que nos visitan para mañana se lo voy a pedir a la Compañera Arlette, para que podamos explicarles cuántos Varones y cuántas Mujeres estarán con nosotr@s desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche de este miércoles 28 de Junio. La Cancillería ha organizado este Programa que nos permite acercarnos todavía más a la Cultura de Paz del Pueblo de Japón.



Tenemos además, Reuniones del SICA esta semana : Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, Consejo Económico. Van a estar allá nuestros Ministros atendiendo estas Reuniones; también va a estar el Hermano José Adán Aguerri, del COSEP, en las Reu-niones de Empresarios, en las Reuniones del Consejo Económico, Consejo de Economía de Centroamérica. Eso és a partir del miércoles, y también el jueves 29, en San José, Costa Rica.



Seminario de Intercambio de Experiencias entre Corea y Nicaragua en Temas de Agricultura y Pesca, se desarrollará desde el viernes 30 de Junio con temas relacionados a estas Especialidades, y van a participar Herman@s que han recibido Capacitaciones en Corea, Herman@s que trabajan en distintas Instituciones de nuestro Gobierno.



Una importante Actividad promovida por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, KOICA, destacando, como siempre, el Apoyo, la Amistad, el Aporte del Embajador Hong Seok-Hwa, que trabaja todos los días para fortalecer las Relaciones de Amistad, Colaboración, Inversión, y Comercio, entre nuestros dos Países.

El Compañero Edgardo Cuarezma, nuestro Embajador en Corea, nos informa también de la apertura oficial del Curso de Capacitación de las TIC, de las Tecnologías Informáticas. En este caso, nuestra Delegación está conformada por Docentes. Son 24 Maestr@s invitad@s por Corea, y están en el Departamento de Educación Especializada del Ministerio de Educación de la Provincia de Gyeonggi, al Norte de Seúl.



Se inauguró el Curso, la Compañera Martha Lorena Torres Salazar, de Nicaragua, és la que está coordinando o dirigiendo la Misión de Docentes nicaragüenses que participan. És el Entrenamiento Inteligente para utilizar los dispositivos tecnológicos para la Administración Educativa. Incluye también visitas a Escuelas e Instituciones Culturales de Corea. Este Programa de Capacitación és una muestra de los Convenios de Cooperación que Nicaragua viene desarrollando con Instituciones de significativa trayectoria en Corea.

Al finalizar el Evento, nuestro Embajador, el Compañero Edgardo Cuarezma, expresó su agradecimiento al Gobierno y Pueblo de Corea, por esta importantísima forma de Apoyo, de Cooperación, que nos ayuda a incorporar Calidad a nuestro Sistema Educativo y, sobre todo, Educación para la Informática, las Tecnologías, para poder incursionar competitivamente en este otro Mundo en el que hoy vivimos.



La Fundación INCANTO está enviando a 5 Herman@s nicaragüenses, Alumn@s de esa Fundación, invitad@s por la Fundación Puccini, a Italia, para participar en Cursos Especiales de Canto. Nos informan el Compañero Ramón Rodríguez, del Teatro Rubén Darío, y el Compañero Laureano.



Tenemos 5 sismos en nuestras Costas, y 1 en Fallamiento Local, durante el fin de semana. Todos menores a 4 grados, gracias a Dios.



INETER anuncia la llegada de la Onda Tropical Número 11, que nos traerá más lluvia.



Nos dice el Doctor Guillermo González que en Centroamérica se registraron afectaciones por lluvias fuertes : En Guatemala, 83,346 Personas afectadas, 12 fallecid@s, 609 evacuad@s, y 309 viviendas con distintos tipos de daños. Hubo 11 deslizamientos en varios Departamentos. En Honduras, 1,544 Personas afectadas, 2 fallecid@s, 12 Familias albergadas, y 257 viviendas dañadas, de las cuales 5 destruidas totalmente. En El Salvador no hubo fallecid@s, gracias a Dios; 384 Personas afectadas en 12 Departamentos, y 5 personas albergadas.



En Nicaragua tuvimos 4 Departamentos afectados, 4 Municipios, 5 Comunidades, 179 Familias, 870 Personas afectadas durante esta semana. Como parte de las lluvias tuvimos el fallecimiento por impacto de rayo de un Niñito de 2 años, en Chinandega; y 2 Familias albergadas temporalmente en Casas Solidarias.



No pudo el Doctor González obtener información, porque todavía no han sistematizado, ni de Costa Rica, ni de Panamá.



Organizamos para esta semana Ejercicios Municipales de Prevención y Protección de la Vida en una cantidad de Municipios...

Cusmapa, Ocotal, Mozonte, Santo Tomás del Norte, Quezalguaque; Santo Tomás, de Chontales; Tipitapa, Altagracia, Masatepe; La Paz, Carazo; San Lorenzo, Comalapa, San Rafael del Norte, Muy Muy, Matagalpa, y Morrito, estarán realizando Ejercicios Municipales de Protección de la Vida, este viernes.



Nuestr@s Herman@s de los Cuerpos de Bomberos Unificados estarán visitando esta semana, Matiguás, Boaco, Camoapa, Ciudad Rama, Santo Tomás y Juigalpa, reuniéndose con Autoridades y Pobladores en cada Municipio.



Y hay una buena noticia... Las Empresas Mineras HEMCO y B2Gold van a aportar para construir Estaciones Básicas de Bomberos, empezando por Bonanza, y La Libertad, Chontales. Van a haber Reuniones también con la Cámara de Minas para plantear lo mismo para el resto del País.



Estamos hablando de la Mina El Limón, por ejemplo. Necesitamos allí estas Estaciones Básicas de Bomberos que puedan atender cualquier Emergencia. Incluso, cuando desgraciadamente quedan atrapad@s Herman@s en las Minas, ahí están los Bomberos, y si están cerca, mucho mejor, para salvar Vidas.



Tenemos también la información que nos envía el Ministerio de Salud : Inicia el II Curso de Especialización del Diagnóstico en Medicina Tradicional China, en el Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias.



Luego, las enfermedades del período lluvioso : Dengue, incremento del 88% en relación a la semana pasada. Chikungunya, no hay esta semana. Zika, no hay esta semana. Leptospirosis, 7 positivos esta semana, incremento de 5 casos en relación a la semana pasada. Diarrea, 7,116 casos, 6% de disminución en relación a la semana pasada. Malaria, 85 casos reportados, 17% menos que la semana pasada. Diagnosticados 40 casos de Influenza esta semana, incremento de 29 casos en relación a la semana pasada. 2,806 casos de Neumonía, incremento del 6%, y 4% Herman@s fallecid@s por esta causa; disminución de 3 Herman@s fallecid@s respecto a la semana pasada, que fue de 7 casos. Son las Estadísticas de estas enfermedades en la semana que acaba de concluir.



Ahora vamos a comentarles cómo estamos con las Clínicas Móviles : Tenemos en funcionamiento 31; para Agosto tendremos 45, porque hay 16 en total preparándose, en proceso de habilitación y equipamiento como Clínicas Móviles; 12 furgones y 4 camiones que estarán funcionando a finales del mes de Agosto. Esto hace mucho más efectivo porque vamos de lugar en lugar, casi de casa a casa, pero és de Comunidad en Comunidad, atendiendo la Salud, promoviendo la Salud... Previniendo, y salvando Vidas !

Cartillas dirigidas al cuidado de Adult@s y Personas con Discapacidad. Vamos a entregar 400,000 de cada una, casa por casa, con l@s Muchach@s de la Promotoría Solidaria de Juventud. Y estamos preparando para cuidado de la Mujer, cuidado de l@s Jóvenes, y cuidado de l@s Niñ@s, para ser distribuidas de la misma forma, en los próximos meses.

Tenemos al Ministerio de Educación informándonos que estará entregando 1,500 Pupitres, Equipos Deportivos, Instrumentos para Banda Musical, en el Distrito I de Managua. Luego tenemos aquí también, Encuentro de Secundaria a Distancia en el Campo, 80% de asistencia.



ANDEN reporta que el miércoles 28 realizará la Asamblea Nacional de Reconocimiento y Compromiso del Magisterio, celebrando el Día Nacional del Maestro y la Maestra en nuestro País. Entregarán Reconocimientos a 27 Maestr@s, y se va a entregar la Orden Julio Gómez Mejía a 70 Dirigentes de ANDEN que se han destacado por sus aportes a la Organización de l@s Educador@s nicaragüenses.



Tenemos igualmente, Compañer@s, Educación Técnica en el Campo con un 90% de participación. Y el Centro de Desarrollo Tecnológico de Sébaco “Comandante Hugo Chávez” estará inaugurándose hoy en Sébaco, con Invernaderos de Alta Tecnología para generar variedades de hortalizas, con galeras para el mejoramiento genético de animales; Auditorios y Edificios para atención a l@s Productor@s. És un Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nicaragüense de Investigación e Innovación Agropecuario. Y habrá un Foro Tecnológico para presentar los resultados de las Investigaciones que hemos venido realizando.



Compañer@s, tenemos del Compañero Salvador Mansell la información sobre el Proyecto de Electrificación ejecutado en San Pedro, Las Mojarras, del Municipio El Jicaral, Departamento de León... 324 habitantes, 62 casas, un millón 613,000 córdobas de inversión.

Compañer@s, aquí estamos, trabajando... Preparando todos los Eventos de los próximos días; dándole seguimiento a todos los Planes de Trabajo.



Esta semana hay Fiestas Patronales en El Diriá, Vigilia de San Pedro; también en Jinotepe, Carazo, Demanda de Santiago El Menor; y el Perpetuo Socorro el martes 27, mañana, celebración en Tonalá y Puerto Morazán, Departamento de Chinandega.



Queremos saludar a Jinotega que celebró sus Fiestas Patronales, San Juan Bautista, este fin de semana. Saludarlos con gran Cariño !



Estas Celebraciones de nuestra Fé, Celebraciones de nuestra Devoción, son propias de nuestra Identidad y nuestra Cultura nicaragüenses, y nos ayudan muchísimo a defender esa Identidad y esa Cultura como parte de nuestros Valores esenciales, como Familias, como Comunidades, como Sociedad.



Compañer@s, vamos a estar más tarde entonces en comunicación. Queremos saludarles y abrazarles, como cada día, de parte de nuestro Comandante Daniel, quien estará dirigiéndose a tod@s nosotr@s desde esta Sesión Especial del Congreso Sandinista Nacional, Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá, 38/19, en Paz y Victorias !



Muchísimas gracias, y que Dios nos tenga a tod@s con Salud; que nos tenga a tod@s en Paz y Bien; que nos tenga a tod@s sintiéndonos content@s, segur@s, tranquil@s, construyendo el Bien Común.



Muchísimas gracias. Hasta mañana... Y hasta más tarde, desde esa Sesión Especial del Congreso Sandinista Nacional. Gracias.