Para Colombia crecen oportunidades comerciales con países de Centroamérica

Camilo Acevedo Rojas, presidente de la Cámara de Comercio Centroamericana y del Caribe, explicó los alcances de esta medida, la cual, 25 años después de su imposición por razones de tipo político y limítrofe, deja al país en igualdad de condiciones para competir con el resto de mercados que no tienen tratados de libre comercio con Nicaragua.



Gracias a esta derogación, que responde a la presión del sector privado nicaragüense, los productos manufacturados (para no mencionar los minero-energéticos) aparecen con grandes posibilidades, lo que, a su vez, ayudaría a generar en el país por lo menos 12.500 puestos de trabajo para cubrir los más de 150 millones de dólares que Colombia exportaría si logra recuperar ese mercado de aquí a cinco años.



En ese escenario, sacando el petróleo y sus derivados –que es el más importante–, los sectores que pueden tener mejores oportunidades serían el automotor (buses, camiones y vehículos), que ha tenido buenas ventas en Honduras, El Salvador y Panamá; el farmacéutico (medicamentos, material médico-quirúrgico y dotación hospitalaria); el de materiales de construcción; el de los químicos industriales y agrícolas; el de maquinaria y equipos cafetaleros (despulpadoras, torrefactoras), entre otros.



A eso se pueden sumar otros que, según datos del Ministerio de Comercio, también se vienen comercializando en esa región como refrigeradores, insecticidas, raticidas, aceite de palma, polipropileno, perfumes, preparaciones de belleza, instrumentos y aparatos para medicina, tubos y accesorios, plantas vivas, neumáticos, tapones de tapa, chocolates, preparaciones de cacao, muebles y sus partes, margarinas y construcciones y sus partes, entre otros.



Por su parte, Javier Díaz, presidente de Analdex, aseguró que ya han estado en contactos con el Consejo Empresarial en Nicaragua, a través de varias teleconferencias, mirando posibilidades, y ya hay empresas interesadas porque el mercado centroamericano es casi que natural para Colombia.



“Hay muy buenas oportunidades en una serie de sectores, como los de ferretería, materiales de construcción, artículos de aseo, confecciones, y parte de lo que estamos vendiendo en otros países como Guatemala, Honduras o El Salvador se ve que también puede llegar a incluir a Nicaragua”, dijo Díaz.



Y agregó que cuando se mira a esos países, son economías pequeñas individualmente, pero como región es muy interesante e importante, máxime ahora que ellos se han beneficiado con la caída de los precios del petróleo, al ser importadores netos de combustibles, pues esto les mejoró su capacidad de compra.

“Creo que estamos con buenas posibilidades de reiniciar el tema comercial con ellos”, señaló Javier Díaz.



Y es que si me mira hacia atrás, el impuesto de soberanía frenó y redujo drásticamente el comercio con los nicaragüenses.

Ventas a la región

A cifras de hoy, y teniendo como base la media de lo que Colombia les exporta a Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras (e incluyendo a Nicaragua) en los años 2015 y 2016, se puede estar hablando de unos 170 millones de dólares por país, mientras que lo que corresponde a Nicaragua era hasta ahora cercano a los 20 millones de dólares.



Lo anterior indica que en el resto de países hubo ventas del orden de 350, 270 o 220 millones de dólares, por lo que al incluir a Nicaragua la media se afecta de manera significativa. Acevedo asegura que se estaban dejando de exportar a ese país unos 220 millones de dólares al año.



“Ese espacio deberíamos tomarlo, porque eso es lo que corresponde al ser todos esos países semejantes, y Colombia es un socio proveedor con el que también se pueden seguir haciendo alianzas e inversiones muy importantes. Hay que recuperar ese mercado y más porque el sector empresarial nicaragüense lo está pidiendo”, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio Centroamericana y del Caribe.



Por esa razón, la Cámara está organizando una misión empresarial que va a ir a Honduras y Nicaragua del 13 al 19 de agosto, y hace unas semanas en Medellín se reunieron con el embajador de Honduras y la nueva embajadora de Nicaragua para mostrar la importancia para la industria colombiana de esos mercados.



Allí, la representante del Gobierno nicaragüense ofreció una visita a Colombia de un grupo del más alto nivel de los sectores público y privado a finales de este mes, con el propósito de volver a hacer negocios.



Y ayer y hoy también realizan un seminario en el que participan estos personajes de la cúpula empresarial de Nicaragua, y paneles con presidentes de importantes compañías para que compartan sus experiencias de la inversión en Nicaragua, cómo los han tratado y la seguridad para realizar esas inversiones, con tasas de crecimiento interesantes.

A abril, ventas subieron 15,9 %

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las exportaciones de bienes no minero-energéticos que Colombia hizo a países de Centroamérica (Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y El Salvador) en el 2016 sumaron 902,2 millones de dólares,



En cuanto al Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), en el 2016 se presentó una balanza comercial no minero-energética positiva de 227 millones de dólares, mientras que en el año anterior se registró un saldo de 225 millones.



“En lo acumulado del año, hasta abril, las exportaciones de productos no minero-energéticos hacia el Triángulo Norte aumentaron en 15,9 por ciento frente a lo reportado en el mismo periodo del año anterior, al pasar de 97 millones de dólares a 112 millones de dólares”, indicó esa cartera.