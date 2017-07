Encuentro con fotógrafo británico Grant Fleming

En el marco de la preparación de la celebración del 38 aniversario de Independencia, que conforme programa autorizado estaremos celebrándolo el 17 de Julio y que incluye una exposición de fotografías "HASTA LA VICTORIA" del artista de la cámara británico Grant Fleming, le informo que el día once de Julio por la tarde nos reunimos con él para revisar los detalles de la exposición.

El reconocido fotógrafo, nos comentó que la exposición es resultado de su viaje en 1988 a Nicaragua, como joven periodista - free lancer, animado por su participación en el Club Sandino de la Calle Shepperton road, donde vivía y que era parte del Comité de Solidaridad con Nicaragua, al que se integró activamente en esos años a través de su otra pasión la música, refiriéndose al album del grupo británico The Clash, "Sandinista"

Durante su estancia en Nicaragua en Septiembre 1988, estuvo cortando café en Matagalpa, fue testigo del trabajo de los CDS en Managua, Masaya, Granada y el amor de los jóvenes por esa revolución que había destronado la dictadura sangrienta de los Somozas y que heroicamente se enfrentaba por la libertad al poder militar más grande del planeta.

Nos expresó que la exhibición refleja eso precisamente, su historia personal (pues incluye su carnet del Club Sandino, posters, calendarios, medallas, discos, libros y folletos e incluso su carné acreditándolo como periodista internacional) y la juventud integrada, la valentía y solidaridad que generaba la revolución a lo interno de Nicaragua, pero también internacionalmente.

Asimismo, durante el intercambio con el artista, manifestó su deseo de volver a Nicaragua, en esta nueva etapa de revolución, dijo seguir de cerca los logros y en su corazón seguía latente el amor a nuestro país y su deseo de hacer algo significativo para mostrar precisamente todo lo que esta nueva Nicaragua, de la mano de Daniel y Rosario (así lo dijo) están haciendo para mostrar al mundo que un mundo mejor es posible.

En este sentido dijo que le gustaría, llevar su exhibición a Nicaragua, para que nuestros jóvenes recuerden, a través de su lente y testimonio, la admiración que ciudadanos de otros países tienen en relación a la gesta heroica nicaragüense, volver para fotografiar/filmar el ahora, intercambiar con la juventud y hacer una exposición en 2018, que se cumplirían l0s 30 años de su primera visita a Nicaragua y hasta pensó en un nombre: "1998-2018 - The Revolution Continues". Una exhibición que luego se lleve a cada uno de las ciudades hermanas entre Nicaragua y Reino Unido, para de alguna forma contribuir que esa solidaridad se fortalezca. De ese mismo viaje haría un reportaje cultural, igual que lo acaba de hacer con Gambia para la revista The Voice y que denominó "Dancing on the edge of Revolution"