ROSARIO : "Quiero agradecer el Mensaje de los Familiares de Walter Mendoza, Ismael Castillo y Frank Toruño, capturados en La Barranca, hoy hace 38 Años. Asesinados los tres"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



7 de Julio del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre !

Viernes 7 de Julio... Cuánta Celebración ! Cuánta Conmemoración, y cuánto Compromiso con todo este Legado, este Patrimonio Heroico de nuestra Nicaragua, todos nuestros Héroes, todos nuestros Mártires !

Por ejemplo, quiero agradecer el Mensaje de los Familiares de Walter Mendoza, Ismael Castillo y Frank Toruño, capturados en La Barranca, hoy hace 38 Años. Asesinados los tres, y trasladados a una sola fosa en El Coyotepe.

Me cuenta la Hermana de Frank, que no pudo despedirse siquiera de él en ese entonces. “Estábamos en distintos puntos pero con un mismo objetivo. A pesar de tantos años, no puedo dejar de imaginar los duros momentos que pasó mi hermano, desarmado ante la genocida.

Mi madre, al igual que otras, desesperada buscaba de entre los muertos al suyo. Ahora pido que si se puede se le recuerde a él, que ya estaba por finalizar su Carrera de Arquitecto, y claro está, a l@s tant@s que dieron su Vida por esta Causa... La Causa que hoy seguimos defendiendo, la Causa que nos lleva Siempre al Frente, que nos llama, que nos convoca, que nos lleva, que nos conduce, Siempre al Frente, Siempre 19, Siempre Más Allá ! Y hoy, esta tarde, con Daniel, con el Pueblo-Presidente, con esta Juventud Heroica y Victoriosa, al Repliegue desde la Plaza de Las Victorias hacia Masaya, en estos Nuevos Tiempos, de Paz, de Unidad, de Victorias, por Gracia de Dios !”.

Quiero agradecer profundamente este emotivo Mensaje de la Familia del Compañero Frank Toruño, que recuerda al Hermano, al Hijo, y que recuerda a l@s Compañer@s que cayeron, que dieron la Vida por Nicaragua, junt@s esa noche, hace 38 Años, asesinad@s y trasladad@s a una sola fosa en El Coyotepe. Fue Siembra de Vida ! Son Herman@s-Semilla que hoy germinan en esta Nicaragua de Unidad, Paz y Victorias ! Por eso no olvidamos. Por eso conmemoramos y celebramos su Vida. Y por eso nos comprometemos, todos los días, a ir Siempre Más Allá !

Igualmente, hoy viernes 7 de Julio, 38 Años de la Toma del Fortín de Acosasco, liberando definitivamente a León, Primera Capital de la Revolución. Hoy se celebra la tradicional Caminata, saliendo de la Plaza Juan José Quezada hacia El Fortín; también conmemoran El Repliegue Táctico. Nos escribe nuestro Compañero Evertz Delgadillo, desde León... Cuánta Celebración ! Cuánta Conmemoración ! Cuánto Ánimo de Victorias !

Compañer@s, queremos también dar a conocer todo lo que se ha venido haciendo desde el Ejército de Nicaragua, la Cooperación que han brindado los Servicios de Guardacostas de la Región; el avión que llegó desde Honduras, que ya está desde la mañana moviéndose en búsqueda, y ojalá rescate... el BUH001.

Luego, agradecer la incorporación ayer de un avión que pudo moverse, esto és el apoyo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos; medio aéreo que realizó exploración ayer por la tarde de 525 kilómetros cuadrados, volando 1.45 horas porque ya empezó tarde, a las 4:12, como informábamos ayer.

Y hoy desde muy temprano estuvimos en comunicación con los Estados Unidos; la Embajada de los Estados Unidos informó que enviaba un avión con más autonomía para poder volar durante 7 horas en búsqueda, y ojalá salvamento. És un SHEL 01, tipo Hércules 130, con código transpondedor 0553. Todo esto hemos estado trabajando desde la mañana, Aeronáutica Civil, la Cancillería, y en comunicación y coordinación con la Embajada de los Estados Unidos.

Nuestro Reconocimiento, a nombre de las Familias de l@s Herman@s todavía desaparecid@s, a nombre de las Familias de Bluefields, y de tod@s nosotr@s, el Pueblo de Nicaragua, al Gobierno y Pueblo de Honduras, al Gobierno y Pueblo de los Estados Unidos, también al Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, quien dispuso un medio aéreo en labores de exploración en aguas cercanas a los límites fronterizos con Nicaragua, volando 4 horas.

El Parte que dimos ayer dice que hubo 3 Guardacostas, el de hoy, esta mañana, 3 Guardacostas, 8 Lanchas Rápidas, 85 Marineros, y se prevé que se navegarán 857 millas náuticas. Este és el Parte que el Compañero General Julio César Avilés remite al Presidente de la República, Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, sobre lo que se hizo ayer y lo que se está haciendo el día de hoy.

Están realizando labores de exploración, naval y terrestre, desde Bluefields hasta Monkey Point, y desde San Juan de Nicaragua hasta Monkey Point.

Mantienen la comunicación con Empresas y flotas pesqueras nacionales. También se volvió a establecer comunicación con el Contralmirante Walter Villegas, Comandante del Comando Específico de San Andrés, de Colombia, quien comunicó que no tenía información sobre el naufragio en sus espacios marítimos.

El Servicio de Guardacostas de Costa Rica después del sobrevuelo informó que cubrieron 90 millas de largo por 25 de ancho, y valoran realizar otro vuelo. No ha habido resultados, desafortunadamente.

Este és el Reporte del Ejército : A las 10:25, 10:30 de la mañana se volvió a establecer comunicación con el Cuerpo Militar de la Embajada de los Estados Unidos, quien informó que dispondrán un medio aéreo para labores de búsqueda en un área de 306 millas náuticas, y volarán durante 7 horas. Esto és lo que les explicábamos hace poco.

Luego, la Fuerza Aérea de Nicaragua dispondrá un helicóptero que explorará desde Bluefields hasta Río San Juan; luego, el medio aéreo de las Fuerzas Armadas de Honduras desde San Juan de Nicaragua hasta Bluefields, en profundidad 60 millas náuticas... Mar adentro !

Destacamos, dice el Jefe del Ejército, que desde las primeras horas de la mañana existe mal tiempo en el Caribe Sur. También nos informaba el Compañero Johnny Hodgson, que hay mucha lluvia, mucha nubosidad.

Hay olas hasta de 3 metros, y pese a ello estamos en la disposición de continuar las labores de búsqueda, tomando todas las Medidas de Seguridad con nuestras Fuerzas y Medios. Este és el Reporte que el General de Ejército, Julio César Avilés, envió a nuestro Comandante Daniel, hoy a eso de las 11 de la mañana, y que estamos compartiendo con ustedes.

Tengo el Reporte también de Aeronáutica Civil que ya lo compartí con ustedes; y el Reporte de la Embajada Americana sobre el avión que venía a incorporarse esta mañana, el avión que describimos, un Hércules, que está realizando esa intensa búsqueda compartiendo esfuerzos con tod@s nosotr@s... Dios Mediante que aparezcan nuestr@s Herman@s !

Luego tenemos aquí los Anuncios de hoy : Seguridad Ciudadana... La Policía Nacional realizando Asambleas en casi todos los Municipios de nuestro País. No hubo personas fallecidas por accidente de tránsito, ayer; sí murió una persona al caer de un andamio; una persona fallecida por asfixia, y una persona por muerte homicida. Participando la Policía en toda la cobertura de El Repliegue, y en todas las Tareas de Seguridad Ciudadana propias de un día viernes, en todo el País. Además, tenemos Conmemoración de El Repliegue en todo el País.

Luego tenemos, Compañer@s, Talleres que realiza aquí la FAO... A propósito, fuimos re-electos para el Consejo de la FAO. Nicaragua resultó electa. La Compañera Mónica Robelo, nuestra Embajadora ante la FAO, Embajadora ante el Gobierno de Italia también, nos informa. Va a enviar una Nota Explicativa.

Tenemos la participación del Ministro Sidhartha Marín en la coordinación de la Cumbre Iberoamericana que este año se desarrollará en Guatemala. Este Evento reunió a Gobiernos de todo el Mecanismo Iberoamericano. “La Cooperación Iberoamericana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible” fue un Informe presentado en esa Reunión; también se escogió el tema que tiene que ver con la inclusión y el desarrollo de la Cumbre que se desarrollará en Guatemala, en Octubre.

Tenemos en nuestro Territorio un sismo ayer por la tarde, 2.7 de magnitud, al Suroeste de Cinco Pinos, Chinandega.

Luego tenemos Atención Solidaria que dio la Alcaldía de Managua, la Presidencia de la República, y SINAPRED, a Familias afectadas por las lluvias. Cinco viviendas con afectaciones parciales en sus techos, 4 en riesgo, producto del deterioro acumulado en su infraestructura. Vamos a trabajar Viviendas Solidarias y entrega de Planes Techo. El Doctor González, activado desde el SINAPRED, trabajando con la Alcaldía de Managua.

Tenemos la Onda Tropical número 15 que, según el INETER, va a producir más lluvias esta tarde-noche, y el fin de semana.

Tenemos 18 Incendios : 12 Estructurales, 2 en Basura y 4 en Maleza, que reportan los Bomberos Unificados en la última semana.

Plan de Actividades del Ministerio de Salud para el día de hoy : Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores como Dengue, Zika y Chikungunya. Encuentros Municipales en distintos puntos del País.

También tenemos Congresos Departamentales de Armonía Familiar que desarrolla el Ministerio de la Familia; 18 Congresos se han concluido, 2,508 Compañer@s participando, 1,535 Mujeres y 973 Varones. Después del 19 de Julio seguimos hacia los Municipios, para replicar los Congresos y seguir promoviendo Armonía Familiar y Conciliación... Re-conciliación en la Familia !

Preescolar Lorenzo Arauz construyéndose en El Tuma-La Dalia, Matagalpa.



Tenemos Acompañamiento Técnico para las cosechas de las Familias de Tipitapa en el período de sequía. Este sábado 8 de Julio, inauguración de 5 Obras de Recolección de Agua para Productor@s de Granos Básicos y Hortalizas.

Feria de la Medicina Tradicional de los Pueblos este fin de semana, también un segmento dedicado a la producción de miel, en todo el País.

El INTUR tiene Ferias en distintos puntos del País; Hípicas en Honor a las Fiestas Patronales de Santa Ana, en Chinandega. Y Reconocimientos “Orgullo de Mi País” a Emprendedor@s del Municipio de Nandaime; además de la Feria del Café este fin de semana, en el Olof Palme.

Luego tenemos Fondo de Inversión Social de Emergencia, Proyectos inaugurados de Enero a Junio. Tenemos Sistemas de Agua y Saneamiento en Nueva Guinea, en El Cuá también, y entre Julio y Diciembre, San Francisco del Norte, Muelle de los Bueyes... 17 Proyectos en distintos Municipios del País.

El Compañero Salvador Mansell nos informa que este fin de semana estamos estrenando Energía Eléctrica en Ocotal, Comunidad La Fuente... 298 habitantes, 57 casas, 2 millones 32,000 córdobas de inversión. Eso és el día de hoy, y mañana, Comunidad o Barrio Benito Rodríguez, del Municipio de Muy Muy, Matagalpa... 408 Herman@s, 80 casas, un millón 149,000 córdobas de inversión.

Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía. Vamos a estar en comunicación dentro de un rato desde la Plaza de Las Victorias, desde donde estaremos saliendo hacia Masaya en la Conmemoración de El Repliegue Histórico... 38/19, Siempre al Frente, Siempre Más Allá ! Adelante con Daniel, en Paz, Unidad y Victorias !

Muchísimas gracias, Compañer@s. Nuestro Presidente, el Comandante Daniel, saluda a todas las Familias nicaragüenses y, con el Compromiso en alto, Vamos Adelante, hoy a Masaya, conmemorando esa Gesta Histórica... Y Seguimos Adelante, trabajando todos los días, para que esa Vida Mejor que tod@s queremos, la hagamos posible entre tod@s, en Alegría, Seguridad, Unidad, Tranquilidad, y Paz, hacia Nuevos Triunfos ! Muchas gracias.