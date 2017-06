DANIEL : "Los que hablan de Democracia son los primeros en no respetar los Principios Democráticos de la Humanidad"

La Voz del Sandinismo, 27 de junio 2017

http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2017-06-27/presidente-coman…

Tenemos que asumir esta Tarea trabajando tod@s, para alcanzar una Victoria más para nuestro Pueblo, dijo Daniel

Palabras de Daniel

Buenas tardes, querid@s Compañer@s, querid@s Herman@s del Frente Sandinista; Herman@s nicaragüenses, Familias nicaragüenses.

Como nuestro Pueblo bien lo sabe, ya estaba convocado este Congreso para el día de hoy, para tratar temas que tienen que ver con las Elecciones Municipales que se van a realizar este año, en el mes de Noviembre, aquí en nuestro País.

Elecciones, para la Estabilidad, para la Paz, para la Seguridad de las Familias nicaragüenses. Ese es el principal y mayor objetivo de estas Elecciones. Profundizar la Democracia, que significa profundizar la Paz, para la Lucha por el Bienestar y el Progreso de las Familias nicaragüenses.

Este día, le queremos hacer llegar un Saludo, todo nuestro Cariño, toda nuestra admiración, a estas Jóvenes, a estas muchachas que recientemente han logrado clasificar para ir al PreMundial de Futbol. Y por otro lado, los Varones que clasificaron también para lo que es la Copa de la Región, de América Latina y el Caribe. Esa se va a jugar en los Estados Unidos.

¡El Deporte…! El Deporte corre por la Sangre de nuestros Pueblos, y sobre todo de la Juventud y de las Familias nicaragüenses. Cuánt@s Deportistas han venido ahí multiplicándose en las diferentes Actividades Deportivas, como un estímulo para la Juventud nicaragüense, para el Pueblo nicaragüense.

El Deporte, como bien tod@s lo sabemos, es un punto de encuentro para la Paz. Ahí donde se encuentran l@s Deportistas del Mundo, ahí inmediatamente tenemos un Espacio de Paz. Nicaragua va a ser Sede este año de una Serie a Nivel Regional Centroamericana; Juegos Deportivos Centroamericanos que esperamos inaugurarlos, si Dios quiere, en el mes de Diciembre.

Y hablando de Deportes, todas las Obras que se están desarrollando en estas Zonas, de cara a esos Juegos Centroamericanos: El Gimnasio Alexis Argüello; luego tenemos la zona de la Piscina, el lado de las Piscinas. O sea, toda un área para el desarrollo de Actividades Deportivas de las Juventudes de Centroamérica que estarán en nuestro País participando en este Evento.

Claro que todo esto, gracias a la Paz, a la Estabilidad que tiene nuestro País; a las condiciones que logramos defender todos los días; porque la Paz, la Estabilidad, la Seguridad, hay que defenderla todos los días. Lo hemos hablado, y no nos cansaremos de repetirlo, ¡todos los días hay que estarla defendiendo! No hay forma de decretar la Paz en el Mundo… ¡No hay manera! ¡No hay forma!

Un día como hoy, en el año 1945, en San Francisco, allá en los Estados Unidos, ahí se firmó la Carta de Naciones Unidas, y la de la Corte Internacional de Justicia. Se suponía entonces ya reinaría la Paz en el Mundo, y que Naciones Unidas sería el punto de encuentro de todas las Naciones de nuestro Planeta. Todos con iguales Deberes, y con iguales Derechos, independiente del tamaño del País, de la Población del País; independientemente de la Riqueza de cada País.

Se suponía que ya eran las bases sólidas para la Paz en el Mundo. ¡Pero no, no ha sido así! ¡Desgraciadamente no ha sido así! Y fíjense ¡cuánto dolor, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta tragedia, cuánta destrucción, en este Mundo actual! Por eso es que tenemos que defender la Paz permanentemente, la Seguridad permanentemente. Porque la Paz y la Seguridad están amenazadas siempre.

El Modelo que sigue privando en el Mundo, en todos los órdenes, es un Modelo que conspira contra la Paz, porque empieza por no reconocer ese Principio de que todas las Naciones, todos los Países tenemos iguales Deberes, e iguales Derechos, sino que se impone la Ley del más Fuerte.

¡Esa es la realidad! El que tiene más Poderío Militar, el que tiene más Poderío Económico, pasa sobre cualquier Ley, y comete cualquier atrocidad. Y aun cuando Naciones Unidas se pronuncia, como se pronuncia año con año para que se le suspenda el bloqueo a Cuba, ¡no pasa nada! ¡No pasa nada! Y son los que hablan de Democracia, fíjense. Los que hablan de Democracia son los primeros en no respetar los Principios Democráticos de la Humanidad, en no respetar los Derechos inalienables de la Especie Humana. No los respetan.

Hoy es 26, mañana 27 se cumple un Aniversario más del Fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¡Fallo Histórico!, que manda a los Estados Unidos de Norteamérica a indemnizar a Nicaragua. Bueno, nosotros tendremos la paciencia de seguir luchando para que algún día, un Gobierno, un Estado respetuoso del Derecho Internacional, reconozca y cumpla con esa Sentencia que ahí está, ahí quedó.

Les decía, la Carta de Naciones Unidas en 1945, y de entonces para acá cuánto dolor; y un día como hoy nació el Presidente Salvador Allende, Símbolo de la Dignidad de los Pueblos de Nuestramérica y de los Pueblos del Mundo.

Un Presidente que llegó por la vía electoral, llegó al Gobierno allá en Chile, y luego las Fuerzas que se dicen “Democráticas”, las Potencias que se dicen “Defensoras de la Democracia”, conspiraron contra ese Gobierno, simplemente porque era un Gobierno que marcaba un Camino de Justicia para el Pueblo chileno, y alentaba las Esperanzas en toda Nuestramérica.

Y conspiraron de tal manera que finalmente se produjo el golpe, después de todo aquel Plan desestabilizador que fueron desarrollando allá en Chile: Paros económicos, boicot económico, sabotajes de todo tipo; asesinatos, incluso de militares que se atrevían a actuar con Respeto al Presidente Allende… ¡Asesinados! Y ahí conspirando las Redes de las Potencias, los Organismos de Inteligencia de las Potencias con los criminales que asesinaban a esos Militares, hasta que finalmente vino el golpe.

Y es lo que quieren repetir en Venezuela. Es una reedición. Las condiciones son diferentes es cierto, y es una Batalla que está planteada: La Batalla entre un Proceso Revolucionario donde, al igual que Allende, Chávez llegó por la vía electoral. Luego Nicolás fue ratificado por la vía de los votos, ¡pero nunca los aceptaron!

Contra Chávez conspiraron igual que contra Allende… Recordemos aquellas marchas cuando venía el golpe contra Chávez, y luego el sabotaje económico, el sabotaje petrolero. Es decir, eran oleadas de cons-piraciones de guerra, en el Campo Económico, en el Campo Social. Y ahí está la Lucha, y ahí está el Pueblo de Chávez, con Nicolás, defendiendo ese Proceso.

Y están los Pueblos de Nuestramérica, y los Pueblos del Mundo, y ahí está también la Nicaragua de Sandino, la Nicaragua de Carlos Fonseca, con el Glorioso Pueblo Bolivariano, con el Pueblo venezolano. Estamos con ellos en esta Lucha, siempre Solidarios, que es una Lucha por la Paz.

O sea, Venezuela no ha sido promotora de guerra, ni de agresiones. Ha sido Promotora de Solidaridad en toda Nuestramérica, incluyendo en los Estados Unidos, Promotora de Solidaridad, y ese Ejemplo de Solidaridad es el que quieren destruir los enemigos de la Paz.

Querid@s Compañer@s, nosotr@s tenemos que asumir esta Ruta Electoral, esta Tarea. Es una Tarea, y tenemos que asumir esta Tarea trabajando tod@s, para alcanzar una Victoria más para nuestro Pueblo. Una Victoria más que les dé Estabilidad y Seguridad a tod@s l@s nicaragüenses,

independientemente de su Signo Político e Ideológico.

Porque nosotros hemos logrado ir reduciendo aquel nivel de confrontaciones que se han provocado a lo largo de nuestra Historia, donde luego viene más inestabilidad, vienen más confrontaciones, más violencia, más polarización. Hemos logrado superarlas, en la medida que hacemos, ya como Gobierno Nacional, o como Gobierno Local, el trabajo para todas las Familias, para todas las Comunidades, sin hacer diferencias políticas, ni ideológicas.

Ahí donde se construye una Casa para el Pueblo, ahí donde va el Programa Hambre Cero, ahí donde va el Programa Plan Techo, ahí donde van los Programas de Salud, ahí donde van estas Clínicas que se movilizan por nuestro País, en los furgones, ahí no se está pidiendo identificación política a nadie.

Ningún Programa pide identificación política a nadie. Los Programas son para las Familias nicaragüenses, independientemente de su Ideología, independientemente de su Credo Religioso. Y de ahí nuestra Fortaleza.

¿Que los Programas que tenemos en todo nuestro País no llegan a cubrir todas las demandas que tiene el Pueblo? Es cierto, y por eso tenemos que multiplicar esfuerzos, y lograr más Riqueza, más Recursos, ¿para qué? Para poder llegar hasta el último rincón de nuestro País. ¡Y ahí vamos alcanzando…!

Cuando hemos desarrollando, como venimos desarrollando la iluminación de los hogares de todas las Familias nicaragüenses, no andamos haciendo diferencia de que vamos a iluminar nada más los hogares de las Familias Sandinistas.

Y los Proyectos que van por el Campo, que van por la montaña, que van hacia la Costa del Caribe, a la Región Autónoma Norte y la Región Autónoma Sur. Y la Banda Ancha que va para esas Regiones también, no hace diferencias Políticas e Ideológicas… ¡Va para el beneficio de todos l@s nicaragüenses, porque esa es la razón de ser del Frente Sandinista!

Cuando Sandino enarboló la Bandera Rojinegra, lo hizo para defender la Bandera Azuliblanco de la Patria. Y eso es el Frente Sandinista: Enarbolamos la Bandera Rojinegra para defender la Bandera Azuliblanco de la Patria, que es defender a todas las Familias nicaragüenses, asegurándoles Paz, Estabilidad y Seguridad.

Con ese Compromiso, con esos Valores, con esos Principios, querid@s Herman@s, querid@s Compañer@s, vamos a dar un paso más; estamos dando ya un paso más. Ahora, en este Congreso, vamos a presentar una Resolución que va a leer la Compañera Rosario, y luego la vamos a someter a votación, como es nuestra práctica.

Así es que, le pido a la Compañera que nos lea la Resolución.

Palabras de Compañera Rosario

Buenas tardes, Compañer@s :

“Frente Sandinista de Liberación Nacional

Congreso Sandinista Nacional

Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! 38/19, EN PAZ Y VICTORIAS !

RESOLUCIÓN

El Congreso Sandinista Nacional, Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! 38/19, EN PAZ Y VICTORIAS !, reunido en Managua, el Lunes 26 de Junio, a las 5 de la tarde, en el Centro de Convenciones Olof Palme, resuelve :

1. Facultar al Secretario General del FSLN, Comandante Daniel Ortega Saavedra, a integrar en la Alianza Unida, Nicaragua Triunfa, a los Partidos y Movimientos que acompañarán al Frente Sandinista de Liberación Nacional, en las Elecciones Municipales del 5 de Noviembre de este Año 2017.

2. El Congreso Sandinista Nacional, Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! 38/19, EN PAZ Y VICTORIAS !, confirma como Modelo democrático, evolutivo, la Consulta Electoral por Encuestas, que desde el Año 2012 el FSLN realiza con las Familias y Comunidades de cada Municipio, para seleccionar a sus Candidat@s.

3. El Congreso Sandinista Nacional, Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! 38/19, EN PAZ Y VICTORIAS !, faculta a nuestro Secretario General, Comandante Daniel Ortega Saavedra, a aplicar la Política de Alianzas, para ratificar a l@s Candidat@s que hayan resultado con mayor aprobación de las Familias y Comunidades en las Encuestas realizadas en cada Municipio de nuestro País.

4. Las Listas de Candidat@s a Alcaldes, Alcaldesas, Vice-Alcaldes, Vice-Alcaldesas, y Concejal@s, deberá cumplir con la Ley No. 648, que asegura Equidad de Género, 50% de Mujeres y 50% de Hombres, en la dirección de los Gobiernos Locales de los 153 Municipios de nuestra Nicaragua.

5. El Congreso Sandinista Nacional, Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! 38/19, EN PAZ Y VICTORIAS !, aprueba la Consulta Nacional del Plan Maestro de los Municipios, Cristianos, Socialistas y Solidarios, que se realiza en todos los Barrios, Comunidades y Comarcas de nuestro País, para incorporar el aporte de las Familias, la Juventud, l@s Adult@s Mayores, a este Plan Modelo del que se derivan después, los Planes Municipales Particulares.

6. El Congreso Sandinista Nacional, Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! 38/19, EN PAZ Y VICTORIAS !, aprueba todo el Modelo de Funcionamiento Político y Social del FSLN, con sus Tendidos Municipales, Departamentales, Institucionales, de Barrio, Comarca y Comunidad; Asambleas de Militantes; Asambleas y Encuentros de Secretari@s Polític@s, de Organización, Comunicación y Capacitación; Consejos de Gobiernos Locales; de Movimientos Sociales y Laborales; de Medios de Comunicación; de Juventud y de Movimientos de Juventud, integrados todos en Consejos de Liderazgo que se reúnen semanalmente, quincenalmente, mensualmente, con un Cronograma que se aprueba en las Reuniones Semanales del Consejo Sandinista Ejecutivo Nacional.

7. El Congreso Sandinista Nacional, Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! 38/19, EN PAZ Y VICTORIAS !, se compromete a garantizar en todo el Territorio Nacional, y desde todas las Instancias del FSLN, de Presencia Directa y Trabajo Político, Social, Productivo, Económico, Comunitario, y entre los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, la aplicación estricta de todos los Mandatos Constitucionales del Estado nicaragüense, así como el Trabajo Cotidiano en el Modelo de Alianzas, Diálogo y Consensos.

Nos comprometemos a asegurar, desde el Modelo de Alianzas, una Nicaragua que construye y confirma todos los días, la Paz, la Seguridad, la Tranquilidad, los Valores, y el Derecho de todas las Familias nicaragüenses a Trabajar y Vivir content@s, con Esperanza y Confianza, segur@s de la Prosperidad que tod@s junt@s estamos creando.

8. El Congreso Sandinista Nacional, Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! 38/19, EN PAZ Y VICTORIAS !, se compromete con el Pueblo y las Familias nicaragüenses, a asegurar a través de todos los Mecanismos de Trabajo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, las Oportunidades y Derechos que tod@s merecemos; la Atención Solidaria y Cristiana a los Sectores más vulnerables, con énfasis Especial en l@s Herman@s con Discapacidad, l@s Adult@s Mayores, l@s Niñ@s, y las Familias que todavía se encuentran en condiciones de Pobreza.

Los Derechos, el Protagonismo y el Bienestar de las Familias, l@s Jóvenes, las Mujeres, y de Todos los Sectores de nuestro Pueblo, en particular quienes deben contar con todos los respaldos para romper con la Pobreza, ha sido, y es objetivo inaplazable de nuestros Programas de Gobierno Nacional, de nuestros Gobiernos Locales, y de todo el Estado nicaragüense, que se ha comprometido, y seguirá comprometido, con una Nicaragua Unida, Digna, Segura, Soberana, Próspera, Bendita, y Siempre Libre.

9. El Congreso Sandinista Nacional, Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! 38/19, EN PAZ Y VICTORIAS !, ratifica nuestra firme y permanente Solidaridad y Respaldo Militante, Fraternal e Inclaudicable, con la Revolución Bolivariana, y con el Heroico Pueblo Venezolano, que avanza con su Presidente Nicolás, y con el Partido Socialista Unido de Venezuela, hacia su Asamblea Nacional Constituyente.

Ratifica, igualmente, nuestra Solidaridad y Respaldo Militante, Fraternal e Indeclinable, con la Revolución Cubana, con el Valiente Pueblo de Cuba; con Raúl, con el Partido Comunista de Cuba; mientras seguimos denunciando el criminal bloqueo contra ese Pueblo, y exijimos que se suspenda.

Ratificamos, igualmente, nuestro Respaldo Militante a la Causa del Pueblo Palestino; a la Digna Lucha Independentista del Pueblo de Puerto Rico, y unimos nuestras Voces en el ALBA, PETROCARIBE, y la CELAC, reclamando la Soberanía Política, Social y Económica, de nuestros Pueblos, que seguimos luchando por la Unidad Solidaria y Complementaria de la Patria Grande, Nuestroamericana y Caribeña.

El Congreso Sandinista Nacional, Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! 38/19, EN PAZ Y VICTORIAS !, saluda a todas las Familias nicaragüenses, trabajando por la Armonía Social, en Paz y Bien, Paz y Bienestar, Paz y Caminos de Prosperidad, que seguimos recorriendo junt@s, EN AMORANICARAGUA, Siempre al Frente, y Siempre Más Allá !

Managua, 26 de Junio, 2017

Congreso Sandinista Nacional

Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! 38/19, EN PAZ Y VICTORIAS !

Nos sometemos a Votación del Congreso esta Resolución. Los que están de acuerdo, pueden levantar la mano. Pueden bajarla. Los que no están de acuerdo también pueden levantar la mano. Los que se abstienen también pueden levantar la mano. ¡Queda aprobada! Queda aprobada esta Resolución del Congreso Sandinista Nacional, hoy 26 de Junio del año 2017, a las 6 de la tarde con 12 minutos.

¡Congreso Sandinista Nacional, Siempre 19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá!

¡Patria y Libertad!

¡Patria Libre o Morir!