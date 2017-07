Efemérides del mes de julio

1927

1ero de julio - El General Augusto César Sandino desde su campamento en Mineral de San Albino, emite su primer Manifiesto Político dirigido al pueblo de Nicaragua.



14 de julio - El General Augusto César Sandino responde a la propuesta que le hiciera el capitán de los marines imperialistas Gilbert Hatfield:

“Recibí su comunicación ayer y estoy entendido de ella. No me rendiré y aquí lo espero. Yo quiero Patria Libre o Morir. No les tengo miedo, cuento con el ardor del patriotismo de los que me acompañan. Patria y Libertad.”



16 de julio - Luego de una batalla de 15 horas, toma por unas horas El Ocotal. - La aviación norteamericana bombardea y ametralla el poblado causando 300 muertos entre la población civil.

- Los patriotas se enfrentan con sesenta hombres y logran hacer algunas recuperaciones.

- En el combate se sufrió la pérdida de RUFO MARÍN BELLORINI, Jefe del Estado Mayor del EDSN. Marín antes de expirar dijo: “Díganle al General Sandino que muero como yo quería; peleando contra los yanquis” Sandino al enterarse afirmó:

"Cuando murió (Coronel Rufo Marín), era jefe de mi Estado Mayor, pero sin grado oficial, porque apenas estábamos comenzando. Murió en la primera batalla que tuvimos en el Ocotal, peleando como un león, al frente de su columna, en el asalto al cuartel de los marinos, el 16 de julio de 1927. Fue mi primer brazo derecho y gran alentador. Lo sentí inmensa y fraternalmente."



Julio 1966 - Permanencia del Cmdte. Oscar Turcios, Jorge Guerrero, Edmundo Pérez y otros militantes sandinistas en la guerrilla de Guatemala, comandada por Luis Turcios Lima.



Julio 1967 - Delegación del FSLN presidida por el estudiante Casimiro Sotelo, asiste a Conferencias de OLAS en La Habana, Cuba.



1ero de julio

1979

- El FSLN denuncia que Estados Unidos continúa maniobrando para arrebatarle el triunfo al pueblo nicaragüense.

- Es tomado Sébaco por el FSLN. Se captura mucho armamento y el enemigo tiene numerosas bajas.

- Cae el combatiente internacionalista Mario Guerra Ruiz, «Chileno», en Sapoá, Rivas, después de arrebatarle posiciones estratégicas a la Guardia Genocida.



2 de julio

1979

- El compañero Humberto Ortega, miembro de la Dirección Nacional, explica a través de Radio Sandino que el repliegue táctico de Managua a Masaya, tiene como objetivo en un plazo corto el asalto definitivo de los debilitados reductos somocistas.

- Se libera parcialmente Matagalpa. Cae el compañero Jorgé Antonio Cubillo Medrano.

- En Estelí los guerrilleros dirigidos por el Cro. Francisco Rivera «Rubén», Cristian Pichardo entre otros aniquilan las guarniciones de cinco cuarteles secundarios, reduciendo la presencia de la GN al cuartel principal.

- El Gobierno de Reconstrucción Nacional, denuncia que Estados Unidos gestiona para dividir a la oposición anti-somocista y niega que se fusilan a prisioneros de guerra. Se dinamita el puente sobre el río Gil González en Rivas, por escuadras del Frente Sur «Benjamín Zeledón».

- Fuerzas del FSLN toma el Ingenio San Antonio en Chichigalpa; se recupera armamento y municiones en cantidad considerable.



3 de julio

1979

- En Managua, barrios enteros, principalmente del sector oriental, han quedado destruidos por el fuego de la artillería somocista, dejando sin hogar a miles de persona s.

- Es asesinado en Managua el compañero Miguel Bonilla, destacado dirigente sandinista de la UNAN Managua

- Rivas es liberada parcialmente y se sigue combatiendo para su liberación total.

- Importantes ciudades del norte se encuentran en poder del FSLN.



4 de julio

1979

- Son asesinados los compañeros Gabriel Cardenal y Douglas Mejía.

- Unidades de combate del FSLN atacan el cuartel de la GN de Jinotepe.

- Irak reconoce al Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua.

- El FSLN denuncia que se preparan condiciones para que Somoza abandone el país en 7 días.

- Se fugan del Estadio Nacional cerca de 210 empleados públicos que fueron reclutados por la GN a la fuerza para integrar a la Guardia Nacional.

- El FSLN denuncia que mercenarios procedentes de Honduras entran por Somoto.

- Se intensifica campaña de reclutamiento de la GN hacia la población civil.

- En las acciones de Sébaco, Matagalpa y Achuapa, columnas del Frente Norte «Carlos Fonseca» recuperan gran cantidad de armamentos entre los que se encuentra; una ametralladora antiaérea.

- Continúan los combates en León por la toma de El Fortín.

- En Estelí, Jinotega y Ocotal la fuerza del FSLN domina la mayor parte de las ciudades y se ha logrado reducir a la GN a los cuarteles.

- Principales carreteras y cruces en el norte de Managua, son tomadas por el FSLN.

- Familiares de prisioneros detenidos en la Central de Policía de Managua fueron agredidos con bombas lacrimógenos por la GN, cuando éstos llegan a averiguar el paradero de sus familiares.

- Cae un avión de la FAS, luego de haber cumplido varias misiones; la tripulación se pone a salvo.

- Se inicia el aislamiento internacional de Somoza.

5 de julio

1979

- Cae el comando de Jinotepe en manos del FSLN huyendo toda la guarnición rumbo a Oriente, encabezado por el sanguinario Rafael Lola.

- Caen los compañeros Rolando Orozco, Rufino Garay y Erick Castellón en la toma de Jinotepe. Es integrado el Gabinete de la Junta de Reconstrucción Nacional.

- La Fuerza Sandinista organiza Juntas Revolucionarias de tres personas en cada población liberada. El Frente Oriental «Carlos Roberto Huembes» consolida el control sobre las ciudades y vías de comunicación y amplía la zona liberada.

- La GN está siendo entrenada por mercenarios.



6 de julio

1979

- Toma de la mina de Bonanza y ataque al cuartel de la Mina Rosita por columnas del Frente Nor-Oriental «Pablo Ubeda» al mano del compañeros David Blanco.

- En la mina El Limón, León, los compañeros del Frente-Occidental «Rigoberto López Pérez», han entrado al poblado reduciendo las acciones de la Guardia Nacional sólo al perímetro del comando del pueblo.

- Caen combatiendo a la Guardia Nacional los compañeros, Paul González, César Augusto Silva y Miriam Tinoco en La Barranca, departamento (de Masaya). En la misma Barranca, Masaya, pero en otro frente de combate cae heroicamente combatiendo el compañero Luis Antonio Romero Orozco «Sherman».

- El FSLN se toma la ciudad de Masatepe y refuerza las posiciones y reagrupa sus fuerzas.

- Somoza ordena masivo bombardeo contra la población civil de Masaya, los combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional y el pueblo organizado rechazan una ofensiva de la GN contra Masaya.

- La GN somocista ataca con morteros el hospital de la ciudad de Rivas, asesinando a pacientes internos y al personal de servicios médicos, así también a mujeres y niños.

- El FSLN domina la ciudad de Matagalpa, reduciendo a la Guardia Nacional y acorralándola en la Catedral.

- El FSLN tira gases lacrimógenos, tratando de desalojar a la Guardia Nacional de la Catedral.

Continúan las movilizaciones del Frente Nor-Oriental <Pablo Ubeda» del FSLN en Puerto Cabezas y Siuna.

- Aviones bombardean las ciudades sobre todo la de Masaya con barriles de gasolina y napalm. Se rumora la renuncia de Somoza.

7 de julio

1959

- Cae en combate Victor Rivas Gómez, en El Almendro, San Miguelito, Dpto. de Río San Juan.

1979

- En León después de 10 días de combates donde se tenía tomada la ciudad por escuadras sandinista sin darle tregua a la guardia nacional para que maniobrara, cae el Fortín de Acosasco, lugar de refugio de los militares que huyeron con Gonzalo Evertz (Vulcano). El día 17 es cortado el suministro de agua y víveres, dando en esta fecha el rendimiento de la guarnición.

- En La Barranca, Masaya son detenidos los compañeros Walter Mendoza, Frank Toruño e Ismael Castillo. Posteriormente aparecen asesinados.

- En una Asamblea General integrada por los vecinos de la población, es elegida la Junta Revolucionaria de Gobierno de Santo Tomás, Chontales.

- Bombardeos a las instalaciones de la Fuerza Aérea Somocista en el aeropuerto «Las Mercedes» por una escuadra de la incipiente Fuerza Aérea Sandinista (FAS).

- La fuerza aérea somocista utiliza los aviones T-28, que son usados para bombardear a nuestro pueblo en los diferentes barrios de la capital y de las principales ciudades tomadas por los combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

- Fuerzas mercenarias refuerzan a la guardia genocida, además del CONDECA se detectan otro tipo de fuerzas mercenarias.



8 de julio

1979

- Marinos yankis desembarcan en Costa Rica, en «misión humanitaria», tratan de cerrar, según ellos, todo tipo de posibilidades al FSLN, como un último intento por mantener a Somoza en el poder o buscarle una salida a la situación, quitando a Somoza pero dejando a la guardia siempre en el poder.

- Cae en La Barranca, Masaya, Danílo Aguirre Aragón. Se dan los Últimos ataques de la aviación a la población de León.

- La GN tiene concentrada la aviación en León, y Frente Sur. En Managua se dan hostigamientos constantemente por pequeñas escuadras que mantiene en jaque-mate a la GN.

- El FSLN desplaza sus combatientes en todo el país apreciándose enormes bajas sobre la GN.

- Se rechazan con éxito operaciones de la GN en Estelí y Matagalpa.

- Fuertes combates en Masaya. Se empiezan a dar deserciones en la GN; unos se rinden, otros pasan a Costa Rica, Honduras y El Salvador.



9 de julio

1978 (Un día domingo), en Jinotepe, Carazo, marcha de Niños es cobardemente emboscada, reprimida y disuelta a balazos por el oprobioso y genocida ejército somocista, entre la Oficina de Rentas y el mercado municipal (calle El Calvario), resultando muchos niños heridos de bala y culateados. Todo ello provocó que la indignación popular no se hiciese esperar, originando una insurrección local, liderada por cuadros del FSLN y de los movimientos estudiantiles (AES y MES), que armados con palos y bombas de contacto, enfrentaron en cada esquina del centro de la ciudad a la GN. Los enfrentamientos que duraron hasta altas horas de la noche, nos dejaron la caída de valiosos cuadros sandinistas, Mario Álvarez (Cara de Gallo), Santiago López, Fanor Chévez. En honor a sus heroicas gestas, el parque central de Jinotepe, fue rebautizado el 9 de julio de 1979 (ya como territorio liberado y con el Cmdte. de la Revolución Carlos Núñez Téllez), como Parque “Héroes del 9 de julio”

1979

- León es declarado Territorio Libre de Nicaragua. Yemen Democrático reconoce al Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua.

- Liberación de Tipitapa, cae el compañero Oscar Martínez Rosales.

- Columnas sandinistas triunfadoras celebran su primera parada militar en Jinotepe.

- En Managua se acentúan las acciones de pequeños comandos manteniendo en jaque-mate a la GN.

- Masaya: La GN resiste en 1a carretera Masaya, perdiendo una tanqueta y sufriendo más de cien bajas entre muertos y heridos.

- León: Se mantienen firmes las posiciones a pesar de los fuertes bombardeos.

- Chinandega: La GN no logra desalojar al FSLN de la ciudad

- Frente Norte y Frente Nororiental: La situación se ha definido favorable hacia el FSLN, se consolidan las posiciones y van conquistándose nuevas posiciones.

10 de julio

1960

- Se termina la huelga. Más de 3 millones de córdobas dejaron de circular en las semanas que duró el paro.

1979

- La República Cooperativa (le Guyana reconoce al Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua.

- Se inician combates en El Sauce., Asaltan la hacienda Miramar, propiedad de Anastasio Somoza.

-Compañeros del Frente Sur continúan repeliendo ataques de GN con fuego de cañones y morteros.

- Fuerza Airea Sandinista (FAS) continúa trasladando municiones y pertrechos a la zona de Rivas, comandada por el compañero Ezequiel (Álvaro Diroy).

- Masaya ha rechazado con éxito el último intento de la GN de penetrar en la ciudad.

- Fracasa última ofensiva que hace la GN. En Chinandega continúa el asedio al cuartel de la GN.

- Derrota de la GN en Izapa, carretera vieja a León. El FSLN recupera un Sherman, dos tanquetas, cinco blindados de comunicaciones y gran cantidad de armas v municiones.

- El FSLN ataca El Sauce. La GN pide apoyo con desesperación.

- Cae la Catedral de Matagalpa, último reducto de la GN.

11 de julio

1978

- La guardia somocista ocupa el Dpto. de Carazo y reprime al pueblo, resultando más de 20 heridos. La ciudad amanece llena de barricadas.

1979

- Somoza manifiesta «Esperanzas de resolver» su situación mediante la mediación de los Estados Unidos.

- Siria reconoce al Gobierno (de Reconstrucción Nacional de Nicaragua.

- El Sauce, León, cae en poder de la columna «Santos López».

- Frente Sur: Cae una avioneta de la Fuerza Aérea Sandinista (FAS), en la zona de La Chocolata, luego que ésta había entregado su cargamento en Rivas. Sus ocupantes salieron ilesos.

- Se combate entre La Virgen y Sapoa. Participan los compañeros del Frente Sur «Benjamín Zeledón"

- La actividad en Managua por parte del FSLN es muy activa: utilizan pequeñas unidades que incursionan constantemente contra la GN.

- Combates en La Paz Centro, el FSLN aniquila a más de 50 GN y recupera gran cantidad de armas.

- Las fuerzas de León avanzan hacia la ciudad de Managua.

- El FSLN mantiene en Chinandega posiciones en la periferia de la ciudad y algunas otras zonas.

- La Zona de la mina de El Limón, León, cae en poder del FSLN.

- La GN ataca por aire (FAN) y con fuego de mortero el Puente Cabalceta, sobre el río Las Vueltas en territorio costarricense. Según ellos, con el fin de cortar la logística del FSLN.

12 de julio

1979

- El gobierno somocista impone la censura a los corresponsales extranjeros acreditados en el país.

- La Cruz Roja, a la fecha, calcula en cerca de 20,000 el número de los caídos en la ciudad de Managua.

- Funcionarios norteamericanos en Costa Rica plantean la necesidad de ampliar la composición de la junta de Reconstrucción nombrada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esto como una maniobra de iniciar penetrando ya las estructura de la Junta de Gobierno, por la imparable victoria del pueblo encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esta petición es rechazada por la dirigencia del FSLN e integrantes de la junta.

- El FSLN mantiene la iniciativa en todos los frentes de comba1te, rechazando y derrotando todo intento de acciones de la GN.

- La GN empieza a usar toda su aviación incluyendo los aviones T-28c contra posiciones del FSLN como último intento de supervivencia.

- Las fuerzas del Frente Norte empiezan a mover las columnas hacia Managua, concretamente las columnas de Matagalpa.

- Se combate en los alrededores de Managua.

- La GN bombardea zonas de la mina El Limón, León.

- Todo el país se mantiene en actitud de combate.

13 de julio

1979

- Se inicia en Caracas la Conferencia Mundial de Solidaridad con Nicaragua.

- En el Frente Sur «Benjamín Zeledón» se continúa dando la guerra de posiciones.

- Se produce un repliegue táctico de las fuerzas de Ezequiel hacia los alrededores de Rivas, (Tola).

- Bombardeos en Chinandega; la GN, reducida al cuartel, pide apoyo aéreo.

- Se informa de fuertes combates en Sébaco, departamento de Matagalpa y en Matiguás, también departamento de Matagalpa.

14 de julio

1970 - Se monta pantomima de abrogación del Tratado Chamorro-Bryan.

1971 - Despliegue militar de la GN por aire y tierra en las montañas de Jinotega.

1972 - Acusan a autoridades rurales de colaborar con la guerrilla.

- Acusan a Fabián Lopez y Crescencio Hernández de colaborar con la guerrilla quienes fueron torturados por la GN.

1973 - En Managua y León, estudiantes llevan a cabo actos masivos en respaldo a trabajadores de las bananeras controladas por la Standard Fruit Company..

1978 - El FSLN llama a formar el Frente Amplio de Oposición (FAO).

1979 - El periodista Alvaro Montoya Lara cae en combate en el Frente Sur «Benjamín Zeledón».

- El FSLN en Chichigalpa logra avanzar y hace retroceder a la GN hacia la cabecera departamental.

- Las columnas procedentes de León siguen avanzando hacia Managua. Se acrecientan las deserciones de la GN hacia Honduras.

- Se hace más notoria la participación de mercenarios combatiendo con la GN.

- Columnas del Frente Occidental, avanzan hacia Managua, Chichigalpa y Chinandega, con el objetivo de enfrentar a una fuerza de 300 GN en la zona de Villa Nueva.

- Fuertes combates en el Frente Sur y Masaya, entre carretera Masaya-Granada.

15 de julio

1969 - El Comandante Julio Buitrago Urroz, miembro de la Dirección Nacional, cae en heroico combate contra 400 efectivos de la GN, apoyados por la artillería y la aviación. En el lugar de combate, es capturada la militante sandinista Doris Tijerino. Caen combatiendo los militantes sandinistas Marco Antonio Rivera, Aníbal Castrillo y Alesio Blandón en el Barrio Santo Domingo de Managua.

1978 - Cae el Comandante José Benito Escobar, miembro de la Dirección Nacional y digno representante de la clase obrera, en Estelí.

1979 - Fuertes bombardeos por parte de la GN a la población de Estelí. Irán reconoce al Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua.

- En Costa Rica, la junta de Gobierno Provisional anuncia su decisión de trasladarse a Nicaragua.

- La GN lanza una nueva embestida a Masaya; el intento es rechazado y ésta se ve obligada a replegarse hasta la Inca.

- El FSLN, en Managua, lanza ataques en mayor escala a la Colonia Máximo Jerez, Colonia Ciudad Jardín, y comunica pronta ofensiva en toda la capital.

- El Frente Occidental «Rigoberto López Pérez» mueve fuerzas en tres direcciones: Managua, Chinandega y Zona Norte.

- El FSLN mantiene la táctica de controlar las vías de comunicación a través de emboscadas, en las carreteras ya a estas alturas la Guardia Genocida está desertando desesperadamente y está cometiendo actos de vandalismo a su paso.

16 de julio

1960 - Quema de un muñeco que representaba al embajador norteamericano en Nicaragua Wheeland, por estudiantes de León.

1979 - Estelí es declarado Territorio Libre.

- Dos aviones de la Fuerza Aérea Sandinista, atacan las posiciones de la GN en El Coyotepe, ejerciendo una presión psicológica muy importante, producto de dicho ataque la Genocida Guardia Somocista se siente desesperada y le es imposible retener las reducidas posiciones en su poder.

- El FSLN anuncia la inminente salida del dictador Anastasio Somoza Debayle. Se anuncia la liberación total de Estelí, en este último combate muere el comandante GN acantonado en Estelí, Vicente Zúñiga.

- Toda la ciudad de Managua es una sola barricada. Los demás frentes se mantienen en iguales condiciones, siempre victoriosos. Se empieza preparativo para la salida de Somoza.

- Columnas del Frente Occidental «Rigoberto López Pérez», avanzan vertiginosamente hacia Managua, se entablan fuertes combates en el empalme de Izapa, donde las hordas asesinas de la criminal guardia nacional, son diezmadas por los fusiles libertarios de las fuerzas Revolucionarias del FSLN. En horas de la tarde las columnas guerrilleras en su avance hacia la capital Managua, entablan feroces combates contra la guarnición del comando de la paz Centro, después de varias horas de combates a eso de las 4:00pm Aproximadamente, las Ordás acecinas de la dictadura somocista son expulsadas de su posición. La mayoría de ellos fueron aniquilados y los que sobrevivieron salieron en desbandada.



17 de julio

1974 - La GN asesina a Catalino Flores.

1978 Las 23 organizaciones que integran el Comité Pro-Libertad de los Reos Políticos y el Cese a la Represión, resuelven constituirse en un solo bloque de fuerzas populares, cuyo nombre es Movimiento Pueblo Unido (MPU).

1979 - El dictador Anastasio Somoza renuncia ante el Congreso Nicaragüense y sale huyendo del país. Es sustituido por el presidente del congreso somocista Francisco Urcuyo Maliaño, quien dice que se quedará hasta 1981. El FSLN reafirma su convicción de luchar hasta que no quede vestigio del somocismo.

- En el avance hacia Managua las columnas guerrilleras le arrebatan las posiciones que tenía la genocida guardia nacional en el municipio de nagarote, expulsándolos de su guarida, caen heroicamente los compañeros sandinistas: Fanor Urroz Jaenz (Mariano), la Chata Linarte, entre otros.

- De Matagalpa avanza una fuerza regular de combatientes al mando del compañero Comandante Bayardo Arce, miembro de la Dirección Nacional del FSLN, hacia Managua.

- Columnas del Frente Nor-Oriental «Pablo Ubeda» liberan el poblado de Siuna.

- Toma del cuartel de Waslala por columnas del Frente Nor-Oriental «Pablo Ubeda». La GN sale en desbandada.

- La escuadra Rufo Marín del FSLN, ataca los reductos de la GN en Diriá y Diriomo, departamento de Granada.

- Cayó el cuartel de Juigalpa, tomado por las columnas del Frente Oriental «Carlos Roberto Huembes»

- El FSLN controla Granada, se recupera gran cantidad de armas.

- Diriá y Diriomo en poder del FSLN.

- Toda la Carretera León-Managua está controlada y en poder de los sandinistas.

- Se dan fuertes Combates en Casa Colorada y El Crucero, departamento de Managua.



18 de julio

1962 - En León. Movilizaciones en conmemoración al masacre de estudiantes del 23 de julio del 1959. Comienzan los estudiantes de diferentes facultades a hacer guardia de honor en el sitio donde cayeron los mártires, La GN vigila las actividades.

1969 . Entierro simbólico en Estelí del sandinista Alesio Blandón, el acto es reprimido por la GN, muriendo 3 estudiantes. Movilización de masas estudiantiles en honor de los héroes caídos, contra la barbarie somocista, y para salvarle la vida a la Cra. Doris Tijerino.

- El compañero Filemón Rivera es capturado en San José, Costa Rica, y deportado a Nicaragua.

- La GN captura y asesina a los campesinos Gabino Hernández y otros, en Las Bayas, Matagalpa.

1979 - En una emboscada en el departamento de Granada cae el combatiente sandinista Roberto Ibarra Matus.

- Salen de Boaco las Columnas, del Frente Oriental «Carlos Roberto Huembes, avanzan hacia Managua, llegando por la mañana del 19 de julio.

- Urcuyo Maliaño huye calladamente hacia Guatemala.

- México establece relaciones con el nuevo Gobierno de Nicaragua.

- La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, integrada por los compañeros Daniel Ortega Saavedra, miembro de la Dirección Nacional del FSLN, Sergio Ramírez, Moisés Hassan, Sra. Violeta Barrios de Chamorro y el Ing. Alfonso Robelo, se instalan en León.

- Las fuerzas del Frente Occidental «Rigoberto López Pérez» comienzan a entrar a Managua.

- Desde Palo Alto el Cro. Humberto Ortega Saavedra, miembro de la Dirección Nacional del FSLN, exige la rendición incondicional de la GN.

- Toma total de la ciudad de Granada por el FSLN.

- Continúan fuertes los combates en Managua, Masaya, y Frente Sur «Benjamín Zeledón».

- GN abandona el Puerto de Corinto, salen huyendo hacia El Salvador.

- Huye Pablo Emilio Salazar, el tristemente célebre comandante Bravo.

- La GN informa que en San Juan del Sur, las fuerzas Sandinistas quemaron la Aduana y se están reventando las cajas de tiros.

- Urcuyo Maliaño llega, al aeropuerto internacional «La Aurora» de Guatemala.

19 de julio

1962 - El militante Jorge Navarro intensifica la labor clandestina urbana del FSLN. En León, agentes de la Oficina de Seguridad asesinan en el dormitorio de su casa, al joven Carlos José Najar, de reconocida trayectoria política.

- La GN efectúa registros en El Viejo, Chinandega y sacan al compañero Germán Pomares de su casa, apresando también a su esposa.

1979 - La orden general del FSLN: Todo el mundo sobre Managua.

- Llegan a Managua las primeras columnas del FSLN del Frente Occidental «Rigoberto López Pérez». Entrada triunfal de los sandinistas a Managua.

- Los cinco países del Pacto Andino: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá reconocen a la junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

- DIA DE LA VICTORIA DE LA REVOLUCION SANDINISTA.

- Cayó Puerto Cabezas, se rindió el Coronel GN Julio Fonseca con todos sus hombres.

- Huye el Estado Mayor de la GN.

- La GN abandona posiciones en Chichigalpa.

- Manifestaciones de júbilo en todo Managua.

- La GN huye del Coyotepe.

- El sargento GN, Alberto Gutiérrez «Macho Negro» es ajusticiado por el pueblo en la plazoleta «Pedro Joaquín Chamorro» en Monimbó, Masaya.



20 de julio

1959 - Cae en combate Napoleón Ubilla.

1979 - ENTRAN A MANAGUA LOS MIEMBROS DE LA DIRECCION NACIONAL, LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL Y LAS FUERZAS VICTORIOSAS DEL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL, SIENDO RECIBIDOS POR TODO EL PUEBLO EN UN DESBORDE DE REGOCIJO NUNCA VISTO EN LA HISTORIA DE NICARAGUA.

21 de julio

1969 - En León, 9 estudiantes son acusados de lanzar bombas molotov en casa de somocistas, entre ellos se encuentran el Cro. Edgard Munguía y Omar Cabezas.

22 de julio

1958 - Las asambleas patrióticas repudian la presencia de Milton Eusenhower en Nicaragua. Además, protestan por la otorgación del título de Doctor Honoris Causa, que la Universidad Nacional le había concedido, impidiendo la realización del acto de entrega.

- Somoza impone censura radial.

1960 - Se suspenden las clases por una semana, en el Instituto «Ramírez Goyena», de Managua, y varios colegios de secundaria en León, en apoyo a la huelga de solidaridad con la semana de los Mártires, proclamada por el Centro Universitario. Manifestaciones en el Pacífico.



23 de julio

1959 - Masacre estudiantil en León. Son asesinados Mauricio Martínez, Erick Ramírez, José Rubí y Sergio Saldaña. Más de cien estudiantes son heridos.

1960 - Conmemoración de la masacre del 23 de julio del 59, en Managua y León.

1962 - El Frente de Liberación Nacional (F.L.N.) toma el nombre de Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, o sea se conoce como el nacimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional).

1978 - El FSLN ataca Los Sábalos y El Castillo, en el Dpto. de Río San Juan.



24 de julio

1965 - Casimiro Sotelo es expulsado de la Universidad Centroamericana. Los estudiantes realizan huelgas de protesta.



25 de julio

1967 - Muere el compañero Fernando Gordillo Cervantes.



26 de julio

1966 - Los estudiantes de periodismo se toman la facultad y se declaran en huelga de hambre como protesta por la candidatura de Somoza.



27 de julio

1960 - Estudiantes se toman la Universidad de León, la GN los tiene sitiados. De los cien estudiantes que están adentro, 25 se encuentran en huelga de hambre.

1967 - En León, son detenidos José Adonis, Ángel Gómez Ordoñez y Ronald Martínez Ramírez, por pegar banderas rojinegras. Son condenados a 180 días de prisión.



28 de julio

1960 - Estudiantes se toman la Escuela de Economía, en Managua. Manifestación en Jinotepe quitó placa de la Avenida Somoza, cambiándola por Avenida «23 de Julio».

1961 - Carlos Fonseca funda el Movimiento Nueva Nicaragua. Participan también: Julio Jerez, Germán Gaitán, Bayardo Altamirano, Enrique Lorente, Faustino Ruiz, Fernando Gordillo, Francisco Buitrago, Germán Pomares, Guillermo Mejía, Inocente Escobar, Iván Sánchez, Santos López, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, José Benito Escobar, Julio Corrales, Leónidas Rodríguez, Carlos Reyna, Edén Pastora, Cristóbal Villegas, Tomás Borge, Oscar Benavides y Rigoberto Cruz.

- Intento rebelde desde la frontera sur en el que se menciona a Adolfo García Barberena, quien posterior mente cayera en combate en Nueva Guinea, ya a los albores del triunfo revolucionario.



29 de julio

1969 - Se frustra intento de secuestro de avión de LANICA.

1970 - La GN reprime en la ciudad de Estelí.

- En la ciudad de Rivas, aparecen rótulos del FSLN