Nicaragua condecora al representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 15 de julio 2017

Palabras del Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Carlos Melo, durante su condecoración con la “ORDEN JOSÉ DE MARCOLETA EN EL GRADO DE GRAN CRUZ".

DISCURSO DEL REPRESENTANTE DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, CARLOS N. MELO, CON MOTIVO DE SU CONDECORACION

14 de Julio de 2017

"Excelente Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, Sr. Denis Moncada

Excelentísimo Ministro de Hacienda y Crédito Público, Sr. Iván Acosta

Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Sra. Alba Luz Ramos

Presidente de la Asamblea Nacional Sr. Gustavo Porras

Presidente del COSEP, Sr. José Adán Aguerrí

Queridos Colegas del Cuerpo Diplomáticos y miembros de la cooperación internacional

Vicecanciller Arlette Marenco y funcionarios de Cancillería

Funcionarios de Gobierno

Representantes del Sector Privado

Representantes de la Prensa

Amigos Todos



Recibir esta distinción supone un honor y también una gran responsabilidad.

Por un lado, es un reconocimiento a la labor institucional del organismo que represento, y un homenaje para todo el equipo que ha trabajado arduamente para aportar al proyecto de desarrollo de Nicaragua.

Por otra parte, esta distinción fortalece nuestro compromiso con el país, con el bienestar de su gente, con un horizonte sostenible con equidad y justicia...especialmente para la población más necesitada.

En primer lugar, quisiera que me permitan extender algunos agradecimientos q quienes han hecho posible que estemos acá reunidos:

A Pía y a mis hijas, el motor de mi vida, que con el mayor entusiasmo han sido mis socias en esta empresa y me han acompañado en momentos de gran alegría, así como también han enfrentado duros desafíos.

Al Gobierno de Nicaragua, liderado por el Presidente Daniel Ortega y la Vice Presidenta Rosario Murillo, por haberme concedido este gran honor que toca lo más profundo de mi ser y al ministro de Relaciones Exteriores, Señor Denis Moncada.

Al Estado de Nicaragua, al Gobierno, a las Autoridades, especialmente al Ministro Iván Acosta, por la confianza depositada y colaboración continua, a los compañeros del Ministerio de Hacienda, cuyo apoyo ha posibilitado alcanzar resultados comunes de desarrollo, facilitando el sobre saliente desempeño de Nicaragua reconocido como referente en la región en varias oportunidades.

Al director Francisco Mayorga, sagaz y activo embajador de Nicaragua en el Banco, que ha facilitado las condiciones necesarias para que diversas iniciativas se materialicen.

A la Gerente de País, Gina Montiel, quien ha brindando su apoyo y guía constante a nuestras actividades.

Al presidente del Banco, Luis Alberto Moreno, quien es un convencido del brillante porvenir de este país.

Al Equipo que me respaldó, del cual he aprendido mucho y que ha demostrado su profundo compromiso con el desarrollo de Nicaragua, una y otra vez.

A los Ministros del Ejecutivo, a los líderes de los sectores y a los equipos de los organismos ejecutores con quienes nos ha tocado trabajar, gente muy comprometida, sin cuya contribución los logros no serían posibles.

Y por supuesto... al pueblo nicaragüense, que desde un principio me abrió sus puertas con generosidad y confianza, colaborando activamente en cada proyecto, no como beneficiario sino como protagonista de su propio destino.

También pongo en relieve la extraordinaria cooperación y generoso apoyo de muchos países, organismos internacionales y agencias de cooperación, quienes son nuestros aliados y comparten nuestro compromiso.

Todos queridos y respetados amigos.

El BID me han honrado con la responsabilidad de ser Representante en otros países, cada uno de ellos es especial, y guarda una huella en mi alma. Sin embargo, Nicaragua me ha tocado profundamente.

Nicaragua guarda una mística muy especial. Una conciencia de nación... de participación... de compromiso con lo humano... de solidaridad sincera y de hermandad entre los pueblos. Esta Cultura rica en formas, expresiones y sabores, me tomó por sorpresa y me conquisto con su música, su literatura y su poesía. No será fácil volver a encontrar el calor humano que he sentido acá.

Además, he sido testigo del talento nicaragüense. Lo he constatado día a día con todos los ejecutores de los proyectos y con los colegas en la Representación.

Felicito a la nación, al Gobierno de Nicaragua y a quienes han contribuido a conquistar:

Reducción de la Pobreza

Un crecimiento sostenible

Un manejo macroeconómico prudente y estable,

Un marco regulatorio más moderno (APPS, garantías mobiliarias),

Transformación de su matriz energética,

Niveles de seguridad ciudadana envidiables,

Incremento en la cobertura de servicios básicos,

Agenda común y diálogo entre el sector público y privado, etc.

Estos logros dan confianza en el fructuoso porvenir... para lo cual se ha trabajado en una plataforma y ruta con varias iniciativas que permitirán continuar construyendo un desarrollo inclusivo y sostenible.

Mi trabajo ha sido impulsar y cumplir con esta misión. Siento que lo hice como funcionario que cumple con su mandato, pero también, y, sobre todo, porque en mi fuero interno sentí la necesidad de hacer un aporte.

Siempre he sentido que este país está destinado al éxito debido a su gente, sus recursos naturales, y su ubicación estratégica. Mi deseo más íntimo.... es que Nicaragua aproveche estas oportunidades y las utilice para el beneficio de todos, para que se construyan caminos y puentes que unan y abran nuevas sendas de progreso.

He recorrido este país por toda su geografía. En todos sus rincones he conocido y sentido a Nicaragua, a la nación en su rica diversidad y me he sentido parte del paisaje.

Reconociendo desde temprano el desafío de fortalecer la integración de las dos regiones... he volcado una parte importante de mi trabajo y afecto a la Costa Caribe, con proyectos en todos los sectores y algunos de ellos emblemáticos... como la carretera que conectará a Bluefields, el Hospital de Corn Island y el programa de Agua Potable en Bilwi... a quienes han hecho esto posible... Tinki Pali...

Toda actividad humana es perfectible y sé que hay espacio para hacerlo mejor. Hemos ofrecido experiencias de desarrollo, algunas con más aciertos que otras, pero siempre llenas de buena fe y a la vanguardia del conocimiento.

Desde adentro me surge con frecuencia una pregunta: ¡Como podemos ser más eficaces? Mi creencia... es que lo podemos lograr actuando como socios. Relaciones cooperativas y de amistad que contribuyan a crear un clima de mutuo respeto y de objetivos compartidos. Ha sido un gran privilegio para mí trabajar con ustedes y mucho les agradezco su apoyo y amistad.

Es una creencia generalizada que el funcionario internacional es un nómada que viene y se va con mucha velocidad y facilidad. Debo confesar que tenemos corazones, afectos y cariños. Estos cinco años han pasado demasiado rápido, pero nos han marcado profundamente a mi familia y a mí. Esta tierra nos dio afecto y nos llevamos todo el cariño en el equipaje... sin pagar aranceles.

Recordando al gran Rubén Darío en el año de su 150 aniversario.... "Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña...", y yo sueño a Nicaragua como un inmenso mar de oportunidades.

Ahora, que me preparo para la partida, no pienso en el lugar de llegada sino en Nicaragua, que ha sido mi hogar en estos años... y me doy cuenta de que, mi sentimiento es de nostalgia o de "saudades" como decimos los de origen lusitano.

En uno de mis poemas favoritos de Darío, El Retorno, se resume esta desazón: "¡Quiero ahora deciros! ¡Hasta luego! ¡Porque no me resuelvo a deciros adiós!"... Siento una pena muy profunda de dejar esta, mi casa, que es vuestra, y alejarme de mi familia extendida que son todos ustedes.

Quiero a este país. Hago votos para que cada vez que regrese a Nicaragua, con Pía y nuestras hijas, encuentre una Nación que avanza en el fortalecimiento de su desarrollo y de sus instituciones.

Llegué como representante y me despido como amigo. Quiero expresar mis más sinceros votos por la felicidad del pueblo nicaragüense y confirmo nuestro compromiso a favor de un país mejor, con la certeza de que Nicaragua, una vez más, la sacará del estadio.

Muchas gracias a todos."