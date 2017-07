ROSARIO : Informe de las Acciones realizadas, y realizándose, en la búsqueda del Barco Pesquero Miss Johana Betsey

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

10 de Julio del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre !

Hoy és lunes 10 de Julio, y aquí estamos, gracias a Dios con Salud; habiendo conmemorado con tanto brillo el 38 Aniversario del Repliegue a Masaya, histórica Gesta Libertaria, protagonizada por l@s Combatientes del Pueblo, de Managua y de Masaya, y ahora celebrada en todo el País como parte de nuestra Epopeya Revolucionaria. Ese Legado, ese Patrimonio, que nos inspira todos los días a ir Adelante, en Fé, Familia y Comunidad; en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad, ahora luchando activamente contra la Pobreza.

Aquí estamos, decíamos, gracias a Dios con Salud, y con las Tareas de todos los días, en particular y queremos empezar con esto, el Informe que ha presentado el Ejército de Nicaragua al Comandante Daniel, nuestro Presidente, Jefe Supremo; el Informe de las Acciones realizadas, y realizándose, en la búsqueda del Barco Pesquero Miss Johana Betsey.

A esto queremos agregar todas las atenciones que han desplegado las Autoridades Locales, el Gobierno Local, nuestro Secretario Político, el Compañero Johnny Hodgson, el Comandante Lumberto Campbell, Secretario de la Costa Caribe, quienes han estado al frente de la atención a las Familias; estar pendientes con el Ministerio de la Familia de dar atención psicosocial a las Mujeres, a l@s Niñ@s, a los Familiares en general.

Queremos agradecer las visitas de los Señores Obispos, Católicos, Moravos; a los Pastores, a los Sacerdotes, que han visitado a los familiares y les han dado Fuerza y Aliento. Monseñor Pablo estuvo ayer con ellos, nos comentaba Johnny.

Muchísimas gracias al Obispo de la Iglesia Morava... A tod@s l@s que nos han acompañado ! Porque esto és, de verdad, una tragedia que nos llena de tristeza a tod@s, y ahí hemos estado, fortalecid@s en Fé, con las Oraciones, los Cultos, las Misas que se han realizado, esperando y confiando en un próximo desenlace... Ojalá se produzca el Milagro !

Ayer se dieron algunas informaciones. Nosotros como Gobierno, el Ejército de Nicaragua, con absoluta responsabilidad va a ir dando los Partes alrededor de todos los eventos confirmados, que estén confirmados, porque siempre hay rumores.

Me decía un Compañero ayer : “És un bo-lerío en la Ciudad...” Eso és lo natural, és lo normal, en medio de la desesperación y la aflicción de las Familias. Pero nosotr@s tenemos que comunicar lo que sea verificado, y és lo que hace con toda responsabilidad el Ejército de Nicaragua; és lo que hace con toda responsabilidad el Gobierno, la Presidencia de la República, para darle a nuestro Pueblo solamente aquellas informaciones que representen 100% de comprobación, de verificación.

Sí está verificado que hemos hecho incontables esfuerzos. És una búsqueda, de verdad, involucrando a la Comunidad en primer lugar, porque ahora están participando pescadores, buzos; han participado desde el principio también lanchas pesqueras, y luego la Comunidad Internacional, a quienes hemos agradecido.

Hemos agradecido al Gobierno de Honduras el envío de su medio aéreo, y las coordinaciones.

Hemos agradecido a la Guardia Costera del Gobierno de Costa Rica. Hemos agradecido al Comando Sur, Fuerzas Armadas de Estados Unidos que nos han apoyado con exploraciones aéreas.

Hemos agradecido al Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, que también dispuso un medio aéreo en labores de exploración en aguas cercanas; a nuestra Fuerza Aérea que dispuso helicópteros; a la Armada de Colombia, desde el Comando Específico de San Andrés, Colombia, que también alertó a sus Unidades de Superficie de la flota pesquera colombiana.

También han participado, según este Parte que tenemos, quiero hacerlo ordenadamente, la Fuerza Naval de nuestro Ejército con Guardacostas, Lanchas Rápidas y Marineros, navegando 477 millas náuticas al Norte y al Sur del área de desaparición, recorriendo hasta 100 kilómetros; Empresas y Flotas Pesqueras que igualmente han aportado incorporándose a la búsqueda; el Barco Pesquero “Marissa” de la Empresa Central American Fisher, de Corn Island; la Armada de Colombia, como decíamos, desde el Comando Específico de San Andrés, Colombia; el Jefe del Servicio de Guardacostas de Costa Rica; la Fuerza Aérea que ha volado con 4 medios aéreos recorriendo miles de kilómetros. Luego tenemos el apoyo, decíamos, de las Fuerzas Armadas de Honduras, el apoyo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Comando Sur; el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica. Y como resultado de toda esta búsqueda se avistaron las nasas que ayer se mencionaban, en sectores de Monkey Point.

Luego también ha circulado una información que nuestro Ejército desmiente categóricamente, los Compañeros de la Naval y de la Fuerza Aérea. Han hablado de avistamiento de cadáveres en el sector de Monkey Point; se procedió a verificar la información, resultando ser completamente falsa.

Hoy lunes, 10 de Julio, se continúan las labores de búsqueda con Guardacostas, Lanchas Rápidas, 85 Marineros de la Fuerza Naval. También hay exploraciones navales y terrestres desde Bluefields hasta Monkey Point, y desde San Juan de Nicaragua hasta Monkey Point. Se mantiene la comunicación con las flotas pesqueras nacionales. Se mantiene la comunicación con la Comandancia de San Andrés de Colombia, de la Fuerza Naval de Colombia; también comunicación con el Servicio de Guardacostas de Costa Rica, y con las Fuerzas Armadas, Comando Sur de los Estados Unidos.

Continúan las exploraciones de nuestra Fuerza Aérea, vía helicópteros, y hay mal tiempo, dicen, grandes olas de hasta 3 metros en el Caribe Sur, lo que nos limita la posibilidad de desarrollar en óptimas condiciones la búsqueda. Pero esto no quiere decir que se detenga esa búsqueda en la que estamos todos enfrascados, y esperamos tener noticias para nuestro Pueblo en las próximas horas, o días. La búsqueda continúa; mientras tanto, se atiende con Cariño y Solidaridad a las Familias.

Nuestra Policía Nacional nos informa que brindó protección a 536 Actividades el fin de semana, entre Tradicionales, Deportivas, Culturales, Hípicas, Corridas de Toros, y Religiosas, sin incidencias relevantes.

Luego en el fin de semana, lamentamos el fallecimiento de 11 personas : 7 en accidentes de tránsito, 4 conductores de motocicletas, 2 pasajeros, un peatón. Hubo una persona fallecida por sumersión; una por caída en un barranco; una por caída en un cauce, y una Niña que cayó en un pozo de agua. Siete fueron las personas fallecidas en accidentes de tránsito, y la Policía, esta mañana o esta tarde ampliará sobre estos temas.

El comparativo de los accidentes de tránsito con la semana homóloga del año 2016 : Hubo incremento de 6 en l@s fallecid@s, aunque las colisiones disminuyeron en 26, y con relación a la semana anterior, es decir la semana pasada, 3 fallecid@s menos, 6 colisiones menos.

Luego tenemos desde la Cancillería los anuncios de trabajo que realizaremos esta semana : La Condecoración al Representante del BID en nuestro País, el viernes 14, a las 3 de la tarde.

Recibirá la Orden José de Marcoleta en el Grado de Gran Cruz al finalizar su Misión en Nicaragua el Hermano Carlos Melo, que ha representado al Banco Interamericano en nuestro País desde el Año 2012.

Concluye su Misión el 31 de Julio, y nosotr@s queremos reconocer de manera especial su trabajo, y entregarle esta Condecoración que el Estado nicaragüense da a aquell@s Jef@s de Misión Diplomática de Organismos Internacionales que han estado con nosotr@s contribuyendo a fortalecer la Cooperación y las Relaciones de Amistad entre Pueblos, Gobiernos y Organismos Internacionales.

Tenemos también el anuncio de un Evento Cultural, la visita del Grupo de Corea, Morning Star, conformado por 10 Artistas que harán Presentaciones de Música Tradicional y Moderna de la República de Corea, en el Teatro Nacional Rubén Darío, y en el Auditorio Ruiz Ayestas de la Universidad Autónoma de León.

Asimismo, queremos destacar la participación de la Ministra de Defensa de Nicaragua, Doctora Martha Ruiz, en la Conferencia sobre la Mujer en la Profesión Militar y las Fuerzas de Seguridad, invitada por el Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, quien estará presidiendo este Evento que arranca mañana martes en Guatemala.

El Almirante Kurt Tidd estará al frente de estos Eventos en el que participan Delegaciones de las Fuerzas Armadas y los Ministerios de Defensa de la Región.

La Doctora Ruiz estará representando a Nicaragua en ese Evento que discutirá, analizará los Desafíos de la Institucionalización de la Perspectiva y la Integración del Género en la Profesión Militar y las Fuerzas de Seguridad en la Región y, por supuesto también en los Estados Unidos, que estarán representados por el Jefe del Comando Sur.

Tenemos el anuncio de la Firma de Relaciones Diplomáticas entre nuestro País y la República Kirguisa. Esta Firma se dio en Naciones Unidas, y nos representó la Vicecanciller, Hermana María Rubiales de Chamorro, quien és también nuestra Representante Permanente ante la ONU.

Tenemos el anuncio de que Nicaragua és ahora también Miembro del Comité Jurídico de la FAO; preside Zimbabue y conforman la Mesa, Lesoto, Indonesia, San Marino, Nicaragua, Jordania, Estados Unidos, y Fiji.

Tenemos, Compañer@s, los preparativos que hace la Embajadora de Nicaragua en Reino Unido, para enviar la Brigada de Maestr@s Voluntari@s que estará en nuestro País del 29 de Julio en adelante, participando en Actividades organizadas por el MINED y ANDEN. Agradecemos la presencia de esta Brigada Solidaria de Educador@s británic@s.

La Agencia Internacional de Cooperación del Japón, JICA, estará inaugurando junto al Instituto de Pesca de Nicaragua los Centros de Acopio de la Terminal Pesquera Shin Komatsu en San Juan del Sur, este 15 de Julio. Una vez más, nuestro agradecimiento a la Agencia de Cooperación de Japón en nuestro País.

El JICA recibió, recordemos, la Orden Rubén Darío en el Aniversario de su presencia en Nicaragua, y queremos agradecer una vez más al Pueblo y Gobierno de Japón, y a su Embajador en nuestro País.

Saludamos a la Familia de la Hermana, esto nos llega desde Camoapa, María Magdalena Arróliga Soza, tejedora artesanal de los sombreros de pita de elevada calidad. Noventa años tenía Doña María Magdalena, Orgullo de Nuestro País ! Falleció el día sábado, y ayer fue sepultada en Camoapa, acompañada del Pueblo que tanto la quiso.

Tres sismos en nuestro País el fin de semana, el de mayor magnitud 4.4, en Boca de Padre Ramos, profundidad 28 kilómetros, a las 4 de la madrugada del día sábado.

Tenemos la Onda Tropical número 16 incursionando sobre nuestro País con lluvias, cielos nublados y tormentas eléctricas. Las lluvias entre ligeras y moderadas. Luego tenemos afectaciones por lluvias en distintas partes del País... Afectaciones menores, gracias a Dios.

El Doctor Guillermo González también nos remite la información sobre las afectaciones en Centroamérica : 2 Departamentos en El Salvador; 2 en Guatemala, 4 en Honduras, 8 en Costa Rica, y 7 Departamentos en nuestro País, esto como resultado de las Ondas Tropicales de esta semana. Caída de árboles, anegaciones, deslizamientos de tierra, viviendas en riesgo, todo esto és lo que incluye las afectaciones en Centroamérica, y en nuestro País.

En nuestro País tuvimos afectaciones, pero no me explica bien, no puedo mencionarlo porque no estoy clara. Voy a pedir al Doctor González que me lo aclare para mañana.

Luego tenemos la buena noticia de la Reunión del Ministerio de Gobernación, Dirección de Bomberos Unificados con las Cámaras Mineras de Nicaragua, y nos permite anunciar que, el 17 de Julio, Día de la Alegría, la Empresa Minera B2Gold inicia construcción de Unidad Básica de Bomberos en La Libertad, Chontales, y en 90 días, esto quiere decir que el 17 de Octubre estaremos recibiendo en el Pueblo de La Libertad su Unidad Básica de Bomberos. También la Alcaldía de Bonanza y la HEMCO trabajarán la construcción de la Unidad Básica de Bomberos. El mismo día 17 inicia la construcción de las Unidades Básicas de Bomberos para inaugurarse en Octubre, en Bonanza y La Libertad.

Plan Techo en Managua y Nueva Segovia esta semana. Paquetes Alimentarios Solidarios en Managua, Tipitapa y San Francisco Libre. Sillas de Ruedas en Rivas y Carazo, esto és el fin de semana, Programa Tod@s con Voz. Entrega de Títulos de Propiedad en Managua en esta semana; 518 Títulos entregándose en todo el Municipio y el Departamento de Managua.

El MINSA... Cursos de Ultrasonidos Obstétricos con Médic@s Especialistas, eso és el día de hoy; también Taller de Evaluadores de Seguridad Hospitalaria, el día de hoy, y Asamblea Evaluativa en el Distrito I de Managua.

Estas son las Estadísticas de la Semana : Disminución de 65% en los casos de Dengue. Chikungunya, no hay casos positivos. Zika, no hay casos positivos. Cinco positivos de Leptospirosis, un incremento de 2 casos en relación a la semana pasada. Diarrea, 5,800 casos, observándose una disminución del 9%. Malaria, 121 casos, disminución del 26%. Influenza, incremento de 69% en relación a la semana pasada; fueron 54 los casos de Influenza reportados. Neumonía, 3,192 casos, incremento de 3% en relación a la semana pasada; 6 Herman@s fallecid@s por esta causa; en relación al total de fallecid@s por Neumonía a la fecha llevamos este año una disminución del 15%.

Luego tenemos que, con financiamiento del Banco Mundial el Ministerio de Salud realizará Acciones Especiales de Promoción y Prevención de la Lucha Antiepidémica contra el Dengue, Chikungunya y Zika, incluyendo la elaboración de Material Audiovisual.

Tenemos al Ministerio de Educación entregando el Instituto Nacional Azarías H. Pallais, en Chinandega. Luego, focalizándonos para la segunda mitad del año en los Temas de Educación; vamos a priorizar, a focalizar, Inglés, Tecnologías, y vamos a darle seguimiento a todo lo que hemos venido haciendo bien, este año.

Incluso, l@s Compañer@s del Ministerio de Educación nos reportan que, gracias al trabajo que se ha hecho, se ha logrado disminuir el Empirismo en Primaria... Una disminución importante ! Desgraciadamente no nos dan un Resumen que nos permita compartir con ustedes. Quiero buscar el dato duro... No lo tengo !

Que l@s Compañer@s del Ministerio de Educación envíen este Estudio que se hizo, de manera que presenten la Metodología, los Hallazgos y las Conclusiones.

El Estudio se hizo en Junio con la participación de 56,000 Docentes, y dice que, en Educación Inicial el 95.74% son Graduad@s; 4.26% no están Graduad@s. En Primaria el 87.4% son Graduad@s, el 12.96% no Graduad@s. Secundaria, 94.97 Graduad@s y 5% no Graduad@s. En Formación Docente, Escuelas Normales, 100% de Docentes Graduad@s, y en Educación Especial, 100% Graduad@s.

Entonces, vamos a pedirles que presenten esto con todos los detalles, Compañero Salvador Vanegas, a los Medios de Comunicación.



Buenas noticias...! Confirmamos que hemos venido disminuyendo el Empirismo, e incrementando la Profesionalización de l@s Docentes en los distintos Niveles, con lo cual se incrementa la Calidad en la Educación.

Programa Nacional de Educación Técnica en el Campo, 92% de asistencia este fin de semana.

Compañer@s, el Ministerio de Economía Familiar acompaña la selección y adquisición de cerdas y gallinas a l@s Protagonistas

del Programa Productivo Alimentario; en esta oportunidad, 1,200 Protagonistas !

Luego tenemos aquí Mesa de Trabajo con Turismo en Bluefields. Y, Energía Eléctrica inaugurándose hoy en el Municipio de Quilalí, Nueva Segovia... 100 habitantes, y 905,000 córdobas de inversión.

Queremos saludar también, y esto és algo que nos manda el Compañero Bosco Castillo, a tod@s l@s Herman@s que participaron en las Tarimas y Presentaciones de los Bailes y Tradiciones Folklóricas de Masaya. Mañana vamos a hablar de esto en detalle.

Compañer@s, muchísimas gracias por su atención de cada día. El Comandante Daniel, nuestro Presidente, les abraza a tod@s; a todas las Familias nicaragüenses su abrazo, y el Compromiso de Seguir Cambiando Nicaragua, en Unidad, Reconciliación, Seguridad, Tranquilidad, y en las Rutas de Prosperidad que Dios derrama sobre nosotr@s. Esto, tod@s junt@s, nos garantiza la Paz que tod@s queremos y atesoramos.

Mucho Cariño a tod@s. Si no hay nada especial será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Muchas gracias.